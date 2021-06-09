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Поворот России на Восток неизбежен

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Фото: kremlin.ru


Вестернизация – это смерть России


Очевидно, что встреча в Женеве – Д. Байдена и В. В. Путина нацелена на то, чтобы разрушить потенциальный союз России и Китая. Логично, что усиление информационного, политико-дипломатического, экономического, санкционного давления на Россию со стороны ЕС и США должно рано или поздно привести к союзу России и Поднебесной. И повернуть Россию на бурно поднимающийся Восток, оставив на вымирающем и тонущем в своих проблемах Западе только «форточку».

Америка опасается китайского дракона, однако, пока Пекин не имеет поддержки со стороны русских, с их созидательным духом (идеи, смыслы и новые технологии, которые можно размножить), с воинским духом, который не знает поражений в открытом противостоянии, китайцев можно сдерживать. Поэтому администрации Байдена (глобалисты) необходимо сохранить культурную, финансово-экономическую зависимость РФ от ЕС и США.

Простая логика говорит, что России и народу выгоден стратегический союз с Поднебесной.

Однако российская элита полностью на Западе – мировоззрением, капиталами, имуществом, семьями и детьми. Российская верхушка прочно обосновалась на Западе. Для неё Лондон, Париж и Женева ближе и роднее, чем Рязань или Псков. При этом Запад заинтересован в решении «русского вопроса» – полной ликвидации русской цивилизации и народа, как носителя русского кода-матрицы, который исключает подчинение либо включение России в состав западного мира.

Запад работает через российскую элиту, с помощью культуры, права, и финансов. Её закабаляют, чтобы она всегда была вестернизирована, исключая её национализацию, и сохраняла страну в рамках западного проекта. США и ЕС Россия нужна как сырьевая «труба» и «пушечное мясо», направленное против Востока.

Однако такое подчиненное положение России (в первую очередь через подчинение несправедливой концепции развития) привело к такому страшному явлению, про которое в целом предпочитают помалкивать. Это вымирание (депопуляция) народа.

В рамках капиталистической системы, общества потребления (саморазрушения и истребления), в которое Россия была вписана после развала СССР, русский народ вымирает. И очень быстрыми темпами, XXI столетие русские при нынешних темпах вымирания просто не переживут. Одновременно разрушается русская государственность, культура, язык и история. То есть оставшихся русских, с учётом миграционного фактора, превратят в российский этнографический материал.

В краткосрочной перспективе – это опасность внутренней смуты и нового развала по образцу СССР. Цены на всю продукцию в стране быстро растут. Крупный бизнес лихорадочно возмещает свои убытки во время коронавирусной истерики. Этот рост цен может стать «чёрным лебедем» для РФ, когда все проблемы, которые скопились за три десятка лет, сделают качественный скачок.

Поворот на Восток


Какие выводы можно из этого сделать?

Во-первых, Запад в лице США может посулить Кремлю «пряник», но в долгосрочной перспективе игра против России и русского народа будет продолжена.

Во-вторых, Запад сделает всё, чтобы навсегда оторвать Малую Русь (Украину) от РФ. Также заблокирует Белоруссию, попытается убрать Лукашенко, лишив РФ последнего союзника.

В-третьих, РФ стратегически одинока, в отличие от СССР, у Москвы нет союзников ни в Европе, ни на Ближнем Востоке, ни в Африке, ни на Дальнем Востоке. Есть «партнеры», но они слабы и им интересны только материальные подачки. Внимание и ресурсы РФ распылены между Украиной, Белоруссией, Сирией, интересами в Африке. При этом мы теряем прежнюю сферу влияния в Закавказье (Азербайджан – сателлит Эрдогана, Армения ищет поддержки у Франции, Грузия начинает склонятся к Турции) и в Средней Азии.

Очевидно, что Запад будет стараться держать Россию в подавленном, зависимом положении (финансы, экономика, культура, вестернизированная элита).

Единственный выход в сложившейся ситуации – это поворот на Восток.

Китай нам сейчас не друг, но и не враг. Торгово-экономический партнер. При этом Поднебесная – стратегический конкурент США. Поэтому нужно выходить на русско-китайский стратегический, военно-политический союз. Вместе создать второй полюс силы, что гарантирует стабильность на планете.

