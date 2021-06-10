Боевые самолеты. Когда полезен абсолютно во всем

Самолет, о котором пойдет сейчас речь, действительно был хорош. Да, пик его карьеры пришелся на Гражданскую войну в Испании, но в этом конфликте наш герой сыграл весьма значимую роль. Да и Вторая Мировая, в которую гидросамолет вошел в качестве устаревшего, заставила его поработать по полной программе.
Вообще наш герой явил собой начало целой эпохи универсальных морских самолетов. Но обо все по порядку.
Итак, «Хейнкель» Не.59.
Когда Эрнст Хейнкель начал работать над этим самолетом (и не только над этим, кстати), как таковой морской авиации в Германии уже не было. Или еще не было. То, что было наработано до конца Первой Мировой войны силами фирм AGO, Fokker, Focke-Wulf и в особенности фирмой Friedrichshafen, поставлявшей основную долю гидросамолетов в авиацию Германии, после капитуляции было безвозвратно утеряно.
Так что к началу 30-х годов в германской морской авиации служили, точнее, дослуживали, самолеты времен первой Мировой войны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Не было дальнего и среднего разведчиков, не было бомбардировщика, не было торпедоносца. Были только патрульные гидросамолеты ближнего радиуса действия 10-15-летней давности.
В 1930 году командование Рейхсмарине (конкурсы тогда еще было не принято устраивать) сформулировало требования для нового универсального самолета и выдало задание на разработку фирме «Хейнкель».
Ernst Heinkel Flugzeugwerke GmbH, державшая штаб-квартиру в Варнемюнде, к тому времени была одной из наиболее динамично развивавшихся германских фирм-разработчиков и производителей. Эрнст Хейнкель основал ее уже после Второй Мировой войны, а после 1933 года дела у фирмы вообще пошли просто прекрасно. Для Люфтваффе и Кригсмарине были созданы и запущены в серию семь самолетов различных типов.
Не.59 был очень интересной разработкой. На первый взгляд, ничем особенным от одноклассников он не отличался. Однако в конструкции Хейнкелем были заложены интересные ходы, которые обеспечили самолету довольно долгу по меркам того времени, жизнь.
Плюс на тот момент самолет стал крупнейшим из созданных Хейнкелем.
Так как Рейхсмарине не определилось в своих желаниях, и самолет виделся им в двух ипостасях, патрульный разведчик и бомбардировщик-торпедоносец, способный работать как по морским, так и по наземным целям, то Хейнкель запустил работу по двум моделям.
И одновременно строились два самолета: Не.59А, с колесным шасси и Не.59В, с поплавками. Самолеты были не идентичны, различия не только в способах посадки. У сухопутного Не.59А все топливо размещалось в баках внутри фюзеляжа, то Не.59В баки расположили в поплавках, а место внутри корпуса использовали для боевой нагрузки.
Не.59А
Не.59В
Оба самолета прошли комплекс испытаний, но на вооружение приняли только морскую версию. В 1933 году министерство авиационной промышленности (возрожденное Гитлером) дало задание на постройку первых 21 экземпляра Не.59В-1.
Самолет приняли на вооружение в качестве стандартного гидросамолета общего назначения для морских авиагрупп. Расплывчато, но тогда еще немцы предпочитали шифроваться от своих надзирателей.
В 1935 году первые 14 машин поступили в коммерческую авиационную школу на острове Лист. Впоследствии школу передали под подготовку кадром именно для морской авиации. А само производство было отдано фирме «Арадо», у которой были возможности для более быстрого выпуска самолетов.
Пошли в серию самолет с увеличенным радиусом действия, усиленным вооружением и санитарно-спасательная версия Не.59В. И в 1935 году была сформирована первая боевая эскадрилья, оснащенная Не.59В и Do.15.
А в 1936 году специальная морская разведывательная эскадрилья AS/88 получила Не-59В и была включена в состав легиона «Кондор» для отправки в Испанию, где началась Гражданская война.
