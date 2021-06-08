«Весь мир помнит эпизод с пробиркой в Совбезе ООН»: Китай ответил на обвинения от США в создании COVID-19

В США всё чаще заявляют о том, что «есть основания говорить о лабораторном происхождении нового коронавируса». При этом в качестве источника происхождения COVID-19 называется Уханьская научная лаборатория. Ранее «Военное обозрение» сообщало, что президент США Джо Байден отдал распоряжение спецслужбам по проведению расследования и выявлению степени причастности Китая к появлению и распространению новой инфекции. А экс-президент США Дональд Трамп призывает затребовать с Пекина компенсацию в размере 10 трлн долларов.
Китайские власти решили не оставлять без ответа эти фактические обвинения в свой адрес. Ответ китайской стороны обращает на себя особое внимание.
Представители дипломатического корпуса Китайской Народной Республики, включая китайское посольство в США, отметили, что в своё время США так же безапелляционно заявили о якобы создании в Ираке оружия массового уничтожения. Из заявления:
Весь мир помнит эпизод в Совбезе ООН, когда представитель Соединённых Штатов демонстрировал пробирку с неизвестным веществом. Тогда США убеждали всех в том, что начинка ОМП, используемого иракским режимом во главе с Саддамом Хусейном.
Китайские представители напоминают, что после этого США и их союзники вторглись в Ирак и продолжают там находиться до сих пор, хотя так никто не подтвердил данных о наличии в этой стране биологического оружия массового уничтожения.
Китайский дипломат Лю Пэнъюй:
Сегодня американская кампания по политизации исследования проблематики появления COVID-19 является фактическим повторением кампании по обвинению Ирака в создании биологического оружия.
Отмечено, что ложь с «пробиркой Пауэлла» в итоге вскрылась, но американцам сегодня это не мешает пользоваться теми же дезинформационными методами, которые были применены для оправдания военного вторжения в Ирак и захвата нефтяных месторождений.