Поворот России на Восток неизбежен

Вестернизация – это смерть России
Очевидно, что встреча в Женеве – Д. Байдена и В. В. Путина нацелена на то, чтобы разрушить потенциальный союз России и Китая. Логично, что усиление информационного, политико-дипломатического, экономического, санкционного давления на Россию со стороны ЕС и США должно рано или поздно привести к союзу России и Поднебесной. И повернуть Россию на бурно поднимающийся Восток, оставив на вымирающем и тонущем в своих проблемах Западе только «форточку».
Америка опасается китайского дракона, однако, пока Пекин не имеет поддержки со стороны русских, с их созидательным духом (идеи, смыслы и новые технологии, которые можно размножить), с воинским духом, который не знает поражений в открытом противостоянии, китайцев можно сдерживать. Поэтому администрации Байдена (глобалисты) необходимо сохранить культурную, финансово-экономическую зависимость РФ от ЕС и США.
Простая логика говорит, что России и народу выгоден стратегический союз с Поднебесной.
Однако российская элита полностью на Западе – мировоззрением, капиталами, имуществом, семьями и детьми. Российская верхушка прочно обосновалась на Западе. Для неё Лондон, Париж и Женева ближе и роднее, чем Рязань или Псков. При этом Запад заинтересован в решении «русского вопроса» – полной ликвидации русской цивилизации и народа, как носителя русского кода-матрицы, который исключает подчинение либо включение России в состав западного мира.
Запад работает через российскую элиту, с помощью культуры, права, и финансов. Её закабаляют, чтобы она всегда была вестернизирована, исключая её национализацию, и сохраняла страну в рамках западного проекта. США и ЕС Россия нужна как сырьевая «труба» и «пушечное мясо», направленное против Востока.
Однако такое подчиненное положение России (в первую очередь через подчинение несправедливой концепции развития) привело к такому страшному явлению, про которое в целом предпочитают помалкивать. Это вымирание (депопуляция) народа.
В рамках капиталистической системы, общества потребления (саморазрушения и истребления), в которое Россия была вписана после развала СССР, русский народ вымирает. И очень быстрыми темпами, XXI столетие русские при нынешних темпах вымирания просто не переживут. Одновременно разрушается русская государственность, культура, язык и история. То есть оставшихся русских, с учётом миграционного фактора, превратят в российский этнографический материал.
В краткосрочной перспективе – это опасность внутренней смуты и нового развала по образцу СССР. Цены на всю продукцию в стране быстро растут. Крупный бизнес лихорадочно возмещает свои убытки во время коронавирусной истерики. Этот рост цен может стать «чёрным лебедем» для РФ, когда все проблемы, которые скопились за три десятка лет, сделают качественный скачок.
Поворот на Восток
Какие выводы можно из этого сделать?
Во-первых, Запад в лице США может посулить Кремлю «пряник», но в долгосрочной перспективе игра против России и русского народа будет продолжена.
Во-вторых, Запад сделает всё, чтобы навсегда оторвать Малую Русь (Украину) от РФ. Также заблокирует Белоруссию, попытается убрать Лукашенко, лишив РФ последнего союзника.
В-третьих, РФ стратегически одинока, в отличие от СССР, у Москвы нет союзников ни в Европе, ни на Ближнем Востоке, ни в Африке, ни на Дальнем Востоке. Есть «партнеры», но они слабы и им интересны только материальные подачки. Внимание и ресурсы РФ распылены между Украиной, Белоруссией, Сирией, интересами в Африке. При этом мы теряем прежнюю сферу влияния в Закавказье (Азербайджан – сателлит Эрдогана, Армения ищет поддержки у Франции, Грузия начинает склонятся к Турции) и в Средней Азии.
Очевидно, что Запад будет стараться держать Россию в подавленном, зависимом положении (финансы, экономика, культура, вестернизированная элита).
Единственный выход в сложившейся ситуации – это поворот на Восток.
Китай нам сейчас не друг, но и не враг. Торгово-экономический партнер. При этом Поднебесная – стратегический конкурент США. Поэтому нужно выходить на русско-китайский стратегический, военно-политический союз. Вместе создать второй полюс силы, что гарантирует стабильность на планете.
С помощью китайского дракона Россия может обрести полную независимость от Запада. Освободиться от западной финансовой удавки. У Китая есть экономическая мощь, но нет духа победы. Китайцы проиграли все главные войны, русские – все выиграли! Союз с Россией – это возможность вернуть Тайвань, и без войны. «Мировое сообщество» во главе с США и ЕС вынуждено будет смириться. Россия обеспечит силовое прикрытие воссоединения китайской цивилизации.
В союзе с Россией Пекин получит непобедимую русскую армию у границ ЕС. Россия же может одновременно с Китаем (Тайвань) решить вопрос с воссоединением всей русской земли и народа (Великая Россия, Малая Россия и Белая Русь, плюс Приднестровье-Молдова). Запад устроит истерику, но ничего не сможет сделать, когда за русскими будет Китай.
Выгоды России от братского союза с Китаем огромны:
1. Мы сможем забыть о санкционном давлении, к нашим услугам «мировая фабрика». Отключение от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) станет мелочью. Европа не сможет полностью отказаться от наших ресурсов, переориентация на «зелёные» технологии», поставка энергоресурсов из США и Ближнего Востоке – это всё долгосрочные перспективы. Россия постепенно станет сырьевой опорой Китая, но на взаимовыгодных условиях, без хищнического грабежа русских природных богатств.
2. С помощью Китая Россия сможет произвести новую индустриализацию, вернувшись на позиции одной из ведущих индустриальных держав. Это позволит возродить образование, включая техническое, НИОКР и науку, создавать новые технологии, восстановить мощный научный, промышленно-инженерный, рабочий, производящий социум. Огромное население Китая – это шанс на создание мощного сельского хозяйства в России. Китайцы заинтересованы в экологически чистой сельскохозяйственной продукции. У России есть огромные неиспользованные возможности, чтобы занять эту сферу.
3. Китайцы могут помочь России в создании современной инфраструктуры, дорог, в строительстве дешёвого жилья, дать толчок в развитии регионов. Вывести русскую провинцию из длительной депрессии и вымирания.
Сами китайцы заинтересованы в русских. И не только как в воинах (силовое прикрытие Поднебесной), но и в российском сырье, а также в русском духе созидания.
Китайцы, как и прочие азиаты-монголоиды, не создают ничего нового, но умеют хорошо и качественно развивать уже созданное. Не только технологии и технику, но и социальные структуры, идеи, смыслы.
Русские – это мыслители, созидатели-творцы. Поэтому в интересах Китая восстановить русское образование, науку и культуру.
В перспективе Россия – это душа, созидательное начало человеческой цивилизации, а Китай – материальная база, воплощение великих идей и замыслов в жизнь.
Связка Россия-Китай позволяет человечеству выйти из нынешнего тупика капитализма, неолиберализма и общества потребления, которые уничтожают планету и человечество, и избежать мировой катастрофы.