В октябре 196 года в Испанию морем прибыли 12 самолетов Не.59В-2, летный и технический персонал. Самолеты были собраны, облетаны и эскадрилья приступила к выполнению боевых заданий. Возглавлял эскадрилью капитан Карл-Хайн Вольф.
Не.59В с эмблемой Легиона "Кондор"
Базировалась AS/88 на военно-морской базе Кадис-Пунталес. В основном самолеты занимались разведкой прибрежных акваторий в интересах франкистского флота. Но со временем начались полеты с бомбами и торпедами в интересах Кригсмарине (к тому времени Рейхсмарине переименовали), с целью опробовать вооружение в боевых условиях.
На нескольких самолетах вместо носовой пулеметной установки была установлена 20-мм пушка MG-FF.
Первую почти победу одержал обер-лейтенант Клюмпер. Он вылетел на своем Не.59В на свободный поиск, который увенчался обнаружением судна «Дельфин», которое шло в порт Малага с грузом для республиканцев. Клюмпер атаковал «Дельфина» торпедой, но промахнулся. Вообще это был первый случай атаки судна торпедой после окончания Первой Мировой войны.
Клюмпер не успокоился, а полетел на базу, потребовал, чтобы ему подвесили бомбы и снова отправился на поиск «Дельфина». И тому не повезло: мало того, что Клюмпер нашел судно, так он еще и не промахнулся. Две бомбы разорвались рядом с бортом вызвали повреждения корпуса настолько серьезные, что капитан судна принял решение выбросить «Дельфина» на мель. Корабль уцелел, но большая часть груза была испорчена.
1 февраля 1937 года все тот же Клюмпер обнаружил судно «Нурия Рамон», принадлежавшее республиканцам и шедшее с грузом из Алжира. Бомб и торпед у Клюмпера не было, но они ему и не потребовались. Огнем из пулемета, изрешетив рубку судна, Клюмпер заставил «Нурия Рамон» лечь в дрейф, а потом по радио навел на сухогруз крейсер «Канариас», который отконвоировал судно в Мелилью.
А через три дня AS/88 понесла первые потери. Немецкие самолеты прикрывали с воздуха все тот же тяжелый крейсер «Канариас», который обстреливал позиции республиканцев. Появившиеся в воздухе истребители И-15 республиканнских ВВС пошли в атаку, и, уклоняясь от их огня, в воздухе столкнулись Не.59В и Не.60Е. Пилот Не.59В Лехт утонул. Это стало первой потерей AS/88.
В середине 1937 года и до окончания войны гидросамолеты были переведены на базу Поленса на острове Мальорка.
В целом, действия Не.59 в Испании можно было действительно охарактеризовать, как работу универсальных самолетов.
Патрулирование территорий (разведчик) и поиск вражеских судов, прикрытие кораблей (истребитель), нанесение бомбовых и торпедных ударов (бомбардировщик-торпедоносец), причем, некоторые удары наносились в ночное время (ночной бомбардировщик).
Не.59В справились с поставленными задачами и даже снискали уважение. Самолет даже получил от испанцев-франкистов, собственное прозвище – Zapatero, то есть, башмачник. Республиканцы прозвали самолет Sanatones – большие башмаки.
Небольшое количество Не.59В с лихвой окупили своими делами и стоимость производства, и стоимость доставки.
13 августа 1937 года Не.59В атаковали бомбами и потопили датский пароход «Эдит».
22 и 25 сентября самолеты AS/88 наносили удары по нефтеперерабатывающим заводам CAMPSA в Картахене и Барселоне. Было уничтожено несколько резервуаров с бензином.
30 сентября в порту Валенсии Не.59В потопили транспорт «Гурчо», который прибыл с грузами из Феодосии.
6 октября все самолеты AS/88 были брошены против отряда республиканских кораблей, идущих обстреливать Мальорку. Атаки с воздуха вынудили республиканцев отказаться от проведения операции.
30 октября Не.59В потопили британский сухогруз «Джейн Уимс». Не было доказано, что британский пароход шел с грузом к республиканцам, но его пушечным и пулеметным огнем остановили, а потом добили бомбами. Вроде бы судно везло военную технику, но все доказательства оказались на дне.
