ЗРК «Бук-М3» подтвердил способность поражать низколетящие цели над морской поверхностью

Министерство обороны отработало отражение массированной воздушной атаки на Крым. В ходе учений были проверены возможности зенитных ракетных комплексов "Бук-М3" "работать" над морской поверхностью.
Российские ЗРУ "Бук-М3" доказал способность поражать цели, действующие скрытно на предельно малых высотах над морской поверхностью. Во время экспериментальных учений, проведенных весной этого года на крымском полуострове, объединенные в сеть ЗРК смогли обнаружить и перехватить мишени, имитирующие беспилотники и крылатые ракеты, идущие на предельно малой высоте.
По данным Минобороны, которые приводят "Известия", испытания зенитных комплексов проводились специально над морем, поскольку именно такие условия считаются идеальными для проверки предельных боевых и технических возможностей комплекса. ЗРК "Бук-М3" подтвердил заложенные в него характеристики, учения признаны успешными.
В военном ведомстве заявили, что сценарий атаки Крыма с морского направления низко летящими крылатыми ракетами и другими средствами нападения неоднократно отрабатывался США и НАТО. С появлением новых комплексов "Бук-М3" защита полуострова с моря значительно усилилась.
Ране в Минобороны сообщили, что ЗРК "Бук-М3" подтвердил способность сбивать беспилотники в условиях высокогорья.
ЗРК "Бук-М3" - комплекс войсковой ПВО четвертого поколения средней дальности. Предназначен для борьбы с маневрирующими аэродинамическими целями, обстрела радиоконтрастных наземных целей и поражения надводных целей в условиях интенсивного как огневого, так и радиоэлектронного противодействия.