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Американский беспилотник MQ-25A впервые в истории заправил самолёт

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Опытный образец беспилотника MQ-25 под обозначением T1 впервые в истории заправил топливом самолёт, которым стал американский истребитель F/A-18 Hornet. Испытания состоялись на прошлой неделе.


Эта веха наступила после 25 полетов T1, тестирования как самого аппарата, так и его аэродинамики, а также обширного моделирования дозаправки в воздухе с использованием цифровых моделей MQ-25. T1 продолжит лётные испытания перед отправкой в Норфолк, штат Вирджиния, для его тестировании на палубе авианосца ВМС США в конце этого года

- сообщил разработчик.

Как сообщает USNI News, Т-1 был построен в 2014 году Boeing. Всего компания выиграла, обойдя General Atomics и Lockheed Martin, контракт на $805 млн, предусматривающий постройку первых четырех аппаратов Stingray («Скат»). В прошлом году ВМС США заключили соглашение на $84,7 млн о покупке ещё трёх беспилотников.

В первую очередь «Скаты» планируется использовать на авианосцах.

MQ-25 значительно увеличит дальность и долговечность будущего авиакрыла авианосца

- заявил контр-адмирал Брайан Кори, отвечающий за реализацию проекта.

Всего ВМС собираются приобрести 72 MQ-25A за $1,3 млрд. USS George H.W. Bush (CVN-77) станет первым авианосцем, оснащенным беспилотной авиационной системой управления полётами (UMCS), которая будет отвечать за управление БПЛА-топливозаправщиками.

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45 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Вчера, 18:39
    -20
    Надеюсь он еще врежется в палубу своего авианосца.
    1. ВАМ
      ВАМ Вчера, 18:43
      +11
      Не будем не кому желать худшего. Надо самим подтягиваься. Лучше догонять чем быть в совсем в хвосте.
      1. Бережливый
        Бережливый Вчера, 19:52
        -1
        А каков у него объем топлива, на сколько самолетов хватает заправить? Может быть, со временем окажется, что слишком дорого их приминять как заправщики?
        1. Анжей В.
          Анжей В. Вчера, 20:07
          +4
          А каков у него объем топлива, на сколько самолетов хватает заправить?


          «Беспилотник имеет радиус действия в 920 км при 6800 кг топлива на борту и предназначен для дозаправки истребителей F-35 и самолётов РЭБ EA-18G Growler»

          Вот как-то так
          1. Offliner
            Offliner Вчера, 20:52
            +1
            Да, Вы правы. Странно, что мы до этой концепции не додумались. А ведь все логично и по делу. D-D-D (на их сленге) никто не отменял. Нам тоже такие нужны, еще вчера. Перехватят, да ну и не сильно жалко и недорого. Это не пилоты.
            Надеюсь, что просто мы не все знаем. Но идея хороша.
            Слегка смешно, что заправляли F-18, модификации коего работают заправщиками. Но ведь это отработка.
            Не уважаю Хруща, но за работу, товарищи!
            1. Piramidon
              Piramidon Вчера, 21:03
              +3
              Цитата: Offliner
              Нам тоже такие нужны

              Такие нужны палубной авиации. Для этого он и создавался. Где они в открытом океане возьмут КС-135?
              1. ProkletyiPirat
                ProkletyiPirat Вчера, 22:56
                0
                да не, так то заправщик можно сделать и на базе оспрея и Е-2 и С-2, тут же ключевая особенность в скорости, беспилотности и возможности увеличить полезную нагрузку других ЛА за счёт сокращения запасов топлива.
              2. Анжей В.
                Анжей В. Сегодня, 00:25
                0
                Такие нужны палубной авиации. Для этого он и создавался.


                Вы ошибаетесь. У такого типа заправщиков огромный потенциал – они способны в разы увеличивать тактические возможности боевой авиации.

                Пройдет какое-то время, и их активно начнут строить и для нужд ВВС, а не только палубников.
        2. Avior
          Avior Вчера, 20:22
          +3
          Боевой радиус 926 км (500 nm) с полезной нагрузкой в 6800 кг