4 ноября недалеко Барселоны Не-59В обнаружил пароход «Корсика». Который шел из Марселя в Барселону. Экипаж гидросамолета атаковал пароход огнем из пушки и пулеметов, нанеся ряд повреждений. По радио капитан «Корсики» запросил помощь, и помощь пришла. Прилетел истребитель И-15, который атаковал Не.59В, однако в одной из атак стрелки гидросамолета подбили истребитель и он ушел в сторону берега. А пароход был вынужден следовать вместо Барселоны на Мальорку, где был захвачен франкистами.
4 февраля 1938 года пара Не.59В потопила британское судно «Электра», которое выходило из Барселоны.
Вообще постоянные действия немецких экипажей гидросамолетов заставили республиканцев усиливать противовоздушную оборону портов.
14 марта Не.59В потопил транспорт «Менорка» в/и 1022 тонны.
15 марта в порту Тарагон «Хейнкелями» был потоплен сухогруз «Коломбо» в/и 2246 тонн.
7 апреля в гавани порта Росас одной 50-кг бомбой Не.59В потопил буксирное судно «Рио Урумея» (в/и 275 тонн), которое было переделано в сторожевой корабль.
10 мая в Аликанте был потоплен разгружавшийся у причала транспорт. В ночь с 18 на 19 мая в том же Аликанте бомбами были подожжены резервуары с топливом.
24 мая в Валенсии было потоплено судно «Вестклифф». 27 мая 5 «Хейнкелей» сообща отправили на дно греческий танкер «Наутика» водоизмещение 5 000 тонн.
4 июня «Хейнкели» потопили бомбами британский пароход «Айседора» в/и 4000 тонн, разгружавшийся в порту Дения. 21 июня торпедой с Не.59В был потоплен британский пароход, направлявшийся в Валенсию. 22 июня на якорной стоянке Валенсии был атакован бомбами британский транспорт «Салтон» в/и 3 000 тонн с грузом боеприпасов. В трюме транспорта от взрывов бомб сдетонировали боеприпасы, уничтожив пароход.
21 июля был потоплен пароход «Бодил», везший самолеты для республиканцев.
6 августа было потоплено грузовое судно «Лейк Лугано» в/и 2120 тонн.
Были еще победы, не приведенные в этом списке, поскольку достоверной их вызывала сомнения. Но стоит отметить, что для эскадрильи, насчитывающей максимум 8 самолётов одномоментно, достижения весьма и весьма приличные.
Конечно, говорить о том, что Не.59В все крушили на своем пути, не неся потерь, мы не станем. За время участия в Гражданской войне AS/88 потеряла 9 гидросамолетов и 11 человек погибшими. Еще 10 человек попали в плен.
Понятно, что взамен утраченных самолетов из Германии присылали новые. Экипажи тоже пополнялись. Все Не.59В комплектовались немецкими экипажами, а качестве наблюдателя сажали испанца для лучшего ориентирования на местности.
В составе испанских ВВС Не.59В прослужили всю Вторую Мировую войну и были списаны только в 1945 году.
Между тем, время шло, и Не.59 старел. В модернизациях не было никакого смысла, к 1938 году стало понятно, что бипланная схема себя изжила. Потому производство Не.59 было прекращено. Но так как по большому счету самолет устаревал все-таки больше морально, его решили перевести из боевых во вспомогательные.
Фирме «Walter Bach-mann Flugzeugbau» было поручено переоборудование самолетов, и в итоге родились еще три модификации.
Не.59С-1. Учебная машина для подготовки морских летчиков и штурманов. Отличалась наличием дополнительного навигационного оборудования и фотоаппаратов. Можно было использовать в качестве разведчика.
Не.59С-2. Санитарно-спасательный самолет. Имел на борту шесть надувных спасательных лодок и медкабинет для оказания первой помощи. В нижней части фюзеляжа оборудовали люк с аппарелью для подъёма и спуска лодок.
Не.59D-1. Нечто среднее между первыми двумя моделями. Мог использоваться и как учебный самолет, и как спасательный. Была изготовлена новая носовая часть для штурмана, без стрелковой точки и остекления, открытая кабина.
