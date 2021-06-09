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Что упущено в «Вихрях-1» с классической системой наведения? Модернизационный задел, подлежащий спешной реализации

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Фото: kalashnikov.media


В нашем предыдущем военно-техническом обзоре «Тульские «Вихри-М» в противостоянии с перспективными ЗРК IM-SHORAD. Уникальный козырь армейской авиации ВКС России» были детально проанализированы преимущества полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения противотанковых/многоцелевых ракетных комплексов «Вихрь-М».

Возвращение к программе разработки модификаций «Вихрей» с инфракрасными и пассивными радиолокационными ГСН не терпит промедления


Между тем, обольщаться относительно всех перечисленных в данном материале тактико-технических особенностей комплексов «Вихрь-М» в целом и ПТУР «Вихрь-1» в частности ещё очень рано.

Так, невзирая на все достоинства, полуавтоматической лазерно-лучевой системе управления по-прежнему присущ ряд тактико-технических и оперативно-тактических недостатков, исключающих реализацию построения гибких и наиболее эффективных траекторий полёта ПТУР с целью преодоления современных комплексов активной защиты (КАЗ), а также заблаговременного вывода вертолётов-носителей из зон обзора и перехвата атакуемых войсковых средств ПВО противника.

Во-первых, непосредственно после захвата цели на «точное автосопровождение» посредством оптико-электронного прицельного комплекса ГОЭС-451 и схода ПТУР 9А4172К «Вихрь-1» с узла подвески Ка-52/М, экипаж многоцелевой винтокрылой ударной машины вынужден пребывать на линии визирования ракеты и цели вплоть до момента поражения последней, сохраняя стабильный лазерно-лучевой канал наведения на всех участках траектории полёта ПТУР «Вихрь-1».

Во-вторых, применение данного принципа наведения исключает полноценную реализацию концепции «пустил-забыл», а также возможность пуска ПТУР из-за «экрана» естественных и искусственных объектов рельефа местности (холмов, возвышенностей, хребтов, ущелий, сооружений) по целеуказанию от сторонних средств радиолокационной, радиотехнической и оптико-электронной разведки.

Реализация данного режима применения будет целиком и полностью (на программно-аппаратном уровне) воплощена в перспективной мультиспектральной (3-диапазонной ТВ-/ИК-/активной радиолокационной) ГСН перспективной американской противотанковой/многоцелевой ракеты JAGM, являющейся радикально модернизированной версией ПТУР семейства AGM-114L Longbow-Hellfire / Brimstone-2.

И наконец, в-третьих, необходимость удержания противотанковых ракет «Вихрь-1» непосредственно на линии визирования атакуемой цели (обусловленная применением полуавтоматической лазерно-лучевой системы наведения) исключает возможность реализации первыми сложных настильных, квазибаллистических или баллистических траекторий полёта с выполнением отвесного пикирования на терминальных участках траекторий (вне угломестных секторов обзора радаров наведения, приданных перспективным израильским комплексам активной защиты Trophy и Iron Fist).

Стало быть, наиболее актуальным для специалистов тульского КБП и концерна «Калашников» вектором дальнейшей глубокой модернизации комплекса «Вихрь-М» является завершение проектирования, доведение до уровня оперативной боеготовности и запуск производственной линии уже разработанных противотанковых/многоцелевых ракет 9М227М1, 9М227Ф и 9М227О-2, оснащённых средне-/длинноволновыми инфракрасными ГСН, а также 9М227М2, снабженных пассивными радиолокационными ГСН и предназначенных для поражения радиоизлучающих целей в любых метеорологических условиях.
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19 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. riwas
    riwas Сегодня, 04:33
    0
    экипаж многоцелевой винтокрылой ударной машины вынужден пребывать на линии визирования ракеты и цели вплоть до момента поражения последней

    Современный вертолет должен иметь на подхвате несколько ведомых БПЛА, в т.ч. БПЛА лазерного наведения на цель, запускаемых с вертолета ракет.
    1. sen
      sen Сегодня, 08:52
      +2
      Пилотам американских боевых вертолётов не нужно будет приближаться к целям, чтобы поразить их – опасную работу за них сделают дроны. Пионерами технологий взаимодействия современных боевых машин и беспилотников стали США, которые на практике опробовали их в Афганистане.
      «Это было потрясающе – видеть, как работают вместе вертолёт и беспилотник, такое взаимодействие выполнено в первый раз. Подобная методика значительно расширяет дальность обнаружения цели и позволяет использовать оружие пилотируемого вертолёта на безопасной дистанции от огня противника», – прокомментировал результаты испытаний пилот вертолёта MH-60S Seahawk Тхань Нгуен.

