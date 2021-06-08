Военное обозрение
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«Весь мир помнит эпизод с пробиркой в Совбезе ООН»: Китай ответил на обвинения от США в создании COVID-19

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В США всё чаще заявляют о том, что «есть основания говорить о лабораторном происхождении нового коронавируса». При этом в качестве источника происхождения COVID-19 называется Уханьская научная лаборатория. Ранее «Военное обозрение» сообщало, что президент США Джо Байден отдал распоряжение спецслужбам по проведению расследования и выявлению степени причастности Китая к появлению и распространению новой инфекции. А экс-президент США Дональд Трамп призывает затребовать с Пекина компенсацию в размере 10 трлн долларов.


Китайские власти решили не оставлять без ответа эти фактические обвинения в свой адрес. Ответ китайской стороны обращает на себя особое внимание.

Представители дипломатического корпуса Китайской Народной Республики, включая китайское посольство в США, отметили, что в своё время США так же безапелляционно заявили о якобы создании в Ираке оружия массового уничтожения. Из заявления:

Весь мир помнит эпизод в Совбезе ООН, когда представитель Соединённых Штатов демонстрировал пробирку с неизвестным веществом. Тогда США убеждали всех в том, что начинка ОМП, используемого иракским режимом во главе с Саддамом Хусейном.

Китайские представители напоминают, что после этого США и их союзники вторглись в Ирак и продолжают там находиться до сих пор, хотя так никто не подтвердил данных о наличии в этой стране биологического оружия массового уничтожения.

Китайский дипломат Лю Пэнъюй:

Сегодня американская кампания по политизации исследования проблематики появления COVID-19 является фактическим повторением кампании по обвинению Ирака в создании биологического оружия.

Отмечено, что ложь с «пробиркой Пауэлла» в итоге вскрылась, но американцам сегодня это не мешает пользоваться теми же дезинформационными методами, которые были применены для оправдания военного вторжения в Ирак и захвата нефтяных месторождений.

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70 комментариев
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  1. denk20
    denk20 Сегодня, 07:35
    +4
    Завод Apple уже сгорел, что загорится еще?
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 07:40
      +16
      Кто громче всех кричит "Держите вора"?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:51
        0
        Цитата: knn54
        Кто громче всех кричит "Держите вора"?

        Тот кто кричит, то и украл.
      2. Bad_gr
        Bad_gr Сегодня, 12:41
        +2
        Цитата: knn54
        Кто громче всех кричит "Держите вора"?

        Биолаборатории США:
    2. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:38
      +11
      Всегда найдется Иуда за 30 серебрянников, который отработает номер с обвинениями и вместо предоставления доказательств выдвинутся новые обвинения))
      Ты виноват лишь в том что хочется мне кушать... проходили еще в школьной программе... знаем)))
      1. Роман070280
        Роман070280 Сегодня, 11:33
        -9
        вместо предоставления доказательств

        На фото случаем не тот товариСчь, что раскрыл применение допинга нашими спортсменами??
        Так вроде там как раз доказательств было предостаточно, и наши власти давно сами всё это признали..
        1. lisiy prapor
          lisiy prapor Сегодня, 12:20
          -1
          "Наши" власти признают что угодно, лишь бы их персональные счета не арестовали.
          1. Роман070280
            Роман070280 Сегодня, 12:57
            -3
            Ну признали они как раз не сразу.. а после долгих споров и доказательств..
            Касаемо же счетов.. для их ареста у запада достаточно других поводов, где вина властей для них более очевидна..
            А тут и вину признали, и счета ничьи не арестовали.. Так что никак не связано..
  2. Бережливый
    Бережливый Сегодня, 07:35
    +7
    Так и китацы, де факто получили карт -бланш на высадку десанта в Тайване! Пробиркой, по пауэлльски помахать, и все -вечером Тайбей вернется в родную гавань! !!
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 07:48
      +11
      Подставили,бедного негра. Все как всегда....) Просто,белый порошок лучше смотрится на фоне чёрного лица.Убедительней.
  3. Torins
    Torins Сегодня, 07:36
    +7
    Про корона вирусы было известно ещё лет 15 назад, а может и больше. Причём тут лаборатория Уханя?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:38
      +9
      Цитата: Torins
      Про корона вирусы было известно ещё лет 15 назад, а может и больше. Причём тут лаборатория Уханя?

