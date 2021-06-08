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В США транспортный самолет MC-130J Commando II оснастили ракетами

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Как пишет американский обозреватель Джозеф Тревитик, хотя на самом деле ракеты не запускались, но ВВС США получили возможность изучить особенности использования MC-130J в качестве самолета, способного транспортировать и сбрасывать не только личный состав, но и нести на борту ракеты.


Учения Northern Edge проводятся раз в два года. В этом году об их проведении ВВС США объявили только 4 июня 2021 года. Проверка расширенных возможностей самолета, как отметил менеджер программы Rapid Dragon в Управлении стратегического планирования и экспериментов исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) Дин Эванс, позволяет изучить дополнительные возможности в процессе ведения интенсивного боя.
Ранее ВВС США уже провели несколько экспериментов по сбрасыванию имитированных боеприпасов с MC-130J и C-17A Globemaster III в рамках программы, которая теперь называется Rapid Dragon.

Во время последней демонстрации на учениях Northern Edge 2021 г. Командование специальных операций ВВС (AFOSC) оснастило MC-130J специальным устройством, имитирующим полезную нагрузку. Находясь в воздухе, самолет получил информацию о точке сброса оружия через канал передачи данных за пределами прямой видимости от Центра применения боеприпасов Standoff (SMAC).

Но в рамках демонстрационного сценария внешний датчик идентифицировал новую цель и передал информацию на командный пункт. Далее ракеты были перенацелены на новую цель.

Как пишет Джозеф Тревитик, сама концепция Rapid Dragon предусматривает использование транспортных самолетов в качестве «ракетных грузовиков», что позволяет увеличить мощь оперирующих вооруженных подразделений во время потенциальных высокотехнологичных операций против вероятных противников – Китая и России. Также, пишет обозреватель, новая возможность позволяет обеспечить более дешевый вариант запуска ракет, по сравнению с покупкой традиционных бомбардировщиков.

Это может позволить различным самолетам, перевозящим по воздуху, использовать целый ряд вооружений в массовом порядке с помощью автономной системы на поддонах с роликовым опусканием и откатыванием, а также может предложить ВВС альтернативный способ увеличения массы самолетов,

- подчеркнул доктор Эванс.

Как пишет Тревитик, вплоть до последнего времени ВВС США в основном проводили испытания в рамках программы Rapid Dragon с целью запуска ракет из проверенного в боях семейства JASSM. Но эта программа вполне может быть адаптирована и к другим боеприпасам, а также прочим видам полезной нагрузки. Известно, что одно из испытаний предусматривало тестирование специального поддона, загруженного Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range, или CLEAVER.

В то же время, подчеркивает Тревитик, для того, чтобы доказать реальную жизнеспособность концепции Rapid Dragon, ВВС США придется ответить на вопросы о том, каким образом удастся соотнести эксплуатационные требования к воздушным перевозкам с запросами о дополнительных ударных мощностях во время реального конфликта. Например, сейчас американская армия испытывает определенный дефицит воздушных перевозок, а в условиях реального конфликта он может значительно увеличиться.

Соответственно, перед военными встанет выбор: или боеприпасы сбрасывать, или личный состав транспортировать. Как ответят они на этот вопрос? Пока это не очень понятно, но факт остается фактом: концепция Rapid Dragon, о которой пишет Тревитик, превращается в реальную боевую возможность.

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38 комментариев
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  1. OgnennyiKotik
    OgnennyiKotik Сегодня, 10:50
    +3
    Концепция самолёта-арсенала прорабатывается уже давно. Главный плюс быстрое наращивание сил для первого разоружающего удара. Учитывая развитие планирующих бомб, крылатых ракет и БПЛА становится все более актуальным. Транспортники могут выпускать целые рои «золотой орды» не входя в зону ПВО. На истребителях завоевание превосходства в воздухе.

    После завоевания превосходства в воздухе и уничтожении ПВО, БПЛА с планирующими бомбами изничтожат наземные силы и инфраструктуру. Для уничтожения государства не нужна ни наземная операция, ни удары ядерным оружие. Условный карабах помноженный на сто.