      https://warspot.ru/7212-vertolyot-i-bpla-ob-edinilis-v-komandu-ohotnikov

      Российские вертолеты будут также управлять беспилотниками
      Первыми аппаратуру связи с БЛА получат разведывательно-ударные Ка-52М.
      https://iz.ru/1023859/anton-lavrov-bogdan-stepovoi/ot-vinta-do-drona-rossiiskie-vertolety-budut-upravliat-bespilotnikami
      Ничто не мешает установить на БПЛА лазер для наведения ракет. В этом случае вертолет после пуска ракеты может уходить с линии огня.
  2. OloxDbahax
    OloxDbahax Сегодня, 05:11
    +2
    У американского SHORAD стоят ракеты хелфайр. С системой - выстрелил и забыл.
  3. sot
    sot Сегодня, 05:41
    +3
    Раз г-н Даманцев так оперативно отреагировал на комментарии к предыдущей статье об отсутствии на Вихрь-1 ГСН и невозможности реализации ею любого из режимов работы Hellfire, то почему все-таки не рассмотрен вопрос стоимости?

    Ведь в условиях 10-ти кратного различия экономик с НАТО, нам нужны самые эффективные решения. И то, что Вихрь-1 стоит в контракте около 6 млн в текущей версии, без ГСН, сделает его в версии с ГСН намного дороже Hellfire. Конечно версия с ГСН необходима. Но для массовой ракеты цена - это принципиальный вопрос.

    И выражаясь словами автора -

    Стало быть, наиболее актуальным и не терпящим промедления является снижение аппетитов производителя этих ракет, за счет повышения эффективности его работы.
    1. Deck
      Deck Сегодня, 06:08
      +1
      то почему все-таки не рассмотрен вопрос стоимости?


      Рассмотрен. Вы просто не учитываете стоимость возможной потери вертолета.))))
      1. sot
        sot Сегодня, 08:37
        0
        Вопрос с кем воевать! С бармалеями и того, что есть Вихря достаточно, допотопные танки и бтр подавить. А с серьезным противником военная экономика выходит на первое место. Именно из-за нее мы и полагаемся только на ядерное оружие, по другому, в текущих ценах на тот же Вихрь, паритет невозможен. Ну вот явно есть потенциал снижения цен. Раза в три. Тогда даже без ГСН это будет отличная ракета для своих задач.
  4. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:50
    +1
    В предыдущей статье дальность пуска и скорость "Вихря" указывались как "уникальные козыри" против ЗРПК "ИМ-ШОРАД", в этой указывается способ достижения превосходства над ПТРК вероятных противников, вопрос к автору, нельзя было эти статьи объединить?
    1. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 06:52
      +4
      Нельзя. Необходимо всегда иметь в запасе статейку. А то вдруг к очередному вторнику не успеет к очередному юмористичеки-аналитическому вторнику нагромоздить заумно-красивых словосочетаний, абревиатур и терминов.
      Ведь главное для автора не суть, а красота изложения.
      1. Владимир_2У
        Владимир_2У Сегодня, 06:57
        -4
        Цитата: Старый танкист
        Ведь главное для автора не суть, а красота изложения.

        Категорически не согласен! Евгений пишет вполне грамотные статьи, причём без розовых очков! Но конкретно эти две статьи прямо насильственно разлучены, почти как в индийском кино. laughing
        1. Старый танкист
          Старый танкист Сегодня, 07:09
          +2
          Евгений пишет вполне грамотные статьи, причём без розовых очков!


          Ну вот и Вы приподняли мне настроения с утра вдобавок к Даманцеву. Повеселили своим высказыванием.
          В абсолютном большинстве своих статей автор не понимает о чём пишет. Просто нарыл в инете "проблемную" тему, нагуглил по ней терминов и свалил в кучу. Причём не замечая явных ляпов, которые незаметны дилетанту, но очевидные человеку с военным образованием.
          1. Владимир_2У
            Владимир_2У Сегодня, 07:12
            +1
            Цитата: Старый танкист
            Причём не замечая явных ляпов, которые незаметны дилетанту, но очевидные человеку с военным образованием.

