North American A-5 Vigilante. Бомбардировщик и разведчик для ВМС США

В середине XX в. в состав палубной авиации ВМС США входили боевые самолеты разных классов. Процессы развития такого авиапарка вскоре привели к появлению сверхзвукового палубного бомбардировщика North American A-5 Vigilante, способного нести ядерное оружие. Однако в дальнейшем концепцию развития флота изменили, и бомбардировщики пришлось перестраивать под новую роль.
Инициатива и заказ
В 1954 г. компания North American Aviation (NAA) приступила к теоретической проработке перспективного палубного самолета необычного облика. В одной конструкции предлагалось совместить сверхзвуковую скорость и среднюю дальность полета, а также возможность несения ядерных боеприпасов. Предварительный проект подтвердил возможность создания такой машины, однако показал необходимость применения целого ряда передовых и смелых решений.
Инициативный проект NAA заинтересовал ВМС. Они выступили с дополнительными требованиями, и компания-разработчик учла их при дальнейших работах. По результатам этих процессов, в июле 1955 г. появился контракт на разработку полноценного проекта и строительство полноразмерного макета. На эти работы ушло чуть больше года, и в сентябре 1956-го подписали соглашение о строительстве двух опытных образцов для летных испытаний.
В соответствии с флотской номенклатурой того времени, перспективный бомбардировщик получил обозначение A3J и имя Vigilante («Бдительный»). Опытные машины носили индекс XA3J-1. Для первой серии сохранили подобное название, но убрали из него «экспериментальную» литеру «X». В 1962 г. была введена новая система обозначений, в которой первая модификация бомбардировщика была переименована в A-5A Vigilante.
Строительство двух прототипов XA3J-1 продолжалось до лета 1958 г. В последний день августа один из них совершил первый полет. Летные испытания заняли несколько месяцев, обошлись без серьезных неполадок и аварий, а также подтвердили все преимущества новой машины. При этом были показаны определенные недостатки, которые требовалось исправить перед запуском серии. Следует отметить, что в 1959 г. один из опытных самолетов разбился – но это уже не повлияло на ход проекта в целом.
Первый серийный контракт на 55 самолетов подписали уже в январе 1959 г. В конце года NAA начала передачу готовых машин. ВМС начали освоение техники, а также приступили к определению максимальных характеристик. В 1960-61 гг. летчики морской авиации установили несколько национальных и мировых рекордов.
Так, 13 декабря 1960 г. пилоты Лерой Хит и Ларри Монро с грузом 1 т поднялись на высоту почти 27,9 км. Любопытно, что практический потолок A3J-1 не превышал 16 км, и рекорд пришлось устанавливать, двигаясь по баллистической траектории за счет предварительного разгона. Это достижение оставалось непревзойденным до середины семидесятых.
Высокая степень новизны
A3J-1 или A-5 представлял собой цельнометаллический двухдвигательный высокоплан с заостренным носом фюзеляжа и бортовыми воздухозаборниками ковшового типа. Использовалось оперение с цельноповоротным стабилизатором и одним килем. Нос, крыло и киль имели механизмы складывания. Подобный облик, напоминавший некоторые другие машины того периода, сопровождался рядом важных и интересных нововведений.
Помимо привычной стали в конструкции планера активно использовались титан и алюминиево-литиевые сплавы. Некоторые элементы получили золотое напыление для отражения тепла. Использовалась необычная компоновка фюзеляжа. В центре и хвосте фюзеляжа поместили т.н. линейный бомбоотсек: цилиндрический объем с доступом через заднюю крышку. При этом фюзеляж был усилен для соответствия нагрузкам на гаке при посадке с аэрофинишером.
Бомбардировщик и его экипаж из состава эскадрильи VAH-7 Peacemakers of the Fleet на борту "Энтерпрайза"
Стреловидное крыло самолета получило закрылки большого размаха с системой сдува пограничного слоя. Элероны отсутствовали. Управление по крену осуществлялось интерцепторами и дифференциальным отклонением горизонтального оперения. Плоскости контролировались электродистанционной системой управления. Гидравлика и тросовая проводка являлись резервными.
