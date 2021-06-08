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На Западе умудрились связать пьянство британских военных в Эстонии с действиями «агентов российской разведки»

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«Руку Москвы» на Западе усмотрели даже в инциденте с подвыпившими британскими военными, контингент которых находится на территории Эстонии.


Речь идёт об инциденте, в ходе которого шестеро солдат британских королевских войск были высажены из поезда в районе города Йыгева. На пьяных и устроивших дебош британцев пожаловались пассажиры, на просьбы которых перестать вести себя неподобающим образом в вагоне поезда те ответили угрозами расправы. В итоге военные были задержаны эстонской полицией и отправлены в участок упомянутого городка с населением менее 5000 человек.

Казалось бы, история довольно обыденная для представителей натовского военного контингента в Прибалтике. Ранее там подобным образом проявляли себя солдаты из Германии, США и Нидерландов. Но в британской прессе из этой истории решили вылепить нечто конспирологическое.

Так, в британских СМИ по ссылкой не «некоторых представителей британского командования» появились материалы, в которых указывалось на «главных виновников случившегося». В британской прессе заявлено, что «к этому могли быть причастны агенты российской разведки».

Так, в издании «Джейн’с» появилось высказывание обозревателя о том, что «так российская разведка попыталась дискредитировать британских военных в прибалтийской стране». Тем временем министр обороны Британии заявил, что «по данному факту начато расследование, которое установит все причины случившегося».

Судя по заявлениям, доносящимся из Британии, солдаты контингента «её Величества» если и выпивают, то сугубо с подачи или «под дулами автоматов» «агентов российской разведки»… Это притом, что Британия является одним из лидеров антирейтинга НАТО по числу преступлений и правонарушений, совершённых военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения.
Использованы фотографии:
Минобороны Великобритании
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53 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 06:39
    +21
    «к этому могли быть причастны агенты российской разведки»
    Какая страна может похвастаться таким президентом, который успевает творить дела по всему миру, причем иногда одновременно? Пока одна рука ВВП отводит американские противоракеты от цели на испытаниях, вторая наливает английским солдатам и приговаривает: "До дна, до дна". Остается только гордится умением президента быть в нужное время в нужном месте.
    1. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 06:44
      +14
      Таки видимо и у ГРУ не только Петров с Бошировым работают. Их там наверно ЧЕТВЕРО! laughing
      1. Shkworen
        Shkworen Сегодня, 06:50
        +8
        возможно петров и боширов владеют техникой квантовой суперпозиции, они одновременно и тут, и там, и в других местах :)

        джеймс бонду такое даже и не снилось, поди кусает ногти бедолага :)
      2. Чёрный
        Чёрный Сегодня, 06:53
        +8
        1000% это Петров и Боширов.!!!Переодевшись в эстонских бабушек, они продали бедным служивым эстонский шмурдяк.Хотя нет, хотели продать!!!! Но высокоморальные Ывропейские воины конечно же отказались. Тогда коварные русские отдали шмурдяк даром. Ну тут уж извините. Перед таким коварством ни один натовец не устоит.."халява, сэр"! laughing
        1. Егоза
          Егоза Сегодня, 07:01
          +7
          Цитата: Чёрный
          Перед таким коварством ни один натовец не устоит.."халява, сэр"!

          Ничего подобного! Высоко-интеллихентные воины были тронуты тем, как П. и Б. исполняли в вагоне Шотландскую застольную!
          Налей,
          Выпьем, ей богу,
          Еще, Бетси, нам грогу,
          Стакан последний в дорогу -
          Бездельник, кто с нами не пьет!
          Налей полней стаканы,
          Кто врет, что мы, брат, пьяны?
          Мы веселы просто, ей-Богу,
          Ну кто так бессовестно врет?

          Ей-ей, здорово пьется,
          К чертям все то, что не льется,
          Кто там над нами смеется?
          Сосед наливай, твой черед.
          Легко на сердце стало,
          Забот как не бывало.
          За друга готов я пить воду –
          Да только с воды меня рвет.

          Теперь выпить нам нужно
          За девушек всех дружно,
          Давай за девушек выпьем,
          А Бетси еще нам нальет.
          Налей полней стаканы!
          Кто врет, что мы, брат, пьяны?
          Мы веселы просто, ей-Богу,
          Ну кто так бессовестно врет?
          А потом предложили соревнование "Кто кого перепьет"
        2. ПиК
          ПиК Сегодня, 07:02
          +4
          Речь идёт об инциденте, в ходе которого шестеро солдат британских королевских войск были высажены из поезда в районе города Йыгева. На пьяных и устроивших дебош британцев пожаловались пассажиры, на просьбы которых перестать вести себя неподобающим образом в вагоне поезда те ответили угрозами расправы. В итоге военные были задержаны эстонской полицией и отправлены в участок упомянутого городка с населением менее 5000 человек.

