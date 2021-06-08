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ЗРК «Бук-М3» подтвердил способность поражать низколетящие цели над морской поверхностью

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Министерство обороны отработало отражение массированной воздушной атаки на Крым. В ходе учений были проверены возможности зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" "работать" над морской поверхностью.


Российские ЗРУ "Бук-М3" доказал способность поражать цели, действующие скрытно на предельно малых высотах над морской поверхностью. Во время экспериментальных учений, проведенных весной этого года на крымском полуострове, объединенные в сеть ЗРК смогли обнаружить и перехватить мишени, имитирующие беспилотники и крылатые ракеты, идущие на предельно малой высоте.

По данным Минобороны, которые приводят "Известия", испытания зенитных комплексов проводились специально над морем, поскольку именно такие условия считаются идеальными для проверки предельных боевых и технических возможностей комплекса. ЗРК "Бук-М3" подтвердил заложенные в него характеристики, учения признаны успешными.

В военном ведомстве заявили, что сценарий атаки Крыма с морского направления низко летящими крылатыми ракетами и другими средствами нападения неоднократно отрабатывался США и НАТО. С появлением новых комплексов "Бук-М3" защита полуострова с моря значительно усилилась.

Ране в Минобороны сообщили, что ЗРК "Бук-М3" подтвердил способность сбивать беспилотники в условиях высокогорья.

ЗРК "Бук-М3" - комплекс войсковой ПВО четвертого поколения средней дальности. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного как огневого, так и радиоэлектронного противодействия.
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45 комментариев
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  1. Например
    Например Сегодня, 08:58
    +5
    Ура!!! русским инженерам.
  2. sabakina
    sabakina Сегодня, 09:02
    +5
    ВСЁ! Мы спалились! Матрасы в соседней статье не могут понять, что же они видели, а мы взяли и раскрылись...
    А если серьёзно, то это новость не может не радовать.
    1. Avior
      Avior Сегодня, 09:30
      0
      есть нюанс
      ЗРК смогли обнаружить и перехватить мишени, имитирующие беспилотники и крылатые ракеты, идущие на предельно малой высоте.

      предельно- малая высота- это до 200 метров.
      Правильнее было бы указать, на какой конкретно высоте - это имеет большое значение, и разница очень большая- 5 метров или 25 метров....
      1. sabakina
        sabakina Сегодня, 09:48
        0
        Сергей, на кого работаете? bully
        1. Avior
          Avior Сегодня, 09:53
          0
          В основном на жену в последнее время. У нее возникают замечательные идеи "как провести лето".
          Я не ищу военные тайны на "подработать". Просто в таком виде, в котором новость подана, она не содержит ничего сенсационного или особого. Все современные ЗРК могут сбивать на предельно- малой высоте, в этом нет ничего сложного.
          на предельно- малой высоте
          вводит людей в заблуждение....
          1. sabakina
            sabakina Сегодня, 10:04
            +1
            Цитата: Avior
            В основном на жену в последнее время. У нее возникают замечательные идеи "как провести лето".
            Я не ищу военные тайны на "подработать".
            Сергей, на Вашем месте я задумался бы, а не использует ли Ваша жена Вас в тёмную? bully Куда её тянет в последнее время? Флорида? Майорка? Гавайи?
            1. Avior
              Avior Сегодня, 10:09
              0
              Нет, она поближе, чем Гавайи, надеюсь она ваш пост не прочитает, и не загорится новой идеей, а то придётся почку продать:)))
              1. sabakina
                sabakina Сегодня, 10:12
                -2
                Сергей, почему "надеюсь"? Вы не вольны в своих действиях? Я лично не боюсь, если Бог даст, скоро буду как 30 лет работать в органах. Так что пусть читает.
                1. Avior
                  Avior Сегодня, 10:22
                  -1
                  В действиях- волен.
                  А в финансах- не по всем идеям:)))
                  1. Например
                    Например Сегодня, 12:31
                    +2
                    Цитата: Avior
                    это имеет большое значение, и разница очень большая- 5 метров или 25 метров....