      Речь именно о COVID-19, поражающая способность которого на порядок выше ранее известных коронавирусов. Поэтому друг в друга и тычут пальцами...
      1. Torins
        Torins Сегодня, 07:40
        +3
        Вирусы мутируют сами по себе, лаборатория тут не нужна. История уже знает примеры, когда почти безобидная вчера болезнь выкашивала десятки миллионов сегодня.
      2. Злой543
        Злой543 Сегодня, 07:43
        +4
        Так пусть помашут в ответ, у матрасников сколько лабораторий по миру раскиданно?
      3. Егоза
        Егоза Сегодня, 07:49
        +8
        Цитата: Володин
        Поэтому друг в друга и тычут пальцами.

        Ну зачем же пальцем тыкать? Китайским представителям тоже надо взять пробирку с надписью "маде ин юса" и заявить, что в пробирке вирус из американской лаборатории.
        1. Перейра
          Перейра Сегодня, 08:39
          +3
          Сказать, что в пробирке мозг Байдена.
      4. Podvodnik
        Podvodnik Сегодня, 09:01
        -1
        которого на порядок выше ранее известных коронавирусов.


        Мы тут явно не вирусологи. Но Ваши данные вызывают сомнения. Для таких заявлений нужны обоснования. На порядок, это в 10 раз. Вы их не привели.
        У нас нет никакой не то что пандемии, даже эпидемии. Не превышен ни один порог заболеваемости. Оснований для объявления даже эпидемии нет.

        Все что сейчас происходит это (нецензурно)

        Мы болели ОРВИ раньше, будем болеть и умирать в будущем.
        По ящику не было ни одного выступления с аналитическими выкладками и сравнения статистики за прошлые годы.
        Мы болели пневмонией всегда. И всегда часть людей умирала. Это серьезное заболевание.

        По данным из доклада главврача "Комунарки" две трети их пациентов умерло от сепсиса, вызванного внутрибольничной инфекцией-стафилококк, клепсиэлла, прочая гадость.

        Причина всего этого безобразия проста: пироги должен печь пирожник, а сапоги тачать сапожник (с)

        Не мешайте врачам, они справятся сами.

        По поводу гриппа: как ставили и ставят диагноз? Да просто! Есть высокая температура под 40-грипп. Нет ее-ОРЗ. Никогда не делали НИКАКИХ анализов от слова "совсем".

        Кто владеет заводами по производству: масок, тестов, вакцин, и.т.д по теме? Не просветите?

        Год назад при меньшей заболеваемости все закрыли. ВСЕ! Сейчас заболеваемость выше, и чё?

        А то, что власти "лезут со своим свиным рылом в калашный ряд" (с)

        Когда-нибудь больных гриппом и ОРВИ свозили массово в инфекционные больницы? НЕТ! Мы все болели и лечились дома! И только в тяжёлых случаях везли в стационар. А сейчас?
        Туда тащили всех, даже бессимптомников! Или с мизерными проявлениями! Это (нецензурно)!!!!!!!!

        А сколько умерло из-за отмены плановых операций и отказе в помощи из-за перепрофилирования?
        Онкология и инфаркты сошли на нет вместе с инсультами?

        С вирусом может бороться только иммунитет. Вместо того, чтобы принять меры к повышению оного , выгнать всех на свежий воздух и прогулки, нас заперли по домам и парили мозги с экранов телеков, повышали нервозность и раздували панику, неся всякую чушь про "на порядок больше" и прочую (нецензурно).

        Полный развал и разруха в головах, необоснованные меры властей, не подкрепленные исследованиями и наукой действия. И со всех сторон: "На порядок больше!!!"

        Мозг застыл, мысли иссякли. Остался только "мосх". Всем, кто пытается хоть что-то проанализировать и сделать выводы просто затыкают рот или не дают выступать.