Не.59Е-1. Учебно-тренировочный бомбардировщик или торпедоносец.
Не.59Е-2. Фоторазведчик.
И из самолетов Не.59С-2 и Не.59D-1 в 1939 году была сформирована первая морская авиационная спасательная группа (Seenotstaffeln), состоящая из двух эскадрилий. То есть, 32 самолета. Плюс в четырех эскадрильях береговой авиации состояло еще 43 Не.59.
И так Не.59 вступил во Вторую Мировую войну.
И начал ее все так же в качестве бомбардировщика. Правда, ночного. Не.59В-2 бомбили польские батареи в Хелу и Кепи Оксувскей ночью 2 и 3 сентября.
Восемь Не.59В-2 днем 3 сентября атаковали морскую базу в Хеле и повредили патрульный корабль «Гриф».
4 сентября три Не.59В корректировали стрельбу по польским объектам броненосца «Шлезвиг-Гольштейн»
В ходе польской кампании было потеряно три Не.59.
Дальше началась патрульная служба Не.59, которая теперь осуществлялась следующим образом: гидросамолеты стали использовать для досмотра подозрительных судов. «Хейнкели» вылетали парами. Один самолет садился и высаживал на судно досмотровую группу, второй в воздухе контролировал ситуацию.
В ноябре и декабре 1939 года Не.59 выставляли магнитные мины у восточного побережья Англии и в устье Темзы. Не-59В мог взять на борт две мины типа LMA весом 500 кг или одну мину типа LMB весом 1 000 кг.
Сколько было выставлено мин, точно сказать невозможно. Но на них получил повреждения легкий крейсер «Белфаст» и подорвалось и затонуло польское судно «Пилсудский», и несколько вспомогательных судов. Неплохой результат, но в итоге немцы сами себе навредили. Один из самолетов уронил мину на берег Темзы, где она была обнаружена патрулем. Британские специалисты изучили мину и смогли разобраться с методами противодействия.
Британцы решили нанести «Ответный визит», чтобы потрепать достававшие их гидросамолеты. 28 ноября 1939 года на базу гидросамолетов в Боркуме был совершен авианалет. Правда, Не.59 не пострадали, за исключением одного самолета, который не был уничтожен, а только поврежден.
В ответ немцы в ночь с 6 на 7 декабря еще накидали мин в устье Темзы. Правда, два самолета были потеряны, один разбился при взлете, второй при посадке. Погибли 7 членов экипажей из 8.
В 1940 году Не.59 приняли активное участие в операциях по захвату Норвегии. Этими самолетами было доставлено несколько батальонов пехоты в Ставангер. Кстати, в порту Ставангера было потеряно 4 самолета Не.59. Их уничтожил артиллерийским огнем подошедший крейсер «Саффолк».
До конца операции «Везерюбунг» Не.59 доставили в Тронхейм батальон пехоты и 4 батареи горного артполка.
Приняли участие Не.59 и в оккупации Голландии. Причем, довольно успешно. Именно на них был высажен десант, который захватил мосты через Маас. Гидросамолеты сели на Маас и высадили десантников по обеим сторона реки. Десантники захватили мосты, и голландцы не смогли их отбить или уничтожить до подхода основных сил Вермахта.
Правда, голландская канонерка сожгла 4 гидросамолета их 12. Запоздалая месть.
Во время «Битвы за Англию» Не.59С-1 приняли самое непосредственное участие в спасении немецких летчиков с самолетов, упавших в Ла-Манш.
Правда, тут случился небольшой политический скандал. Британцы считали, что белые с красными крестами Не.59С-1 занимаются несколько далекими от спасения вещами. А именно доставкой шпионов на территорию королевства и минированием побережья.
1 июля 1940 года британцы подбили один Не.59С-1 и взяли в плен его экипаж. Пленные немцы подтвердили, что высаживали шпионов на британский берег и что этим занимаются все санитарные гидросамолеты.
14 июля 1940 года Истребительное Авиационное Командование Великобритании выпустило инструкцию, в которой предписывалось сбивать любой спасательный самолет немцев. В общем, в последовавших за этим атаках, летчики Королевских ВВС сбили за два месяца 14 самолетов Не.59.
