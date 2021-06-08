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Американская пресса: «Наблюдавшиеся неопознанные объекты - проверка Россией или КНР возможностей США по выявлению характеристик перспективного оружия»

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Американская пресса: «Наблюдавшиеся неопознанные объекты - проверка Россией или КНР возможностей США по выявлению характеристик перспективного оружия»

Американские СМИ откликаются на комментарии военного ведомства и разведки по поводу «встреч» военнослужащих с неопознанными объектами. Некоторое время назад в США был опубликован отчёт о такого рода «контактах», сводившихся к наблюдению американскими военнослужащими неопознанных объектов – чаще всего над морской поверхностью. В отчёте особой конкретики не прослеживалось, однако было указано, что наблюдавшиеся объекты не имеют отношения к объектам инопланетного происхождения.


Это заявление и стало причиной появления многочисленных версий о том, чем на самом деле являлись НЛО, которые наблюдались военнослужащими США.

Одной из наиболее популярных версий в прессе Соединённых Штатов стала версия о том, что неопознанные объекты «имеют отношение к испытаниям гиперзвукового оружия».

Со ссылкой на специальную комиссию Пентагона по неопознанным атмосферным явлениям UAPTF заявлено, что объекты не имеют внеземного происхождения и в то же время не являются природными атмосферными явлениями. Исходя из этого, делается напрашивающийся сам собой вывод: наблюдавшиеся американскими военными объекты имеют земное, рукотворное происхождение.

Дальнейший вывод звучит следующим образом: «Это испытания вооружений, которые пока находятся в стадии разработки».

Указывается на несколько вариантов того, что конкретно это могло быть. Вариант первый – «следы испытаний гиперзвуковых ракет», вариант второй – «следы испытаний боевого лазерного оружия». Причём именно к первому варианту склоняются эксперты и журналисты в профильных американских СМИ. При этом указывается, что испытания «могли проводиться русскими или китайцами». Почему в таком случае испытания проводились именно там, где находились корабли ВМС США?

По этому поводу тоже высказана версия. Согласно этой версии, «это было сделано сознательно, чтобы проверить возможности американских систем по установлению происхождения и характеристик испытываемых перспективных вооружений».

Получается, что системы на военных кораблях происхождение и ТТХ не установили, зато это «сумели сделать» американские блогеры и журналисты, которые рассуждают об объектах исключительно по кадрам, опубликованным Пентагоном. Невероятный профессионализм…

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31 комментарий
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  1. Victor_B
    Victor_B Сегодня, 08:39
    +5
    Бред параноиков!
    (Хотя даже если вы параноик, то это не значит, что за вами не следят...
    Петров и Баширов!)
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 09:06
      +9
      Это была рекламная акция для армии США ) собери 20 крышечек от водки и получи белочку в подарок)))
  2. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 08:39
    +5
    Угу. Агент Белочка летал
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 08:49
      +4
      Не нужно им было легализовывать легкие наркотики
    2. НДР-791
      НДР-791 Сегодня, 08:51
      +2
      Американские СМИ откликаются на комментарии военного ведомства и разведки по поводу «встреч» военнослужащих с неопознанными объектами.
      Цитата: Cowbra
      Агент Белочка летал

      Точно. Настойка на пришельце тот ещё галюциноген
  3. rocket757
    rocket757 Сегодня, 08:40
    +4
    Американская пресса: «Наблюдавшиеся неопознанные объекты - проверка Россией или КНР возможностей США по выявлению характеристик перспективного оружия
    . Да Это его знает, чего и как проверяется .... может стоит проверить не перебрали с "бамбуком", перевозбудившиеся.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 09:01
      +1
      Приветствую! hi

      Вот , вот пусть в этой области поищут...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 09:38
        +1
        Привет soldier
        Не хочется напрямую заявлять, что вся эта шумиха, придумала/задумка тамошних хитрованчиков .... могут быть технические ошибки. Техника все сложнее, "вумнее", могут и глюки появлятся/проявляется.
        1. cniza
          cniza Сегодня, 09:40
          +1
          Конечно и оптические миражи могут быть , а политики сразу подоплеку ищут...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 09:47
            +1
            Ну да, объективные факторы ... но вот раздуть проблему до небес они могут, когда им это надо.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 10:02
              +1
              Так сесть на любимого конька - это Россия или Китай...
  4. v.tochenn
    v.tochenn Сегодня, 08:43
    +3
    Они себе взорвали мозг. Это неизлечимо. Но тот кто это продвигает- денежег хавает очень большую кучу. Ищи кому выгодно продвигать сей кипиш и будет понятие происходящего. Воистину.
  5. Machete
    Machete Сегодня, 08:48
    +5
    Раз так, то США от России и Китая отделяет пропасть в технологиях.
    американцы совсем на дне.
    what
  6. APASUS
    APASUS Сегодня, 08:48
    +2
    Американцы все делают по определенной схеме.Все что не могут объяснить и оценить объективно,относят к угрозе .Сейчас наступает эра противостояния с Китаем (русские ближайшие друзья китайцев) .Все , дальше истерия в СМИ и срочная просьба о выделении средств на преодоление угрозы !
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 08:53
      +2
      Всё правильно,гиперзвук переместился в неопознанные летающие объекты.Наши ядерные дроны под водой в подводные неопознанные объекты.
  7. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 08:52
    +2
    Получается, что системы на военных кораблях происхождение и ТТХ не установили, зато это «сумели сделать» американские блогеры и журналисты, которые рассуждают об объектах исключительно по кадрам, опубликованным Пентагоном. Невероятный профессионализм…