                    5 метров над морем какая ракета летит?
                    Ежели волна 6 метров ракета ныряет?
                    Или ракета летит над волнами огибая оные?

                    Самая эффективная ракета та, которая всегда прячется за гребнем волны. Одна проблема - нет такой ракеты.

                    Придраться можно и к столбу мирно держащему провода и к стулу жо.пу удерживающему.

                    Ни кто, ни где и ни когда не разглашает реальные показатели при испытаниях.
                    Ни кто. ни где и ни когда не разглашает реальные характеристики.

                    Не понятно Ваше возмущение.

                    Вы возмещены тем, что состоялись учения на которых сухопутный БУК отработал по целям над морем.

                    Молодцы и военные, и инженеры и рабочие руками которых оружие собрано. И собрано так, что работает без проблем.
                    1. Avior
                      Avior Сегодня, 14:27
                      +1
                      5 метров над гребнем волны
                      Я ничем не возмущён, просто обратил внимание, что фраза предельно- малая высота- очень растяжимое понятие
                    2. Alex777
                      Alex777 Сегодня, 16:59
                      0
                      5 метров над морем какая ракета летит?

                      Да много какая. Например, старый Томагавк:
                      Одной из первых неядерных моделей ракеты (и первой моделью, принятой на вооружение) была дальнобойная противокорабельная ракета под обозначением RGM/UGM-109B TASM. Конструктивно TASM представляла собой «Томагавк», на котором система TERCOM, бесполезная при полётах над морем, была заменена активной радиолокационной, аналогичной ГСН ПКР «Гарпун». Ракета предназначалась для поражения надводных целей на больших дистанциях и была оснащена 450-килограммовой полубронебойной боевой частью.
                      Максимальная дальность применения TASM составляла 450 километров. В отличие от советских дальнобойных ПКР вроде П-700 Гранит, TASM пролетал всё это расстояние на сверхмалой высоте (около 5 метров над уровнем моря) и не мог быть обнаружен корабельной РЛС на большом расстоянии

                      Наш Уран, тоже на 5-ти метрах летит.
                      Это ни разу не бином Ньютона. hi
                      Китайские ЗРК, насколько я в курсе, такие цели брать не умеют. У них ограничение снизу еще недавно было на 150 м.
                      А наши - берут. Молодцы!
                      Эрдоган не просто так С-400 купил. wink
              2. 30 вис
                30 вис Сегодня, 10:15
                +1
                Цитата: Avior
                Нет, она поближе, чем Гавайи, надеюсь она ваш пост не прочитает, и не загорится новой идеей, а то придётся почку продать:)))

                Почку жены ? Если , что это шутка .... wink
                1. Avior
                  Avior Сегодня, 10:21
                  +7
                  Женский анекдот знаете?

                  smile
          2. qqqq
            qqqq Сегодня, 10:24
            -1
            Цитата: Avior
            Я не ищу военные тайны на "подработать". Просто в таком виде, в котором новость подана, она не содержит ничего сенсационного или особого. Все современные ЗРК могут сбивать на предельно- малой высоте, в этом нет ничего сложного.

            Эта новость - та которая надо новость. Когда у нас показывают старт ракеты, значит гарантировано попадёт в цель, ну и так далее, а у них просто старт болванки с неизвестным результатом. Так мы всех и победим.
      2. venik
        venik Сегодня, 09:58
        +2
        Цитата: Avior
        Правильнее было бы указать, на какой конкретно высоте

        =========
        1. Avior
          Avior Сегодня, 10:11
          -2
          Реальна суть написанного в таком виде не соответствует восторженной реакции на это сообщение
          Или сам автор не знает, что это значит или знает, но людей вводит в заблуждение термином.
      3. Hexenmeister
        Hexenmeister Сегодня, 10:17
        +2
        Правильнее было бы указать, на какой конкретно высоте - это имеет большое значение, и разница очень большая- 5 метров или 25 метров

        Для более старого БУК-М2Э сам разработчик указывает:
        летящих с любых направлений на высотах от 0,015 км...25 км

        А тут новее система, можно надеяться, что и нижняя цифра поменьше будет.
        1. vic02
          vic02 Сегодня, 10:48
          +1
          А тут новее система, можно надеяться, что и нижняя цифра поменьше будет.