          Как тут не связать пьянство подданных Её Величества с происками русских , если наверняка они ехали в советском ещё вагоне , очевидно ещё по широкой русской , "неевропеизированой" колее...
          1. НДР-791
            НДР-791 Сегодня, 07:16
            +5
            Цитата: ПиК
            наверняка они ехали в советском ещё вагоне , очевидно ещё по широкой русской , "неевропеизированой" колее...

            "...Говорят шпионы воду отравили самогоном..." Это ещё Владимир Семёнович знал, а ГРУ на вооружение приняло.
            1. НИКНН
              НИКНН Сегодня, 11:34
              +2
              Британия является одним из лидеров антирейтинга НАТО по числу преступлений и правонарушений, совершённых военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения.
              Да у них 30% всех преступлений совершаются пьяными.... Вот остальные 70% совершаются исключительно трезвыми. Трезвые опасней получается.
          2. Болторез
            Болторез Сегодня, 10:04
            +1
            они ехали в советском ещё вагоне , очевидно ещё по широкой русской
            Колея все та же, а вагоны уже давно нет.
        3. Ропот 55
          Ропот 55 Сегодня, 07:19
          +1
          hi, неа, "Шмурдяк" был обернуть в фольгу под британский флаг а КРВАРНЫЕ бабульки кричали-"Боже храни КОРОЛЕВУ".
        4. knn54
          knn54 Сегодня, 07:51
          +2
          Коктейль "Новичок".Специально для британских военных.
          Почти как в сказке-шестерых одним ...стаканом.
      3. Правдодел
        Правдодел Сегодня, 07:41
        +1
        Петров с Бошировым работают

        Отлично ребята работают...Видимо, накачивают англичан "ершом", да, еще и без закуски. По типу: кто же пьет "ерша", да, еще и закусывает...Разве мы не англичане!..
      4. Welldone
        Welldone Сегодня, 07:56
        +4
        Все проще - Петров с Башировым их споили и сами же и сдали полицаям. Злодеи! lol
      5. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:44
        +1
        Цитата: Wedmak
        Таки видимо и у ГРУ не только Петров с Бошировым работают. Их там наверно ЧЕТВЕРО!

        Говорят что были только Петров и Баширов, угостили в поезде наивных британских парней с белыми лицами, палёной водкой на курином помёте домашнего разлива, так от такого пойла и наших несёт, а тут британцы с их слабой психикой. Ну как в старые добрые времена, "воронок" подъехал и отравили вояк в кутузку. У нас с детства учат - "с кем пить, что пить и когда пить".
      6. venik
        venik Сегодня, 09:44
        0
        Цитата: Wedmak
        Таки видимо и у ГРУ не только Петров с Бошировым работают. Их там наверно ЧЕТВЕРО! laughing

        =======
        good С языка сняли! Только хотел поинтересоваться: "А Петрова с Бошировым, случайно в Эстонии не видели?" lol
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 07:10
      +5
      Не полную картину описали.
      В поезде ехала бригада агентов ГРУ состоящая из пассажиров и проводников состава.
      После попойки англичан где им усиленно подливали виски и водку замаскированные агенты П. и Б. до ведения кондиции последовал арест солдат агентами ФСБ, замаскированных под полицию местных аборигенов.
      На данный момент доблестные королевские зольдатен Англии приходят в себя заливая в глотку огуречный рассол на конспиративной явке замаскированной под полицейский участок.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:45
        +2
        Цитата: Леха с Андроида.
        В поезде ехала бригада агентов ГРУ состоящая из пассажиров и проводников состава.

        Не выйдет, в Эстонии вся бригада, это один машинист.
    3. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 07:13
      +3
      Думается немного не так. На слабо взяли.
      Я агент российской разведки, ты меня уважаешь? Ну давай ещё по пять капель за уважение.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:24
      0
      Наглосаксы всегда были так себе людишками, а то что они буцалки, и неадекваты, те же индусы многое о них миру могут поведать! С гнильцой что военные ихние, что политики, одним словом -нагличане, не от мира сего народец. ...
    5. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 07:51
      0
      И не говорите. Не зря мы голосовали.)
  2. Комментарий был удален.
  3. Vitaly.17
    Vitaly.17 Сегодня, 06:46
    +4
    Читатели британского издания Mirror высмеяли английских военных, задержанных в Эстонии за пьяный дебош в поезде.
    Эксперт Брюс Джонс из издательства Jane’s, в свою очередь, посчитал, что к инциденту могут быть причастны «агенты российской разведки».
    Британцы скептически отнеслись к выводам Джонса.
    «Дело рук Петрова и Боширова?» — задается вопросом Alex Fok.
    «Вообще-то агенты Путина напоили английских военных, а затем другие русские агенты высадили их с поезда. Это секретная операция, откуда Лондон узнал о ней?» — сыронизировал SergMik.
    «Чтобы британские солдаты пили? Да никогда!» — пошутил Death of a Nation.
    «Ну конечно же, это были сотрудники ФСБ, которые насильно вливали в рот английским военнослужащим водку и заставляли их вести себя как свиней», — написал еще один пользователь.
    Источник: https://rusvesna.su/news/1623093649
    1. ПиК
      ПиК Сегодня, 07:14
      +8
      Цитата: Vitaly.17
      «Ну конечно же, это были сотрудники ФСБ, которые насильно вливали в рот английским военнослужащим водку и заставляли их вести себя как свиней»

