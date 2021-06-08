Американская пресса: «Наблюдавшиеся неопознанные объекты - проверка Россией или КНР возможностей США по выявлению характеристик перспективного оружия»

Американские СМИ откликаются на комментарии военного ведомства и разведки по поводу «встреч» военнослужащих с неопознанными объектами. Некоторое время назад в США был опубликован отчёт о такого рода «контактах», сводившихся к наблюдению американскими военнослужащими неопознанных объектов – чаще всего над морской поверхностью. В отчёте особой конкретики не прослеживалось, однако было указано, что наблюдавшиеся объекты не имеют отношения к объектам инопланетного происхождения.
Это заявление и стало причиной появления многочисленных версий о том, чем на самом деле являлись НЛО, которые наблюдались военнослужащими США.
Одной из наиболее популярных версий в прессе Соединённых Штатов стала версия о том, что неопознанные объекты «имеют отношение к испытаниям гиперзвукового оружия».
Со ссылкой на специальную комиссию Пентагона по неопознанным атмосферным явлениям UAPTF заявлено, что объекты не имеют внеземного происхождения и в то же время не являются природными атмосферными явлениями. Исходя из этого, делается напрашивающийся сам собой вывод: наблюдавшиеся американскими военными объекты имеют земное, рукотворное происхождение.
Дальнейший вывод звучит следующим образом: «Это испытания вооружений, которые пока находятся в стадии разработки».
Указывается на несколько вариантов того, что конкретно это могло быть. Вариант первый – «следы испытаний гиперзвуковых ракет», вариант второй – «следы испытаний боевого лазерного оружия». Причём именно к первому варианту склоняются эксперты и журналисты в профильных американских СМИ. При этом указывается, что испытания «могли проводиться русскими или китайцами». Почему в таком случае испытания проводились именно там, где находились корабли ВМС США?
По этому поводу тоже высказана версия. Согласно этой версии, «это было сделано сознательно, чтобы проверить возможности американских систем по установлению происхождения и характеристик испытываемых перспективных вооружений».
Получается, что системы на военных кораблях происхождение и ТТХ не установили, зато это «сумели сделать» американские блогеры и журналисты, которые рассуждают об объектах исключительно по кадрам, опубликованным Пентагоном. Невероятный профессионализм…