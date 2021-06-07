Американский беспилотник MQ-25A впервые в истории заправил самолёт

Опытный образец беспилотника MQ-25 под обозначением T1 впервые в истории заправил топливом самолёт, которым стал американский истребитель F/A-18 Hornet. Испытания состоялись на прошлой неделе.
Эта веха наступила после 25 полетов T1, тестирования как самого аппарата, так и его аэродинамики, а также обширного моделирования дозаправки в воздухе с использованием цифровых моделей MQ-25. T1 продолжит лётные испытания перед отправкой в Норфолк, штат Вирджиния, для его тестировании на палубе авианосца ВМС США в конце этого года
- сообщил разработчик.
Как сообщает USNI News, Т-1 был построен в 2014 году Boeing. Всего компания выиграла, обойдя General Atomics и Lockheed Martin, контракт на $805 млн, предусматривающий постройку первых четырех аппаратов Stingray («Скат»). В прошлом году ВМС США заключили соглашение на $84,7 млн о покупке ещё трёх беспилотников.
В первую очередь «Скаты» планируется использовать на авианосцах.
MQ-25 значительно увеличит дальность и долговечность будущего авиакрыла авианосца
- заявил контр-адмирал Брайан Кори, отвечающий за реализацию проекта.
Всего ВМС собираются приобрести 72 MQ-25A за $1,3 млрд. USS George H.W. Bush (CVN-77) станет первым авианосцем, оснащенным беспилотной авиационной системой управления полётами (UMCS), которая будет отвечать за управление БПЛА-топливозаправщиками.