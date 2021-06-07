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«Air Serbia не хочет Sukhoi Superjet 100»: сербская пресса о «навязывании» российского самолёта

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«Air Serbia не хочет Sukhoi Superjet 100»: сербская пресса о «навязывании» российского самолёта

Российские масс-медиа заявляют о прорыве отечественного авиапрома на внешних рынках, сообщая об интересе Сербии к пассажирским самолётам Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Однако Белград не нуждается в машинах данных типов.


Об этом указывается на страницах издания Tango Six, комментируя двухсторонние переговоры о покупке самолётов на недавно прошедшем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге: «правительственная встреча явно была не более, чем протокольная».

Как отмечается, Россия, пытаясь выйти за пределы военного сотрудничества, ещё с 2012 года проталкивает свой SSJ 100.

Компания «Сухой» и российские власти ведут себя подобно навязчивым западным производителям самолётов, пытаясь проникнуть в гражданский сегмент Сербии и бывшей Югославии

- указывается в Tango Six.

Поясняется, что сербскую гражданскую авиацию постоянно «донимают» Embraer, ATR и Airbus, пытаясь продать или сдать в аренду свои продукты. Однако максимум, на что пойдёт Белград, так это заменит самолёты ATR версий 200 и 500 последней модификацией 600, но никак не SSJ 100.

Air Serbia не хочет этот тип самолетов

- заявляется в сербском издании, поясняя, что в условиях коронавируса достаточно арендовать не больше одной машины Airbus или Boeing.
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26 комментариев
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  1. Pivot
    Pivot Вчера, 22:28
    +3
    Время покажет конечно. Сегодня летел в Оренбург в Шереметьево стоит много суперов в раскраске авиакомпании Россия
    1. poquello
      poquello Вчера, 23:32
      0
      Цитата: Pivot
      Время покажет конечно. Сегодня летел в Оренбург в Шереметьево стоит много суперов в раскраске авиакомпании Россия

      чет в списке самых популярных новостных сайтов Сербии сия издания не обнаружена
      1. kig
        kig Сегодня, 03:00
        0
        Цитата: poquello
        сия издания не обнаружена

        ну почему же

    2. Вольный ветер
      Вольный ветер Сегодня, 04:18
      0
      Может они должны не стоять, а летать. Может в этом причина, что их не хотят брать, а не в происках запада?
  2. Вождь краснокожих
    Вождь краснокожих Вчера, 22:36
    +3
    Насильно мил не будешь.
    А в сервисе наших "соток" существовали не простительные "провалы". Может быть что либо изменилось, но престиж потерян...
    1. Барбарис25
      Барбарис25 Сегодня, 00:05
      -2
      winked ну пусть тогда сербы платят полную цену за оружие и вперед..а то у них избирательное "мы братья"..
  3. Викторио
    Викторио Вчера, 22:42
    0
    блин и тут коварные русские
  4. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 22:44
    +11
    Сначала надо ССД-100 до ума довести и сервис с обеспечением всеми запчастями, а потом кому-то его продавать.

    Почему такой бардак с запчастями?! Почему нельзя увеличить производство тех агрегатов которые требуются? Почему нельзя увеличить ресурс двигателя до нормального уровня?

    Вот над чем надо работать, а не показухой бестолковой заниматься.
    1. Алексей из Перми
      Алексей из Перми Вчера, 22:57
      +1
      потому что рыночек не решает..
    2. seacap
      seacap Вчера, 23:52
      +4
      Потому что там,практически все иностранное, этакий "конструктор" для 3-х стран, слепленный на "коленке"
      1. Korsar4
        Korsar4 Сегодня, 01:56
        0
        Плюс санкции сказались.
  5. Русский2020
    Русский2020 Вчера, 23:11
    -7
    украинцы либерасы статью писали
  6. Prax1
    Prax1 Вчера, 23:18
    -6
    Правильно что не хотят, слишком часто он падет. Проблемный самолет !
    Я на них никогда не летаю, если вижу этот самолет, то беру другой рейс.
    1. poquello
      poquello Вчера, 23:35
      +1
      Цитата: Prax1
      Правильно что не хотят, слишком часто он падет. Проблемный самолет !
      Я на них никогда не летаю, если вижу этот самолет, то беру другой рейс.

      на Белавиа летайте, там эмбраеры, боинги
    2. carstorm 11
      carstorm 11 Вчера, 23:52
      +2
      Че за бред? По всей статистике он даже не в десятке. Херню пороть с умным видом это такая позиция?
      1. Prax1
        Prax1 Сегодня, 00:15
        -5
        Все равно на нем стремно летать, за 9 лет 2 крупные авиакатастрофы + каждый год серьезные инциденты, постоянные проблемы с комплектующими и сервисом. Лучше его избегать. Не удивительно, что от него почти все отказались.
        1. Михаил Тында
          Михаил Тында Сегодня, 02:32
          +1
          Летайте Боингом. Они чаще падают. А Вам надо...
        2. carstorm 11
          carstorm 11 Сегодня, 02:42
          +1
          Из 9 лет 7 под санкциями. А басы и боинги тоже падали. Не страшно,нет?)
    3. loki565
      loki565 Сегодня, 00:28
      +1
      Правильно что не хотят, слишком часто он падет. Проблемный самолет

      Звучит как очередной наброс на вентилятор))) хотя у вас все комменты такие, не даром Рейтинг: -41914)))
  7. Zaurbek
    Zaurbek Вчера, 23:22
    0
    Нужно смотреть на рынок конкретной страны.....Для РФ ССЖ важнее, чем Ил96. Для Армении наоборот.
  8. seacap
    seacap Вчера, 23:50
    +9
    А с чего вдруг решили,что он россейский, то? Это продукт- "сборная солянка" авантюриста армянина, еще одного из плеяды "эффективных менеджеров", кои заполонили все российские города от ларьков и рынков, до банков и чиновничества, в количестве большем чем в своей родной стране, очень похоже, что далеко и не бескорыстный, хотя это компетенция других органов.
    1. Prax1
      Prax1 Сегодня, 00:22
      +3
      "Русский самолет"
      1. Михаил Тында
        Михаил Тында Сегодня, 02:37
        +1
        https://aviation21.ru/ssj-new-superdzhet-importozameshhyonnyj/ процесс идет. Как для Вас не прискорбно.
      2. carstorm 11
        carstorm 11 Сегодня, 02:43
        +1
        Такую же картинку по басу не скинете?))))
    2. poquello
      poquello Сегодня, 00:45
      +1
      Цитата: seacap
      Это продукт- "сборная солянка"

      дык всё по буржуйскому феншую, как один еврей тут пяток статей назад комментировал - "Международная интеграция куда важнее. Сегодня только страны-изгои пытаются сами себя во всем обеспечить. Остальные берут от мира все лучшее. Например БТР для Австралии делают Корея и Германия. Броню для Кореи делает Израиль. Вооружение для Германии делает США. В итоге у Австралии будет либо корейский БТР с израильской броней и КАЗ, либо немецкий с американским вооружением"
      о как!
  9. Волк
    Волк Сегодня, 01:56
    +1
    Танго 6 нет так влиательна газета но это и не важно ! АИР Сербия не принадлежит Сербском государству , она принадлежать ЕТИХАД арапам с им надо вести переговоры нет с Сербами ! wink