            Можете показать и разобрать ляпы из этой статьи, к примеру?
            1. Старый танкист
              Старый танкист Сегодня, 07:46
              +3
              построения гибких и наиболее эффективных траекторий полёта ПТУР с целью преодоления современных комплексов активной защиты (КАЗ), а также заблаговременного вывода вертолётов-носителей из зон обзора и перехвата атакуемых войсковых средств ПВО противника.


              Вот только в этой фразе куча!
              Как можно построить гибкую и наиболее эффективную траекторию полёта для ПТУР? Это не
              крылатая ракета в которую заранее закладывается оптимальное полётное задание. Траектория полёта ПТУР определяется конструктивными особенностями и никак "гибко" не меняется.
              КАЗ действует в ближайшей зоне вокруг бронеобъекта и траектория полёта, считай подлёта к объекту никак на её преодоление не влияет.
              Заблаговременный вывод вертолётов-носителей из зон обзора каких радиотехнических средств противника? У всех разные дальности обнаружения. Причём у многих зоны обнаружения значительно превышают дальность пуска "Вихрей". То есть заблаговременно вывести вертолёт-носитель из зоны обнаружения невозможно. От слова совсем. А если уж он вошёл в зону поражения, то заблаговременно,до пуска ракеты выйти вертолёт не успеет работное время ЗРК очень мало, а скорость ракеты значительно превышает скорость вертолёта.
              Так что эта фраза просто бестолковое, но "красиво" читаемое нагромождение ляпов.
              1. lucul
                lucul Сегодня, 08:50
                0
                Вот только в этой фразе куча!
                Как можно построить гибкую и наиболее эффективную траекторию полёта для ПТУР?

                Да очень просто - где в танке самая слабая броня ? Сверху . Вот и траектория наиболее эффективная - когда ракета прилетает в танк сверху , а как она уже будет прилетать - делать "горку" ,или сразу набирать высоту это уже нюансы.
                КАЗ действует в ближайшей зоне вокруг бронеобъекта и траектория полёта, считай подлёта к объекту никак на её преодоление не влияет

                Большинство КАЗ работают против ракет ,которые прилетают под прямым углом к танку , и соответственно сверху танка имеется "мёртвая зона " для КАЗ . Вот нырок ракеты в такую мёртвую зону и будет означать уничтожение танка , несмотря на КАЗ.
                1. Старый танкист
                  Старый танкист Сегодня, 10:16
                  0
                  Да очень просто - где в танке самая слабая броня ? Сверху . Вот и траектория наиболее эффективная - когда ракета прилетает в танк сверху , а как она уже будет прилетать - делать "горку" ,или сразу набирать высоту это уже нюансы.

                  Вот Вы сами и отметили, что словосочетание "гибкая траектория" то есть изменяемая при каждом конкретном применении тут неуместно. ПТУР как раз летит не по гибкой траектории, а конструкционно обусловленной.

                  Большинство КАЗ работают против ракет ,которые прилетают под прямым углом к танку , и соответственно сверху танка имеется "мёртвая зона " для КАЗ . Вот нырок ракеты в такую мёртвую зону и будет означать уничтожение танка , несмотря на КАЗ.

                  Большинство это какие?
                  И опять же ""нырок" ракеты - это конечный участок траектории, а не вся траектория. Так что реально при прорыве конкретно через КАЗ, а это метры, как ракета до этого "гибко" летела роли не играет.
              2. Владимир_2У
                Владимир_2У Сегодня, 09:01
                +1
                Цитата: Старый танкист
                Вот только в этой фразе куча!

                А вот и нет, из ляпов тут пожалуй использование слов "траектория" вместо слова "профиль", да и то не факт.
                Цитата: Старый танкист
                Траектория полёта ПТУР определяется конструктивными особенностями и никак "гибко" не меняется.

                Ракета Spike-LR имеет комбинированную систему управления...
                ...Система управления дает возможность реализовать широкий спектр вариантов боевого применения, включая "выстрелил-забыл", захват цели и перенацеливание после пуска, командное наведение и реализация сложных траекторий полета, стрельбу по невидимой цели с закрытой позиции, идентификация и поражение цели в наиболее уязвимые части.
                Собственно перенацеливание после пуска уже есть "гибкое изменение" траектории, Евгений и ратует за что то подобное.

