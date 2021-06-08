«Пообещал поддержку»: Байден провёл телефонный разговор с Зеленским

Президент США Джо Байден так и не встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, но провел с ним телефонный разговор. О состоявшейся беседе сообщила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.Несмотря на просьбы президента Украины встретится с Байденом до женевского саммита, американский президент во встрече отказал, но пообещал Зеленскому "встретиться позднее этим летом". Как заявила Джен Псаки, Байден будет ждать Зеленского "в Вашингтоне". Однако, отказав в личной встрече, американский президент провел телефонный разговор с украинским.По чьей инициативе произошла беседа, не сообщается. Судя по официальному заявлению Белого дома, стороны обсудили несколько тем, в том числе "продолжающуюся российскую агрессию в Крыму", борьбу с коррупцией и реформы на Украине. По словам все той же Джен Псаки, Байден в очередной раз пообещал Зеленскому поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. То есть ничего нового.Ранее Зеленский "умолял" Байдена встретиться с ним перед встречей с президентом России Владимиром Путиным. Как писали некоторые СМИ, украинский президент хотел поднять тему достраиваемого "Северного потока-2" и потерь Украины в связи с его запуском. Кроме того, в Киеве опасаются, что Украина, несмотря на все заявления, станет "разменной монетой" в переговорах США и России, которую Вашингтон может обменять на какие-либо уступки со стороны Москвы.