С помощью китайского дракона Россия может обрести полную независимость от Запада. Освободиться от западной финансовой удавки. У Китая есть экономическая мощь, но нет духа победы. Китайцы проиграли все главные войны, русские – все выиграли! Союз с Россией – это возможность вернуть Тайвань, и без войны. «Мировое сообщество» во главе с США и ЕС вынуждено будет смириться. Россия обеспечит силовое прикрытие воссоединения китайской цивилизации.

В союзе с Россией Пекин получит непобедимую русскую армию у границ ЕС. Россия же может одновременно с Китаем (Тайвань) решить вопрос с воссоединением всей русской земли и народа (Великая Россия, Малая Россия и Белая Русь, плюс Приднестровье-Молдова). Запад устроит истерику, но ничего не сможет сделать, когда за русскими будет Китай.

Выгоды России от братского союза с Китаем огромны:

1. Мы сможем забыть о санкционном давлении, к нашим услугам «мировая фабрика». Отключение от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей) станет мелочью. Европа не сможет полностью отказаться от наших ресурсов, переориентация на «зелёные» технологии», поставка энергоресурсов из США и Ближнего Востоке – это всё долгосрочные перспективы. Россия постепенно станет сырьевой опорой Китая, но на взаимовыгодных условиях, без хищнического грабежа русских природных богатств.

2. С помощью Китая Россия сможет произвести новую индустриализацию, вернувшись на позиции одной из ведущих индустриальных держав. Это позволит возродить образование, включая техническое, НИОКР и науку, создавать новые технологии, восстановить мощный научный, промышленно-инженерный, рабочий, производящий социум. Огромное население Китая – это шанс на создание мощного сельского хозяйства в России. Китайцы заинтересованы в экологически чистой сельскохозяйственной продукции. У России есть огромные неиспользованные возможности, чтобы занять эту сферу.

3. Китайцы могут помочь России в создании современной инфраструктуры, дорог, в строительстве дешёвого жилья, дать толчок в развитии регионов. Вывести русскую провинцию из длительной депрессии и вымирания.

Сами китайцы заинтересованы в русских. И не только как в воинах (силовое прикрытие Поднебесной), но и в российском сырье, а также в русском духе созидания.

Китайцы, как и прочие азиаты-монголоиды, не создают ничего нового, но умеют хорошо и качественно развивать уже созданное. Не только технологии и технику, но и социальные структуры, идеи, смыслы.

Русские – это мыслители, созидатели-творцы. Поэтому в интересах Китая восстановить русское образование, науку и культуру.

В перспективе Россия – это душа, созидательное начало человеческой цивилизации, а Китай – материальная база, воплощение великих идей и замыслов в жизнь.

Связка Россия-Китай позволяет человечеству выйти из нынешнего тупика капитализма, неолиберализма и общества потребления, которые уничтожают планету и человечество, и избежать мировой катастрофы.
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59 комментариев
Информация
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  1. Sahalinets
    Sahalinets Сегодня, 15:04
    +22
    Китайцы помогут? Ну, многим они уже "помогли". Так, что ресурсы и стратегические объекты этих стран стали китайскими. Сыграть на противоречиях США-Китай конечно стоит, но спаси нас Господи от таких друзей.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 15:29
      +5
      Может надо сначала разобраться ПОЧЕМУ теряем влияние.
      Но статья хороша тем,что вышла перед встречей Байдена и Путина.
      1. Torins
        Torins Сегодня, 15:51
        +13
        Это не статья, это частное мыслеизъявление отдельно взятого альтернативщика от истории)) Не стоит понимать его буквально) Хотя про западные души наших руководителей сказано верно)
        1. Артём Карагодин
          Артём Карагодин Сегодня, 16:35
          +6
          Цитата: Torins
          Не стоит понимать его буквально)

          На мой взгляд, не стоит воспринимать всерьёз очередную публикацию Самсонова. Понимать её буквально как раз-таки стоит.

          P.S. Дочитал только до того момента, где говорится, что союз с Россией поможет вернуть Тайвань. Даже боюсь спросить, как автор себе это представляет))). А то Остапа понести может. Опятьlaughing
          1. Torins
            Torins Сегодня, 16:57
            +3
            Я думаю мы друг друга поняли, я с вами согласен drinks
    2. Ингвар 72
      Ингвар 72 Сегодня, 15:30
      +10
      Цитата: Sahalinets
      Ну, многим они уже "помогли".

