Домонгольская Русь в балладах А. К. Толстого

В. Фаворский, иллюстрация к «Слову о полку Игореве»

«Песня о Гаральде и Ярославне»

Воины варяжской гвардии (варанги). Миниатюра из хроники Иоанна Скилицы

«Гаральд в боевое садится седло,

Покинул он Киев державный,

Вздыхает в дороге он тяжело:

«Звезда ты моя, Ярославна!»

И Русь оставляет Гаральд за собой,

Плывёт он размыкивать горе

Туда, где арабы с норманнами бой

Ведут на земле и на море».

«По синим по морям на славных кораблях

Я вкруг Сицилию объехал в малых днях,

Бесстрашно всюду я, куда хотел, пускался;

Я бил и побеждал, кто против мне встречался...

В несчастном плаваньи, в несчастный самый час,

Когда на корабле шестнадцать было нас,

Когда разбил нас гром, в корабль лилося море,

Мы воду вылили, забыв и грусть, и горе...

Во всем искусен я, могу с гребцами гресть,

На лыжах выслужил себе отменну честь;

Скакать на лошади и править я умею,

Копье бросаю в цель, на битвах не робею...

Я знаю на земле военно ремесло;

Но, воду возлюбя и возлюбя весло,

За славою лечу я мокрыми путями;

Норвежски храбрецы меня боятся сами.

Не я ли молодец, не я ли удалой?

А девка русская велит мне бресть домой».

«Весёлая то для дружины пора,

Гаральдовой славе нет равной –

Но в мысли спокойные воды Днепра,

Но в мысли княжна Ярославна.

Нет, видно, ему не забыть уж о ней,

Не вымучить счастья иного – и круто он бег повернул кораблей

И к северу гонит их снова».

«Аральт был сыном короля верингов... Аральт, пока был молод, решил пуститься в странствие, ...захватив с собой 500 доблестных воинов. Император принял его, как подобает и повелел ему и его воинам отправиться на Сицилию, ибо там затевалась война. Аральт исполнил повеление и сражался очень успешно. Когда же Сицилия покорилась, он вернулся со своим отрядом к императору, и тот даровал ему титул manglavites. Затем случилось так, что Делий поднял мятеж в Болгарии. Аральт выступил в поход... и воевал очень успешно... Император в награду за его службу, присвоил Аральту spathrokandates (предводитель войска). После смерти императора Михаила и его племянника, наследовавшего трон, в правление Мономаха, Аральт попросил дозволения вернуться на родину, но дозволения ему не дали, а, напротив, стали чинить всякие препоны. Но он всё-таки уехал и стал королем в стране, где прежде правил его брат Юлав».

Michael V Kalaphates

«В этих двух драпах о Харальде и многих других песнях рассказано, что Харальд ослепил самого конунга греков. Харальд сам рассказывал так, да и другие люди, которые там были вместе с ним».

«Люди Феодоры… отправили дерзких и отважных людей с приказом немедленно выжечь глаза обоим, как только встретят их за пределами храма».

Зоя и Феодора, гистаменон 1042 г.

«Как здесь, на Севере, рассказывали веринги, служившие в Миклагарде, что Зоэ, конунгова жена, сама хотела выйти замуж за Харальда».

Императрица Ирина. Кадр из фильма «Василий Буслаев»

«И это была главная и истинная причина её ссоры с Харальдом, когда он захотел уехать из Миклагарда, хотя перед народом она выдвинула другую причину».

«Я город Мессину в разор разорил,

Разграбил поморье Царьграда,

Ладьи жемчугом по края нагрузил,

А тканей и мерить не надо!

Ко древним Афинам, как ворон, молва

Неслась пред ладьями моими,

На мраморной лапе пирейского льва

Мечом я насек своё имя!»

Пирейский лев

«Два граффити из собора св. Софии в Стамбуле (Константинополе) и три пространные надписи, выполненные на мраморной скульптуре сидящего льва, вывезенной из Пирейской гавани в Венецию».

«Как вихорь обмёл я окрайны морей,

Нигде моей славе нет равной!

