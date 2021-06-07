Ирак возрождает советские гаубицы М-46 и Д-30 на восстановленном заводе

Завод «Аль-Шухада»
Министр обороны Ирака нанёс визит на государственный артиллерийский завод, оценив прогресс, достигнутый при возрождении объекта прошлой эпохи.
Завод «Аль-Шухада», который в 1980-х годах серийно производил боеприпасы и даже детали ракет, демонстрирует восстановление производственных линий по сборке баллонов с пропаном для гражданских нужд
- отмечается в издании 21AAR, поясняя, что на опубликованных кадрах видна огромная производственная площадка, оснащенная действующими станками с ЧПУ и ручными токарными станками, импортированными из Европы.
При этом была продемонстрирована коллекция отремонтированных буксируемых гаубиц. Среди них узнаются Д-30 вместе с несколькими более ранними орудиями M-46. Они были получены сотнями из Египта и СССР в ходе войны с Ираном 1980-1988 годов вместе со 155-мм аналогами из Канады и Южной Африки – GHN-45 и G-5, «которые когда-то считались самыми смертоносными артиллерийскими орудиями из когда-либо созданных», и китайскими Тип 59-1.
Лишь небольшая часть из этого арсенала была захвачена американскими военными
- указывается в 21AAR.
122-мм Д-30 узнаваема по буксирному крюку, прикрепленному под дульным тормозом, и по уникальной складывающейся треножной конфигурации лафета в виде буквы «Y», который стабилизирует отдачу орудия.