«Станет «глазами и ушами» в Баренцевом море»: в Норвегии строится передовая авиабаза ВВС

Скоро аэродром станет «глазами и ушами» вооруженных сил страны на севере

Теперь у нас имеется современная база. С совершенно новыми строениями [укрытиями и ангарами] для наших новых истребителей и морских патрульных самолётов […] Мы станем «глазами и ушами» вооруженных сил страны на Севере, при этом в центре внимания будет Баренцево море

Передовая оперативная база норвежских ВВС в Эвенесе (Нарвике) начинает обретать контуры. Непрерывно достраиваются казармы и постройки военного назначения.- считают в Минобороны страны.Имеется в виду, что в 2023 году здесь будут размещены пять новых патрульных самолетов P-8 Poseidon (закуплены для замены P-3 Prion, дислоцированных на Андёя), первый из них – уже в январе 2022 года, приступив к морскому патрулированию летом 2023 года. В январе следующего года аэродром в Эвенесе также будет готов к работе с F-35 в рамках программы НАТО QRA («предупреждение быстрого реагирования»).Фактически новая инфраструктура создаётся на площадке старой авиабазы, на которой после окончания Холодной войны повседневная деятельность замерла: до 2017 году здесь постоянно находилось всего два человека – военный и гражданский. Стоимость работ составляет $610 млн.- поясняет командир 133-й авиабазы полковник Эйрик Гульдвог.Для защиты Р-8 и F-35 объект прикрывается батальоном ПВО, вооружённым ракетами дальнего действия.