Согласна ли ныне назваться моей,

Звезда ты моя, Ярославна?»

Харальд Хардрада, витраж в Керкуольском соборе Оркнейские острова

Елизавета, дочь Ярослава, жена Харальда

«В Норвегии праздник весёлый идёт:

Весною, при плеске народа,

В ту пору, как алый шиповник цветёт,

Вернулся Гаральд из похода.

А сам он у моря, с весёлым лицом,

В хламиде и в светлой короне,

Норвежским избранный от всех королём,

Сидит на возвышенном троне».

«Три побоища»

«Мне снилось: от берега норской земли,

где плещут варяжские волны,

На саксов готовятся плыть корабли,

Варяжскими гриднями полны.

То сват наш Гаральд собирается плыть –

Храни его бог от напасти!

Мне виделось: воронов чёрная нить

Уселася с криком на снасти.

И бабище будто на камне сидит,

Считает суда и смеётся:

«Плывите, плывите! – она говорит, –

Домой ни одно не вернётся!

Гаральда-варяга в Британии ждёт

Саксонец-Гаральд, его тёзка;

Червонного мёду он вам поднесёт

И спать вас уложит он жёстко!»

«Был целою выше варяг головой,

Чернела как туча кольчуга,

Свистел его в саксах топор боевой,

Как в листьях осенняя вьюга;

Копнами валил он тела на тела,

Кровь до моря с поля струилась –

Пока, провизжав, не примчалась стрела

И в горло ему не вонзилась».

Арбо. Битва при Стемфорд-бридж

«Мне снилось: от берега франкской земли,

Где плещут норманнские волны,

На саксов готовятся плыть корабли,

Нормандии рыцарей полны.

То князь их, Вильгельм, собирается плыть –

Я будто слова его внемлю, –

Он хочет отца моего погубить,

Присвоить себе его землю!»

И бабище злое бодрит его рать,

И молвит: «Я воронов стаю

Прикликаю саксов заутра клевать,

И ветру я вам намахаю!»

М. Иванов. Иллюстрация к балладе «Три побоища»

«Победно от Йорка шла сакская рать,

Теперь они смирны и тихи,

И труп их Гаральда не могут сыскать

Меж трупов бродящие мнихи».

«На вышке я там, за рекою стоял,

Стоял на слуху я на страже,

Я многие тысячи их насчитал:

То половцы близятся, княже!»

«Цель моя – ...заявить нашу общность в то время с остальной Европой».

Битва на Нежатиной Ниве, рисунок из Радзивилловской летописи, конец XV века

«С рассветом на половцев князь Изяслав

Там выехал, грозен и злобен,

Свой меч двоеручный высоко подъяв,

Святому Георгью подобен;

Но к ночи, руками за гриву держась,

Конём увлекаемый с бою,

Уж по полю мчался израненный князь,

С закинутой навзничь главою».

«Бориса же Вячеславича слава на суд привела, и на конскую попону положили его за обиду Олега, храброго юного князя. С той же Каялы Святополк после сечи взял отца своего (Изяслава) между угорской конницей ко святой Софии в Киев».

«Печерские иноки, выстроясь в ряд,

Протяжно поют: аллилуйя!

А братья княжие друг друга корят,

И жадные вороны с кровель глядят,

Усобицу близкую чуя».

«Тогда при Олеге Гориславиче сеялось и вырастало междоусобием. Погибала жизнь Даждь-божьих внуков, во крамолах княжеских век человеческий сокращался».

Баллада «Князь Ростислав»

«Князь Ростислав в земле чужой

Лежит на дне речном,

Лежит в кольчуге боевой

С изломанным мечом».

«Не такова-то, говорит он, река Стугна, скудную струю имея, поглотив чужие струи и потоки, расширенная к устью, юношу князя Ростислава заключила».

М. Иванов. «Древняя Русь»

«Его напрасно день и ночь

Княгиня дома ждёт...

Ладья его умчала прочь

Назад не принесёт!»

«На тёмном берегу Днепра плачет мать Ростислава

по юноше князе Ростиславе.

Уныли цветы от жалости

и дерево с тоской к земле приклонилось».