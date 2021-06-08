Военное обозрение
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Госсекретарь США заявил, что Иран от создания ядерного оружия отделяют несколько недель

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В мире активно реагируют на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросу иранской ядерной программы. Блинкен дал понять, что сегодня возобновление прежнего варианта работы совместной группы по «ядерной сделке» фактически бессмысленно. Если работу и возобновлять, то только в самое ближайшее время и вести ускоренными темпами. Блинкен сообщил и о причине.


По словам американского госсекретаря, при дальнейшем «нарушении Тегераном обязательств в рамках сделки» до создания ядерной бомбы ему останется «всего несколько недель». Именно такой промежуток времени определил глава Госдепа США как достаточный для получения необходимого количества обогащённого урана.

Блинкен:

При этом не до конца понятно, есть ли у самого Ирана желание вернуться к соблюдению условий сделки.

Это заявление делает представитель властей государства, которое первым из «ядерной сделки» и вышло. Было это при предыдущем президенте США Дональде Трампе, который теперь обвиняет администрацию Байдена в «мягкотелости в отношении Тегерана».

На заявления Блинкена по поводу «нескольких недель до появления ядерной бомбы у Ирана» негативно отреагировали в Израиле. Израильская пресса указывает на то, что Иран действительно может попытаться довести свою ядерную программу до логического завершения сразу после президентских выборов, которые пройдут в текущем месяце.

Эксперты указывают на то, что США фактически сами сделали всё, чтобы Иран нарастил объёмы обогащённого урана и подошёл вплотную к созданию ядерного оружия. Удастся ли американцам остановить Иран на этом этапе, - вопрос, который волнует многих на Ближнем Востоке и в других регионах мира.

Ранее аятолла Хаменеи заявлял, что Иран может остановить работы по обогащению урана только после того, как США снимут все санкции и дадут гарантии невведения новых антииранских мер.
Использованы фотографии:
Фейсбук/Госдепа США
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41 комментарий
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  1. роман66
    роман66 Сегодня, 07:10
    +11
    если и будет ядрен-батон в Иране, виноваты в этом будут только америкатосы, и в Корее пример показали, и слово не держат ( исторически сложилось)
    1. ВАШ
      ВАШ Сегодня, 07:15
      +6
      События в Ираке показали, что ОМП все же оружие не нападения, а сдерживания. Лишились его и все сдерживающий фактор пропал.
      1. nnm
        nnm Сегодня, 07:24
        +4
        Ох,не зря же на днях Столленберг высказал серьезную озабоченность укреплением союза Китай-Россия-Иран. Понимают, что будет контролироваться ТВД от Европы до АТР и Ближнего востока. Вот и стараются разбить этот союз до того, как он станет реальной силой в глобальном масштабе.
        А если в Иране будет ЯО то это будет худшим сном для Израиля и США.
        1. aleks700
          aleks700 Сегодня, 17:06
          0
          Это будет худшим сном для всех. И для России.
    2. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:17
      +2
      Цитата: роман66
      если и будет ядрен-батон в Иране, виноваты в этом будут только америкатосы

      Зато как удобно кричать: "Караул! Они до ядерного оружия добрались". Вот и новый повод еще санкции ввести
      1. роман66
        роман66 Сегодня, 07:18
        +2
        а потом хоть оборись! в Иране нефть дешевая..
      2. nnm
        nnm Сегодня, 07:28
        +3
        Да вот только боюсь, что речь не только о санкциях. Готовятся к более серьезным шагам, кажется.
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 07:46
          +3
          Вот вот, каждому американскому президенту нужна своя победоносная война.
      3. Torins
        Torins Сегодня, 07:31
        +5
        Ввести санкции? Скорее повод ввести войска. Военных из Афганистана куда то нужно же девать :)
    3. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 07:29
      +2
      Я гляжу, блинкин этот неадекват на всю голову! Откуда у него информация, айятолла отчет прислал? Лишь бы что то хрюкнуть, кругом все плохие, одни янки идеал! Выберут себе помощников презерваденты сшы из числа по больнее на голову, а те и рады выслужиться -врут много и нагло!
    4. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 11:44
      +2
      Хорошо если у Ирана ЯО будет, это идеальная защита от агрессии главных БВ террористов.
  2. Dimy4
    Dimy4 Сегодня, 07:10
    +6
    Что ли этот госсекретарь в ООНе будет модельку иранской ядерной бомбы показывать?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:13
    +4
    Щас Блинкен помашет пробиркой и понеслись Ф-35 США и Израиля на Тегеран.
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 07:20
      +3
      как бы сказал..
    2. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:25
      +4
      hi на вряд ли Иран уже и морпехов США задерживали и катерами в заливе хулиганил поводов достаточно тем более для США. Вопрос такой почему Израилю (как основному противнику в регионе) можно иметь подобное оружие а Ирану низяяя????
      1. Iris
        Iris Сегодня, 10:15
        -3
        Потому что В Иране два раза в неделю призывают уничтожить Израиль, не говоря уже про государственный закон о его уничтожении (!). Ничего подобного у Израиля нет. Да и быть не может.
        И, точности ради надо сказать, что достоверных доказательств наличия ЯО у Израиля никто не видел.
        1. Trapp1st
          Trapp1st Сегодня, 15:15
          -1
          В Иране два раза в неделю призывают уничтожить Израиль
          Израиль иногда чаще наносит удары по соседям request посему такая реакция.
          что достоверных доказательств наличия ЯО у Израиля никто не видел.

