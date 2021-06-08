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«Разработан по российскому проекту»: в Малайзии рекомендуют создать ПВО из комплексов КМ-SAM

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Согласно программе модернизации войск, ВВС Малайзии должны сформировать полк ПВО, вооруженный системами средней дальности. Изначально в качестве фаворитов назывались российский ЗРК «Бук-М3» и китайские LY-80 и KS-1A.


Как указывается в издании Malaysia Flying Herald, после обвинений в уничтожении Boeing 777-200ER рейса MH17 над восточной Украиной, «имидж «Бука» был сильно запятнан». Из-за антикитайского курса нового правительства страны «попали в немилость» и ЗРК из КНР. Однако недавнее вторжение в воздушное пространство Малайзии 16 самолётов НОАК снова показала необходимость укрепления ПВО.

Неразумно иметь систему обороны китайского производства, поскольку частоты, код шифрования и другие данные, считающиеся чувствительными для национальной безопасности, могут оказаться скомпрометированными

- поясняется в издании.

При этом рекомендуется создать национальную систему ПВО, приняв на вооружение продукцию других производителей:

Разработанный в 2006 году по проекту российской фирмы «Алмаз Антей», [южнокорейский комплекс] КМ-SAM пришёл на смену Raytheon MIM-23 Hawk. С максимальной дальностью в 40 км, KM-SAM является альтернативой, которую следует серьёзно рассмотреть.


Другим вариантом может стать турецкая система HISAR O, однако, как указывается в издании, «она имеет гораздо меньшую максимальную дальность полёта – всего 25 км».

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2 комментария
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  1. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 03:31
    0
    Разработанный в 2006 году по проекту российской фирмы «Алмаз Антей», [южнокорейский комплекс] КМ-SAM
    Чудесно, и ведь не скажешь что в эти годы шла речь о выживании фирмы, но нет, сами себе конкурента незадорого создали!
  2. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 04:00
    +1
    после обвинений в уничтожении Boeing 777-200ER рейса MH17 над восточной Украиной, «имидж «Бука» был сильно запятнан»
    Что за "офигень" ? Что за "мир", в котором обороноспособность страны зависит от "слухов" ? Почему в этом "миру" было сбито "нечаянно" несколько гражданских самолётов ;но "гонениям" подвергается лишь "Бук" ? Кроме того,сейчас предлагается ЗРК "Викинг" (Не "Бук"! wink ) .... А предлагался ли "Викинг" Малайзии ? "Почему не знаю!?"... Эти гады-американцы ,в конце концов, вынудят Россию создавать "левые" фирмы и выпускать контрафактную продукцию ! Ранее в этом могла "помочь " Белоруссия... но сейчас...... Может выкупить и признать Силенд ? Как говорится: хочешь зарабатывать,умей крутиться !