        И такая ситуация касается не только здравоохранения.

        А изо всех щелей: на порядок лучше! Неимеющийаналоговвмире.....
        Ну как, как эти люди туда попали и принимают такие решения?

        Кадры решают все.
        Вот как эти кадры нарешали, то и имеем.
        1. moscowp
          moscowp Сегодня, 09:08
          +5
          Ну ты и мосх! laughing
        2. Rec
          Rec Сегодня, 12:22
          +2
          Цитата: Podvodnik
          У нас нет никакой не то что пандемии, даже эпидемии.

          Похоже эта зараза мимо Вас прошла, и это хорошо. Но не всем так повезло.
      5. moscowp
        moscowp Сегодня, 09:16
        +3
        А точнее не поражающая способность, а «заболеваемость»/ распространяемость или как говорят эпидемиологи вирулентность существенно выше чем у первого sars и mers.
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 08:55
      +2
      Цитата: Torins
      Причём тут лаборатория Уханя?

      Потому что длинные уши Дядюшки Сэма торчат из форта Дитерс.
  4. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 07:40
    +9
    Безнаказанность рождает в Американцах уверенность во вседозволенности .
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:16
      +3
      Цитата: Ретвизан 8
      Безнаказанность рождает в Американцах уверенность во вседозволенности .


      Вот главная причина , их несет не по детски от безнаказанности...
    2. Per se.
      Per se. Сегодня, 08:33
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      Безнаказанность

      Кто же их посадит, "он же памятник".
    3. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 11:24
      0
      Ну так психология типичных гопников, они и есть беглые европейские гопники исторически.
    4. Анюта Славная
      Анюта Славная Сегодня, 11:59
      +1
      Всё правильно! Только вот наказывать их некому
  5. DHO_N1
    DHO_N1 Сегодня, 07:42
    +2
    Кто только не пинает бывшего гегемона?
  6. Xlor
    Xlor Сегодня, 07:43
    +6
    Траванули бы уже китайцы этих уродов окончательно.
    И наступит в мире более-менее относительный покой...
    Все войны, санкции и прочее г...но идет от них...
    1. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 08:01
      -13
      Цитата: Xlor
      Траванули бы уже китайцы этих уродов окончательно.

      Опять хлорки нанюхались? laughing
      Цитата: Xlor
      И наступит в мире более-менее относительный покой...

      Кладбищенский?
    2. Incvizitor
      Incvizitor Сегодня, 11:25
      +1
      Главное чтобы вирус не мутировал и на людей не переключился вот главная проблема.
  7. Троль
    Троль Сегодня, 07:45
    0
    Проблема американцев и англичан это то, что их разведки стала давать сбои и их политики вместо достоверных фактов стали использовать неподвержденные.
    Это было как с пробиркой, Скрипалями, "русскими" хаккерами, так и вирусом.
    В свою очередь использование хайли лаки, позорит некогда сильнейшую державу и её политиков
    1. nnm
      nnm Сегодня, 08:36
      +9
      Так это не сбой. Это намеренное притягивание и интерпретация фактов в стиле хайли лайкли под желаемый результат. Как в случае с той же пробиркой в СБ ООН. ЧТО, Пауэлл не знал, что нет достоверных данных о наличии ОМП? Да всё он прекрасно знал. Или он взял бы в руку пробирку с ОМП и пример ее в Совбез ООН? Да он бы на километр к ней не подошёл. Наоборот, не разведка сбоит, а она заигралась в сценаристов продолжения известного фильма "Хвост виляет собакой " не оценивая последствия своих действий даже в среднесрочной перспективе.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:17
        0
        Цитата: nnm
        Пауэлл не знал, что нет достоверных данных о наличии ОМП? Да всё он прекрасно знал.