          На сайте НИИП есть она в экспортном варианте - Викинг. Значится "надводных и наземных радиоконтрастных целей - до 15 км (по дальности)" То есть от непосредственно от поверхности земли или воды.
      4. lucul
        lucul Сегодня, 10:18
        0
        Правильнее было бы указать, на какой конкретно высоте - это имеет большое значение, и разница очень большая- 5 метров или 25 метров.

        Пффффф.....
        Я думаю , что раз Бук так нагло влез на флотскую вотчину и утёр всем нос , то флотские тестировали его в наиболее неблагоприятных для Бука условиях .
        Скорее всего ракеты летели в 5 метрах от поверхности воды.
      5. vic02
        vic02 Сегодня, 10:51
        0
        на какой конкретно высоте - это имеет большое значение, и разница очень большая- 5 метров или 25 метров....
        НИИП для экспортного варианта указывает "надводных и наземных радиоконтрастных целей", выходит, от поверхности земли или воды. https://www.niip.ru/catalog/eksportnaya-produktsiya/zrk-viking/
      6. poquello
        poquello Сегодня, 12:54
        0
        Цитата: Avior
        есть нюанс
        ЗРК смогли обнаружить и перехватить мишени, имитирующие беспилотники и крылатые ракеты, идущие на предельно малой высоте.

        предельно- малая высота- это до 200 метров.
        Правильнее было бы указать, на какой конкретно высоте - это имеет большое значение, и разница очень большая- 5 метров или 25 метров....

        "-2" метра устроит? такое тоже как-то было )))))))))))))))))))
      7. Гневный
        Гневный Сегодня, 13:01
        0
        Все верно. Только от ЗУР не требуется лететь на 5-6 метров, и ни одна, за исключением ПЗРК, так и не летает. ЗУР пофигу на какой высоте летит ВЦ, поскольку она бьет ее с пологого пикирования в основном на встречных курсах. Лучше конечно, при параметре "0". Так что 200 метров или 2 это неважно.
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 13:15
          0
          Цитата: Гневный
          Только от ЗУР не требуется лететь на 5-6 метров, и ни одна, за исключением ПЗРК, так и не летает. ЗУР пофигу на какой высоте летит ВЦ, поскольку она бьет ее с пологого пикирования в основном на встречных курсах. Лучше конечно, при параметре "0". Так что 200 метров или 2 это неважно.

          Ой,
          Какой смелый.
          Поверьте, как раз высота полета цели очень важна. И да, действительно между 5 м и 25 метров огромная разница.
    2. lucul
      lucul Сегодня, 10:25
      0
      А если серьёзно, то это новость не может не радовать.

      Осталось только Бук поставить на многострадальные корветы 20380 )))
  3. ученый
    ученый Сегодня, 09:08
    -3
    Уничтожение целей над морем это замечательно. А как же быть с носителями и базами от куда эти ракеты и беспилотники стартуют? Все таки знание траектории и маршрута гораздо проще позволяют обнаруживать точки старта. И одновременное уничтожения носителей позволило бы значительно экономить дорогостоящие ЗУР.
    1. Ramazan
      Ramazan Сегодня, 09:18
      -1
      "Уничтожение целей над морем это замечательно. А как же быть с носителями и базами от куда эти ракеты и беспилотники стартуют? Все таки знание траектории и маршрута гораздо проще позволяют обнаруживать точки старта. И одновременное уничтожения носителей позволило бы значительно экономить дорогостоящие ЗУР."
      Так об этом уже в другой статье напишут ))
      Зачем все в одну кучу валить.
    2. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 10:52
      -1
      Цитата: ученый
      Уничтожение целей над морем это замечательно. А как же быть с носителями и базами

