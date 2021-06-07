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«Станет «глазами и ушами» в Баренцевом море»: в Норвегии строится передовая авиабаза ВВС

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Передовая оперативная база норвежских ВВС в Эвенесе (Нарвике) начинает обретать контуры. Непрерывно достраиваются казармы и постройки военного назначения.


Скоро аэродром станет «глазами и ушами» вооруженных сил страны на севере

- считают в Минобороны страны.

Имеется в виду, что в 2023 году здесь будут размещены пять новых патрульных самолетов P-8 Poseidon (закуплены для замены P-3 Prion, дислоцированных на Андёя), первый из них – уже в январе 2022 года, приступив к морскому патрулированию летом 2023 года. В январе следующего года аэродром в Эвенесе также будет готов к работе с F-35 в рамках программы НАТО QRA («предупреждение быстрого реагирования»).

Фактически новая инфраструктура создаётся на площадке старой авиабазы, на которой после окончания Холодной войны повседневная деятельность замерла: до 2017 году здесь постоянно находилось всего два человека – военный и гражданский. Стоимость работ составляет $610 млн.

Теперь у нас имеется современная база. С совершенно новыми строениями [укрытиями и ангарами] для наших новых истребителей и морских патрульных самолётов […] Мы станем «глазами и ушами» вооруженных сил страны на Севере, при этом в центре внимания будет Баренцево море

- поясняет командир 133-й авиабазы полковник Эйрик Гульдвог.

Для защиты Р-8 и F-35 объект прикрывается батальоном ПВО, вооружённым ракетами дальнего действия.

Использованы фотографии:
Сайт Минобороны Норвегии
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12 комментариев
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  1. неглавный
    неглавный Вчера, 23:33
    +2
    Не понял, а в чём новость?
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Вчера, 23:36
      +2
      «Станет «глазами и ушами» в Баренцевом море»:

      В том, что теперь эти как Дания будут не только подслушивать, но и подсматривать за своими партнерами. yes
      1. isv000
        isv000 Вчера, 23:49
        +2
        Дания - потомки викингов! Они воевали с гитлеровцами 6 (шесть) часов!..
      2. ВАШ
        ВАШ Сегодня, 03:10
        0
        Как-будто раньше они этого не делали
      3. по привычке
        по привычке Сегодня, 03:17
        0
        эти как Дания будут не только подслушивать, но и подсматривать за своими

        Не эти, а"те", из за океана.
  2. Orso
    Orso Вчера, 23:34
    +3
    От Североморска до Нарвика 650 км. по прямой. Можно и авиацию не поднимать. Искандеров хватит.
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 03:22
      0
      ВВС
      Цитата: Orso
      От Североморска до Нарвика 650 км. по прямой. Можно и авиацию не поднимать. Искандеров хватит.

      Мы станем «глазами и ушами» вооруженных сил страны на Севере...

      А можно признать передачу 175 000 км² в Баренцевом море незаконной (со всеми вытекающими последствиями), чтобы «уши» обвисли и «зенки повылазили»...И признать независимость автономии российских жителей Шпицбергена... feel
  3. isv000
    isv000 Вчера, 23:46
    +2
    «Станет «глазами и ушами»

    Главное - что бы входное отверстие не заросло... bully
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 03:38
      0
      Цитата: isv000
      «Станет «глазами и ушами»

      "Дать в глаз или ухо" заиграло стратегическими оттенками. laughing
  4. akarfoxhound
    akarfoxhound Сегодня, 00:04
    +1
    Ваша база теперь станет не глазами и ушами, а первым на очереди эпицентром. Так что обновленная белой краской рисуемая в центре ВПП окружность КТА(контрольная точка аэродрома) - за обозначение цели "крестиком" весьма сойдет good
  5. Световит
    Световит Сегодня, 00:07
    +2
    Ну и чему норги радуются, что станут одной из приоритетных целей, а ведь могли бы спать спокойно, как фины.
  6. starpur
    starpur Сегодня, 00:38
    +1
    Время подлета, точка прицеливания... Бдыщь...