Спасательных самолетов стало не хватать. Пришлось использовать в этой роли Dо.18 и Dо.24. Уцелевшие Не.59 использовались на периферии, в Средиземном и Черном морях.
В 1943 году все Не.59 были сняты с вооружения.
В чем феномен этого самолета? Биплан, который был выпущен в небольшом количестве, но дел наделал реальных на всех фронтах, где появлялся, от потопления кораблей до спасения людей.
Простая и надежная конструкция. Рама из стальных труб, полотняная (за исключением носовой части) обшивка. В носовой секции, за остеклением, дающим отличный обзор – кабина штурмана. Кабина сверху была открытой и там монтировалась турель с пулеметом или пушкой.
Кабина летчика тоже была открытой, за ней находился бомбоотсек, в который при желании можно было установить два топливных бака на 487 литров каждый. Или перевозить людей.
Бомбы или торпеду можно было подвешивать на держателях в средней части фюзеляжа.
В хвостовой части фюзеляжа размещались еще две кабины: верхняя открытая стрелка с турельной установкой и нижняя закрытая стрелка-радиста со шкворневой пулеметной установкой. В обязанности стрелка входил также подъем на борт спасаемых из воды людей.
Поплавки деревянные, однореданные, разделенные на 8 водонепроницаемых отсеков. В поплавках располагались топливные баки емкостью 854 литра каждый -- по два в каждом поплавке.
Самолет, несмотря на размеры, был невероятно прост и легок в управлении, легко взлетал с воды даже при волнении, легко садился. Мореходность была приличной, позволяла использовать гидросамолет при волнении до 3 баллов.
Ремонтопригодность была на высоте, доступ ко всем системам был весьма легким. В итоге у Эрнста Хейнкеля действительно получился простой и недорогой, но универсальный и функциональный гидросамолет.
Стандартное стрелковое вооружение состояло из трех 7,92-мм пулеметов MG15. Пулеметы в кабинах штурмана и стрелка-радиста имели боезапас по 975 патронов (в 13 дисках по 75 в каждом). Пулемет в кабине нижнего стрелка имел боезапас 600 патронов.
На самолетах Не-59В-1, использовавшихся в эскадрильи AS/88 Легиона «Кондор», в кабине штурмана устанавливалась авиационная 20-мм пушка MG-FF с запасом 75 снарядов. На гидросамолетах Не-59В-3 стрелковое вооружение ограничивалось двумя пулеметами в кабинах штурмана и стрелка-радиста.
Наступательное вооружение, то есть, бомбы, размещались в бомбовом отсеке фюзеляжа или на бомбодержателях под фюзеляжем. До 1000 кг самолёт брал совершенно спокойно.
Набор бомб мог быть следующим:
- 20 х 50-кг бомб SC 50;
- 4 х 250-кг бомбы SC 250;
- 2 х 500-кг бомбы SC 500.
- 2 х 500-кг мины LMA;
- 1 х 1000-кг мина LMB;
- 1 х 743-кг торпеда LF.5f.
ЛТХ Hе.59b-2
Размах крыла, м: 23,70
Длина, м: 17,40
Высота, м: 7,10
Площадь крыла, м2: 153,40
Масса, кг
- пустого самолета: 5 000
- максимальная взлетная: 9 100
Двигатели: 2 х BMW-VI-6.0ZU х 660 л.с.
Максимальная скорость, км/ч
- у воды: 220
- на высоте: 208
Крейсерская скорость, км/ч
- у воды: 185
- на высоте: 178
Практическая дальность, км
- нормальная: 940
- при установке 2 500 л доп. баков: 1500
Максимальная скороподъемность, м/мин: 215
Практический потолок, м: 3 500
Экипаж, чел: 4
Вооружение:
- по одному 7.9-мм пулемету MG-15 с 975 патронами на ствол в открытых передней и задней турелях
- один MG-15 с 675 патронами в нижней установке;
- до 1000 кг бомб или 1 х 700-кг торпеда.