      Ну, как бэ....
      Уничтожение носителей в виде самолетов и кораблей входит в стандартный перечень задач любого ЗРК. Это самая простая задача.
      Но если этот носитель уже успел запустить свои ракеты, то его уничтожение уже никак не поможет. Поэтому ЗРК обязан уничтожить и их тоже. А это уже задачка потрудней.
      Так что ваш вопрос ниачём.
    3. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 11:29
      0
      Спокойно,это учения и носители все наши. Не надо их сбивать. stop
  4. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 09:52
    +6
    Мда - сказали в США. поглядев на раздолбаный беспилотником центр ЦРУ в Ираке

    Но все равно, у нас ПВО - лучшее в мире - радостно подтявкнули из деревни Азраиловки и попросили денег, которые кончились при неудачных отражениях пусков водопроводных труб от ХАМАС.
    02.06.2021 20:36:00
    Израиль просит США оплатить противоракетный форс-мажор
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 13:20
      -1
      Цитата: Cowbra
      Но все равно, у нас ПВО - лучшее в мире - радостно подтявкнули из деревни Азраиловки и попросили денег, которые кончились при неудачных отражениях пусков водопроводных труб от ХАМАС.

      Смешно.
      Вы , видимо, считаете, что наши Буки и Торы бесплатные?
      И я боюсь даже представить, что бы рассказывали нам наши генералы, прилети на (условно) Москву 5 тысяч ракет.
      ( было дело как-то, один самолетик прилетел, и генералов в нашей армии стало намного меньше).
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 13:44
        0
        Наши Торы-Буки соответствуют требованиям. К ним предъявляемым. Железный купол не способен выполнять те функции, о которых так долго завывали израильтяне. Выяснилось. что ущерба от его применения, больше чем от водопроводных труб ХАМАС. Несмотря на долгие песни шестиконечных о том, какое это супероружие. Оказалось. что это - пустышка, полностью разорившая за 11 дней Израиль. Эффект, как от стратегической бомбардировки Германии в ВМВ от Купола этого дырявого, к слову - ни аэропорт, ни НПЗ защитиь не вышло.
        Пэтриот и вовсе не способен ни на что - ни атаку крылатых ракет на Арамко отразить, ни базу ЦРУ защитить. А рекламы-то! "Лучшее ПВО в мире"!
        Наши не бесплатные, но во-первых - ловят и сбивают, во-вторых, дешевле, в третьих - непрошибаемы, смотри Хмеймим, сколько там отбито массированых атак? Далеко за полсотни. А Азраиловке надо другое ПВО думать - это не является ПВО. Это противобюджетное нападение, а не оборона
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 13:53
          0
          Цитата: Cowbra
          смотри Хмеймим, сколько там отбито массированых атак? Далеко за полсотни

          Вы в самом деле не видите разницы между полСОТНИ и пять ТЫСЯЧ ?

          И да, непрошибаемых систем не бывает, смотри тот же Хмеймим.
          1. Cowbra
            Cowbra Сегодня, 14:06
            0
            Вы в самом деле не видите разницы - выполнять ЗАЯВЛЕНЫЕ функции и не выполнять вообще нихрена?
            Бук - часть многослойной ЭФФЕКТИВНОЙ ПВО. Дырявый Дуршлаг и Пэтриоты с ТААДом - отсутствие полное как ПВО, так и ПРО. Массированое применение не труб водопроводных, а вполне себе полноценных КР в Сирии - на к чему не привело и никого не поразило, т.к. там ПВО - было. И в волне ракет, не труб водопроводных - ракет - было больше, а попаданий меньше. А вот это - Купол вживе. Захистник, аж усериться!