Силовая установка включала два двигателя General Electric J79-GE-8 с максимальной тягой ок. 4,95 тыс.кгс и форсажной более 7,7 тыс.кгс. Для двигателей и форсажных камер использовались две раздельные топливные системы, соединенные с общими баками. Ковшовый воздухозаборник двигателя имел подвижный клин, управляемый автоматикой.
Для A3J-1 был разработан прицельно-навигационный комплекс AN/ASB-12. Впервые в американской практике такая система комплектовалась цифровым вычислителем. Также на борту имелись многорежимный радиолокатор, оптико-электронная станция, инерциальная навигационная система и даже полноценный индикатор на лобовом стекле Pilot's Projected Display Indicator. С точки зрения авионики Vigilante был одним из самых совершенных самолетов своего времени.
Высокая степень автоматизации позволила сократить экипаж до двух человек. Пилот и штурман-оператор располагались в кабине друг за другом в катапультных креслах North American HS-1A.
Для линейного грузоотсека была разработана боевая нагрузка с неофициальным названием Stores Train. Ядерная бомба допустимых габаритов соединялась с двумя цилиндрическими топливными баками, после чего весь «поезд» помещался в бомбоотсек, закрывавшийся хвостовым обтекателем. Топливо из грузоотсека предлагалось расходовать в первую очередь. Над целью бомбардировщик должен был выбрасывать всю сборку.
Предусматривалась возможность внешней подвески различных вооружений под крылом. В зависимости от поставленной задачи, на пилонах можно было разместить бомбы разных типов или подвесные баки.
A3J-1 / A-5A был одним из самых крупных и тяжелых самолетов палубной авиации США. Он имел длину 23,3 м при размахе крыла 16,16 м. Собственный вес конструкции достигал 14,9 т, максимальная взлетная масса – 28,6 т. Бомбардировщик был достаточно сложным с точки зрения хранения и эксплуатации на авианосцах. Складываемые агрегаты немного упрощали работу.
Бомбардировщики A-5A Vigilante в ангаре авианосца USS Enterprise (CVAN-65), сентябрь 1964 г. Позже эти самолеты перестроят в разведчики.
Максимальная скорость «Бдительного» на высоте определялась в 2100 км/ч, что соответствовало М=2. Боевой радиус составлял 1800 км. Перегоночная дальность – более 2900 км. Практический потолок достигал 15,9 км. Отмечалось, что при ограничении взлетной массы бомбардировщик показывает хорошую маневренность и управляемость. При этом посадочная скорость оставалась большой, что приводило к известным рискам.
В процессе развития
Параллельно с испытаниями опытных XA3J-1 шла разработка следующей модификации самолета – XA3J-2 или A-5B. Этот проект предусматривал переработку крыла для повышения основных характеристик. Фюзеляж изменили для увеличения объема топливных баков. По результатам всех изменений, перегоночная дальность с полной заправкой и четырьмя дополнительными баками (в фюзеляже и под крылом) почти удвоилась. Также удалось расширить номенклатуру совместимых вооружений.
Впрочем, перспективы новой модификации оказались под вопросом – как и будущее базовой машины. На рубеже пятидесятых и шестидесятых годов Пентагон пересматривал роль и функции ВМС как составляющей ядерных сил. По результатам этих процессов было принято несколько ключевых решений, и одно из них предусматривало отказ от специализированных палубных бомбардировщиков с ядерным и обычным вооружением.
В 1963 г. строительство бомбардировщиков A-5A/B отменили. К этому времени промышленность успела построить и сдать более 55 самолетов версии «A» и до 18 более новых «B». Такой техникой оснастили несколько тяжелых ударных эскадрилий (Heavy Attack Squadron или VAH) в составе морской авиации. Строевые летчики успели освоить новую технику и неоднократно использовали ее в различных учебно-боевых мероприятиях.
Не желая терять удачную авиационную платформу, ВМС заказали производство самолетов-разведчиков на базе бомбардировщика. Такой проект ранее прорабатывался под обозначением YA3J-3P, а на вооружение машины поступили с индексом RA-5C. Флот заказал 77 таких машин, из которых было построено 69. В дальнейшем 81 самолет переоснастили из уже имевшихся A-5A/B – опытных и серийных. В это число входит дополнительный заказ на 36 самолетов, предназначавшийся для восполнения боевых и небоевых потерь.