      Да, с помощью "наших" д'эфективных манагеров экономика полностью зависима от китайского импорта и от сырьевого экспорта.
      Все вокруг импортное, в основном китайское, как бы не убеждали нас в обратном запутинцы. Глаза не обманешь.
      Мы на крючке у Китая, а не в партнерах.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 15:38
        +11
        Китайцы сильно бы посмеялись почитав эту статью)
        Что может иметь общего мощно развивающийся социалистически ориентированный коммунистический Китай с капиталистической страной 3 мира в упадке?
        Как автор себе представляет коммунистов доверяющих третьесортным капиталистам? laughing
        Россия постепенно станет сырьевой опорой Китая, но на взаимовыгодных условиях, без хищнического грабежа русских природных богатств.

        До есть автор называет Россию страной с "низкой социальной ответственностью"?
        А варианта с развитием собственной промышленности видимо нет. Очень похоже на бабушку после смерти дедушки - сразу начинает распродавать все, что дедушка накопил за свою жизнь.
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 16:06
          0
          Как автор себе представляет коммунистов доверяющих третьесортным капиталистам

          Что вообще общего может иметь социалистический Китай с нашей типа элитой, не раз доказывающей что за мешок баксов - она маму родную в бордель для извращенцев спокойно сдаст? Когда у власти откровенные враги народа - о чём с ними говорить?
        2. IS-80_RVGK2
          IS-80_RVGK2 Сегодня, 17:25
          +3
          Цитата: Гражданский
          социалистически ориентированный коммунистический Китай

          Это вы про какой-то Китай из параллельной реальности. В нашей же Китай национал-социалистическое капиталистическое государство.
          Цитата: Гражданский
          А варианта с развитием собственной промышленности видимо нет.

          Это так выглядит конъюнктурный патриотизм. Если завтра Китай отхватит кусок России в котором будет проживать Самсонов мы увидим серию статей обосновывающих почему это благо и что светлое будущее у русских исключительно в большой дружной китайской семье.
      2. боеприпас
        боеприпас Сегодня, 16:28
        -4
        Цитата: Ингвар 72
        Мы на крючке у Китая, а не в партнерах.

        Как так ? -)) на каком крючке ? .. оно конечно .. китайцы выгоды своей не упускают , однако никогда не слышно было от них - " дранг нах норд " . Да и к распаду СССР они отношения не имеют.
        Опять же - в одиночку Китай не сдюжит , придавят его гарантированно .. и поставят в стойло .. ежели он в одиночку.-))
        -----------------
        Автор статьи во многом прав. А как получится на самом деле ? .. Кто его знает ! .. всё сейчас как то неустойчиво.
        1. Косм22
          Косм22 Сегодня, 17:09
          +4
          Так-таки и не было слышно? "дранг нах норд"? Никогда?
          До чего короткая память у некоторых...
          А вот у тех, кто в 1969 году проживал, допустим, в Уссурийске или Спасске-Дальнем - у тех память покрепче.
          Они готовились в школьные годы к политинформациям, помнят те события... Помнят призывы разбить чьи-то собачьи головы... Раздававшиеся, между прочим, со страниц авторитетного органа "Женьминь жибао".
          Помнят 58 погибших советских военнослужащих (4 офицера), 94 раненых (9 офицеров).
          Помнят о том, что уже 11 сентября Предсовмина СССР Косыгин под нажимом премьера Госсовета КНР Чжоу Эньлая фактически отдал Даманский под юрисдикцию Китая, согласившись с тем, что войска остаются на захваченных позициях. В 1991 это положение вещей было закреплено законодательно.
          Что касается крючка...
          Да, методы 1969 года сегодня не в моде.
          Но зачем они Китаю? Если есть другие, гораздо более действенные?
          Если можно спокойно и методично инвестировать в уже по факту СВОЮ Сибирскую республику и просто ждать, когда созревшее яблочко само упадет в руки?
          1. боеприпас
            боеприпас Сегодня, 17:24
            -2
            Цитата: Косм22
            До чего короткая память у некоторых..

            Инцедент на Даманском неприятный. ( каприз Мао Цзедуна ). И трагедия для родных 58-ми погибших наших солдат. Но это не "дранг нах норд". Это мелкий конфликт. Из которого вы раздуваете великое событие.
    3. кредо
      кредо Сегодня, 15:54
      +5
      ...Вывести русскую провинцию из длительной депрессии и вымирания...

