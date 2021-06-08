Британия решила строить Национальный флагман

Это не декоративная безделушка или яхта для Королевской семьи, а платформа для демонстрации британского флага за рубежом […] Проект полностью соответствует истории и будущему Великобритании как морской торговой нации

HMY Britannia, Брисбен, Австралия,1967 год.

Он будет построен по коммерческим, а не военным стандартам, по сути, небольшой круизный лайнер с некоторыми индивидуальными усовершенствованиями, специфичными для его роли

Британское правительство 30 мая официально объявило, что будет построен новый Национальный флагман.- поясняет значение судна издание Navy Lookout.При этом указывается, что Королевский флот всегда проявлял озабоченность при ведении дискуссий о целесообразности постройки флагмана. Командование опасалось, что этот «банкет» состоится за счёт средств ВМФ. В итоге решено, что финансирование будет осуществляться по отдельной статье расходов Минобороны.В отличие от авианосцев, которые демонстрируют военную мощь за рубежом, национальный флагман будет подкупать иностранцев удобством и комфортом. Ранее эту роль выполняла HMY Britannia – яхта, которая принадлежала королевской семье и была выведена из эксплуатации в 1997 году. После этого престол не настаивал на замене, руководствуясь принципами «усечённой монархии».Как известно, водоизмещение нового национального флагмана составит около 7,5 тыс. тонн, длина – 125 м. Палуба сможет принимать вертолёты, но ангара не будет. Силовая установка будет представлена дизель-электрическим двигателем. На борту будут расположены конференц-центр, зал для брифингов, VIP-люксы и приёмная вместимостью до 200 человек, много жилых помещений для персонала, гостей и важных персон.- отмечается в издании.Предполагается, что флагман не будет иметь корабельного охранения. При этом он будет обладать возможностью применения съёмных лёгких орудий. Судно сможет принять на борт и небольшую группу морпехов.На постройку флагмана выделяется $284 млн. Процесс закупок планируется ускорить: победитель конкурса должен определиться уже к концу 2021 года. Возможно, что судно, планируемое к принятию на вооружение в 2025 году, получит название «HMS Prince Philip».