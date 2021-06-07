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Ирак возрождает советские гаубицы М-46 и Д-30 на восстановленном заводе

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Завод «Аль-Шухада»



Министр обороны Ирака нанёс визит на государственный артиллерийский завод, оценив прогресс, достигнутый при возрождении объекта прошлой эпохи.

Завод «Аль-Шухада», который в 1980-х годах серийно производил боеприпасы и даже детали ракет, демонстрирует восстановление производственных линий по сборке баллонов с пропаном для гражданских нужд

- отмечается в издании 21AAR, поясняя, что на опубликованных кадрах видна огромная производственная площадка, оснащенная действующими станками с ЧПУ и ручными токарными станками, импортированными из Европы.

При этом была продемонстрирована коллекция отремонтированных буксируемых гаубиц. Среди них узнаются Д-30 вместе с несколькими более ранними орудиями M-46. Они были получены сотнями из Египта и СССР в ходе войны с Ираном 1980-1988 годов вместе со 155-мм аналогами из Канады и Южной Африки – GHN-45 и G-5, «которые когда-то считались самыми смертоносными артиллерийскими орудиями из когда-либо созданных», и китайскими Тип 59-1.

Лишь небольшая часть из этого арсенала была захвачена американскими военными

- указывается в 21AAR.

122-мм Д-30 узнаваема по буксирному крюку, прикрепленному под дульным тормозом, и по уникальной складывающейся треножной конфигурации лафета в виде буквы «Y», который стабилизирует отдачу орудия.
Использованы фотографии:
https://21stcenturyasianarmsrace.com/
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9 комментариев
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  1. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 21:05
    +11
    Д-30 моя первая любовь))
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 21:08
      +7
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      Д-30 моя первая любовь))

      Приятно, что советское "произведение" еще может дать 100 очков новеньким.
      1. Victor_B
        Victor_B Вчера, 21:44
        +10
        Д-30 это почти идеальная система!
        Минимальный вес сочетается с круговым обстрелом и работе как гаубицей, так и пушкой.
        В общем создать в этом калибре БУКСИРУЕМОЕ орудие с значительно более лучшими характеристиками, скорее всего, невозможно.
        Это практически идеал!
    2. RealPilot
      RealPilot Вчера, 22:22
      +7
      Великолепное орудие! Всегда восторгался этим лафетом. Красивая система. good

      Обращает на себя внимание, не перепутаешь...
      Сам, конечно, не стрелял, но слышал об этой гаубице только хорошее.
      1. Генерал Песчаных Карьеров
        Генерал Песчаных Карьеров Вчера, 23:26
        +3
        О, когда батарея Д-30 ведет огонь, это незабываемо))
  2. Лара Крофт
    Лара Крофт Вчера, 21:10
    +11
    122-мм БГ Д-30 это "Калашников" в ПА любой страны...
  3. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 22:27
    0
    Лучше чем ничего.
  4. Flashpoint
    Flashpoint Вчера, 22:35
    +4
    А если заточить буксирный крюк - то можно с ней бегать в штыковую! laughing
    Легендарное орудие!

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  5. Grossvater
    Grossvater Сегодня, 05:13
    0
    М 46 вроде как пушка? 130/58 мм/клб. 930 мысов. Впрочем, сейчас гаубицами обзывают орудия со стволами не короче и начальной не меньше. Вот только угол возвышения: 45°, на гаубицу никак не тянет.