  4. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 07:14
    +1
    Провокационное заявление! Как приглашение на стрелку, кто первый нанесет очередной удар по объектам в Иране, США или Израиль.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 07:29
      +1
      Израиль давно с Ираном на "рогах" только при всей крутости Израиля и желании вдолбить Тегеран в каменный век, Израиль долбит иранцев и их союзников на территории Сирии и устраивает диверсии, до открытых атак пока не дошло.
      1. Trapp1st
        Trapp1st Сегодня, 15:16
        +1
        Израиль долбит иранцев и их союзников на территории Сирии и устраивает диверсии
        Теракты hi причем иногда на ядерных объектах
  5. Троль
    Троль Сегодня, 07:20
    +5
    Все вопросы к Трампу, вышедшего из пакета соглашений между ЕС, США и Ираном 2013 года.
    Ну и когда Иранцы это сделают, американцы точно не нападут на эту независимую страну и не построят на её территории свои базы.
  6. НДР-791
    НДР-791 Сегодня, 07:20
    +4
    При этом не до конца понятно, есть ли у самого Ирана желание вернуться к соблюдению условий сделки.
    Думаю у Ирана есть желание что бы от него отцепились наконец-то как отцепились от Кореи.
    Но при этом не думаю что Блинкин владеет большей информацией чем МОССАД
  7. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:24
    +5
    "Госсекретарь США заявил, что Иран от создания ядерного оружия отделяют несколько недель"...
    Для убедительности опять ни какую пробирку не потрясли , как с Ираком было ? wassat
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 08:21
      +3
      Светящуюся
      1. Incvizitor
        Incvizitor Сегодня, 11:48
        +3
        С фосфором, как у них в мультиках радиация светится зелёным, для тупого западного обывателя самое то laughing
  8. TerraSandera
    TerraSandera Сегодня, 07:53
    +9
    Гарантии? Какие гарантии может предоставить гопник со двора? Что не будет вас грабить 1 день? Самые лучшие гарантии, это и есть наличие ЯО.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:00
    +3
    Кто в теме,сколько надо ядрен материала для бонбы.Говорили месяц назад,что Ирану с такими темпами очистки лет 10 надо центрефуги крутить.Врут наверно.
  10. cniza
    cniza Сегодня, 08:07
    +4

    Ранее аятолла Хаменеи заявлял, что Иран может остановить работы по обогащению урана только после того, как США снимут все санкции и дадут гарантии невведения новых антииранских мер.


    Вот , снимайте санкции и все прояснится , а то видите им не ясно...
  11. Волк
    Волк Сегодня, 08:21
    +6
    Как то так ? снова америкоси узнали ?

  12. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 08:28
    +7
    После арабской весны и после того, как Ким по мордам настучал США - ежу понятно, что ЯО - единственная защита от агрессии США.
    Всех поздравляю, благодаря полосатой сволочи мы входим в дивный новый мир - ЯО сейчас однозначно пытаются получить ВСЕ страны на планете - от Венесуэлы до Египта
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:45
      +1
      Хорошо что ещё пока не продают ЯО. А если вдруг ,то всё кердык безмозглых много.
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 08:51
        +2
        С индусов, например, вполне станется!
        1. lisiy prapor
          lisiy prapor Сегодня, 13:56
          0
          Ну до сих пор как-то не сталось...
          1. Cowbra
            Cowbra Сегодня, 14:08
            0
            За этот год два случая продажи урана в Индии. Когда поймали. А всех ли поймали?
            1. lisiy prapor
              lisiy prapor Сегодня, 14:16
              0
              Ну так с этого только "грязную бондбу" смастерить можно. Ибо урановое ЯО никто давно не делает - дорого. (кол-во материала/еденица изделий)
              1. Cowbra
                Cowbra Сегодня, 14:23
                +1
                Суть в том, что продажа обогащенного урана - значит вся система дырявая. Где обогащенный - там и оружейные уран с плутонием. Дырка в самой системе, а 2 случая за год, который только на середине - тут кругами бегать пора и во все кастрюли звонить
  13. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 09:32
    +4
    Языками ляпать они горазды))) мы помним Колина Пауэла на Совбезе ООН, с пробирочкой стирального порошка. Ирак раздолбали и никто, ни в чем не виноват. Так что, цена тем словам - ломаный грош, в базарный день)))
  14. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:54
    +2
    Иран от создания ядерного оружия отделяют несколько недель
    Я правильно понимаю, что в течение этих недель нужно ожидать удара по объектам Ирана? За американцами не заржавеет, евреи с радостью помогут, ЕС осудит коварный план иранцев и похвалит демократизаторов. Осталось дать команду?
    1. Волк
      Волк Сегодня, 12:12
      +1
      А корове удивился! laughing
      1. Волк
        Волк Сегодня, 12:18
        +1
        Так если ударяет по Ирану
        САМИ ЛУЧШИ ОТВЕТ КИТАЙ И РУСИЕ БУДЕТ , УДАРИТ ПО США И ЛОНДОНУ ЯО И ЕТОГО МОМЕНТА , ЧТО ЬЫ ВСЕ СОБАКЕ ПОДВЫЛЕ ХВОСТ А ВАТИКАН НАЧЕЛ ГОВОРИТ СВОИМ ЯЗИКОМ ГАДЮУК !!! ;)
    2. lisiy prapor
      lisiy prapor Сегодня, 13:59
      +1
      Цитата: rotmistr60
      евреи с радостью помогут

      А радиоактивные осадки от разбомбленных ядерных объектов "Железным кумполом" отгонять будут?