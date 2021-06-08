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«Пообещал поддержку»: Байден провёл телефонный разговор с Зеленским

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Президент США Джо Байден так и не встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, но провел с ним телефонный разговор. О состоявшейся беседе сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.


Несмотря на просьбы президента Украины встретится с Байденом до женевского саммита, американский президент во встрече отказал, но пообещал Зеленскому "встретиться позднее этим летом". Как заявила Джен Псаки, Байден будет ждать Зеленского "в Вашингтоне". Однако, отказав в личной встрече, американский президент провел телефонный разговор с украинским.

По чьей инициативе произошла беседа, не сообщается. Судя по официальному заявлению Белого дома, стороны обсудили несколько тем, в том числе "продолжающуюся российскую агрессию в Крыму", борьбу с коррупцией и реформы на Украине. По словам все той же Джен Псаки, Байден в очередной раз пообещал Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. То есть ничего нового.

Ранее Зеленский "умолял" Байдена встретиться с ним перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Как писали некоторые СМИ, украинский президент хотел поднять тему достраиваемого "Северного потока-2" и потерь Украины в связи с его запуском. Кроме того, в Киеве опасаются, что Украина, несмотря на все заявления, станет "разменной монетой" в переговорах США и России, которую Вашингтон может обменять на какие-либо уступки со стороны Москвы.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/
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75 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:01
    +5
    Ранее Зеленский "умолял" Байдена встретиться с ним перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.
    Денег нет!
    Но вы держитесь...
    Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:04
      +5
      Обещать, еще не значит жениться. Маленькому зе кинули конфетку в ответ наего истерику.
      1. 210окв
        210окв Сегодня, 08:10
        +11
        Утро в постели... Она-ну, мы теперь поженимся??. Он-созвонимся...
        1. Злой543
          Злой543 Сегодня, 08:13
          0
          Толерантней надо быть, толерантней. Он и он. crying там щас другие семьи в почете.
        2. Shkworen
          Shkworen Сегодня, 08:15
          0
          - милый, а ты на мне женится обещал!
          - ну мало ли, что я тебе обещал :)
          1. Комментарий был удален.
          2. Горный стрелок
            Горный стрелок Сегодня, 13:44
            +1
            Цитата: Shkworen
            милый, а ты на мне женится обещал!
            - ну мало ли, что я тебе обещал :)

            Соль анекдота не в этом...
            Ну мало ли что я НА ТЕБЕ обещал...
            1. Shkworen
              Shkworen Сегодня, 13:53
              0
              пардон, не заметил :)
        3. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 08:31
          0
          Цитата: 210окв
          Он-созвонимся...

          ... когда нибудь, но позже.
      2. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 10:02
        0
        Цитата: Злой543
        Маленькому зе кинули конфетку в ответ наего истерику.

        Зря вы так. Вытереть сопли, даже виртуально, в политике дорогого стоит. belay Завтра, так же виртуально чMOK в щечку и у всей Руины - оргазм. recourse
    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 08:09
      -3
      Пообещал Байден поддерживать целостность Украины и её суверенитет , но кто знает , с какими предложениями он едет на переговоры с Путиным , и что он готов обсуждать ?
      Может случиться так , что в обмен на наши гарантии не сближения с КНР , США могут пересмотреть территориальное устройство Украины с оглядкой на исторические факты...
      1. Егоза
        Егоза Сегодня, 08:47
        -1
        Цитата: ПиК
        в обмен на наши гарантии не сближения с КНР , США могут пересмотреть территориальное устройство Украины с оглядкой на исторические факты...

        Вот пусть сначала пересмотрят территориальное устройство, а уж потом мы как-нибудь с КНР ...сообразим.
        1. ПиК
          ПиК Сегодня, 08:51
          -3
          Цитата: Егоза
          Вот пусть сначала пересмотрят территориальное устройство, а уж потом мы как-нибудь с КНР ...сообразим.