                Цитата: Старый танкист
                КАЗ действует в ближайшей зоне вокруг бронеобъекта и траектория полёта, считай подлёта к объекту никак на её преодоление не влияет.
                Удивлён, просто удивлён: отечественные КАЗ, как впрочем и "Трофи" критикуют все кому не лень за неэффективность против пикирующих боеприпасов вроде пресловутого "Джавелина" а вы пишете такое.

                Цитата: Старый танкист
                Заблаговременный вывод вертолётов-носителей из зон обзора каких радиотехнических средств противника? У всех разные дальности обнаружения. Причём у многих зоны обнаружения значительно превышают дальность пуска "Вихрей". То есть заблаговременно вывести вертолёт-носитель из зоны обнаружения невозможно. От слова совсем. А если уж он вошёл в зону поражения, то заблаговременно,до пуска ракеты выйти вертолёт не успеет работное время ЗРК очень мало, а скорость ракеты значительно превышает скорость вертолёта

                Во первых Даманцева вполне конкретно указаны средства:
                заблаговременного вывода вертолётов-носителей из зон обзора и перехвата атакуемых войсковых средств ПВО противника.

                Во вторых "зона обзора" и "дальность обнаружения" очень часто не совпадают из-за рельефа местности, вы как танкист должны это знать.
                И в третьих, если брать "ИМ-ШОРАД" то у него нет ракет которые могут поразить выпустивший ракету с ГСН и скрывшийся за рельефом местности вертолёт. А "Пэтриот" может и не успеть развернуть ПУ в сторону внезапно появившегося вертолёта. Тактика "Апачей" именно так и строилась, странно что вы как танкист этого не помните.
                1. Старый танкист
                  Старый танкист Сегодня, 10:29
                  -2
                  Собственно перенацеливание после пуска уже есть "гибкое изменение" траектории, Евгений и ратует за что то подобное.

                  Перенацеливание, это не "гибкая траектория", а меневр. Грубо переход на новую траекторию.
                  "Гибкая траектория" - это маневрирование ракеты по высоте, направлению от точки пуска до точки попадания. А не смена цели.

                  заблаговременного вывода вертолётов-носителей из зон обзора и перехвата атакуемых войсковых средств ПВО противника

                  Вот я и спрашиваю каких радиотехнических средств? Ближнего, малого, среднего, дальнего действия?
                  И да, меня , как танкиста(общевойскового) командира учили, что ПВО строется эшелонированно и лелится на зональную и объектовую. И из фраз словоблуда Даманцева мне не понятно из зон обзора каких именно средств ПВО он собирается заблаговременно выводить вертолёты. Авенджеров или Пэтриотов? А может АВАКСов?Пэтриотам не надо разворачиваться. Боевой порядок заранее строится так, чтобы перекрыть все опасные от СВН направления. Это элементарная тактика.
                  И да, внезапно вертолёты появляются только для танкистов и пехоты, но не для системы ПВО, за редким исключением конечно.
                  А ещё Даманцев совершенно забыл, что основные задачи ПВО в НАТО возложены на истребительную авиацию.
          2. Undecim
            Undecim Сегодня, 07:44
            +1
            В абсолютном большинстве своих статей автор не понимает о чём пишет. Просто нарыл в инете "проблемную" тему, нагуглил по ней терминов и свалил в кучу.

            Как раз этот абзац статьи полностью подтверждает Ваши слова.
            Реализация данного режима применения будет целиком и полностью (на программно-аппаратном уровне) воплощена в перспективной мультиспектральной (3-диапазонной ТВ-/ИК-/активной радиолокационной) ГСН перспективной американской противотанковой/многоцелевой ракеты JAGM, являющейся радикально модернизированной версией ПТУР семейства AGM-114L Longbow-Hellfire / Brimstone-2.

            Трехрежимную ГСН предлагала на этапе разработки фирма Raytheon. Но в производство пошла ракета AGM-179 JAGM с двухрежимной ГСН Lockheed Martin (полуактивный лазер и радар миллиметрового диапазона).
  5. А009
    А009 Сегодня, 10:04
    +1
    Я уже по названию статьи предположил о Даманцеве. И не ошибся.
    Теперь прочту статью.)
  6. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 10:32
    0
    Цитата: Deck
    Вы просто не учитываете стоимость возможной потери вертолета.))))

    Есть понятие - стоимость операции, куда входят затраты на средства, владение ими, стоимость носителя, обучения операторов и т.п. такая оценка всегда от лукавого, но тем не менее имеет смысл ее расчитывать.