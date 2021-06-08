Весь мир помнит эпизод в Совбезе ООН, когда представитель Соединённых Штатов демонстрировал пробирку с неизвестным веществом. Тогда США убеждали всех в том, что начинка ОМП, используемого иракским режимом во главе с Саддамом Хусейном.

Сегодня американская кампания по политизации исследования проблематики появления COVID-19 является фактическим повторением кампании по обвинению Ирака в создании биологического оружия.