          В любом случае , как мне кажется , у нас позиции изначально выигрышные , и американцам придётся здорово попотеть , чтобы и какие-то результаты получить , и лицо (а вместе с ним и уже пошатнувшееся влияние в мире) окончательно не потерять.
          1. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 11:24
            +1
            Цитата: ПиК
            и лицо (а вместе с ним и уже пошатнувшееся влияние в мире) окончательно не потерять.

            Вот тут проблема. Верить им это уже плохая примета.
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 08:09
      +7
      -борьбу с коррупцией.
      Пусть Байден вернет деньги,выкачанные с Украины в офшоры через фирму своего сына.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:20
        +1
        Вот как раз подобные требования и есть коррупция, с которой следует продолжать бороться.
        1. Например
          Например Сегодня, 08:55
          -1
          Цитата: knn54
          Пусть Байден вернет деньги...

          Разве для этого Союза разваливали?
          Разве для этого предприятия банкротили?

          Разве для этого Чубайс жил?

          Димон, от лица членов ВТО сказал нам, как отрезал:
          - денег нет...

          Не шутите так с утра. wassat
          1. ПиК
            ПиК Сегодня, 11:21
            -1
            Цитата: Например
            Разве для этого Чубайс жил?


            Разве пёс рыжий околел ?

            Да нет what ... Жив , и даже учавствует в заседаниях нашего МИД как - "Спецпредставитель президента по связям с международными организациями" fellow

            Вот как yes А вы пишите "жил"...

      2. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 08:33
        -1
        Цитата: knn54
        Пусть Байден вернет деньги,выкачанные с Украины в офшоры через фирму своего сына.

        Так украинцы сами пригласили сыночка Байдена, и сами ему дали добро на эксплуатацию Украины. Так что "табачок в рознь".
      3. ПиК
        ПиК Сегодня, 08:45
        -1
        Как бы там ни было , но в последствиях этого телефонного разговора нашёлся пикантный нюансик - так , ссылаясь на заявление Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома издание Axios сообщило, что Киев 7 июня неверно истолковал слова президента США Джо Байдена об идее вступления Украины в НАТО.


        Как отмечает СМИ, Белый дом и украинское правительство «изначально опубликовали противоречивые» заявления по итогам состоявшегося 7 июня телефонного разговора президентов США и Украины. По версии Киева, глава вашингтонской администрации (Дж.Байден) «подчеркнул <…> важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО».

        Белый дом отрицает, что Байден высказался в поддержку такого шага во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским.

        «Украина превратно восприняла заявление и внесла правку», — сообщили Axios в СНБ.