        Знал он всё в полном обьёме, но если бы он выложил достоверные сведения, то на следующий день он на Аляске командовал бы взводом ( в лучшем случае). Как в американском анекдоте - Обоамма секретарю "Завтра уикенд, хорошо оттянемся ", секретарь в ответ "Работать завтра, работать, вы же чёрный".
    2. ont65
      ont65 Сегодня, 08:50
      +1
      Данные полученные разведкой исключительно для внутреннего пользования, т.к. ни в одном праве они в силу специфичности способов получения, не могут быть использованы в суде. Ни в каком, включая международные. И, если, такие и появляются в публичном пространстве, то как пропагандистский прием, который точно так же не может быть отслежен , проверен и подтвержден. В равной степени они могут быть и дезинформацией. Вывод - там где упоминаются 'данные' разведки это развод лохов.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:03
      0
      Цитата: Троль
      Проблема американцев и англичан это то, что их разведки стала давать сбои и их политики вместо достоверных фактов стали использовать неподвержденные.

      Разведка у них неплохая, но она заточена, говорить не то что в реалии, а то что требует правящая элита.
  8. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 07:55
    +2
    В общем опять напоминается известное выражение: "То ли он украл,то ли у него украли...но "осадок" у всех остался !"... Как бы там не было, но создание "искусственных бактерий" ( и не исключено,что "чуть позже" и "вирусов"...) будет "не за горами" ! С развитием биотехнологий и молекулярной электроники , человечество с этим столкнётся ! Будут создаваться "массивы" нанороботов ,функционирующих по принципам бактерий(микробов) в "интересах" промышленности ближайшего будущего ...медицины , преобразования(восстановления) природы ...! Но ,пожалуй, не избежать и попыток(намерений) создать "супер.оружие *апокалипсиса* "...
  9. Garm
    Garm Сегодня, 07:59
    +3
    Хороший ответ.
  10. Комментарий был удален.
  11. v.tochenn
    v.tochenn Сегодня, 08:09
    0
    Трамп как истинный патриот своей страны решил не разбираясь развести Китай на практически весь долг сша... Вот только Поднебесная в силах "опустить" амеров с их внешним долгом и печатный станок не спасёт. bully
  12. cniza
    cniza Сегодня, 08:13
    +1
    Китайские представители напоминают, что после этого США и их союзники вторглись в Ирак и продолжают там находиться до сих пор, хотя так никто не подтвердил данных о наличии в этой стране биологического оружия массового уничтожения.


    Надо их , США , постоянно в это дерьмо мордой тыкать ...
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:39
      +2
      Витя! hi пока они делают что хотят, им пофиг, что про них говорят
      1. cniza
        cniza Сегодня, 08:56
        0
        Приветствую! hi

