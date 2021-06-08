На Западе умудрились связать пьянство британских военных в Эстонии с действиями «агентов российской разведки»

«Руку Москвы» на Западе усмотрели даже в инциденте с подвыпившими британскими военными, контингент которых находится на территории Эстонии.
Речь идёт об инциденте, в ходе которого шестеро солдат британских королевских войск были высажены из поезда в районе города Йыгева. На пьяных и устроивших дебош британцев пожаловались пассажиры, на просьбы которых перестать вести себя неподобающим образом в вагоне поезда те ответили угрозами расправы. В итоге военные были задержаны эстонской полицией и отправлены в участок упомянутого городка с населением менее 5000 человек.
Казалось бы, история довольно обыденная для представителей натовского военного контингента в Прибалтике. Ранее там подобным образом проявляли себя солдаты из Германии, США и Нидерландов. Но в британской прессе из этой истории решили вылепить нечто конспирологическое.
Так, в британских СМИ по ссылкой не «некоторых представителей британского командования» появились материалы, в которых указывалось на «главных виновников случившегося». В британской прессе заявлено, что «к этому могли быть причастны агенты российской разведки».
Так, в издании «Джейн’с» появилось высказывание обозревателя о том, что «так российская разведка попыталась дискредитировать британских военных в прибалтийской стране». Тем временем министр обороны Британии заявил, что «по данному факту начато расследование, которое установит все причины случившегося».
Судя по заявлениям, доносящимся из Британии, солдаты контингента «её Величества» если и выпивают, то сугубо с подачи или «под дулами автоматов» «агентов российской разведки»… Это притом, что Британия является одним из лидеров антирейтинга НАТО по числу преступлений и правонарушений, совершённых военнослужащими в состоянии алкогольного опьянения.