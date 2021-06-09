Сталин без купюр. Но только в китайском кино

«Кремль боится исторической правды»?



Мао Цзэдун штудировал труды Сталина отнюдь не напрасно

Глушилки не помогли...

«...Китайский народ, марксисты-ленинцы и революционные народы всего мира глубоко чтят память великого организатора Октябрьской революции В. И. Ленина и его преемника И. В. Сталина, генералиссимуса СССР… После Сталина руководство узурпировала горстка представляемых Хрущевым самых крупных лиц внутри КПСС, вставших на капиталистический путь. Коммунистические мораль и нравы, выпестованные Лениным и Сталиным, все глубже погружаются в ледяные воды лжи, эгоизма, стяжательства».

«...В социалистических странах, где власть узурпирована современными ревизионистами, постепенно развивается всесторонняя реставрация капитализма». Так что «диктатура пролетариата всё ещё может превратиться в диктатуру новой буржуазии». Поэтому требуется «бдительно предотвращать узурпацию партийного и государственного руководства изнутри людьми типа Хрущева, вступление социалистической страны на путь «мирной эволюции» в сторону капитализма. И выкорчёвывать ревизионизм».

А в Китае не постеснялись и Никсона

«в том немалая заслуга КНР. Разумеется, к неудовольствию советских властей. Не исключено, что почитание Сталина Пекином было частью его конъюнктурной политики. Но идеологический курс китайской компартии – самой крупной и весьма влиятельной в мировом коммунистическом движении – не позволял Москве замалчивать Сталина. Но, по понятной причине, государственное уважение Сталина в КНР замалчивалось в СССР и в просоветских соцстранах, кроме Румынии».