        Когда это начнут делать физически , а Китай это может , заговорят по другому...
  13. Ingenegr
    Ingenegr Сегодня, 08:15
    +2
    Мир устроен так, что слабому нужно следить за своими словами и делами, поскольку сильный может за них спросить. И отвечать непременно придётся. А с сильных не спрашивают - "пробирка Пауэлла" тому подтверждение. Однако, вчерашний малыш в лице Китая растёт и набирается сил. Как говорится, телёнок превращается в бычка. И дело идёт к тому, что всерьез спросить с обнаглевшей шпаны из-за океана окрепший бычок со временем все же решится.
  14. sidoroff
    sidoroff Сегодня, 08:20
    -8
    что говорил Колин Пауэл уже никто и не помнит . а говорил он чистую правду - что такое количество сухого порошка с агентами сибирской язвы привело к остановке работы Конгресса (при рассылке писем со спорами сибирской язвы тогда погибли пять человек и еще 17 человек заразились) . от вторжения выиграл только Иран - подмял Ирак и начал шиитскую экспансию .
    1. nnm
      nnm Сегодня, 08:41
      +8
      Так давайте я вам напомню его слова. Потрясая пробиркой на СБ ООН он заявил, что имеется информация о наличии у Саддама Хусейна заводов «на колесах и на рельсах по производству биологического оружия».
      Чистейшая правда, говорите ?
      1. sidoroff
        sidoroff Сегодня, 09:24
        -3
        https://www.washingtonpost.com/wp-srv/nation/transcripts/powelltext_020503.html
        много чего говорилось о утаивании от инспекторов ООН складов и лабораторий ОМП , недопуска на объекты , невыполнения резолюций
        ООН ..
        1. nnm
          nnm Сегодня, 10:07
          +3
          Я вам привел ЦИТАТУ его слов, сказанных именно со ссылкой на свою пробирку.
          А уж если за невыполнение резолюций если начинать бомбить, то США первые в очереди...
          1. sidoroff
            sidoroff Сегодня, 10:45
            -3
            тогда уж ссылку на видео с синхронным переводом для глухонемых ) .
            а вот , что насчёт Уханя и действий Китая ? когда реально началась эпидемия ? кто нулевой пациент и прочая.
            1. nnm
              nnm Сегодня, 11:32
              +3
              Ну и кто? В Китае эксперты ВОЗ работали и не было заявлений с обвинением. Тогда почему мы должны обвинять Китай в подобном ?
              Думаю, это в кино только просто - "нулевой пациент" и тп
              1. sidoroff
                sidoroff Сегодня, 13:11
                -2
                эксперты ВОЗ из Уханя декларировали , что "искусственное происхождение вируса крайне маловероятно " - какие тогда вопросы к Китаю , разве что - к китайской кухне , у других экспертов крепнет убеждение , что вирус был создан сознательно .
                "вскрытие покажет " , кто где..
      2. Комментарий был удален.
      3. Шиден
        Шиден Сегодня, 10:33
        +2
        В ирано - иракской войне Ирак использовал химическое оружие или вы тоже будете отрицать что такого не было, что это выдумки и Саддама просто так повесили.
        1. Комментарий был удален.
  15. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 08:30
    0
    Время отвечать за свои косяки. Или вы думали что пробирки пауэллов будут прокатывать вечно
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 08:39
      +1
      и как заставить отвечать?
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 08:43
        -3
        Шаг первый - когда США не поддерживают даже ближайшие союзники(кладут болт). Пример. Япония и Южная Корея - оккупированы США по сей день. Австралия - вообще член НАТО. Все трое в сентябре прошлого года подписали создание закрытого Тихоокеанского торгового кластера, где фактически доминирует Китай и на все вяканья Фашингтона положили болт. Фактически ушли под Китай. И как вы думаете они отреагируют на новую пробирку, когда у них вся экономика и торговые пути под Китаем?
        И это только шаг первый. Толку от союзника - никакого, в любой момент может втянуть в черт знает что, как втянули тогдашнего премьера Британии, нахрена такой союзник сдался? Айда к Китаю
        1. lisiy prapor
          lisiy prapor Сегодня, 12:42
          0
          Цитата: Cowbra
          Австралия - вообще член НАТО

          Судя по познаниям в географии, Вы гражданин США. "Кольцо в небо... Что у Вас по физике было?" (с)
          1. Cowbra
            Cowbra Сегодня, 13:46
            0
            Цитата: lisiy prapor
            Судя по познаниям в географии

