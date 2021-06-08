"Госсекретарь США заявил, что Иран от создания ядерного оружия отделяют несколько недель"...

При этом не до конца понятно, есть ли у самого Ирана желание вернуться к соблюдению условий сделки.

В мире активно реагируют на заявление госсекретаря США Энтони Блинкена по вопросу иранской ядерной программы. Блинкен дал понять, что сегодня возобновление прежнего варианта работы совместной группы по «ядерной сделке» фактически бессмысленно. Если работу и возобновлять, то только в самое ближайшее время и вести ускоренными темпами. Блинкен сообщил и о причине.По словам американского госсекретаря, при дальнейшем «нарушении Тегераном обязательств в рамках сделки» до создания ядерной бомбы ему останется «всего несколько недель». Именно такой промежуток времени определил глава Госдепа США как достаточный для получения необходимого количества обогащённого урана.Блинкен:Это заявление делает представитель властей государства, которое первым из «ядерной сделки» и вышло. Было это при предыдущем президенте США Дональде Трампе, который теперь обвиняет администрацию Байдена в «мягкотелости в отношении Тегерана».На заявления Блинкена по поводу «нескольких недель до появления ядерной бомбы у Ирана» негативно отреагировали в Израиле. Израильская пресса указывает на то, что Иран действительно может попытаться довести свою ядерную программу до логического завершения сразу после президентских выборов, которые пройдут в текущем месяце.Эксперты указывают на то, что США фактически сами сделали всё, чтобы Иран нарастил объёмы обогащённого урана и подошёл вплотную к созданию ядерного оружия . Удастся ли американцам остановить Иран на этом этапе, - вопрос, который волнует многих на Ближнем Востоке и в других регионах мира.Ранее аятолла Хаменеи заявлял, что Иран может остановить работы по обогащению урана только после того, как США снимут все санкции и дадут гарантии невведения новых антииранских мер.