Что упущено в «Вихрях-1» с классической системой наведения? Модернизационный задел, подлежащий спешной реализации

В нашем предыдущем военно-техническом обзоре «Тульские «Вихри-М» в противостоянии с перспективными ЗРК IM-SHORAD. Уникальный козырь армейской авиации ВКС России» были детально проанализированы преимущества полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения противотанковых/многоцелевых ракетных комплексов «Вихрь-М».
Возвращение к программе разработки модификаций «Вихрей» с инфракрасными и пассивными радиолокационными ГСН не терпит промедления
Между тем, обольщаться относительно всех перечисленных в данном материале тактико-технических особенностей комплексов «Вихрь-М» в целом и ПТУР «Вихрь-1» в частности ещё очень рано.
Так, невзирая на все достоинства, полуавтоматической лазерно-лучевой системе управления по-прежнему присущ ряд тактико-технических и оперативно-тактических недостатков, исключающих реализацию построения гибких и наиболее эффективных траекторий полёта ПТУР с целью преодоления современных комплексов активной защиты (КАЗ), а также заблаговременного вывода вертолётов-носителей из зон обзора и перехвата атакуемых войсковых средств ПВО противника.
Во-первых, непосредственно после захвата цели на «точное автосопровождение» посредством оптико-электронного прицельного комплекса ГОЭС-451 и схода ПТУР 9А4172К «Вихрь-1» с узла подвески Ка-52/М, экипаж многоцелевой винтокрылой ударной машины вынужден пребывать на линии визирования ракеты и цели вплоть до момента поражения последней, сохраняя стабильный лазерно-лучевой канал наведения на всех участках траектории полёта ПТУР «Вихрь-1».
Во-вторых, применение данного принципа наведения исключает полноценную реализацию концепции «пустил-забыл», а также возможность пуска ПТУР из-за «экрана» естественных и искусственных объектов рельефа местности (холмов, возвышенностей, хребтов, ущелий, сооружений) по целеуказанию от сторонних средств радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки.
Реализация данного режима применения будет целиком и полностью (на программно-аппаратном уровне) воплощена в перспективной мультиспектральной (3-диапазонной ТВ-/ИК-/активной радиолокационной) ГСН перспективной американской противотанковой/многоцелевой ракеты JAGM, являющейся радикально модернизированной версией ПТУР семейства AGM-114L Longbow-Hellfire / Brimstone-2.
И наконец, в-третьих, необходимость удержания противотанковых ракет «Вихрь-1» непосредственно на линии визирования атакуемой цели (обусловленная применением полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения) исключает возможность реализации первыми сложных настильных, квазибаллистических или баллистических траекторий полёта с выполнением отвесного пикирования на терминальных участках траекторий (вне угломестных секторов обзора радаров наведения, приданных перспективным израильским комплексам активной защиты Trophy и Iron Fist).
Стало быть, наиболее актуальным для специалистов тульского КБП и концерна «Калашников» вектором дальнейшей глубокой модернизации комплекса «Вихрь-М» является завершение проектирования, доведение до уровня оперативной боеготовности и запуск производственной линии уже разработанных противотанковых/многоцелевых ракет 9М227М1, 9М227Ф и 9М227О-2, оснащённых средне-/длинноволновыми инфракрасными ГСН, а также 9М227М2, снабженных пассивными радиолокационными ГСН и предназначенных для поражения радиоизлучающих целей в любых метеорологических условиях.