Ирак возрождает советские гаубицы М-46 и Д-30 на восстановленном заводе

Завод «Аль-Шухада»

Завод «Аль-Шухада», который в 1980-х годах серийно производил боеприпасы и даже детали ракет, демонстрирует восстановление производственных линий по сборке баллонов с пропаном для гражданских нужд

Лишь небольшая часть из этого арсенала была захвачена американскими военными

Министр обороны Ирака нанёс визит на государственный артиллерийский завод, оценив прогресс, достигнутый при возрождении объекта прошлой эпохи.- отмечается в издании 21AAR, поясняя, что на опубликованных кадрах видна огромная производственная площадка, оснащенная действующими станками с ЧПУ и ручными токарными станками, импортированными из Европы.При этом была продемонстрирована коллекция отремонтированных буксируемых гаубиц. Среди них узнаются Д-30 вместе с несколькими более ранними орудиями M-46. Они были получены сотнями из Египта и СССР в ходе войны с Ираном 1980-1988 годов вместе со 155-мм аналогами из Канады и Южной Африки – GHN-45 и G-5, «которые когда-то считались самыми смертоносными артиллерийскими орудиями из когда-либо созданных», и китайскими Тип 59-1.- указывается в 21AAR.122-мм Д-30 узнаваема по буксирному крюку, прикрепленному под дульным тормозом, и по уникальной складывающейся треножной конфигурации лафета в виде буквы «Y», который стабилизирует отдачу орудия.