      Это как??? Я бы почитал конкретику, а ни тезисы от Автора.

      Без обид Самсонов Александр, но Ваша статья больше смахивает на известное "творение" "500 дней" от либералов, только с резким кренов в сторону Китая.

      Нет, конечно, торговать и развивать связи, в том числе экономические, нужно с Китаем, но и отказываться от Европы, Азии, Африки с Америкой нам нет никакого резона.
      1. Киса
        Киса Сегодня, 16:42
        +3
        cказочник автор от начала до конца -
        да союзников растеряли но к Китаю облокотиться это худшее из плохого . все эти тезисы что китайцы лучший ценник дают за ресурсы и органику выращивают ... никакой критики не выдерживают . как бы не были плохи дела со Штатами но мало вероятно что они пересекут океан . а вот китайцам на днях разрешили по три ребенка иметь и рано или поздно весь этот мильярд переместятся в Сибирь Зауралье ... заигрывание такое себе
        1. Косм22
          Косм22 Сегодня, 17:21
          +3
          Согласен.
          Вопросов масса.
          Вот анализируешь цитату "В-третьих, РФ стратегически одинока, в отличие от СССР, у Москвы нет союзников ни в Европе, ни на Ближнем Востоке, ни в Африке, ни на Дальнем Востоке. Есть «партнеры», но они слабы и им интересны только материальные подачки."
          И сразу возникает вопрос: а кто виноват в таком положении дел? Как подобное могло случиться после двадцати успешных лет процветания России?
          Ура-патриоты любят превозносить гений товарища Сталина. Но у товарища Сталина были международные союзники, которых стесняться не приходилось. Вряд ли бы Сталина устроили такие союзники, как Никарагуа с Зимбабве.
      2. IS-80_RVGK2
        IS-80_RVGK2 Сегодня, 17:28
        0
        Цитата: кредо
        Это как???

        За руку видимо.
    4. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 15:55
      +3
      Вот вот) в статье много красивой патетики) но хочет ли Китай союз с Россией? ) в их политику это не вписывается, а вся их помощь идет только в долг) и Китай, в отличие от России, свои долгов не списывает)
      Так что с головой на восток тоже бежать смысла нет) свой срединный путь русской цивилизации, ориентированной на развитие семьи и человека)
      но для этого внутри страны много чего нужно менять) чтобы, ну если не Рязань, так Ялта или Сочи с другими крупными городами нашей илите были ценнее Парижей и Лондонов)
  2. Болторез
    Болторез Сегодня, 15:11
    +8
    . Россия постепенно станет сырьевой опорой Китая, но на взаимовыгодных условиях, без хищнического грабежа русских природных богатств.
    Вот это перспектива,да... А хищнический грабеж куда деть- законодательно отменить?
  3. по привычке
    по привычке Сегодня, 15:12
    +5
    Да это просто праздник
    какой-то.
  4. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 15:14
    +8
    Поворот России на Восток неизбежен

    Это вы скажите нашим олигархам, чиновникам и прочей придворной братии, что надо строиться в Пекине, а не в Лондоне...
    Неуправляемый занос возникает как раз из-за резких поворотов и «неизбежных» прорывов.
    У России не осталось друзей, а с таким другом, как Китай, и врагов не надо.
    Надоело смотреть, как безответственные руководители бросают Россию из огня да в полымя.
    1. Niko
      Niko Сегодня, 16:02
      +4
      Да не надо и на олигархов пальцем показывать.Кто из НАС смотрит китайские фильмы?Читает Китайские книги?Смотрит Китайские шоу? Мы живём в "западном мире" .И никакие сказки не изменят этого.Любой нормальный человек хочет "жить хорошо" т.е. по западной модели,даже Китай начал развиваться когда сделал этот выбор.А что касается людей смотрящих только назад(как автор),и живущих в плену фантазий (Россия-колыбель культуры,выиграла ВСЕ войны), эти люди будут всегда ....тянуть в болото
      1. боеприпас
        боеприпас Сегодня, 16:34
        0
        Цитата: Niko
        Мы живём в "западном мире"

        .. к сожалению ... А так хочется жить в Русском мире и Русской цивилизации .. как оно было ещё лет 40 назад. feel
      2. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 16:41
        +1
        Цитата: Niko
        Да не надо и на олигархов пальцем показывать.

