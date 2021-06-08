«В ответ на Arctic Challenge Exercise»: Северный флот начал учения по защите российской Арктики

Военно-воздушные учения стран НАТО и союзников Arctic Challenge Exercise стартовали в Арктике, к ним привлечено около 70 самолетов.
Многонациональные учения стартовали в понедельник, 7 июня и продлятся до 18 числа этого месяца. Основные участники - Швеция, Норвегия и Финляндия. Кроме того, в них принимают участие США, Великобритания, Дания, Германия и Нидерланды.
Основная цель учений - отработка совместных действий. К учениям, кроме истребительной и бомбардировочной авиации привлечены самолеты-заправщики, транспортная авиация, вертолеты и части ПВО.
Arctic Challenge считаются одними из крупнейших учений с боевой авиацией в Европе, они проводятся раз в два года. Посольство России в США уже назвало их "провокационными", противоречащими мирному развитию арктического региона.
В ответ на "Арктический вызов" в России стартовали учения Северного флота в Баренцевом море. К учениям, которые также начались в понедельник, 7 июня, привлечено более 20 кораблей и подводных лодок, авиация и части береговой обороны.
Цель учений - защита арктических рубежей. Маневры пройдут в несколько этапов. На первом отрабатывается выход в море и развертывание сил, затем будут отработаны различные сценарии в рамках поставленных задач и на завершающем этапе пройдут практические стрельбы.
Основным и завершающим этапом учения станет проведение боевых стрельб экипажами кораблей группировки разнородных сил
- говорится в сообщении пресс-службы Северного флота.