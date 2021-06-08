Военное обозрение
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Появились данные о процессе реализации перспективного «стелс»-корвета проекта 20386 «Меркурий»

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Нашла своё подтверждение информация о том, что в России реализуется первый проект по созданию перспективного корвета с технологией «стелс». В сообщениях говорится, что речь идёт о проекте 20386 «Меркурий», который будет отличаться от всех имеющих в составе ВМФ РФ вариантов тем, что будет обладать не отдельными элементами конструкции с реализованной технологией малозаметности, а будет полностью «стелс»-кораблём.


Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в судостроительной отрасли Российской Федерации.

Корвет получит радиопоглощающее покрытие по всей поверхности надводной конструкции. А эффективная площадь рассеяния (ЭПР) будет такой, что в конечном итоге радиосигнал боевой корабль длиной более сотни метров будет отражать как обычная рыбацкая лодка. Соответственно, это позволит вести боевое дежурство, вводя в заблуждение РЛС потенциального противника.

При реализации перспективного корвета конструкторы собираются реализовать особую геометрию с минимальным числом выступающих поверхностей и отверстий. Также планируется активно использовать композиты и краски со спецсоставом, который также оказывает влияние на отражение радиосигнала.

В составе российского Военно-морского флота на данный момент пока нет боевого корабля, который был бы построен полностью по технологии «стелс». В американском флоте к таким кораблям относятся, например, «Замволты», которые командование пока так и не решило, в каком формате использовать. При этом и расценки на Zumwalt заоблачны. Каждый такой стелс-корабль обходится бюджету в несколько миллиардов долларов.

Возвращаясь к теме «Меркурия», нужно отметить, что, по данным источников упомянутого информагентства, корпус боевого корабля уже построен. На данный момент проводятся работы по формированию надстроек корвета.
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38 комментариев
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  1. Torins
    Torins Сегодня, 06:11
    -2
    Эта новость не может не радовать! Жаль подробностей мало fellow
    1. север 2
      север 2 Сегодня, 06:24
      +2
      Цитата: Torins
      Эта новость не может не радовать! Жаль подробностей мало fellow

      Радует даже то , какое название будет носить корабль .
      1. vargo
        vargo Сегодня, 06:35
        +2
        Так Меркурий это проект а не название корабля)
        1. север 2
          север 2 Сегодня, 06:53
          +2
          Да , я неправ .
          1. роман66
            роман66 Сегодня, 07:06
            0
            да и не корвет он был , а бриг..в теперяшней классификации нет такого
            1. Например
              Например Сегодня, 07:18
              +10
              Чемодан без ручки возвращается.
              Неугомонная страсть варить его флоту.
              Бабло рулит.
              1. Например
                Например Сегодня, 08:46
                +7
                Вдруг кто впервые слышит об этом проекте.
                Вот тут доходчиво :

                https://topwar.ru/137547-huzhe-chem-prestuplenie-stroitelstvo-korvetov-proekta-20386-oshibka.html

                https://topwar.ru/155697-korvet-20386-prodolzhenie-afery.html
                1. Бородач
                  Бородач Сегодня, 12:45
                  -3
                  Меркурий - русский Зумвальт.
                2. Виктор Ценин
                  Виктор Ценин Сегодня, 16:08
                  0
                  Могу поинтересоваться-если морским спецам понятно то, чем по уважаемому мнению является проект, то почему не посылаются запросы в МО РФ за разъяснением гражданского запроса по этому поводу?
              2. S.K.Vichyakow
                S.K.Vichyakow Сегодня, 12:59
                0
                Вроде "боролись" с большим количеством разномастной техники, но на выходе ещё больше получается. Про выпуск сериями, забыли. Аналогично ведут и борьбу с коррупцией.
      2. El Dorado
        El Dorado Сегодня, 11:20
        -3
        Название ужасное.
        В Императорском флоте всегда был корабль "Память Меркурия", а не "Меркурий", это очередное нарушение традиций отечественного ВМФ.
        1. Flashpoint
          Flashpoint Сегодня, 11:36
          +4
          Цитата: El Dorado
          Название ужасное.
          В Императорском флоте всегда был корабль "Память Меркурия", а не "Меркурий", это очередное нарушение традиций отечественного ВМФ.

          А как же бриг Меркурий?

          «Мерку́рий» — 18-пушечный военный бриг русского флота. Был заложен в Севастополе 28 января (9 февраля) 1819 год и спущен на воду 7 (19) мая 1820 год. В мае 1829 года, во время Русско-турецкой войны (1828-1829 г.г.) бриг под командованием капитан-лейтенанта Александра Ивановича Казарского одержал победу в неравном бою с двумя турецкими линейными кораблями, чем увековечил своё имя и за что был награждён кормовым Георгиевским флагом.

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          1. El Dorado
            El Dorado Сегодня, 12:11
            +1
            Корабли называли "Память Меркурия"в честь брига "Меркурий".
            1. Flashpoint
              Flashpoint Сегодня, 12:31
              0
              Цитата: El Dorado
              Память Меркурия

              Точно, спасибо, пробил тему! hi
      3. Torins
        Torins Сегодня, 15:55
        0
        Вижу много кого новость огорчила, раз меня заминусили)))
    2. lucul
      lucul Сегодня, 10:13
      +3
      Эта новость не может не радовать! Жаль подробностей мало

      Что там радовать - тут Тимохин с Климовым разродились статьёй , согласно которой даже подводные лодки видны как на ладони,и не могут спрятаться в океане , это авик может спрятаться ,а подводная лодка нет )))
      Какие стелс-корветы ? ))))
      Вы хотите сказать ,что стелс фрегат имеет скрытность выше ,чем подводная лодка ? ))))
      1. Например
        Например Сегодня, 12:45
        -3
        Корвет получит радиопоглощающее покрытие по всей поверхности надводной конструкции.