          Это одна полная заправка Суперхорнета
          1. garri-lin
            garri-lin Вчера, 20:39
            +1
            Тобиш получается они увеличили дальность Хорнета на те самые 500 миль. Либо позволили не брать ПТБ? При задании. Либо позволят вдвое увеличить время патрулирования привозя что называется пайку на место несения караула?
            1. Avior
              Avior Вчера, 21:25
              +1
              один на два самолета- это увеличение дальности в полтора раза без подвесных баков.
              Но могут сделать и две заправки, если нужно
              Суперхорнет сам может быть заправщиком
              1. garri-lin
                garri-lin Вчера, 22:53
                0
                Для Хорнетов это половинчатая мера а вот для Ф35 уже существенно. Гибко и за счет безпилотности безопасно.
                1. Avior
                  Avior Вчера, 22:57
                  +1
                  у Ф-35 нет подвесных баков, так что это в первую очередь для них.
                  Но у Ф-35С и боевой радиус больше, чем у Суперхорнета.
                  В принципе дальность заправщика и запас топлива выбран так, чтобы он мог заправлять не входя в реальную зону действия авиации, а тем более зенитного ПВО противника.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 18:48
      +15
      В любом случае, это действительно веха!
      1. Вождь краснокожих
        Вождь краснокожих Вчера, 18:50
        +7
        С языка о вехе сняли. Наверняка, потом в календаре событий авиации будет упоминаться.
      2. xorek
        xorek Вчера, 20:13
        +2
        Цитата: Зяблицев
        В любом случае, это действительно веха!

        Ну вы правы Евгений .. hi Готовятся падлы..
  2. Canecat
    Canecat Вчера, 18:41
    -3
    О... пора подумать как сажать эти летающие бензоколонки на свои аэродромы. ))
    1. val43
      val43 Вчера, 19:28
      +13
      О... пора подумать как сажать эти летающие бензоколонки на свои аэродромы. ))
      Пора подумать не как чужое сажать, а как свое создавать...
      1. Canecat
        Canecat Вчера, 22:18
        0
        Пора подумать не как чужое сажать, а как свое создавать...

        Да.... а то у нас бараны в различных КБ сидят... )))
        А сажать надо для того, что лишить возможности дозаправки.... это для тех кто в танке. )))
        П.С. Они для нас актуальны, при наличии одного ТАКра? Что вы выберете, пару самолетов на палубе или пару таких дозаправщиков?
    2. RadioRocks
      RadioRocks Вчера, 20:46
      +2
      Ну да, мы мастера в этом, столько уже насажали) Если даже не самой первой свежести Тритон у берегов Крыма после потери сигнала спокойно самостоятельно вернулся на базу, то что говорить о полностью автономных беспилотниках ближайшего будущего? С дальнейшим развитием ИИ вариантов действий у таких машин будет всё больше
    3. Piramidon
      Piramidon Вчера, 21:04
      +1
      Цитата: Canecat
      О... пора подумать как сажать эти летающие бензоколонки на свои аэродромы. ))

      В открытом океане?
  3. Стройбат запаса
    Стройбат запаса Вчера, 18:42
    +10
    Всего по 18 лямов за аппарат? Очень недорого.
  4. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Вчера, 18:43
    +7

    14 мая 2013 года X-47B впервые совершил взлёт с палубы авианосца «Джордж Буш».

    10 июля 2013 года X-47B впервые совершил посадку на палубу авианосца «Джордж Буш»; 9 ноября совершил успешную посадку на палубу авианосца «Теодор Рузвельт».

    В апреле 2015 года X-47B произвёл первую в истории процедуру дозаправки в воздухе полностью в автоматическом режиме.
    1. Tusv
      Tusv Вчера, 18:54
      -7
      Все конечно здорово. Все испытания провели успешно, бюджет освоен, только программу X-47B закрыли - дорого
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Вчера, 18:56
        +4
        Цитата: Tusv
        Все конечно здорово. Все испытания провели успешно, бюджет освоен, только программу X-47B закрыли - дорого

        Кое-какой проект не напоминает? wink
        1. Эль Чувачино
          Эль Чувачино Вчера, 19:01
          -1
          Нет, не напоминает
        2. Tusv
          Tusv Вчера, 19:02
          -3
          Цитата: OgnennyiKotik
          Кое какой проект не напоминает?

          На уровне демонстратора технологий у янки их много. У нас кстати тоже
        3. Rageee
          Rageee Вчера, 20:21
          +2
          вы намекаете на российского Охотника?) может американцы опять чертежи украли, ну как в той истории с яком и F-35B wink
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Вчера, 21:03
            -3
            Цитата: Rageee
            вы намекаете на российского Охотника?)

            А что тут намекать? Копия, даже размеры примерно те же.

            Самое смешное шизофрения урякалок. Х-47В распил и провал, С-70 неимеющийаналоговвмире передовой беспилотный перехватчик!
            1. Эль Чувачино
              Эль Чувачино Сегодня, 00:11
              +1
              Дооооо, копия. Особенно умиляет копирование в авиастроении БПЛА, где внутренности важней, ага. Видимо это Боширов и Петров с рентгеном за 47-ым охотились.

