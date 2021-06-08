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«В ответ на Arctic Challenge Exercise»: Северный флот начал учения по защите российской Арктики

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Военно-воздушные учения стран НАТО и союзников Arctic Challenge Exercise стартовали в Арктике, к ним привлечено около 70 самолетов.


Многонациональные учения стартовали в понедельник, 7 июня и продлятся до 18 числа этого месяца. Основные участники - Швеция, Норвегия и Финляндия. Кроме того, в них принимают участие США, Великобритания, Дания, Германия и Нидерланды.

Основная цель учений - отработка совместных действий. К учениям, кроме истребительной и бомбардировочной авиации привлечены самолеты-заправщики, транспортная авиация, вертолеты и части ПВО.

Arctic Challenge считаются одними из крупнейших учений с боевой авиацией в Европе, они проводятся раз в два года. Посольство России в США уже назвало их "провокационными", противоречащими мирному развитию арктического региона.

В ответ на "Арктический вызов" в России стартовали учения Северного флота в Баренцевом море. К учениям, которые также начались в понедельник, 7 июня, привлечено более 20 кораблей и подводных лодок, авиация и части береговой обороны.

Цель учений - защита арктических рубежей. Маневры пройдут в несколько этапов. На первом отрабатывается выход в море и развертывание сил, затем будут отработаны различные сценарии в рамках поставленных задач и на завершающем этапе пройдут практические стрельбы.

Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил

- говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/mats_kramer
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10 комментариев
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  1. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:32
    +1
    Так и нужно -ставить ра-ком натовщину, чтобы поменьше хвостом в нас под боком виляли! Жаль, что флот у нас маленький по составу боевых кораблей, а то в Мексиканском заливе террористов погоняли бы. ...
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 07:45
      -1
      Цитата: Бережливый
      Жаль, что флот у нас маленький по составу боевых кораблей,

      Оно то так, зато самолетов хватает. И вообще эти учения будут по принципу "Накося-выкуси" (вот так и отсимофорят на кораблях) Пусть только попробуют "по ошибке" не туда свернуть.
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:43
      0
      Цитата: Бережливый
      а то в Мексиканском заливе террористов погоняли бы. ...

      сто процентов)
      пока на Кубе рыбачить с противолодочными учениями не задержимся и с авиационными учениями с Мексикой, танковыми учениями с Венесуэлой)) под нашими стенами будут постоянные провокации))
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 07:57
    +2
    Да флот маленький,но авиционное прекрытие достойное.Одни МИГ 31 чего стоят.Радует ,эскадра выходила под прекрытием впереди трех современных тральщиков.Состав пока не известен.Неделю назад выходил Петр 1 для отработки задач.Вовремя реконструировали аэродром на земле Александры. Так что Баренцуха прикрыта надежно и авиацией и ЗРК.А наши рыбаки посмотрят на это шоу со стороны.Везет.
  3. askort154
    askort154 Сегодня, 07:59
    -1
    Многонациональные учения стартовали в понедельник, 7 июня и продлятся до 18 числа этого месяца.

    Учения для "галочки". Для истинных учений в Арктике нужны осенне-зимне-весенние периоды. А учения в июне, "понты" для стран НАТО.
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 08:42
      0
      Цитата: askort154
      Для истинных учений в Арктике нужны осенне-зимне-весенние периоды

      А для них зимой дюже холодно! В Париже будет - 5, так это уже стихийное бедствие!
  4. knn54
    knn54 Сегодня, 08:38
    0
    Взаимодействие кораблей с авиацией,охрана кораблей от ПЛ супостата.Ну и боевые стрельбы,разумеется.
    Здесь ключевые слова- охрана морских рубежей Арктики.
    "Чужого не надо, своё не отдам."
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:59
    +1
    Как говорили в 20-е прошлого столетия: "Наш ответ Чемберлену!" А боевые стрельбы подкрепят этот ответ.
  6. 1536
    1536 Сегодня, 13:33
    0
    Цитата: askort154
    Многонациональные учения стартовали в понедельник, 7 июня и продлятся до 18 числа этого месяца.

    Учения для "галочки". Для истинных учений в Арктике нужны осенне-зимне-весенние периоды. А учения в июне, "понты" для стран НАТО.

    Вспомним историю Великой Отечественной войны. В 1939 году в Германии была создана 1-я горнопехотная дивизия больше известная как дивизия "Эдельвейс", по эмблеме дивизии, на которой был изображен этот горный цветок. В нее набирали солдат, прошедших боевые действия, имевших альпинистскую подготовку, стойких к холоду и лишениям, способных выполнять боевую задачу в сложнейших погодных условиях в горах. Сколько бед принесли эти солдаты воюя на Северном Кавказе, в Югославии, Словании, Голландии, перечислять интернета не хватит.
    Уверен, что в НАТО давно создано нечто подобное для ведения войны в Арктике. И учения им нужны, чтобы повысить свою боевую готовность, а заодно и посмотреть, какая реакция будет у русских. Как пел В.С. Высоцкий "И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из "Эдельвейс", их надо сбросить с перевала..."
  7. askort154
    askort154 Сегодня, 16:50
    0
    1536 (Евгений) ...Уверен, что в НАТО давно создано нечто подобное для ведения войны в Арктике.

    Вы статью читали всю ? Военно-воздушные учения стран НАТО и союзников Arctic Challenge Exercise стартовали в Арктике, к ним привлечено около 70 самолетов. Это чисто авиационные учения, а ваша ссылка на "Эдельвейс" не корректна. Это чисто горно-стрелковое подразделение.
    Для полетов авиации в Арктике, нужны соответствующие погодные условия и аэродромное обеспечение. А это осложняется в осенне- зимний период ( обледенение ВПП с РД , и самолётов на земле, снежные заносы, частые туманы, или сильные ветра и т.д.) В июне и июле самое благоприятное "погодное окно" в Арктике. Поэтому НАТО и решило провести в это время. Так вам понятнее ? hi