    1. Bez 310
      Bez 310 Сегодня, 10:57
      +4
      Цитата: OgnennyiKotik
      Концепция самолёта-арсенала

      Главное во всей этой затее - "самолет получил информацию о точке сброса оружия через канал передачи данных за пределами прямой видимости от Центра применения боеприпасов Standoff (SMAC)."
      1. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 11:11
        +2
        Цитата: Bez 310
        передачи данных за пределами прямой видимости

        Согласен. Без этого концепция не работает. Поэтому ключевой элемент в любой войне это разведка.
        БПЛА принесли новые возможности. Точнее новые технологии передачи данных в реальном времени. Беспилотники запускались с самолетов ещё со времён второй мировой и Вьетнама, но только сейчас они могут давать ЦУ в режиме онлайн.

    2. ПиК
      ПиК Сегодня, 10:58
      -1
      Цитата: OgnennyiKotik
      Концепция самолёта-арсенала прорабатывается уже давно. Главный плюс быстрое наращивание сил для первого разоружающего удара.


      "Первый обезоруживающий удар" , против кого ?

      Против этих ??? -

    3. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:00
      -7
      Зона поражения С 400 ,а тем более С 500 не подскажите.Про МИГ 31 ,надеюсь осведомлены?Ага наши будут смотреть на эту бодягу сложа ручки ,и ждать когда эти "новогодние елки"выйдут в район пуска.Можно преклоняться перед американскими вооружениями ,но не до такой же степени.На море это да,тут они сильнее однозначно,до поры до времени.
      1. ПиК
        ПиК Сегодня, 11:04
        -3
        Цитата: tralflot1832
        Зона поражения С 400 ,а тем более С 500 не подскажите.Про МИГ 31 ,надеюсь осведомлены?Ага наши будут смотреть на эту бодягу сложа ручки ,и ждать когда эти "новогодние елки"выйдут в район пуска.Можно преклоняться перед американскими вооружениями ,но не до такой же степени.


        Да пусть хоть лбы себе порасшибают в своём идолопоклонничестве. Нам-то что ?
        Пусть и дальше развивают такие "антипартизанские" системы , считая , что мы разорванная в клочья бензоколонка...
      2. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 11:30
        +7
        Цитата: tralflot1832
        Зона поражения С 400 ,а тем более С 500 не подскажите

        Подскажу.
        Теоритически 400 км.
        А в реальности это только в условиях
        передачи данных за пределами прямой видимости

        И кто у нас эти данные будет формировать и передавать?
        Пара древних А-50?
        Не смешно.
        Дальность полета упомянутой тут JASSM, кстати, 900 км, что в двое больше радиуса действия С-400.
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 11:47
          -2
          Пиджак в запасе (Константин), не объясните мне, зачем мы строим загоризонтные РЛС? belay
          1. OgnennyiKotik
            OgnennyiKotik Сегодня, 11:52
            +1
            Цитата: sabakina
            не объясните мне, зачем мы строим загоризонтные РЛС?

            Для предупреждения о ракетной атаки МБР и БРСД. В качестве ПВО они не несут ценности.
            1. sabakina
              sabakina Сегодня, 11:57
              +1
              То исть, они видят только огонь и пламя ракетных движков МБР и БРСД? belay
              1. SovAr238A
                SovAr238A Сегодня, 13:04
                +3
                Цитата: sabakina
                То исть, они видят только огонь и пламя ракетных движков МБР и БРСД? belay


                Все дело в том, что ЗГРЛС - никак не могут давать целеуказание.
                Вот никак.
                Соответственно, максимум, что получится - обнаружить на дисплее пятно отметок на дальности с точностью плюс-минус 50-100км, как по дальности. так и по направлению.
                А пуск и наведение ЗУР пока могут вести только силы индивидуально самих ЗРК.
                Нет у нас пока систем загоризонтного наведения используя внешнее целеуказание.
          2. Пиджак в запасе
            Пиджак в запасе Сегодня, 12:02
            +5
            Цитата: sabakina
            зачем мы строим загоризонтные РЛС?