              А может просто кому-то глаза разуть надо, а? урякалка?
          2. Эль Чувачино
            Эль Чувачино Сегодня, 00:20
            +1
            Ага, как с гиперзвуковым оружием. По логике Джона Болтона мы украли у американцев эти технологии и поставили себе на вооружение. Вот и думай теперь, это оружейники у них лохи или контрразведка.
      2. BlackMokona
        BlackMokona Вчера, 19:08
        +9
        X-47B никогда не планировался на постановку на вооружения, а был демонстратором на основе идей которого будут созданы серийные аппараты
        1. Tusv
          Tusv Вчера, 20:31
          +2
          Цитата: BlackMokona
          а был демонстратором

          Судя по публикациям в Попмехе, очень даже рассчитывали на армаду X-47B, но бурное развитие систем ПВО в России превратили сей пепелац в демонстратор. Сейчас на Рой беспилотников поставили. Реально дешевле
          ЗЫ Статья о нем на ВО https://topwar.ru/8293-bespilotnyy-ucas-x-47b-smert-v-lyuboy-ugolok-planety.html
          1. eklmn
            eklmn Сегодня, 02:51
            0
            Судя по публикациям в Попмехе, очень даже рассчитывали на армаду X-47B, но бурное развитие систем ПВО в России превратили сей пепелац в демонстратор.

            Демонстратором он был изначально, для показа Пентагону концепции. Но... Осенью 2020 года проиграл Т-1. И причина очень даже примитивная - $$$.
            Не нужен супер-пупер заправщик, нужен простой и дешёвый!
            “Это стало программой, теперь известной как MQ-25 Stingray. Компания Northrop, располагающая всем этим беспилотным летательным аппаратом X-47B, вышла из соревнования MQ-25 прошлой осенью (2020), по-видимому, после того, как пришла к выводу, что ее X-47B не может быть эффективно переоборудован в более скромную летающую заправочную станцию. ”
            Но можно, конечно, причиной назвать и сильное ПВО России, и РЭБ лучший в мире, и ядерную торпеду (на всякий случай!)...
  5. AndyLW
    AndyLW Вчера, 19:12
    0
    Ну что сказать - молодцы!Оптимальное решение для авианосцев!а в России с топливозаправщиками полный провал (((
    1. zwlad
      zwlad Вчера, 19:48
      -2
      А нам их сильно надо? Мы разве собрались на кого то нападать?
      1. AndyLW
        AndyLW Вчера, 19:53
        -5
        А нам их сильно надо?

        а шо, уже не надо? belay
        а что ж на авиастаре обрыдались от бессилия построить хотя бы модернизированные советские топливозаправщики?)))
  6. Ehmedli
    Ehmedli Вчера, 19:40
    -5
    Армия США совсем в другом мире, и времени живёт. Что сказать.. ...
    В 1913 (последние 2 цифры всегда привлекали моё внимание) основав ФРС - эта страна решила всё. На нашей планете они надолго Боги.
  7. seregin-s1
    seregin-s1 Вчера, 19:42
    -4
    Нам нужны топливозаправщики типа Ил-78! Зачем нам эта мелочь? Это янки свои бочки с керосином (авианосцы) по всему миру таскают. У нас есть куда вернуться.
    1. martin-159
      martin-159 Вчера, 20:11
      +3
      Зелен виноград.
  8. Tagan
    Tagan Вчера, 20:30
    +1
    Цитата: Ehmedli
    Армия США совсем в другом мире, и времени живёт. Что сказать.. ...
    В 1913 (последние 2 цифры всегда привлекали моё внимание) основав ФРС - эта страна решила всё. На нашей планете они надолго Боги.

    Какие "Боги"?
    Упыри.
    1. Кушка
      Кушка Вчера, 21:52
      +2
      Ну зачем так, сразу.
      Боги, они всякие есть, по "профессии", так сказать.
      Бог войны, Богиня продородия, опять же Бахус....
  9. certero
    certero Вчера, 22:30
    +2
    Очень серьёзный успех. Мне кажется Россия несмотря на многие достижения очень сильно отстаёт в использование беспилотников
  10. CastroRuiz
    CastroRuiz Вчера, 22:39
    0
    Ето сушчествений прорив.
  11. Tagan
    Tagan Сегодня, 04:54
    0
    Цитата: Кушка
    Ну зачем так, сразу.
    Боги, они всякие есть, по "профессии", так сказать.
    Бог войны, Богиня продородия, опять же Бахус....

    Да что-то олимпийцами их назвать язык не поворачивается.)) Обожествлять мерзавцев как-то не с руки.