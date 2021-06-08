Военное обозрение
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Британия решила строить Национальный флагман

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Британское правительство 30 мая официально объявило, что будет построен новый Национальный флагман.


Это не декоративная безделушка или яхта для Королевской семьи, а платформа для демонстрации британского флага за рубежом […] Проект полностью соответствует истории и будущему Великобритании как морской торговой нации

- поясняет значение судна издание Navy Lookout.

При этом указывается, что Королевский флот всегда проявлял озабоченность при ведении дискуссий о целесообразности постройки флагмана. Командование опасалось, что этот «банкет» состоится за счёт средств ВМФ. В итоге решено, что финансирование будет осуществляться по отдельной статье расходов Минобороны.

В отличие от авианосцев, которые демонстрируют военную мощь за рубежом, национальный флагман будет подкупать иностранцев удобством и комфортом. Ранее эту роль выполняла HMY Britannia – яхта, которая принадлежала королевской семье и была выведена из эксплуатации в 1997 году. После этого престол не настаивал на замене, руководствуясь принципами «усечённой монархии».


HMY Britannia, Брисбен, Австралия,1967 год.


Как известно, водоизмещение нового национального флагмана составит около 7,5 тыс. тонн, длина – 125 м. Палуба сможет принимать вертолёты, но ангара не будет. Силовая установка будет представлена дизель-электрическим двигателем. На борту будут расположены конференц-центр, зал для брифингов, VIP-люксы и приёмная вместимостью до 200 человек, много жилых помещений для персонала, гостей и важных персон.

Он будет построен по коммерческим, а не военным стандартам, по сути, небольшой круизный лайнер с некоторыми индивидуальными усовершенствованиями, специфичными для его роли

- отмечается в издании.

Предполагается, что флагман не будет иметь корабельного охранения. При этом он будет обладать возможностью применения съёмных лёгких орудий. Судно сможет принять на борт и небольшую группу морпехов.

На постройку флагмана выделяется $284 млн. Процесс закупок планируется ускорить: победитель конкурса должен определиться уже к концу 2021 года. Возможно, что судно, планируемое к принятию на вооружение в 2025 году, получит название «HMS Prince Philip».
Использованы фотографии:
https://www.navylookout.com
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11 комментариев
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  1. Fosio
    Fosio Сегодня, 00:14
    +5
    Нафига такой корабль ВМФ?!
    1. Victor_B
      Victor_B Сегодня, 00:31
      0
      Это как "архитектурное излишество" в строительстве...
      Прилепили и все!
    2. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 01:15
      +1
      А не поставит ли это судно точку в истории британской монархии?

      Там уже давно идут разговоры о запредельных излишествах и непомерной дороговизне "фирмы" для бюджета (так называют их семью - почти "братва" получается, с легкой руки как раз того самого почившего принца Филипа, именем которого и назовут судно).

      После смерти королевы на престол должен взойти Карл III (Charles the Third), а имя это ох какое для их монархии несчастливое. Карла I казнили, а Карла II, его сына, "реставрировали" на престоле. В 1649 году произошла революция и казнь под предводительством Оливера Кромвеля. И в 1660 призвали бежавшего во Францию сына...
      История непростая, с тонкостями. Но в целом так.

      Есть другой исторический прецедент. Как одна вечеринка, самая роскошная в мировой практике, погубила монарха. Я говорю о шахе Ирана, Мохаммеде Резе Пехлеви.
      Он закатил такой банкет ради иностранных гостей... Построил целый оазис в пустыне ради трех дней. Его потом свергли, и припоминали именно это мероприятие как чуть ли не главнейшее пригрешение! drinks
      Он не пригласил ни одного иранца (даже министров не позвали), алкоголь лился рекой...
      Он даже по ТВ перед народом извинялся! Но его это не спасло...

      Постройка этого флагмана явно закончится после смены коронованной особы... И после под'ьема флага на судне, его, возможно, навсегда придется спускать... Везде.
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 03:16
      0
      Большущая ВИП яхта. Переплюнули всех миллиардеров по растопырке пальцев.
  2. EXPrompt
    EXPrompt Сегодня, 00:21
    +7
    Когда кончается империя, остается только демонстрировать её флаг.
    1. котик-русич
      котик-русич Сегодня, 00:45
      +4
      яхта Эклипс
      Яхта Эклипс (хозяин Рома Абрамович)
      Скорость 25 узлов
      Длинна 163м
      Ширина 21,5м
      2 взлётные площадки для вертолёта
      мини-подлодка на 9 человек
      4 прогулочных катера
      2 бассейна
      кинотеатр, спортзал, сауна... винный погреб
      размер яхты эклипс
      Говорят, что шейх Мохаммед (глава ОАЭ) решил удлинить свою яхту на 61см, что бы "обогнать" яхту Эклипс по длиннее...
      Но Рома "не лаптем щи хлебает" и "не ударил в грязь лицом" - удлинил яхту Эклипс на 1,5м
      Знай наших bully
      1. по привычке
        по привычке Сегодня, 04:15
        -1
        Знай наших

        Так ви тоже из этих самых гусских, русич? laughing
  3. бухач
    бухач Сегодня, 01:37
    +2
    У богатых свои причуды,что тут скажешь?Имидж-он такой,затратный.
  4. Al_lexx
    Al_lexx Сегодня, 01:42
    +1
    Интересно, бордель для дорогих гостей, будет на борту?
  5. Xlor
    Xlor Сегодня, 02:13
    +2
    Цитата: Fosio
    Нафига такой корабль ВМФ?!

    Понты колотить...
  6. ROSS 42
    ROSS 42 Сегодня, 03:14
    -2
    Это не декоративная безделушка или яхта для Королевской семьи, а платформа для демонстрации британского флага за рубежом. Проект полностью соответствует истории и будущему Великобритании как морской торговой нации

    ==========
    И вот в 2025 году тонет «HMS Prince Philip». Капитан обращается к Всевышнему: «Oh, my God! Have mercy on us! Here are the most worthy people in Britain...» (О, господи! Помилуй нас! Здесь собрались самые достойные люди Британии...)
    Господь: «Fuck you! I've been gathering you here for four years!» (Хрен вам! Я вас сюда четыре года собирал!)
    laughing