            Для повышения своей информационной осведомленности.
            Они помогут издали заметить приближающуюся армаду самолетов и разбудить личный состав расчетов ЗРК и пилотов перехватчиков. А вот навести ракеты на цель они уже не в состоянии.
            Да и ракеты наши, как я уже написал, до точки пуска JASSMов не долетят.
            Вот если были в достаточном количестве самолеты ДРЛО и, ещё лучше, такие беспилотники, способные постоянно контролировать воздух на дальности 1-2 тысячи км от наших границ, вот тогда да.
            1. sabakina
              sabakina Сегодня, 12:23
              -1
              То исть, МБР видим, Фи-35 видим, КР не видим? Слушай, я не Берия, но могу и....
              1. Пиджак в запасе
                Пиджак в запасе Сегодня, 12:36
                +4
                Цитата: sabakina
                МБР видим, Фи-35 видим, КР не видим?

                МБР видим только в момент старта, т.е огромную дуру в несколько десятков метров.
                Про Фи35 не знаю, но он тоже весьма крупный и в метровом диапазоне нифига не стелс.
                Крылатая ракета на порядок мельче самолета и на 2 порядка мельче МБР, даже без учета стелса она просто маленькая.
                Но даже если загоризонтная РЛС и увидит КР "где-то там", что с того?
                Ну даже и целеуказание даст ( что невозможно по определению, но можно , например, запустить на удачу "куда-то туда" ракеты с автономными ГСН). Количество приближающихся ракет всё равно будет гораздо больше, чем наши немногочисленные ЗРК смогут обстрелять.
                Даже если каждый С130 пустит пару КР, плюсом к тысячам штатных бомбёров это будет ещё больше тысячи ракет . У нас столько зениток есть?
                1. sabakina
                  sabakina Сегодня, 12:44
                  0
                  Костя, а ты где служишь? bully
                  1. Пиджак в запасе
                    Пиджак в запасе Сегодня, 12:49
                    +1
                    Цитата: sabakina
                    а ты где служишь

                    Я пенсионэр. А что?
          3. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 12:08
            0
            Забыл специально наверно!
      3. Canecat
        Canecat Сегодня, 11:31
        +1
        Наши тоже с транспортников бомбились совсем недавно. Значит концепция имеет право на жизнь и может себя оправдать.
      4. Торвлобнор IV
        Торвлобнор IV Сегодня, 12:05
        +6
        Что мешает сложить, с одной стороны, количество боеготовых МиГ-31, батарей С-400, и, с другой стороны, количество одних только С-130 (навскидку около 600 штук) и С-17 (около 200), стоящих на вооружении НАТО? А ведь их даже толком переделывать не надо, только загрузить "умными" поддонами с "умными" ракетами и в нужной точке произвести сброс. Рядом летят F-15EX (22 AIM-120 на каждом), EA-18 Growler, забивающие направленными помехами все окрестности, ну и конечно KC-135. Стрёмный расклад, кмк. request
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 12:34
          +3
          Цитата: Торвлобнор IV
          Рядом летят F-15EX (22 AIM-120 на каждом), EA-18 Growler, забивающие направленными помехами все окрестности, ну и конечно KC-135.

          Гроулер во флоте, в ВВС на F-15/16 вешают системы РЭБ для подавления.
          АВАКСы ещё нужно добавить и группы F-16/35 резерве. Естественно F-22 против серьезных клиентов.
  2. Нормаль ок
    Нормаль ок Сегодня, 10:51
    +2
    "... использовать целый ряд вооружений в массовом порядке..."
    Ключевое слово, объясняющее зачем все это нужно. То есть, во время глобальной войны, когда основная боевая авиация и ПВО противников исчерпаны, есть возможность бомбить с транспортников.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:15
      0
      Транспотникам ее еще пережить надо,космической навигации кердык придет,рукой ракеты направлять будут! wassat
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 11:50
        +2
        Андрей С., думаю, после большого "бадабум" нам надо будет вспоминать о копьях, луках и стрелах...
      2. Пиджак в запасе
        Пиджак в запасе Сегодня, 11:52
        +3
        Цитата: tralflot1832
        рукой ракеты направлять будут!