    recourse А как же лет 5-8 назад заявления и обсуждения в США о "порванной экономике", "исключительной нации", лучших самолетах и самом сильном флоте?!
    Было как в старом анекдоте: Наши поезда самые поездатые поезда в мире, и никакие поезда не перепоездят по поездатости наши поезда!

    wink Получается кто-то перепоездил янки?
  8. sabakina
    sabakina Сегодня, 08:53
    +4
    С ходу хотел прокомментировать пару цицат, но прочитав статью до конца понял, что комментировать надо всю статью по М. Задорнову или С. Лаврову.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:54
    +2
    Боятся,понимая что отстают.Спинным мозгом чую,это наш Буревестник ,вышедший из под контроля! drinks
    1. Юра
      Юра Сегодня, 11:58
      +2
      Цитата: tralflot1832
      Спинным мозгом чую,это наш Буревестник ,вышедший из под контроля!

      Ещё самый первый на испытаниях, до сих пор летает уже несколько лет, летает очень быстро, успевает везде побывать, как только отметился по всей планете, начинает нарезать круги по новой. laughing hi
  10. cniza
    cniza Сегодня, 08:59
    0
    Получается, что системы на военных кораблях происхождение и ТТХ не установили, зато это «сумели сделать» американские блогеры и журналисты, которые рассуждают об объектах исключительно по кадрам, опубликованным Пентагоном. Невероятный профессионализм…


    Политики военным рот затыкают и требуют своей "правды"...
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 09:09
      0
      Витя прЮвет!
      «Правда всегда одна» –
      Это сказал фараон.
      Он был очень умен,
      И за это его называли –
      Тутанхамон.
      1. cniza
        cniza Сегодня, 09:12
        +1
        hi

        Не прав фараон - истина одна , а правда у каждого своя...
        1. sabakina
          sabakina Сегодня, 09:15
          0
          Вить, дело в том, что истина где то рядом, её искать надо, и желательно не на дне бутылки. А правда она на виду, просто каждый её видит со своей стороны. wink
          1. cniza
            cniza Сегодня, 09:16
            +1
            Именно так , мы все воспринимаем одни и те же события по разному...
  11. sot
    sot Сегодня, 09:28
    +1
    Походу если в Нью-Йорк реально НЛО сядет, то американцы к нему по русски обратятся или по китайски.
  12. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:40
    +1
    А ещё мы натовских солдат спаиваем.
  13. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:49
    +1
    «Это испытания вооружений, которые пока находятся в стадии разработки». ... испытания «могли проводиться русскими или китайцами»
    И конечно над территорией Сша, либо в прямой видимости американских кораблей. Наверное для того, чтобы супостат видел и боялся? Пока ломают головы над происхождением НЛО у них в стране зреет раковая опухоль окрашенная в черный и радужный цвета, демократы с республиканцами готовы перегрызть друг другу глотки, а Трамп готовит новый "переворот". Так держать г-да американцы.
  14. jobbie
    jobbie Сегодня, 10:26
    0
    Голливудненько так с родины фейк ньюс
  15. Vladimir Vlasov
    Vladimir Vlasov Сегодня, 11:46
    +1
    В НЛО верим, а то что это это военная техника космических сил сша верить не хотят? Глупо верить в инопланетян в нашем небе.
  16. Paranoid50
    Paranoid50 Сегодня, 12:14
    0
    зато это «сумели сделать» американские блогеры и журналисты, которые рассуждают об объектах исключительно по кадрам, опубликованным Пентагоном. Невероятный профессионализм…
    Дык, у них же есть свои "военные оборзения", и на каждом сразу явится несметное полчище
    подобных экспертов. fellow По кадрам они рассуждают... Лузеры, им бы поучиться у местных комментаторов - эти выдвигают утверждения, прочитав лишь фрагмент заголовка. wassat
  17. Gado
    Gado Сегодня, 15:35
    0
    Может, "Буревестник"-и там летают, "нюхают" ПВО "партнеров"? Или еще какая-то "птица"?