В проекте RA-5C хвостовой грузоотсек отдавался под контейнер разведывательной аппаратуры. Он вмещал аэрофотоаппараты нескольких типов с разными режимами съемки, радиолокатор бокового обзора, аппаратуру радиоэлектронной борьбы и топливный бак. По мере продолжения службы, состав такого оборудования неоднократно изменялся. Управление аппаратурой осуществлялось с рабочего места штурмана-оператора. Весь комплекс доработок привел к значительному росту массы, который компенсировали за счет новых двигателей GE J79-10.
Часть авиационной группы "Энтерпрайза"в июне 1966 г. Позади других машин стоит пара "Бдительных" в конфигурации разведчика
Разведка с воздуха
Разведывательные самолеты производились и перестраивались до конца шестидесятых годов. Параллельно с этим шла реорганизация строевых частей. Имеющиеся бомбардировочные эскадрильи на «Бдительных» переименовали в разведывательно-ударные Reconnaissance Attack Squadron или RVAH. Также создали несколько новых подразделений такого рода. В общей сложности в ВМС США имелось 10 эскадрилий RVAH. Девять могли выполнять боевые задачи, еще одна являлась учебной.
С августа 1964 г. разведывательные эскадрильи на постоянной основе привлекались к операции ВМС во Вьетнаме. Они работали на разных авианосцах и регулярно сменяли друг друга. Именно RA-5C стали одним из главных инструментов для сбора данных о тактической обстановке и позициях противника.
В целом боевое применение разведчиков RA-5C было успешным, но не обошлось без потерь. Всего пришлось списать ок. 30 машин. Одну сбили в воздушном бою, еще три потеряли от зенитных ракет. 14 разведчиков записала на свой счет артиллерия. Остальные внесли в список небоевых потерь – из-за различных поломок, несчастных случаев и т.д. В частности, три бомбардировщика сгорели 29 июля 1967 г. в пожаре на борту авианосца USS Forrestal (CV-59).
RA-5C заходит на посадку
В 1974 г. командование приняло решение о списании имеющихся разведчиков RA-5C Vigilante в связи с моральным и физическим устареванием. В том же году расформировали первую из имеющихся эскадрилий. Последнее подразделение несло службу до начала 1980 г., после чего тоже было расформировано. В связи с отказом от RA-5C задачи разведки были переданы более новым самолетам разных модификаций.
Имевшиеся самолеты Vigilante были списаны за ненадобностью. Более десятка машин в дальнейшем передали различным музеям. Еще несколько десятков отправили на утилизацию, а прочие отправились на долгосрочное хранение. Большая часть такой техники к настоящему времени была разобрана или превратилась в «тактические объекты» на полигонах.
С неоднозначной репутацией
В общей сложности было построено и введено в эксплуатацию ок. 170 самолетов North American A3J / A-5 Vigilante всех модификаций. Общее количество разведчиков, построенных с нуля или переделанных из бомбардировщиков, достигло 140 ед. Это позволило создать большое число специализированных эскадрилий, сыгравших важную роль в развитии морской авиации США и в расширении функций ВМС.
Vigilante заслужили неоднозначную репутацию. Их хвалили за высокие летно-технические характеристики и боевые возможности, положительно влиявшие на возможности авианосных групп. Кроме того, самолеты показали высокий модернизационный потенциал – после перестройки они продолжали службу, сохраняя все свои преимущества.
При этом самолет был достаточно сложен в эксплуатации на авианосцах. Трудности и проблемы были связаны с габаритами машины, со сложностью пилотирования на взлете и посадке и т.д. Отмечалась дороговизна эксплуатации в сравнении с другой техникой ВМС. Передовые разработки, такие как цифровой бортовой вычислитель или оригинальная система боевой нагрузки, не всегда показывали требуемую надежность. К примеру, известны случаи, когда при старте на катапульте «поезд» с баками и бомбой срывало со своего места.
Тем не менее, North American A-5 / RA-5C Vigilante нашли свое место в морской авиации США и оставались в ней почти два десятилетия, выполняя разные задачи. Кроме того, такие самолеты оставили свой след в истории американской палубной авиации, а вместе с тем прямо повлияли на пути ее дальнейшего развития – хотя эти процессы продолжались уже без специализированных бомбардировщиков.