        А что, Б52 или Ф16 как-то иначе ракеты направляют?
        Да нет, точно так же, от внешнего целеуказания. И если связи и навигации кирдык, то ни Геркулес, ни Ф16 одинаково не смогут никуда ничего запустить.
        1. Шиден
          Шиден Сегодня, 12:29
          +1
          Меня всегда удивляет то с какой легкостью все космические спутники сбиваются , хотя на орбите столько космического мусора что уже думаешь что космонавты смертники. Во первых уничтожили вы военные спутники , думаете что коммерческие не несут апаратуру двойного назначения или научные.Английское адмиралтейство перед ПВМ платило морским компаниям за усиление ТТХ своих судов . я думаю что за 100 лет не че во не изменилось Пентагон и НАСА тоже может доплачивают коммерсантам.
  3. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 10:56
    -5
    что позволяет увеличить мощь оперирующих вооруженных подразделений во время потенциальных высокотехнологичных операций против вероятных противников – Китая и России.

    Опять старые песни - главное впихнуть слово "высокотехнологичный" laughing И плевать, что у вас против развитой ПВО выставляют мишень - тихоходный здоровенный транспортник, к тому же летящий весьма высоко(иначе хрен чего скинешь) - то есть его видно издалека.
    А как же песни про то, что против развитой ПВО одна панацея - стелс? laughing Ах на стелсе уже до вас все распилили, надо новую делянку придумать?
    Вообще концепция не нова, только затачивали ее на добивание противника с уже отсутствующей ПВО, и там весь смысл, что это дешевле бомбера, да и бомберов-то нет - Б-1б кончились, например))) Но почесав репу, решили сочинить сказку, что это не от нищеты, а наоборот - ух как высокотехнологично!
    Кукурузник дать? Высокотехнологичный самолет с минимумом металла, то есть стелс, низкошумный, еще и с укороченым взлетом-посадкой, то есть STOVL! Это ж сколько попилить можно, коль его выдать за новую разработку!
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 11:36
      +4
      Цитата: Cowbra
      Кукурузник дать? Высокотехнологичный самолет с минимумом металла, то есть стелс,

      Кукурузники, кстати, весьма неплохо зашли в недавней войне в Карабахе.
      Так что ваша шутка не удалась.
      А запускать дальнобойные ракеты по внешнему целеуказанию никаких высоких технологий и не надо, любой кукурузник сгодится подходящей грузоподъемности.
      Мы же грузим свои Калибры на катера, они что, чем-то лучше?
      Главное система обмена данными.
  4. Growlers
    Growlers Сегодня, 11:00
    -4
    Американцы продолжают готовится к войне с гражданскими или с очень слабыми армиями .... Или просто цель стоит в распиле бюджета
    1. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 13:10
      +4
      Цитата: Growlers
      Американцы продолжают готовится к войне с гражданскими или с очень слабыми армиями .... Или просто цель стоит в распиле бюджета


      Опять агитка...
      Опять видим не то, что есть на самом деле.

      Американцы никоим образом не убирают свои ИБ, Бомберы с огромными запасами ракет...

      Они дополнительно добавляют количество носителей этих самых управляемых бомб и ракет..
      Ибо запредельно дешевый вариант утроения-учетверения залпа, это достаточно важно и ценно.
      Это мечта любого генерала.
      И если бы нужен был распил - то дополнительно создавались были сотни бомберов.
      А тут копеечные затраты на модернизацию систем связи, на обновленные сбрасываемые тележки, да на недельную переподготовку летчиков...
      И все.
      Копейки.