            Тут гифка, так что нате ссылку
            https://ic.pics.livejournal.com/afirsov/14754672/1132160/1132160_original.gif
            1. Пиджак в запасе
              Пиджак в запасе Сегодня, 14:40
              +1
              Цитата: Cowbra
              Вы в самом деле не видите разницы - выполнять ЗАЯВЛЕНЫЕ функции и не выполнять вообще нихрена?
              Бук - часть многослойной ЭФФЕКТИВНОЙ ПВО

              А кто вам сказал, что "дырявый купол" был обязан отразить все 5000 "водопроводных труб"?
              Я чот такого не помню.
              В обычной жизни, когда трубы прилетали десятками он прекрасно справлялся.
              У любой системы есть предел, про закон перехода количества в качество не слыхали? Этому в СССР каждого школьника учили, сейчас, видимо, не учат.
              Посчитайте процент попавших в цель ракет от количества запущеных. Я не уверен, что наша "многослойная эшелонированная" сможет это повторить даже теоритически. А уж сколько это может стоить и представить страшно.
              1. Cowbra
                Cowbra Сегодня, 15:28
                0
                Цитата: Пиджак в запасе
                Посчитайте процент попавших в цель ракет от количества запущеных.

                Только когда считать будете, посчитайте, что без всякого противодействия от них 40% в цель летит. Остальные сами - кто куда. Эффективность Дуршлага уже не звучит?
                Цитата: Пиджак в запасе
                У любой системы есть предел, про закон перехода количества в качество не слыхали? Этому в СССР каждого школьника учили, сейчас, видимо, не учат.

                Что-то я не слышал таких завываний от Азраиловки. Они как раз уверяли, что отразят ЛЮБУЮ атаку.
                И не надо лепить горбатого - например НПЗ полыхал от атаки несколькими единичными беспилотниками, которые Дуршлаг ловить вообще не может. Ращщытан сугубо на баллистическую цель, падение которой считает в верхней точки траектории.
                Про насыщение - я вам нафига Сирию привел? Там сколько было? Полтысячи ракет? И кажется 4-5 попаданий. В Газе волны были по 150 ракет - со стабильным прорывом кумпола.
                Урок окончен
            2. Юрий В.А
              Юрий В.А Сегодня, 15:06
              +2
              У индусов на эсминцах "Дели" стоят ЗРК Штиль и израильский Барак, на следующем типе разрушителей, "Калькутта", они оставили только Барак, наверное, ничего не понимают в многослойной эффективной ПВО.
  5. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 10:05
    +1
    "Бук" наше все! Про "Тор" давно ничего не слышно. Интересно как себя показал С350 и новый "Панцирь".
    1. Romario_Argo
      Romario_Argo Сегодня, 13:50
      0
      Бук-М3 это флотский Штиль-1
      завуалированная инфа в том что Бук может ЗУР как ПКР по кораблям шмалять (!)
      1. Hexenmeister
        Hexenmeister Сегодня, 14:10
        0
        завуалированная инфа в том что Бук может ЗУР как ПКР по кораблям шмалять (!)
        Почему завуалированная? Разработчик прямо пишет:
        Типы и характеристики поражаемых целей:
        ...
        - надводные (наземные) радиоконтрастные цели;
        - вертолеты огневой поддержки типа "Апач", в том числе зависающие.
  6. JD1979
    JD1979 Сегодня, 10:11
    +3
    Российские ЗРУ "Бук-М3" доказал способность поражать цели, действующие скрытно на предельно малых высотах над морской поверхностью.

    А что, ни на заводских, ни на государственных испытаниях они не "доказали", вернее подтвердили характеристики заложенные в ТТЗ, и в ТТХ этого изначально заложено не было?))) А так получается...Сначала приняли на вооружение поставили в части, а потом опытным путем смотрим что же оно может-то сбивать)))
    1. Roman_VH
      Roman_VH Сегодня, 13:33
      +1
      Бук-сухопутное ПВО. И работа над морем, приятный бонус. Так что ни чего не получается.
  7. ё-моё
    ё-моё Сегодня, 10:29
    -3
    Ура ! Больше Буков полезных и разных !
  8. Прочее
    Прочее Сегодня, 12:45
    -2
    Турция подтвердила восхищение комплексами ЗРК «Бук-М3» и подписала договор с Польшей о поставках своих беспилотников... Польша первой в НАТО закупит боевые беспилотники у Турции.
    1. Roman_VH
      Roman_VH Сегодня, 13:31
      +1
      У Польши спилотниками то вечные гиморои, а уж без....