АПЛ «Чакра» идет домой. Достижения и проблемы нашего подводного экспорта

К-91, 26.02.2021: Индия не будет продлевать аренду «Нерпы»!



Вованыч, 26.02.2021: Сами придумали или кто подсказал? Если что – это новейший «барс».



К-91, 27.02.2021: Соотв. приказом уже определен / видимо предварительно / походный штаб.



Вованыч, 27.02.2021: Давайте сначала дождёмся официальных комментариев по этой ситуации.



Gogs, 27.02.2021: А какова причина не продления аренды?



К-91, 27.02.2021: Ответ, наверное, в башне знают... Которая с курантами. Индия не подписала доки на продление, и у нас прорабатывают процесс возврата.



Дед Митрофан, 05.06.2021: Пишут разное... В т.ч. то, что возвращение АПЛ связано с приближающимся истечением срока аренды: в 2012 году она была передана индийской стороне в 10-летний лизинг. Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало. По сведениям же индийского телеканала NDTV, преждевременное возвращение подлодки обусловлено «проблемами ее содержания, в том числе силовой установки»...



Snake, 05.06.2021: Индийцы её за 10 лет укатали до такой степени, что последние два года лодка в основном стояла у причала. В связи с этим решили аренду не продлевать.

«Лодку будем достраивать».



S 72 Chakra в составе ВМС Индии.

В 1980–1982 годах в 10 дипл поступило 5 подводных лодок 675мк проекта.

Я предложил следующий план их использования: эти подводные лодки в дальние походы не посылать, а использовать их, как плавучие «батареи», которые должны нести БС в бухтах на якоре, в подводном положении. План не был принят, их стали посылать в Индийский океан на срок до 7–8 месяцев.



Межпоходовый ремонт проводился на острове Дахлак или на рейде. Ремонт на бумаге. В кратчайший срок моторесурс был выбран, лодки превратили в хлам. В 1983–1984 годах ВМС США дважды провели следующее мероприятие:



От Алеутских островов, вдоль Камчатки и Курильских островов, Японское море прошло АМГ (АУГ). Они нарушали воздушное пространство и прочее и прочее. ТОФ сидел загнанной мышью…



INS Chakra на переходе «во Владивосток» возле Сингапура.

Подводная лодка возвращается в Россию, так как срок ее аренды подходит к концу, сообщили информированные лица. В соответствии с соглашением, Россия должна будет поставить подводную лодку класса «Акула», известную как «Чакра-3», ВМС Индии к 2025 году.

Дизельное начало индийского подплава

Моряки они, видимо, неплохие. Шедшую к нам на ремонт лодку по договору встретили в Корейском проливе наши корабли. Лодка (Kalvari) не могла погружаться, шла с креном 10 градусов. Но по дороге не утонули. Молодцы «индейцы», дошли.

Торпедисты любят «индейцев». Выгодный народ! Их лодки ремонтируются на «Дальзаводе». При сдаче лодки всегда выполняется 4-х торпедный залп противокорабельными торпедами и 2-х торпедный – противолодочными. Серьезные заказчики. Одновременно с лодками ремонтируются и их торпеды. Торпедисты получали их от «индейцев» собранными «по-черному». Хлам.

Но для торпедистов это не проблема. У них таких торпед, какие поставляются «индейцам», навалом. Работали с удовольствием. Еще бы! По сдаче лодки – премия. Не такая, как руководству заводов – по несколько окладов – а скромная, по 100 рублей на душу. Нечего особо баловать флотских. Подоходный налог, партвзносы – 3 % (святое дело!). В партбилете сумма будет указана, только соответствующая должностному окладу. «Генсеки» – свои люди. Относятся к этому с пониманием. И в самом деле, зачем наводить жену на ненужные подозрения? В итоге останется рублей 80. Мелочь, но приятно. Пригодится… в трудную минуту. Впрочем, это только для тех, у кого партбилет хранится дома. А кто хранит партбилет на службе в сейфе, у того таких проблем нет.



Церемония вывода из состава ВМС Индии INS Vagli



Индийская «варшавянка» (проекта 877ЭКМ).

Атомная «Чакра»



S-71 Chakra в составе ВМС Индии.

«Условия эксплуатации корабля были жесточайшие: 100%-ная влажность, высокие соленость, температура воды и воздуха в разы увеличили скорость коррозии. Особенно досталось забортной арматуре, трубопроводам и корпусу, дейдвудному сальнику.



Очень серьезную ошибку мы совершили в период последнего ремонта, не настоявши на замене водоотливной магистрали. Сейчас уже трудно разобраться, кто виноват: техническое управление флота, экономившее деньги, завод, посчитавший эту работу слишком трудоемкой, или экипаж, не проявившей настойчивости. За эту ошибку мы заплатили сполна, а через 1,5 года вынуждены были сделать эту работу, но уже в Индии. Состояние водоотливной магистрали и стало основной причиной многочисленных аварий, связанных с поступлением воды, и пожарами, с которыми успешно справлялись, сказались многочисленные тренировки по борьбе за живучесть, но к концу аренды техническое состояние корабля было великолепным».