      Всё, бесполезно отрицать причастность , попались - в этот раз нам точно , не отвертеться...

      Водка-то , наверняка русская.

      Как бы даже не "Путинка"...

  4. СЕРЖ ант
    СЕРЖ ант Сегодня, 06:46
    +9
    солдаты контингента «её Величества» если и выпивают, то сугубо с подачи или «под дулами автоматов» «агентов российской разведки»…
    Агент российской разведки солдату Её Величества — Джон, ты что пить будешь: шампанское, пиво, вино, водку? — Да, пожалуй в таком порядке и буду пить.
  5. askort154
    askort154 Сегодня, 06:47
    +2
    В британской прессе заявлено, что «к этому могли быть причастны агенты российской разведки».

    Просто пресса выдала сарказм на ныне модное на Западе - обвинять во всём Россию.
  6. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 06:48
    +5
    Да, без труда усматривется почерк наших знаменитых суперагентов универсалов Петрова и Баширова.
    1. Ru_Na
      Ru_Na Сегодня, 06:58
      +1
      Ну разумеется, они лично подливали алкоголь "бравым" натовским военным военным)))
      1. Алексей Александрович
        Алексей Александрович Сегодня, 11:08
        +1
        Шутка шуткой, но вообще то англичане синьку кушают будь здоров. Мы по сравнении с ними детишки.
        А миф про извечное русское пьянство они сами же запустили и раздули в рамках информационной войны 16 века.
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:09
      +1
      hi им что"Новичек" что бухла продлить раз плюнуть. laughing
  7. v.tochenn
    v.tochenn Сегодня, 06:48
    +7
    Удивительно.... Это-ж насколько слабы англосаксы и им подобные ежели "в хлам разбитая экономически", "слабая в военном плане", страна бензоколонка",не имеющая политического веса в мире Россия и успевает всех их в позу ракообразных ставить, "воевать " с окраиной, строить СП-2... И НЛО запускать, и на расстоянии психологически воздействовать на непогрешимых янки tongue Бойтесь! РУССКИЕ везде! soldier am
  8. Бшкаус
    Бшкаус Сегодня, 06:54
    -3
    Казалось бы, история довольно обыденная для представителей натовского военного контингента в Прибалтике. Ранее там подобным образом проявляли себя солдаты из Германии, США и Нидерландов.

    А мы не такие, у нас каждый солдат общается как на светском рауте: БФ на сверло давно не мотаем, а металлический уголок для сепарации спирта из краски можно встретить теперь только в страшилках. Да что там говорить, я и сам завязал баловаться чистым спиртом, более того: считаю это дичью и удивляюсь как умудрялся им горло полоскать в годы бурной молодости.
    А вообще вопрос к автору, зачем это надо было писать? Может в женском монастыре подчеркивание этого факта и имело бы успех, но ведь на ВО тоже не мальчики пионеры обитают, у людей огромный жизненный опыт и они относятся к такомкому рода события с пониманием, впоминая свои дембеля
  9. Елена Акинфиева
    Елена Акинфиева Сегодня, 06:55
    +6
    Набили бы им морду лица в тамбуре и делов то. Но это же европа laughing Вызвали полицию.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:13
      +3
      В итоге военные были задержаны эстонской полицией и отправлены в участок упомянутого городка с населением менее 5000 человек.

      а вот интересно. если бы в городке 5000 жителей попрбовали высадить шесть наших пьяных дембелей?
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 07:18
        +2
        Цитата: роман66
        а вот интересно. если бы в городке 5000 жителей попрбовали высадить шесть наших пьяных дембелей?