        Дело в том, что ни вы, ни я, ни кто-то другой с пользователь с сайта «ВО» не влияет на политические, ни на экономические, ни на какие другие государственные процессы общественной жизни. Поэтому мы можем смотреть, а можем и не...Лично я смотрю некоторые китайские фильмы. Мне нравится квадрология «Ип Ман». Ничего не могу сказать ни о китайской литературе, ни о её существовании.
        Я пересматриваю ролики на You Tube и о китайском производстве, и о китайских рабочих и пр.пр.пр. Кто в России станет показывать такое, чтобы люди сравнивали собственную жизнь и собственные способности со способностями китайцев? Мне нравится обзор по Китаю украинского журналиста (блогера ???) Дмитрия Комарова.
        Я не знаю, живут ли в западном мире жители города, где проводятся ежегодные «Алые паруса» или какой-нибудь по счёту ПМЭФ, а нам в Сибири достаточно культурного кластера:

        Вот он на плане рядом с моим домом.
        Дело в том, что пока российская власть не станет заботиться о процветании собственных земель (так, как это делают и в Китае), говорить о тенденциях слияния с кем-либо или о стремлении к Западу или Востоку опрометчиво. Никому не нужна обветшалая обуза с тухлым запашком. О чём говорить, если Россия предпочла Китаю Турцию. Какой Восток? Какой Запад? Бабло надо делать...Я вам скажу больше, перед строительством олимпийских объектов в Сочи Китай был готов предоставить свою помощь. Но нам же (России) было выгоднее отдать подряды братьям Билаловым и Ротенбергам.
        Цитата: Niko
        Любой нормальный человек хочет "жить хорошо" т.е. по западной модели,даже Китай начал развиваться когда сделал этот выбор.

        Любой нормальный человек хочет жить в стране, где ведётся справедливая социальная политика. По западным меркам богатые платят налоги в разы бóльшие, чем малообеспеченные. Любой нормальный человек не хочет работать на спекулянтов до самой смерти. Любой нормальный человек должен знать о сути капиталистического строя и социалистического и делать выбор в ту сторону, где ему обеспечивается ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ.
        hi
  5. Gado
    Gado Сегодня, 15:14
    +4
    А китаезы знают, что
    могут помочь России в создании современной инфраструктуры, дорог, в строительстве дешёвого жилья, дать толчок в развитии регионов. Вывести русскую провинцию из длительной депрессии и вымирания.?

    Тут почти каждый день пишут, что "не друзья нам китайцы, не приятели", да и часто цитированные здесь статии от самих китайцев часто в том-же направлении.
  6. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:16
    +8
    Сырьевой придаток китаёз. Ну а потом утрата территорий до Урала а может быть и дальше. Даманский ничему не научил. Кстати, ядерное оружие у китаёз в полном избытке если что.
    1. Из Томска
      Из Томска Сегодня, 15:31
      +7
      Де факто Сибирь и ДВ давно утрачены. Москва не заинтересована в развитии этих территорий. В Томской области где-то 70% леса сданы китайцам в долгосрочную аренду.
      1. ROSS 42
        ROSS 42 Сегодня, 16:45
        0
        Цитата: Из Томска
        В Томской области где-то 70% леса сданы китайцам в долгосрочную аренду.

        Приветствую соседей! А вы помните, как горели леса в Красноярском крае?
  7. cniza
    cniza Сегодня, 15:18
    +3
    Поворот поворотом , но спиной к ним лучше не стоять ...
  8. Даниил Коноваленко
    Даниил Коноваленко Сегодня, 15:19
    +8
    С помощью китайского дракона Россия может обрести полную независимость от Запада. smile "День проходит, два проходит. Выйдет Мальчиш на крыльцо: нет… не видать ещё Китайской Красной Армии. Залезет Мальчиш на крышу. Весь день с крыши не слезает. Нет, не видать".(с)
    1. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Сегодня, 17:32
      +2
      Цитата: Даниил Коноваленко
      День проходит, два проходит..

      .. не отпускает Самсонова.
  9. eklmn
    eklmn Сегодня, 15:24
    +10
    Связка Россия-Китай позволяет человечеству выйти...

