«Надежность опытных образцов низкая»: УАЗ-469 пробивает дорогу в серию



УАЗ-471 (1960 г.) – кузов несущий, подвеска независимая, мотор v-образный. Источник: uazbuka.ru

УАЗ-471



Источник: ru.cars.photo







Продукция Ульяновского автозавода до принятия на конвейер УАЗ-469. Источник: uazbuka.ru



УльЗИС-253 – машина, которая могла стать эпохальной в отечественном автомобилестроении. Источник: uazbuka.ru



Ford M151 – машина, которой подражали при разработке УАЗ-471. Источник: ru.wikipedia.org



«Москвич-415» вполне мог бы стать младшим братом УАЗ-469 в армии. Но до настоящего времени эта ниша так и не занята. Источник: autoussr.com



УАЗ-460 не подошел Советской армии, но сгодился как прообраз для китайского Beijing BJ212. Источник: ru.wikipedia.org

Первые очертания











УАЗ-469 1960 года. В машине уже угадываются знакомые черты. Источник: denisovets.ru











УАЗ-469 1960 года. Уже в сентябре 1961 года появится всемирно известный УАЗ-469 в привычном исполнении кузова. Источник: denisovets.ru

«Прочность и надежность работы опытных образцов УАЗ-469 низкая, значительно ниже, чем у ГАЗ-56 и ГАЗ-69А, и требует конструктивной и производственной доработки. Вопрос об использовании УАЗ-469 в Советской Армии и Народном хозяйстве может быть решен после проведения Государственных испытаний».