        В скорректированном в понедельник вечером сообщении украинского правительства говорится, что - «Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе».
    4. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 08:14
      +6
      Надеюсь Володенька при разговоре руководствовался указам Петра I:"Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы умом своим не смущать начальства", и дедушку не смущал? Умом вряд ли конечно же, а вот подхалимажем мог! laughing
      1. nnm
        nnm Сегодня, 08:17
        0
        Ну а как иначе можно с самим Джорданом общаться laughing
        1. Piramidon
          Piramidon Сегодня, 08:41
          +8
          Состоялся телефонный разговор между Зеленским и автоответчиком Байдена. Была достигнута договоренность оставить сообщение после сигнала. lol
          1. nnm
            nnm Сегодня, 08:47
            -1
            И заявить, что это был "дуже важливый сигнал двухпалатной пидтримки" wink
      2. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 08:21
        -1
        Да споёт он дедушке с табуреточки, споёт.
    5. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 08:33
      +5
      Разговор между Бадуном и Зелей прошел в атмосфере дружеского подхрюкивания))
    6. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 09:47
      -3
      Это точно был Байден?!...
  2. Split
    Split Сегодня, 08:03
    -1
    потерь Украины в связи с его запуском
    Угу... халява то кончается wassat Со дна моря сложновато будет газ воровать
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:09
      +3
      Так Бидон хочет чтоб Германия компенсировала потерю транзита и прописала рычаги давления на Россию для его продолжения.
      1. Комментарий был удален.
    2. Split
      Split Сегодня, 14:44
      0
      Юрий приветсвую. за минус... В советьские воровали, а щас вообще время хоотичное
  3. askort154
    askort154 Сегодня, 08:09
    +2
    Украина мечтает "работать на трассе" Москва - Вашингтон, но вот беда, океан мешает. crying
  4. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 08:10
    -3
    Надо же было Бидону Зеле чего-нибудь сказать на фоне достройки СП-2 и окончания финансирования Руины по транзитному газовому контракту к 2025 году. Зеля предупредил уже весь мир, что на армию у него денег совсем не станет. И чтобы ватаги укропских боевиков не разбежались по всем частям света поработать наёмниками и террористами, в общем побыть теми, кем они давно уже являются - убийцами мирных жителей по национальному признаку.
  5. nnm
    nnm Сегодня, 08:14
    +1
    Бегло перечитал украинские СМИ за последние сутки и очень удивился - везде только скудные сообщения о самом факте разговора, об участии в крымской платформе и тп. Нигде нет привычных для украинского галантерейщика заявлений о том, как они вдвоем с Байденом всех порвут и тп.
    Похоже, Джордан всё-таки дал звездюлей Зе за его заявления последних недель о том, что все вокруг виноваты (разумеется, кроме самой Украины) и обязаны быстро и четко исполнять все желания этого избалованного ребенка.
    Похоже, что Украина таки умудрилась своим наглым нытьем всех достать.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 08:21
      0
      Угу и у многих уже зуд начинается при слове Украина...
    2. Avior
      Avior Сегодня, 09:37
      +2
      нет, проблема отношения Байдена в другом
      Зеленский сменил Коболева на Витренко
  6. V1er
    V1er Сегодня, 08:16
    -2
    laughing Помогли тебе Зеля твои ляхи?
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  7. cniza
    cniza Сегодня, 08:19
    -2
    По словам все той же Джен Псаки, Байден в очередной раз пообещал Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.


    Угу , вот их поддержка :

  8. v.tochenn
    v.tochenn Сегодня, 08:20
    0
    Зе в экстазе,- "папа" оказал поддержку...словом. Снизошёл то трубки телефонной, щас разговору- как раз до 16.06 2021году хватит... Берегись ВВП,- Зеленский Байдену ВСЁ рассказал- проябедничал. laughing laughing laughing
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 08:30
    0
    Как писали некоторые СМИ, украинский президент хотел поднять тему достраиваемого "Северного потока-2" и потерь Украины в связи с его запуском.

    Херои Украины, на каждом углу кричат, что Россия агрессор, что российские товары покупать нельзя, те кто торгует с Россией враги незалежности, и тут же умоляют со слезами американского президента, чтобы тот надавил на Северный поток-2, потому что Россия русский газ не будет перекачивать через украинский ГТС. А где же ваша хвалёная гордость и независимость, когда на коленях умоляете перегонять российский газ через Украину. Если уж вы такие гордые, то скажите открытым текстом "Нам свидомым, не нужно ничего российского !" Слабо ? Или как ?
    1. Димка75
      Димка75 Сегодня, 08:34
      -3
      А где же ваша хвалёная гордость и независимость, когда на коленях умоляете перегонять российский газ через Украину. Если уж вы такие гордые, то скажите открытым текстом "Нам свидомым, не нужно ничего российского !" Слабо ? Или как ?