    Интересно - читал ли автор второй раз свой опус? И если перечитал, то понял ли свою глупость?
  10. Трикстер
    Трикстер Сегодня, 15:25
    -5
    Китайцы не умеет ничего создавать однако 5g создали именно они, как и много другой электроники. В остальном со статьёй согласен, Китай могучий дракон, щедрый друг и великий воин. Их политики думают не о дворцах, а благополучие народа. С них надо брать пример. Россия + Китай вместе это процветающий дом.
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 15:32
      +7
      Цитата: Трикстер
      Китай могучий дракон, щедрый друг

      Ага-ага.
      Поспрошайте в Африке, во сколько их щедрая дружба обходится
    2. Болторез
      Болторез Сегодня, 15:57
      +1
      5g создали именно они
      Первые сети 5G развернули американский Verizon и южнокорейский KoreaTelecom.
      1. Трикстер
        Трикстер Сегодня, 16:01
        -3
        Развернули сети разработанные ZTE Corporatio.
        В России первые тесты технологии Pre-5G проведены в июне 2016 оператором связи «МегаФон» совместно с Huawei. В сентябре МТС при тестировании на канале связи с частотой 4,65—4,85 ГГц была достигнута скорость передачи данных 4,5 Гбит/с[18] при полосе 200 МГц.
        1. Болторез
          Болторез Сегодня, 16:22
          0
          Развернули сети разработанные ZTE Corporatio.
          Мимо,Даня wassat Системы( нестандартные) были разработаны ими же самостоятельно ок.10 лет назад.
          1. Трикстер
            Трикстер Сегодня, 16:25
            -3
            Ага. Только сугубо секретные были настолько, что пока китайцы их не показали в открытой доступ на конференции, их у американцев не существовало.
            Свежо предание.
            1. Болторез
              Болторез Сегодня, 16:27
              +1
              Почему ж китайцы их у себя в Пекине не развернули?
              1. Трикстер
                Трикстер Сегодня, 16:29
                -3
                https://rg.ru/2021/03/05/kitaj-sozdal-krupnejshuiu-v-mire-set-5g.html
                Вы реально какой-то альтернативно одаренный. Первая ссылка в гугле.
                1. Болторез
                  Болторез Сегодня, 16:33
                  +1
                  Первая ссылка в гугле.
                  Не в гугле .со.uk. И кстати, речь идет о первых, а не о крупнейших сетях. Наделать уже созданных вышек попроще чем их создать.
  11. Старый Хрен
    Старый Хрен Сегодня, 15:26
    +4
    Я так понимаю автор за свою статейку в юанях получил? Ты автор посмотри что они делали с нашими ранеными пограничниками на Даманском ну а потом подумай что написал.
  12. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 15:30
    +5
    Осилил только первые абзацы.
    Посмеялся от души.
    Спасибо.
  13. Radikal
    Radikal Сегодня, 15:31
    +5
    Связка Россия-Китай позволяет человечеству выйти из нынешнего тупика капитализма, неолиберализма и общества потребления, которые уничтожают планету и человечество, и избежать мировой катастрофы.

    Впервые не соглашусь с автором... . sad
    1. IS-80_RVGK2
      IS-80_RVGK2 Сегодня, 17:34
      +2
      Ты ещё с ним и соглашался?!!
  14. U-58
    U-58 Сегодня, 15:42
    +3
    А автор со своими умозаключениями не опоздал лет на 20?
    Такое ощущение, что статья писалась в 95-м.. 2000-м годах и лишь слегка освежена с, учётом текущей ситуации.
  15. BISMARCK94
    BISMARCK94 Сегодня, 15:47
    +4
    Однако российская элита полностью на Западе