        Вот это размах!
        Вот где можно разгуляться!.
        Это не самолетик покрыть, это о-го-го!
        Матрасы от дождя самолёты свои прячут. Дождь, негодяй, смывает покрытие дорогущее.

        А тут вода морская не берет это чудо покрытие!

        Это вам не серая краска которая, зараза, ни как не справляется с морской водой.

        Это чудо покрытие!

        Просто чудо!

        Жаль, что нет его, покрытия этого. wassat
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 12:47
        0
        Климов и Тимохин пишут аргументированные статьи, если есть что возразить по существу вопроса, читатели с удовольствием ознакомятся, пишите.
      3. Виктор Ценин
        Виктор Ценин Сегодня, 16:11
        0
        Тут интересный момент, если надводный малозаметный корабль, исходя из этой статьи, можно принять за рыбацкую лодку, то ПЛ мало с чем спутаешь, согласно указанной вами статьи, так получается или как?
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 06:28
    +6
    Надеюсь это будет не "Зумвалт" в нашей версии. )
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:07
      +1
      пушки такой точно не будет
      1. vargo
        vargo Сегодня, 11:46
        +1
        Да США и сами уже не рады такой пушке, даже работы по ней приостановлены
  3. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 07:07
    +5
    Это не о нем была статья, про "технический спуск"?Что его спустили на воду(корпус), чтобы освободить место для постройки других. И что он дорогой и вроде бесполезный(хуже аналогичных проектов по цена/возможности).
  4. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:19
    +5
    И, сколько типов корветов будет на флоте? Зачем такое "разномастье"?У нас с логистикой катастрофа, а тут еще один новый проект, вообще полный анус выйдет в итоге с логистикой!
  5. штурм
    штурм Сегодня, 07:24
    +9
    Корвет 20386 оказался по цене фрегатов пр. 22350, потому от него и отказались...
    Похоже это очередная попытка впихнуть ВМФ это недоразумение под видом " Руского Зумвальта"
    1. Vigore
      Vigore Сегодня, 07:37
      +3
      Да, были критические статьи на страницах В.О. по этому корвету.
      "Зумвалт на минималках"
    2. El Dorado
      El Dorado Сегодня, 11:24
      0
      В этом корвете реализуется много новых технических решений, в том числе и тихий электродвигатель.
      Данный проект скорее станет испытательным, чем боевым и по заоблочной цене.
  6. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:20
    0
    Может уже пора уходить от увлечения "стелс - технологиями"? Матрасники уже собираются заказывать обычные Ф - 15 вместо "пингвинов" и дальнейшую модернизацию "бьерка", вместо "зумвалта".
    1. Benk
      Benk Сегодня, 10:12
      +3
      Не вместо, 48 они закажут в следующем году. А нашумевшая статейка ни о чем. Там речь шла о мриях на случай доп финансирования. И в эти мрии ф35 не попал. Попросили ф15,чтобы ускорить замещение выбывающих самолётов. Но свои 48 единиц ф35 армия США получит
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 11:16
        +1
        До следующего года, еще надо дожить. В следующем году и поглядим, скоко они закажут - 48 или 0. И сколько они до того спишут.
    2. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 13:16
      +1
      Цитата: ТермиНахТер
      Может уже пора уходить от увлечения "стелс - технологиями"? Матрасники уже собираются заказывать обычные Ф - 15 вместо "пингвинов" и дальнейшую модернизацию "бьерка", вместо "зумвалта".


      Ничего вместо F-35 не заказывается.
      Программа Ф-35 - не сокращается.

      Пожалуйста, не выдавайте желаемое - за действительное.
      Ибо вы ошибаетесь...
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 13:26
        0
        Желаемое за действительное выдает тот, кто верит словам. Я пока вижу, что на 2022 год, Ф - 35 не заказно, зато заказаны Ф - 15.
        1. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 13:43
          0
          Цитата: ТермиНахТер
          Желаемое за действительное выдает тот, кто верит словам. Я пока вижу, что на 2022 год, Ф - 35 не заказно, зато заказаны Ф - 15.


          А где вы видите, что нет заказов на Ф-35?
          В окне кухонном?
          Или в зеркале?

          Заказы на Ф-35 расписаны на ближайшие 10 лет при выпуске в 140-160 самолетов в год...
          1. ТермиНахТер
            ТермиНахТер Сегодня, 14:19
            -1
            Расписать и я могу, на заборе, такими словами, за которые местный админ банит. "Пингвины" втюхивают своим "шестеркам", сами не покупают. В следующем году, чтобы не распугивать лохов, опять что - нибудь придумают.
  7. Alexey RA
    Alexey RA Сегодня, 10:48
    +2
    Корвет получит радиопоглощающее покрытие по всей поверхности надводной конструкции.

    А потом всё это великолепие будет по привычке надраено или покрашено суриком. smile
    1. ТермиНахТер
      ТермиНахТер Сегодня, 11:17
      0
      Если у матрасников покрытие слазит с самолетов, то как оно себя поведет при непосредственном контакте с соленой водичкой?
  8. Luty
    Luty Сегодня, 11:19
    +3
    Нужны не перспективные вундерваффе ,а серийные образцы ,которые реально будут пополнять флот.А так просто пиар компания ))))))
  9. Garm
    Garm Сегодня, 15:10
    0
    После этого, уже не смеется над разномастностью вооружения в Индийской армии.