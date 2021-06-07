Американский беспилотник MQ-25A впервые в истории заправил самолёт

Эта веха наступила после 25 полетов T1, тестирования как самого аппарата, так и его аэродинамики, а также обширного моделирования дозаправки в воздухе с использованием цифровых моделей MQ-25. T1 продолжит лётные испытания перед отправкой в Норфолк, штат Вирджиния, для его тестировании на палубе авианосца ВМС США в конце этого года

MQ-25 значительно увеличит дальность и долговечность будущего авиакрыла авианосца