В США транспортный самолет MC-130J Commando II оснастили ракетами

Как пишет американский обозреватель Джозеф Тревитик, хотя на самом деле ракеты не запускались, но ВВС США получили возможность изучить особенности использования MC-130J в качестве самолета, способного транспортировать и сбрасывать не только личный состав, но и нести на борту ракеты.
Учения Northern Edge проводятся раз в два года. В этом году об их проведении ВВС США объявили только 4 июня 2021 года. Проверка расширенных возможностей самолета, как отметил менеджер программы Rapid Dragon в Управлении стратегического планирования и экспериментов исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) Дин Эванс, позволяет изучить дополнительные возможности в процессе ведения интенсивного боя.
Ранее ВВС США уже провели несколько экспериментов по сбрасыванию имитированных боеприпасов с MC-130J и C-17A Globemaster III в рамках программы, которая теперь называется Rapid Dragon.
Во время последней демонстрации на учениях Northern Edge 2021 г. Командование специальных операций ВВС (AFOSC) оснастило MC-130J специальным устройством, имитирующим полезную нагрузку. Находясь в воздухе, самолет получил информацию о точке сброса оружия через канал передачи данных за пределами прямой видимости от Центра применения боеприпасов Standoff (SMAC).
Но в рамках демонстрационного сценария внешний датчик идентифицировал новую цель и передал информацию на командный пункт. Далее ракеты были перенацелены на новую цель.
Как пишет Джозеф Тревитик, сама концепция Rapid Dragon предусматривает использование транспортных самолетов в качестве «ракетных грузовиков», что позволяет увеличить мощь оперирующих вооруженных подразделений во время потенциальных высокотехнологичных операций против вероятных противников – Китая и России. Также, пишет обозреватель, новая возможность позволяет обеспечить более дешевый вариант запуска ракет, по сравнению с покупкой традиционных бомбардировщиков.
Это может позволить различным самолетам, перевозящим по воздуху, использовать целый ряд вооружений в массовом порядке с помощью автономной системы на поддонах с роликовым опусканием и откатыванием, а также может предложить ВВС альтернативный способ увеличения массы самолетов,
- подчеркнул доктор Эванс.
Как пишет Тревитик, вплоть до последнего времени ВВС США в основном проводили испытания в рамках программы Rapid Dragon с целью запуска ракет из проверенного в боях семейства JASSM. Но эта программа вполне может быть адаптирована и к другим боеприпасам, а также прочим видам полезной нагрузки. Известно, что одно из испытаний предусматривало тестирование специального поддона, загруженного Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range, или CLEAVER.
В то же время, подчеркивает Тревитик, для того, чтобы доказать реальную жизнеспособность концепции Rapid Dragon, ВВС США придется ответить на вопросы о том, каким образом удастся соотнести эксплуатационные требования к воздушным перевозкам с запросами о дополнительных ударных мощностях во время реального конфликта. Например, сейчас американская армия испытывает определенный дефицит воздушных перевозок, а в условиях реального конфликта он может значительно увеличиться.
Соответственно, перед военными встанет выбор: или боеприпасы сбрасывать, или личный состав транспортировать. Как ответят они на этот вопрос? Пока это не очень понятно, но факт остается фактом: концепция Rapid Dragon, о которой пишет Тревитик, превращается в реальную боевую возможность.