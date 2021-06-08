В США транспортный самолет MC-130J Commando II оснастили ракетами

Это может позволить различным самолетам, перевозящим по воздуху, использовать целый ряд вооружений в массовом порядке с помощью автономной системы на поддонах с роликовым опусканием и откатыванием, а также может предложить ВВС альтернативный способ увеличения массы самолетов,

Как пишет американский обозреватель Джозеф Тревитик, хотя на самом деле ракеты не запускались, но ВВС США получили возможность изучить особенности использования MC-130J в качестве самолета, способного транспортировать и сбрасывать не только личный состав, но и нести на борту ракеты.Учения Northern Edge проводятся раз в два года. В этом году об их проведении ВВС США объявили только 4 июня 2021 года. Проверка расширенных возможностей самолета, как отметил менеджер программы Rapid Dragon в Управлении стратегического планирования и экспериментов исследовательской лаборатории ВВС США (AFRL) Дин Эванс, позволяет изучить дополнительные возможности в процессе ведения интенсивного боя.Ранее ВВС США уже провели несколько экспериментов по сбрасыванию имитированных боеприпасов с MC-130J и C-17A Globemaster III в рамках программы, которая теперь называется Rapid Dragon.Во время последней демонстрации на учениях Northern Edge 2021 г. Командование специальных операций ВВС (AFOSC) оснастило MC-130J специальным устройством, имитирующим полезную нагрузку. Находясь в воздухе, самолет получил информацию о точке сброса оружия через канал передачи данных за пределами прямой видимости от Центра применения боеприпасов Standoff (SMAC).Но в рамках демонстрационного сценария внешний датчик идентифицировал новую цель и передал информацию на командный пункт. Далее ракеты были перенацелены на новую цель.Как пишет Джозеф Тревитик, сама концепция Rapid Dragon предусматривает использование транспортных самолетов в качестве «ракетных грузовиков», что позволяет увеличить мощь оперирующих вооруженных подразделений во время потенциальных высокотехнологичных операций против вероятных противников – Китая и России. Также, пишет обозреватель, новая возможность позволяет обеспечить более дешевый вариант запуска ракет, по сравнению с покупкой традиционных бомбардировщиков.- подчеркнул доктор Эванс.Как пишет Тревитик, вплоть до последнего времени ВВС США в основном проводили испытания в рамках программы Rapid Dragon с целью запуска ракет из проверенного в боях семейства JASSM. Но эта программа вполне может быть адаптирована и к другим боеприпасам, а также прочим видам полезной нагрузки. Известно, что одно из испытаний предусматривало тестирование специального поддона, загруженного Cargo Launch Expendable Air Vehicles with Extended Range, или CLEAVER.В то же время, подчеркивает Тревитик, для того, чтобы доказать реальную жизнеспособность концепции Rapid Dragon, ВВС США придется ответить на вопросы о том, каким образом удастся соотнести эксплуатационные требования к воздушным перевозкам с запросами о дополнительных ударных мощностях во время реального конфликта. Например, сейчас американская армия испытывает определенный дефицит воздушных перевозок, а в условиях реального конфликта он может значительно увеличиться.Соответственно, перед военными встанет выбор: или боеприпасы сбрасывать, или личный состав транспортировать. Как ответят они на этот вопрос? Пока это не очень понятно, но факт остается фактом: концепция Rapid Dragon, о которой пишет Тревитик, превращается в реальную боевую возможность.