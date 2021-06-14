North American A-5 Vigilante. Бомбардировщик и разведчик для ВМС США



Один из опытных самолетов XA3J-1

Инициатива и заказ



Компоновка грузоотсека и "поезда" с вооружениями



Бомбардировщик A3J-1 и штурмовик F8U-1 взлетают с авианосца USS Enterprise (CVAN-65)

Высокая степень новизны



Бомбардировщик и его экипаж из состава эскадрильи VAH-7 Peacemakers of the Fleet на борту "Энтерпрайза"



Бомбардировщик A3J-2 с номенклатурой боеприпасов



Бомбардировщики A-5A Vigilante в ангаре авианосца USS Enterprise (CVAN-65), сентябрь 1964 г. Позже эти самолеты перестроят в разведчики.

В процессе развития



Разведчик на авианосце USS Saratoga (CVA-60)



Часть авиационной группы "Энтерпрайза"в июне 1966 г. Позади других машин стоит пара "Бдительных" в конфигурации разведчика

Разведка с воздуха



RA-5C заходит на посадку

С неоднозначной репутацией



Один из самолетов RA-5C, уничтоженных в пожаре на USS Forrestal (CV-59)