      А вы как по методичке - про распил...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:05
    -1
    перед военными встанет выбор: или боеприпасы сбрасывать, или личный состав транспортировать.
    Самолеты создаются под определенные функции - бомбардировщики бомбят, транспортники перевозят л/с, б/т и др. грузы. Конечно если кто-то испытывает нехватку какого-либо вида, то в военное время можно компенсировать другим. Почему-то вспомнилась ВОВ, когда учебный биплан У-2 стал ночным бомбардировщиком и отлично справлялся с этим. Но к этому подтолкнула тяжелая обстановка на фронте и нехватка самолетов. А американцы сами признают, что у них имеются проблемы с транспортной авиацией, так зачем огород городить?
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: rotmistr60
      А американцы сами признают, что у них имеются проблемы с транспортной авиацией,

      Нам бы такие «проблемы». Транспортной авиации у них в 2 раза больше чем у России,Китая, Индии вместе взятых. Это без союзников.
      1. nPuBaTuP
        nPuBaTuP Сегодня, 11:53
        0
        А что из всего этого можно поднять в воздух?
        1. OgnennyiKotik
          OgnennyiKotik Сегодня, 11:55
          +1
          Цитата: nPuBaTuP
          А что из всего этого можно поднять в воздух?

          В мирное время в боевом состоянии поддерживается 30-60 % от всего парка техники. С доведением до 95-98% готовности в предвоенный период.
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 11:48
      +2
      Цитата: rotmistr60
      бомбардировщики бомбят, транспортники перевозят л/с, б/т и др. грузы.

      Да как бэ....
      Бомбардировщики тоже всего лишь перевозят груз в точку сброса.
      Только что у них есть собственная прилада для поиска цели.
      А если цель вне зоны видимости этой прилады, то и накой она нужна.
      Привез груз в точку, принял информацию от внешнего источника, передал её на груз и всё, полёт окончен.
    3. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 13:11
      +2
      Цитата: rotmistr60
      перед военными встанет выбор: или боеприпасы сбрасывать, или личный состав транспортировать.
      Самолеты создаются под определенные функции - бомбардировщики бомбят, транспортники перевозят л/с, б/т и др. грузы.


      Чем стандартная функция самолетов ВТА в виде сброса десантируемых грузов отличается от сброса тележек с ракетами?
  6. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 11:45
    +4
    Огород весьма понятен.
    Обеспечить увеличение массы залпа подручными способомами.
    Тому же JASSMу без разницы с какого носителя его скинули, с Ф16 или с летающего сарая, свою тысчу км он пролетит и попадет туда, куда его направил источник "внешней информации".
    Чем бомбер отличается от обычного транспортника , да только системой для обнаружения цели. А если для этого есть отдельный самолет/БПЛА, да и цель вне зоны видимости всё гораздо проще.
    И любую продвинутую систему ПВО можно пробить тупо количеством, что прекрасно продемонстрировали палестинцы совсем недавно.
    Я боюсь даже представить, что бы было, прилети на Москву сразу 5000 ракет. У нас столько нет не то что С-400, но и Буков с Торами.
  7. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 12:59
    +3
    Соответственно, перед военными встанет выбор: или боеприпасы сбрасывать, или личный состав транспортировать. Как ответят они на этот вопрос? Пока это не очень понятно, но факт остается фактом: концепция Rapid Dragon, о которой пишет Тревитик, превращается в реальную боевую возможность.


    Странно, что автору новости - это не очень понятно.
    Как будто все в этом мире однозадачное, прямолинейное и не терпящее вариаций.
    Если самолет ВТА, и экипажи ВТА подготовлены как к транспортировкам личного состава, перевозке и десантированию грузов, имеют системы связи и управления, а также навыки соответствующие - то почему он не может использоваться по пересекающимся вариантам?
    Наша ВТА ведь почему то отрабатывала и бомбометание и даже стрельбу из кормовых пушек.

    Или тот момент в начале десантной операции, когда идет зачистка побережья от сил сопротивления, почему самолеты ВТА не могут быть ракетно-бомбовыми арсеналами для зачистки? и только потом, после проведения зачистки, эти же самолеты загружаются десантом и транспортируют его..
  8. lisiy prapor
    lisiy prapor Сегодня, 14:54
    0
    Вопрос: А почему транспорт не превратить в "супер истребитель"? Он и радар помощнее может таскать (даже не один), и ракеты "воздух-воздух" "подальнобойнее" (благо внутренний объём позволяет, да и ракет можно с запасом напихать), а сколько он в воздухе находиться может - никакому истребителю не снилось.