«…индийский командир решил погрузиться на 250 метров для определения типа гидрологии. Моя попытка убедить его отказаться от этой затеи и ограничиться 150 метрами, ссылаясь на то, что подлодка уже не девочка, а зрелая женщина, которой такие нагрузки ни к чему, к успеху не привела. Правда, удалось добиться, чтобы он объявил тревогу и увеличил ход.

Формально он, конечно же, был прав, так как корабль должен был быть способен погружаться и на значительно большую глубину, но…

На глубине 180 метров вырвало резинометаллический патрубок системы охлаждения вспомогательного оборудования в трюме 3-го отсека, в метре от самых больших электрических механизмов – обратимого преобразователя, ВПР [вращающегося преобразователя – М.К.] и главного распределительного щита правого борта.

За считанные секунды, пока увеличивали мощность и ход до полного, трюм был заполнен забортной водой, залившей обратимый преобразователь, ВПР и замкнувшей подводящие шины главного распредщита.

От мощной электрической дуги главный щит полыхнул, как лист бумаги, расплавился, извергая вокруг расплавленный металл. При переключении питания на другой борт завалили аварийную защиту реактора на мощности 90 % и на глубине 160 метров остались без хода, без питания, с заклиненными горизонтальными рулями, с пожаром на нижней палубе и заполненным трюмом центрального отсека».

Проблемная достройка и авария К-152

«Действительно, неопытный человек не сможет понять всего того, что слышит на этом видео. Для тех, кто служил на лодках и оказывался в подобных ситуациях, все ясно. Команды и доклады членов экипажа звучат особенно невнятно с момента аварии, когда все подводники вынуждены были включиться в индивидуальные средства защиты дыхания. То есть после 18 часов 54 минут.



Вначале мы с вами слышим размеренную, монотонную работу экипажа. Все круто меняется в 18:54:37 – по всему кораблю зазвучал ревун, предупреждающий о подаче огнегасителя во 2-й отсек.



18:54:45 – слышен голос: «Это что?» Почему такая реакция? Все неожиданно, несанкционированно.

18:54:49 – слышно, как подводники начали включаться в изолирующие средства. Шумное дыхание – это человек включился в ШДА (шланговый дыхательный аппарат).

18:55:03 – аварийная тревога по кораблю. Это 25−30 звонков.

18:55:08 – команда о продувании средней группы цистерн главного балласта (ЦГБ). Лодка пошла на всплытие.

18:55:15 – объявлено по кораблю, что во 2-й отсек подан огнегаситель.

18:55:25 – дано приказание личному составу 1-го и 3-го отсеков занять рубежи обороны. 1-му – на кормовой переборке, а 3-му – на носовой переборке. В это же время даются команды в 1-ый и 3-ий – на герметизацию.

18:59:39 – звучит команда «Начальнику медицинской службы прибыть во 2-й отсек!»

18:59:48 – идут доклады о состоянии отсеков и людей.

19:03:37 – начато вентилирование отсеков.

19:03:51 – вынос наверх пораженных. Все время от момента объявления аварийной тревоги шло выяснение обстановки по отсекам и состоянию людей.



На самом деле – это лишь фрагменты происходившего на «Нерпе» в те минуты.



Видеозапись зафиксировала не все. Ведь после всплытия нужно было быстро выровнять давление в отсеках с атмосферным. Нужно приготовить систему вентиляции. По приказанию Дмитрия Лаврентьева приступили к эвакуации пораженных через 3-й отсек.

В целом, с точки зрения «Руководства по борьбе за живучесть», по быстроте и профессионализму все сделано безукоризненно и единственно правильно. Любые другие действия командира и экипажа привели бы к большему числу погибших. Лодке и людям была бы хана. ХА-НА!».



Экипаж и командир К-152 капитан 1-го ранга Д. Б. Лаврентьев

Игорь Курдин, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ:

«Фреон почему-то заправляли ночью. И никаких следов, кто это делал, так и не было найдено. Когда начали разбираться, где и как был закуплен этот фреон, то выяснилось – 5 фирм однодневок, которых тоже никто не нашел. Странно погиб военпред, который подписывал сертификат соответствия – поехал зимой на рыбалку на велосипеде, провалился в полынью и вместе с велосипедом утонул».

Недавно на процессе выступил командующий Восточным военным округом адмирал Константин Сиденко. Вот его мнение:

«Гвардии капитана 1-го ранга Лаврентьева необходимо не судить, а представить к ордену Мужества».