        Так рисковать , город не может lol

        А по-сути , сейчас "дембельских попоек" у нас стало в разы и разы меньше , если сравнивать с массовыми загулами дембелей конца советского периода или ельцинского смутного времени.
  10. Комментарий был удален.
  11. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 07:07
    +3
    Уже даже и не смешно, если это не шутка то не ту страну Гандурасом назвали, Лавров был прав.
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 07:16
    +1
    laughing Наши ДРГ со стаканами и соленными огурцами в карманах оккупировали натовскую Европу и спаивают их зольдатенн. На очереди Америка. Накрывай столы, матрасная, ЕПРСТ!
  13. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 07:18
    +3
    Наш пострел, везде поспел?! Пока бриты мирно спали в вагоне русские поставили им водочную клизму?
  14. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 07:18
    +3
    БиП, ПиБ красавцы, наша гордость.
  15. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:21
    +1
    Отлично , теперь отмазка за бухач есть , типа не виноватые мы , это проделки русских разведчиков .
  16. -sa-
    -sa- Сегодня, 07:21
    +1
    Походу Петров водяру наливал,а Баширов держал под прицелом калашникова и заставлял пить
  17. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 07:57
    +1
    их спаивали петров и баширов?
  18. cniza
    cniza Сегодня, 07:59
    +2
    Так, в издании «Джейн’с» появилось высказывание обозревателя о том, что «так российская разведка попыталась дискредитировать британских военных в прибалтийской стране».


    Продолжайте в том же духе , уже весь мир хохочет...
  19. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 08:00
    +2
    Так и есть! Башаров и Петров вливали водку через воронку прямо в британцев, причём не через рот.
  20. Gato
    Gato Сегодня, 08:02
    +2
    Это притом, что Британия является одним из лидеров антирейтинга НАТО по числу преступлений и правонарушений, совершённых военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения

    "Ром, плеть, содомия и молитвы - вот все ваши традиции!" (С) Приписывается У.Черчиллю. Сказано было по поводу британских флотских традиций, но не думаю, что в других родах войск сильно по другому.
  21. Hog
    Hog Сегодня, 08:07
    +1
    "Петров и Баширов на бронедрезине, двигались по параллельному пути и угрожая гранатометом через окно, принудили бравых британских военных, опорожнить два ведра спирта."
    Официальная позиция британского МО.
    ПС: Ну или примерно такой будет их позиция)))
  22. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 08:39
    +1
    Алкоголь всасывается только в желудке и в прямой кишке. Значит, Петров с Бошировым... Похитив шестерых отличников боевой и политической подготовки. Оторвали от их задниц вечно примерзающие к британцам памперсы(было на учениях в Норвегии, они из-за этого из казарм отказались выходить)... Нанеся тем самым травму национальной гордости... И ведерной клизмой, под городским напором - напоили бедолаг
  23. ButchCassidy
    ButchCassidy Сегодня, 08:42
    +1
    Ничего без нас не могут. Даже устроить дебош))
  24. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 09:31
    +1
    с действиями «агентов российской разведки»

    Как щас представляю как Петров разливает "секретную смесь №12 с на 40% усиленным похмельем" а Баширов толкает тост то за победу НАТОвского оружия , то за здоровье королевытак горячо, что британские вояки просто не могут удержаться !
  25. Гуру
    Гуру Сегодня, 09:56
    0
    На пьяных и устроивших дебош британцев пожаловались пассажиры, на просьбы которых перестать вести себя неподобающим образом в вагоне поезда те ответили угрозами расправы.
    А Эсты думали что, это им как Русские солдаты которые должны вести себя Культурно laughing
  26. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 10:10
    0
    «Руку Москвы» на Западе усмотрели даже в инциденте с подвыпившими британскими военными, контингент которых находится на территории Эстонии.
    Ну так Москва запугала бравых Томми, мол приду и вам всем по попе.... жутко, аж жить не хочется. Хорошо, что в барах русской водки навалом. Спасаются. request
  27. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:27
    0
    Вы даже не представляете коварство этих русских , русская разведка заставила, под дулом автомата разгромить магазин IKEA . Вот эти русские .............
  28. DrRey
    DrRey Сегодня, 13:58
    0
    Часовню тоже я, нет это в 12 веке.
    Бамбарбия, кергуду - они сказали, что если не будут пить, то зарежут. Шутка.
    Классикой навеяло.
  29. Decimalegio
    Decimalegio Сегодня, 14:17
    0
    laughing Никто не писал, что русские добровольно напоили британских солдат, которые тоже напиваются сами, но другая концепция: «есть опасения, что российская разведка может использовать грубость британских войск для дискредитации операции НАТО на границе». Тем не менее, даже когда они не солдаты, британцы слишком много пьют и начинают раздражать.
  30. NF68
    NF68 Сегодня, 16:10
    0
    Русские споили. И свидетели имеются.