    Какбы не только элита ориентирована на запад. Европа в принципе ближе России, чем Азия. Основная часть населения-белые русские люди европейской внешности. Большая часть населения проживает также на Европейской части России. Так что я все-таки за больше за Европу.
  16. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:49
    -6
    Премьер Польши(вольный пересказ)сегодня,если Россия изменит свое поведение, и ляжет под западный мир,то получит от нас сладкую конфетку.И только Россия может остановить экспансию Китая на Запад.Они уже нас назначили воевать с Китаем!!!А тем временем запущена одна линия по переработке газа на Амурском заводе.Мощность 7 млрд куб.Из газа идущего в Китай будут забираться на переработку этан,бутан,метан и гелий.В Китай пойдет уже действительно чистый газ.Планируется 6 линий пеработки . good
  17. Михаил Я2
    Михаил Я2 Сегодня, 16:02
    +2
    зачем Китай России, это понятно. Зачем Россия Китаю, как партнер, не понятно
  18. Silinvv
    Silinvv Сегодня, 16:18
    0
    Пора заканчивать историю с поворотами к кому то. Пусть к нам поворачиваются. Не гоже такой стране крутить шеей.
  19. Desperado
    Desperado Сегодня, 16:18
    +4
    Автор пытается применить западный подход во внешней российской политики к Китаю, это просто смешно. "Братский союз с Китаем"? Даманский отлично показал кто кому брат... Китай очень и очень "непростой" сосед, со своей историей, принципами и интересами. На попытки завалить его дешевыми энергоресурсами и торговлей технологиями он лишь вежливо улыбается, говоря нам лишь то что мы хотим услышать. На самом деле Китай расценивает РФ как запасную сырьевую базу, на случай противостояния с Западом. Ну а мы пытаемся "играть" с ним на равных, забывая что у нас разные "весовые" категории...
  20. NF68
    NF68 Сегодня, 16:24
    +1
    России выгодно, по крайней мере в теории, работать не только с Западом или Востоком. Если что то не пошло в одном направлении-может получиться в другом или других.
  21. parusnik
    parusnik Сегодня, 16:38
    +2
    - Ванюша, прими телеграмму! "Прощаю. Точка. Заместо Ульянки даю другу дочку. Tочка". Добавлю деньжат, слышь? Правда, правда(с)
  22. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 16:46
    0
    Потрясающе... Ну я начну с того, что помимо
    (депопуляция) народа.
    - такого не бывает. Термины учите, и что они значат... Автору тут пол-шага до нацизма. Слушай, ты. Я вот - украинец этнически, пусть и родился в городе-герое Москва, у меня родни на Украине больше чем в России. Мамай из Владикавказа, - все не русские, гдке ты в то время, русский-то был? А это тебе тоже депопуляция?

    Ты, автор, уже близок к тем песням, что я слышал чуть южнее, прям те же слова поешь.
    И еще - у российского орла - две головы. Одна смотрит на восток, другая - на запад. Вот так мы всегда жили - и живем. Нам не к лицу ни одну, ни другую голову отрубать. Там над головами - корона, отруби любую голову - она упадет. Мы - это мы. И с западом, равно как и с востоком - мы в деле. Тем и сильны
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 17:16
      0
      Несколько раз всё перечитал, было интересно как люди думают. В Вашей позицией согласен полностью. Меня всегда возмущала позиция некоторых деятелей, включая и политических, когда ставиться вопрос: Ты с кем, с Западом или Востоком, а то что есть собственный путь, все почему-то забывают.
  23. iouris
    iouris Сегодня, 16:54
    0
    Где была, там и останется.
  24. nikvic46
    nikvic46 Сегодня, 16:56
    0
    Я всегда был сторонником усиления связей с Востоком.Одна из причин,Восток всегда был более лоялен к нашей стране.В этой стороне света мы не были колонизаторами азиатских стран.Одно меня смущает в словах автора.Мы всегда надеемся,что кто нам поможет восстановить экономику.Кроме нас это никто не сделает.
  25. tacet
    tacet Сегодня, 17:02
    +3
    Давайте перестанем быть сырьевым придатком запада , а станем сырьевым придатком китая. Китай разовьет наше с/хозяйство ! Да,да , видел арендованые китайцами поля на которых через год и полынь с трудом растет. Он нам устроит новую индустриализацию , ага пять раз ! Ему очень плохо живется без конкуренции в производстве ,прям заскучал. Очередные мечты г-на Самсонова.
    Интересно автор работал с китайскими предприятиями (полагаю ,что нет .Иначе не родилась бы данная статья)
    1. AlexGa
      AlexGa Сегодня, 17:20
      -1
      Не совсем с Вами согласен. А почему Вы не говорите о создании производств на территории РФ, да и Белоруссии тоже. Ведь это и трудоустройство, и продукция, и налоги в бюджет.
  26. samarin1969
    samarin1969 Сегодня, 17:55
    0
    Смешно читать. Вот когда элита распродаст особняки в Лондоне и завяжет "любовь с интересом" в КНР - тогда можно говорить о "развороте".
    Пока "наши" небожители предпочитают голову и карманы держать в Европе и США. Ну, а своим "основанием" повёрнуты к "остальному миру".
    Да и для китайцев мы такие же "европейцы", только умеющие воевать. Из новостей пока не было серьёзных совместных технологических или военных проектов.