«Air Serbia не хочет Sukhoi Superjet 100»: сербская пресса о «навязывании» российского самолёта

Российские масс-медиа заявляют о прорыве отечественного авиапрома на внешних рынках, сообщая об интересе Сербии к пассажирским самолётам Sukhoi Superjet 100 и МС-21. Однако Белград не нуждается в машинах данных типов.
Об этом указывается на страницах издания Tango Six, комментируя двухсторонние переговоры о покупке самолётов на недавно прошедшем Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге: «правительственная встреча явно была не более, чем протокольная».
Как отмечается, Россия, пытаясь выйти за пределы военного сотрудничества, ещё с 2012 года проталкивает свой SSJ 100.
Компания «Сухой» и российские власти ведут себя подобно навязчивым западным производителям самолётов, пытаясь проникнуть в гражданский сегмент Сербии и бывшей Югославии
- указывается в Tango Six.
Поясняется, что сербскую гражданскую авиацию постоянно «донимают» Embraer, ATR и Airbus, пытаясь продать или сдать в аренду свои продукты. Однако максимум, на что пойдёт Белград, так это заменит самолёты ATR версий 200 и 500 последней модификацией 600, но никак не SSJ 100.
Air Serbia не хочет этот тип самолетов
- заявляется в сербском издании, поясняя, что в условиях коронавируса достаточно арендовать не больше одной машины Airbus или Boeing.