      а "как" у вас в Эстоннии с российским транзитом? Всё по прежнему?
      "Слабо ? Или как ? "
      Мечтаете ?
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:22
        -1
        Цитата: Димка75
        а "как" у вас в Эстоннии с российским транзитом? Всё по прежнему?
        "Слабо ? Или как ? "

        А меня это как то не интересует. У них свои проблемы у меня свои проблемы. Но похоже он им и не очень то нужен, да и транзит, как был так и остался.
        1. Димка75
          Димка75 Сегодня, 11:28
          -1
          Неужели вас не интересуют пьяные британцкие военные на вашей территории?
          На окраине, поди ж такого не наблюдается.
          От кого они вас защищают? Неужто оккупанты?
          А чего тогда не боретесь с ними? А всё тут на диване дистанционно коколов стращаете?
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 11:44
            -1
            Цитата: Димка75
            А чего тогда не боретесь с ними? А всё тут на диване дистанционно коколов стращаете?

            По сравнению с коколами, британцы просто дети, мало ли подвыпивших людей по электричкам ездят. Нашли чему удивляться.
            1. Димка75
              Димка75 Сегодня, 13:48
              0
              Быстро вы привыкли к хазяйскому натовскому сапогу.
              До блеска его отполировали?
  10. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 08:35
    -1
    В Украине горе.Деньги за перекачку газа скоро давать не будут.На что жить?Промышленность в упадке,никто в Европе не заинтересован в её процветании,естественно.На что жить?Гегемон денег не даёт.Пилить нечего.На что жить?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:26
      -1
      Цитата: Александр 3
      Гегемон денег не даёт.Пилить нечего.На что жить?

      Воровать надо, воровать.
    2. Avior
      Avior Сегодня, 09:40
      +2
      кто вам сказал что не будут?
      Все в один голос заговорили, что транзит через Украину останется, даже если СП2 введут.
  11. sabakina
    sabakina Сегодня, 08:36
    0
    Однако, отказав в личной встрече, американский президент провел телефонный разговор с украинским.
    Есть "встреча ради встречи", а тут "разговор ради понтов".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:51
      0
      Цитата: sabakina
      Есть "встреча ради встречи", а тут "разговор ради понтов".

      Зато на весь мир можно заявить "Я, разговаривал с самим президентом США !"
  12. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:37
    0
    О состоявшейся беседе сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки
    Прикольненько! Большой брат, он не забудет .... наверное.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:18
      0
      Псаки все записывает , она напомнит... lol
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:45
        +1
        Разве что записывает ... хотя, там ведь и памятливых хватает.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 10:01
          +1
          Там всяких хватает , жалко . что она объявила об уходе...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 11:25
            +1
            Их дела ... хотя, милой и смешной, ее можно признать только по старой памяти ... увы, увы.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 12:30
              +1
              Ну милая и смешная это из другой категории , нам это не интересно , а вот как рупор белого дома она забавная...
    2. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:27
      -1
      Цитата: rocket757
      Большой брат, он не забудет .... наверное.

      Не забудет "Большой брат, как бастард его подставил.
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:44
        +1
        Ну да, есть там что вспомнить и припомнить ...
        Их дела, там есть кому разобраться и заполнять.
  13. Алексей Александрович
    Алексей Александрович Сегодня, 08:41
    +3
    Хоть убейте, но я не понимаю! Неужели небратьям не западло так себя вести? Заглядывать в рот американцам, умолять о встрече с Байданом, валяться в ногах, клянчить, просить, требовать... Ведь ниже выгребной ямы опустились. Как себя нужно не уважать, чтоб так себя вести?
    Неужели за державу не обидно?!
    Убогие посмешища.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:32
      +4
      Так всегда было в их истории :

      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:56
        +2
        Цитата: cniza
        Так всегда было в их истории :

        Как будто Александр Сергеевич, эти слова вчера написал. Всё один к одному, чистейшая действительность.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 10:04
          +1
          Да , тут не убавить не прибавить...
    2. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 09:44
      0
      Алексей Александрович, почитайте историю. Им это " не западло". Это - привычка,правило, закономерность. Начиная с Мазепы.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 09:57
        0
        Цитата: Андрей Николаевич
        Начиная с Мазепы.

