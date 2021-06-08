«Разработан по российскому проекту»: в Малайзии рекомендуют создать ПВО из комплексов КМ-SAM

Неразумно иметь систему обороны китайского производства, поскольку частоты, код шифрования и другие данные, считающиеся чувствительными для национальной безопасности, могут оказаться скомпрометированными

Разработанный в 2006 году по проекту российской фирмы «Алмаз Антей», [южнокорейский комплекс] КМ-SAM пришёл на смену Raytheon MIM-23 Hawk. С максимальной дальностью в 40 км, KM-SAM является альтернативой, которую следует серьёзно рассмотреть.

Согласно программе модернизации войск, ВВС Малайзии должны сформировать полк ПВО, вооруженный системами средней дальности. Изначально в качестве фаворитов назывались российский ЗРК «Бук-М3» и китайские LY-80 и KS-1A.Как указывается в издании Malaysia Flying Herald, после обвинений в уничтожении Boeing 777-200ER рейса MH17 над восточной Украиной, «имидж «Бука» был сильно запятнан». Из-за антикитайского курса нового правительства страны «попали в немилость» и ЗРК из КНР. Однако недавнее вторжение в воздушное пространство Малайзии 16 самолётов НОАК снова показала необходимость укрепления ПВО.- поясняется в издании.При этом рекомендуется создать национальную систему ПВО, приняв на вооружение продукцию других производителей:Другим вариантом может стать турецкая система HISAR O, однако, как указывается в издании, «она имеет гораздо меньшую максимальную дальность полёта – всего 25 км».