Однако наиболее важным для понимания, как причин трагедии в ноябре 2008-го, так и обстановки на «Нерпе» вообще, является рапорт командира атомной подлодки капитана 1-го ранга Лаврентьева, датируемый… 5 марта 2011 года (!):



«…в 0 часов 38 минут на АПЛ «Нерпа» произошел сбой работы программного обеспечения системы дистанционного автоматизированного управления общекорабельными системами (СДАУ ОКС) «Молибден-И», в результате чего без команды оператора сработала сигнализация перепада давления в трубопроводах системы ЛОХ (лодочная объемная химическая сигнализация о подаче огнегасителя в отсек), вышла из строя и осталась в нерабочем состоянии левая стойка ЦПУ ОКС…

Произошедшее заставило вскрыть и реально устранить серьезные проблемы автоматики 4-го поколения новых подлодок ВМФ (до этого ее «глюки», вплоть до несанкционированного срабатывания систем пожаротушения, были не только на «Нерпе», но и в заказах 4-го поколения, строившихся в Северодвинске). Более того, в кругу специалистов были серьезные сомнения, что их, вообще, удастся устранить. По «организационным причинам».



То есть «Нерпу» (ее автоматику, то же для всего нашего четвертого поколения подлодок) довели (точнее, развитие событий заставило ВИП-лиц промышленности все-таки поставить задачу по безусловной доводке автоматики новых подлодок).

S 72 Chakra в индийском флоте

«Еще одна АПЛ» и проблема ремонта многоцелевых АПЛ 3-го поколения

Индия в четверг, 7 марта, заключила контракт о лизинге российской АПЛ класса «Щука-Б», пишет The Times of India со ссылкой на свои источники. Стоимость лизинга составила более $3 млрд, контракт предусматривает ремонт подлодки, которая находится на верфи в Северодвинске, а также ее обслуживание в течение десяти лет и подготовку персонала и инфраструктуры для работы на АПЛ, утверждают собеседники издания. Ожидается, что подлодка поступит в Индию к 2025 году.

Современные проблемы индийского подплава



S63 Sindhurakshak следует на ремонт в Северодвинск и ЗХИ после ремонта.



Спуск на воду головной «Скорпены» ВМС Индии – INS Kalvari.

Наличие в боекомплекте эффективных антиторпед резко повышает шансы наших субмарин на успех в бою, а, соответственно, возрастают и экспортные перспективы российских ПЛ. При этом гермоконтейнеры с антиторпедами могут размещаться в забортных пусковых установках, торпедных аппаратах, а также просто на надстройке ПЛ или в виде специального модуля ПТЗ могут устанавливаться в свободный объем торпедопогрузочной ниши (это особенно актуально для ПЛ семейства «Амур»).



В ранее вышедшей статье автора по торпедам ВМС Китая («Торпеды Великого соседа», «НВО» от 15 марта 2019 года) из-за ограниченного объема выпал вопрос экспортных китайских торпед. Интрига заключается в том, что, с учетом современной военно-политической обстановки, именно экспортные китайские торпеды могут сегодня «первыми пойти в бой» (речь о ВМС Пакистана). Причем наиболее интересный вопрос – это торпедный боекомплект новых ПЛ проекта S20. Маловероятно, что это будут устаревшие Yu-3, скорее всего – экспортные версии Yu-6, Yu-9, Yu-10. В этом случае ВМС Индии в лице пакистанских ПЛ проекта S20 получат крайне опасного противника, особенно с учетом устаревших комплексов противоторпедной защиты С-303 на индийских ПЛ (включая и новейшую атомную подлодку «Арихант») и значительного отставания индийских торпед «Варунастра» (Varunastra) от новых китайских торпед, особенно по уровню ССН.

INS Arihant

ВМС запросили одобрение Кабинета министров на новые штаты подводных сил из 18 обычных ДЭПЛ (включая те, которые получат воздухонезависимую двигательную установку (ВНЭУ) и шесть АПЛ. Это изменение было предпринято с учетом быстрого увеличения численности ПЛА ВМС НОАК для защиты Индо-Тихоокеанского региона от господства противника.



Поскольку Организация оборонных исследований и разработок (DRDO) может самостоятельно разрабатывать технологию AIP, все подводные лодки класса INS Kalvari будут переоснащены новой технологией во время модернизации или переоборудования в середине срока службы.



В то время как ВМС Индии хотели добавить еще шесть ДЭПЛ, оснащенных ВНЭУ, планировщики национальной безопасности убедили адмиралов, что атомная ПЛ является гораздо более мощной платформой.

Возможности, упущенные у нас



Головная «барракуда» в заводе.

В то время как ВМС Индии хотели добавить еще шесть ДЭПЛ, оснащенных ВНЭУ, планировщики национальной безопасности убедили адмиралов, что атомная ПЛ является гораздо более мощной платформой.

Перспективы «Чакры» и/или других российских АПЛ для ВМС Индии



Президент РФ и премьер-министр Индии посетили судостроительный комплекс «Звезда». 4 сентября 2019 года.

Заключение