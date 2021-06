Сталин без купюр. Но только в китайском кино

«Кремль боится исторической правды»?



Мао Цзэдун штудировал труды Сталина отнюдь не напрасно

Глушилки не помогли...

«...Китайский народ, марксисты-ленинцы и революционные народы всего мира глубоко чтят память великого организатора Октябрьской революции В. И. Ленина и его преемника И. В. Сталина, генералиссимуса СССР… После Сталина руководство узурпировала горстка представляемых Хрущевым самых крупных лиц внутри КПСС, вставших на капиталистический путь. Коммунистические мораль и нравы, выпестованные Лениным и Сталиным, все глубже погружаются в ледяные воды лжи, эгоизма, стяжательства».

«...В социалистических странах, где власть узурпирована современными ревизионистами, постепенно развивается всесторонняя реставрация капитализма». Так что «диктатура пролетариата всё ещё может превратиться в диктатуру новой буржуазии». Поэтому требуется «бдительно предотвращать узурпацию партийного и государственного руководства изнутри людьми типа Хрущева, вступление социалистической страны на путь «мирной эволюции» в сторону капитализма. И выкорчёвывать ревизионизм».

А в Китае не постеснялись и Никсона

«в том немалая заслуга КНР. Разумеется, к неудовольствию советских властей. Не исключено, что почитание Сталина Пекином было частью его конъюнктурной политики. Но идеологический курс китайской компартии – самой крупной и весьма влиятельной в мировом коммунистическом движении – не позволял Москве замалчивать Сталина. Но, по понятной причине, государственное уважение Сталина в КНР замалчивалось в СССР и в просоветских соцстранах, кроме Румынии».

С 22 июня 1961 года на советские кино- и телеэкраны, как по команде, снова стали выходить художественные фильмы и киносборники периода Великой Отечественной войны. Но уже с вырезанными кадрами и песнями, где упоминался и, тем более, восхвалялся Сталин.И, разумеется, всё обходилось без его портретов. И, уж тем более, без возгласов «За Родину, За Сталина!» Показ прежних вариантов этих фильмов и сборников оперативно свернули с марта 1956 года, как только отзвучала небезызвестная речь c антисталинским докладом первого партийного секретаря Хрущева на XX съезде КПСС (25 февраля).Соответственно, в 1956–1961 годах и позже в СССР шла кропотливая работа по «десталинизации» киноискусства и кинодокументалистики (подробнее см. «Наследие вождя народов: с кем они, мастера культуры» ).Хотя саркофаг со Сталиным ещё был в Мавзолее, «обновлённые» фильмы чётко давали понять, что до его выноса оставалось немного времени. Это, как известно, и случилось в ночь с 30 октября на 1 ноября 1961 года.Зато в передачах на русском Радио Пекина 60-х – начала 80-х годов прошлого века нередко транслировались песни «со Сталиным», вырезанные из советских кинофильмов.Причем это сопровождалось объявлениями названий фильмов, откуда эти песни были вырезаны или где Сталина заменяли другими рифмами. Такие «напоминания», естественно, были особенно ущербны для советского руководства. Но ведь неистовая «борьба с культом личности» в СССР действительно доходила до абсурда.За примерами далеко ходить не приходится. И ведь, «изымая» сталинскую атрибутику из искусства, было бы проще и политически надёжнее вообще не показывать такие фильмы. Но нет, решили переписывать и советское киноискусство, над чем посмеивались советские граждане и, тем более, это же высмеивали в КНР.Но в Китае не только высмеивали: там, а также в Албании, Северной Корее и нередко в Румынии советские фильмы и киносборники военной поры транслировались без купюр. Причем в Китае нередко с начальным комментарием «кремлевские ревизионисты боятся исторической правды». Эту рубрику активно использовало и Радио Пекина в передачах на СССР.Такая линия Пекина усилилась после января 1967 года, когда сотрудниками КГБ-МВД СССР 25 января была избита делегация из КНР. Её члены, с участием китайских студентов в СССР, пытались возложить у Мавзолея в Москве «Венок памяти Ленину и Сталину от народа и коммунистов Китая».Неудивительно, что в Пекине эту делегацию встретили как героев, с приветствиями от послов Албании, КНДР и Румынии в КНР. В развёрнутом виде «сталинизация» политики и, соответственно, радиопропаганды Пекина в отношении СССР была изложена в связи с 50-летием Октябрьской революции – в заявлении ЦК компартии Китая 6 ноября 1967 года («Жэньминь жибао», 6 ноября 1967 года):Там же отмечалось:Тем временем передачи на русском Радио Пекина уже летом 1961 года в СССР стали глушить, а с начала 1962 – глушили, что называется, от «а» до «я». Но, если точнее, эти передачи пытались глушить вплоть до середины 1980-х годов. А пытались «малорезультативно», так как мощные ретрансляционные станции – не только китайские, но также французские и японские – уже в 1961–1964 годах были вдоль всей китайско-советской границы, напомним, в тысячи километров.После отставки Хрущева, впервые упоминание Сталина и его портрет на поезде фронтовиков, прибывшем в 1945-м на Белорусский вокзал, появились в новом фильме «Белорусский вокзал» (1970 год). Вероятно, то был, помимо всего остального, и своего рода пробный шар в адрес Китая.Однако китайские кинокритики расценили это как «лицемерие хрущевских последышей, кто шельмовал Сталина при Хрущеве и поддержал надругательство над его прахом». Так же в КНР расценивалось более частое «появление» Сталина с конца 60-х в новых советских фильмах по военной тематике.Впрочем, сталинский ренессанс в советском кино завершился уже к 1986 году. Любопытный штрих: известный советско-американский документальный сериал (1978 г.) «Неизвестная война: 1941–1945», в котором почти в каждой серии и показывают, и в положительном ключе упоминают Сталина, предлагался Москвой китайской стороне.Но в Пекине настаивали на удалении высказывания Брежнева о Великой Отечественной войне, с чего начиналась каждая из 20-ти серий. И на удалении единственного мини-кадра с Хрущевым (в серии о Сталинградской битве). Москва отказалась. Однако этот сериал без купюр периодически демонстрируется в КНР со второй половины 80-х в первую декаду мая.Характерно и то, что «замалчивание» Сталина в СССР в годы после распиаренной теперь «хрущевской оттепели» сопровождалось демонстрацией в КНР – даже перед президентом Ричардом Никсоном – почитания Ленина и Сталина, о чем свидетельствуют первые 2,5 минуты американского фильма о визите тогдашнего президента США в КНР в феврале 1972 года (см. China – End of an Era ).Так, китайские экскурсоводы на площади Тяньаньмэнь останавливали, без комментариев, делегацию США во главе с Никсоном перед огромными портретами Маркса и Энгельса, Ленина и Сталина (они сохранялись на этой площади до 1987 года включительно). В связи с чем американские СМИ отмечали, что тем самым китайская сторона показывает Москве: даже американцы уважают нашу идеологию, а вы не уважаете даже своей истории...Как отмечал известный американский китаевед Р. Скалапино, то, что советскому руководству после Хрущева не было позволено «забыть» о Сталине –