Появились данные о процессе реализации перспективного «стелс»-корвета проекта 20386 «Меркурий»

Нашла своё подтверждение информация о том, что в России реализуется первый проект по созданию перспективного корвета с технологией «стелс». В сообщениях говорится, что речь идёт о проекте 20386 «Меркурий», который будет отличаться от всех имеющих в составе ВМФ РФ вариантов тем, что будет обладать не отдельными элементами конструкции с реализованной технологией малозаметности, а будет полностью «стелс»-кораблём.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в судостроительной отрасли Российской Федерации.
Корвет получит радиопоглощающее покрытие по всей поверхности надводной конструкции. А эффективная площадь рассеяния (ЭПР) будет такой, что в конечном итоге радиосигнал боевой корабль длиной более сотни метров будет отражать как обычная рыбацкая лодка. Соответственно, это позволит вести боевое дежурство, вводя в заблуждение РЛС потенциального противника.
При реализации перспективного корвета конструкторы собираются реализовать особую геометрию с минимальным числом выступающих поверхностей и отверстий. Также планируется активно использовать композиты и краски со спецсоставом, который также оказывает влияние на отражение радиосигнала.
В составе российского Военно-морского флота на данный момент пока нет боевого корабля, который был бы построен полностью по технологии «стелс». В американском флоте к таким кораблям относятся, например, «Замволты», которые командование пока так и не решило, в каком формате использовать. При этом и расценки на Zumwalt заоблачны. Каждый такой стелс-корабль обходится бюджету в несколько миллиардов долларов.
Возвращаясь к теме «Меркурия», нужно отметить, что, по данным источников упомянутого информагентства, корпус боевого корабля уже построен. На данный момент проводятся работы по формированию надстроек корвета.