            laughing
            Ну частично верно. Аднака вот беда - член Британского содружества, Британия - НАТО, автоматом туда влетает и Австралия
      2. nnm
        nnm Сегодня, 08:45
        -2
        Ну так этот процесс уже идёт полным ходом - потеря Америкой контроля над Африкой, заявления (понимаю, что это только начало, но можете такое представить лет 30 назад?) макрона о необходимости европейской армии, отказ от доллара, Крым в ответ за Косовский прецедент, Турция и т.д.
        Никто не говорит, что США прямо сейчас начнут публично пороть, но вот однополярная теория управления миром явно рассыпается.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:44
    +2
    В США всё чаще заявляют о том,
    . Вся заковыка в том, что ребятки перестали утруждать себя тем, что надо ДОКАЗАТЬ!!! они занялись лишь тем, что надо продавить свои хотелки! Увы, это стало уже нормой, хотя это форменное извращение.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:15
      +1
      Не утруждают они себя , думают , что все можно купить...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:42
        +1
        Так то лояльность, поддержку некоторых они себе обеспечили ... а остальные, которых много, по разному себя ведут, не готовы они признать реальность, что центр силы, в мире, смещается.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 09:49
          +1
          США по инерции считают , что только они и более никто...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:23
            +1
            Им для того, что б остаются на должном уровне, не хилые усилия надо приложить!
            Вот и посмотрим, как оно случится.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 12:28
              +1
              Проходит их время , не конечно они ещё очень сильны , но их действия губят всё...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 12:59
                +1
                Такие большие, сильные, как правило сами себя и съедают напрочь.
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 13:19
                  +1
                  Да , это участь ждет всех , кто отрывается от действительности...
  17. Baron Pardus
    Baron Pardus Сегодня, 08:47
    +4
    Помните самое простое: Кто девушку обедает тот её и танцует. США тратят нехилые бабки на ООН, так что нужные им резолюции пропихивают на раз. Вспомним что сколько бы не трясли пробиркой, уничтожив Ирак не нашли НИФИГА. Ну и что. ООН что то тявкнула что мол "вы, янки, нам наврали"? Нифига не тявкнули, так как знают кто их кормит, из многие из воротил в ООН знают что ФБР и ЦРУ имеют на них обширные пухлые дела с компроматом, а если компромата нет, то недолго его и сочинить. В тюрягу не сядешь, а вот тёплой кормушки лишишся. Другое дело что в отличие от Ирака, у Китая есть мозги, и коррупционеров которые могли бы продаться США там изрядно проредили (что давно пора сделать в России) и решимость у Китайцев тоже есть, и они делают ДЕЛА а не "выражают озабоченности" которыми американцы подтирают задницы в сортире.. Так что смотрим как развернуться события.
    1. lisiy prapor
      lisiy prapor Сегодня, 12:58
      -1
      Цитата: Baron Pardus
      что давно пора сделать в России

      Напомню, что "элитки" России с 1987-го года на очень коротком поводке у "анкла Семюэлла" (весь этот концерт с "героическим противостоянием", "Пересветами", "Буревестниками", "Авангардами" и пр. "Посейдонами" для, скажем политкоректно, "электорату", ибо "ху, если не ОН"). То-есть, Ваши слова можно расценить как призыв к свержению власти. А это - срок по нонешним временам. feel
  18. михаил3
    михаил3 Сегодня, 09:02
    +1
    Если смотреть американский фильм, любой художественный фильм про что угодно, в нем обязательно возникнет вопрос - надо ли лгать людям. И обязательно будет дан ответ - КОНЕЧНО НАДО!! Американцы симулируют веру в бога, что да, то да. Но вот эта убежденность (которую почему то надо поддерживать в каждом кино и каждой книге) является настоящей американской религией. Надо лгать. Всегда надо лгать. Только ложь способствует миру, добрым отношениям и процветанию.
    И вот американская идея начинает трещать под тяжестью всего налганного, набреханного, навороченного. Мир освобождается от страха перед Америкой, и что ей начинают предъявлять? Ее постыдную ложь. Будет еще интереснее.
  19. APASUS
    APASUS Сегодня, 09:13
    0
    Не люблю я всю эту либеральную тусовку,но на сайте Латыниной ,этому вирусу посвящен целый материал.Где четко рассказано и доказано ,искусственное происхождение этого вируса.
    Да и место мне кажется не случайным .Это не страны бедняки ,с отсутствием медицины ,а технологический Китай.Конечно вопросы к Китаю тоже есть ,но попытка выдавить денег из Китая в американских судах ,очень показательный факт .
  20. Басарев
    Басарев Сегодня, 09:30
    -4
    Китай не Ирак. За него возьмутся действительно серьёзно и уже не допустят прежних ошибок. Так что Китаю лучше бы прямо сейчас притухнуть, всё-всё признать, выполнять все условия и платить. Или же эти 10 триллионов у него изымут силой - и никакой могущий флот, многомиллионный мобресурс и ядерный арсенал ему не помогут. Потому что никому не под силу в одиночку справиться с коллективным западом. Не смог даже Советский Союз. Китай будет нищим и отсталым.
    1. lisiy prapor
      lisiy prapor Сегодня, 13:13
      0
      Попробуют взяться серьезно - зубы на полку покладуть. Ибо сколько б не было долларей, жрать их не получится.