        А сколько их было ещё до Мазепы ??? Ой как много .....
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:53
      +1
      Цитата: Алексей Александрович
      Неужели за державу не обидно?!
      Убогие посмешища.

      Лакею, главное чтобы хозяин его не забыл.
  14. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 08:53
    +1
    Холопу пообещали поддержку...штанов.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 10:05
      +1
      Цитата: Виктор Сергеев
      Холопу пообещали поддержку...штанов.

      Он не холоп, он просто лакей.
  15. venik
    venik Сегодня, 08:59
    +3
    "...... Байден в очередной раз пообещал Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины......"
    =======
    Угу! Где-то мы уже это слышали!

    laughing lol lol
  16. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:31
    +1
    Вова Зеленский являет собой жалкое зрелище , когда встречается с мировыми лидераии !
    В желании понравить , он и мордашки строит и весь такой милашка и комплементами сыпит . laughing
    С Трампом встречался всё очко ему вылезал , какой он великий и как
    он - Моника с Трампа пример берёт , и всему у него учится , только что на колени несел .
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:55
      0
      Цитата: Ретвизан 8
      В желании понравить , он и мордашки строит и весь такой милашка и комплементами сыпит .

      Ужимки клоуна, они на всю жизнь. Клоун всегда остаётся клоуном, даже если его и назначили "смотрящим".
  17. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:33
    +1
    "...Кроме того, в Киеве опасаются, что Украина, несмотря на все заявления, станет "разменной монетой" в переговорах США и России..." laughing Вот после встречи с ВВП дедок эту монетку и разменяет. Потом, пригласив недопрезидентика квазидержавы, сообщит ему, что тот должен делать и куда бежать.
  18. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:41
    +1
    но провел с ним телефонный разговор.
    "Позвони мне, позвони" в исполнении Зеленского наконец была услышана Байденом. Празднества по этому поводу ожидаются? Столько унижения, необоснованных требований и даже шантажа и все ради хотя бы одного звонка (про встречу до саммита с ВВП уже не вспоминают). Байден пообещал поддерживать и не более, но при этом наверное прямо сказал Зеленскому, что тот стал многого требовать и учить жить, а этого не стоит делать тем более для СМИ. Надоел уже всем. К Зеленскому тихо подкрадывается северный зверек уже со стороны тех кого он считает "надеждой и опорой".
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:57
      0
      Цитата: rotmistr60
      "Позвони мне, позвони" в исполнении Зеленского наконец была услышана Байденом. Празднества по этому поводу ожидаются?

      Скачки на майдане начались с утра, под крики "Сала Украине !"
  19. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 09:42
    0
    Ура! Перемога! На незалежной снова,подорожают кастрюли, вазы и дуршлаки. Есть у них такой национальный обычай- скакать в надетых на голову кастрюлях и т д ..
  20. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:49
    +1
    В релизе телефонного разговора Моники Зе и Байдена говорится , что последний заострил внимание на борьбе с коррупцией .
    Во как , пошёл восьмой год , как на Окраине пришли к власти "светлые и кристально чистые " люди и пообещали , что теперь сделают совершенно другое цевилизованное , правовое , европейское государство , а получается коррупция продолжает процветать и ни куда не делась .
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 10:03
      0
      Как ни куда не делась,все переехали в РАДУ.
  21. Игорь Ушаков
    Игорь Ушаков Сегодня, 14:10
    0
    Что такое
    продолжающаяся российская агрессия в Крыму
    ?
    ... в Киеве опасаются, что Украина, несмотря на все заявления, станет "разменной монетой" в переговорах США и России, которую Вашингтон может обменять на какие-либо уступки со стороны Москвы.
    не просто опасаются, а откровенно боятся и практически уверенны в грядущих проблемах после переговоров. Иначе не сыпали бы истерически неадекватными заявлениями.