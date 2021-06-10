«Львиные доспехи» Генриха II



Забрало шлема короля Франции Генриха II

«Саул одел Давида в свои собственные доспехи.

Он надел на него кольчугу

и возложил ему на голову бронзовый шлем» .

(Первая книга Царств 17:38)



Итак, перед нами знаменитые «Львиные доспехи» (1550), которые, возможно, были сделаны для короля Франции Генриха II, а сегодня выставлены в «Галерее турниров» в Королевском Арсенале в Лидсе



И они же – вид сбоку



Эти же доспехи. Вид сзади



Львиная морда размещена на шлеме таким образом, что отверстие для лица находится на месте пасти…



Львиные морды украшают также наплечники доспеха



Вот они – отверстия для крепления копейного крюка и наплечники разной формы



Посмотрите на эти крючки на кирасе. Знаете, для чего они нужно и что на ней запирают? А запирают они «разнесенную броню» – второй накладной лист дополнительной бронировки, ставшей особенно актуальной после того, как на поле боя появились аркебузы, мушкеты и пистолеты.



Львиная морда налокотника. Особенностью оформления этого доспеха было сочетание золотой таушировки с высокой чеканкой.



А это наколенник!



И все детали, включая и пластинки на латных печатках, обильно украшены золотом



1. Поскольку большинство деталей доспеха имеют круглую или изогнутую форму, плоский лист металла обрабатывают молотком с полукруглой рабочей головкой, растягивая пластину в двух измерениях, как веер



2. Сначала бьют так, чтобы получить крупные углубления. Затем бьют между ними, чтобы углублений стало больше, но сами они – размером меньше. Пластина становится тоньше и длиннее



3.Круглый молоток («молоток-клюв») растягивает пластину во всех направлениях, позволяя создавать чашеобразные детали



4. Растяжение выполняется ударами «по воздуху». То есть вы ударяете по пластине не против наковальни, а немного рядом с ней



5. Для того чтобы сделать полусферу, металлический лист обрабатывается на специальной оправке и просто растягивается по ней, после чего излишек металла обрубают



6. Молоток при обработке таких выпуклых деталей используется плоский, поэтому вмятины и неровности выравниваются



7. Пластины таких деталей, как наручи, нередко имеют не плоскую, а слегка выпуклую поверхность, что улучшает их прочность и защитные свойства. В этом случае готовую деталь обрабатывают вот таким молотком



8. Лишний металл деталей доспеха отрубают на наковальне зубилом, но при этом подкладывают мягкую ткань, а на нее еще и «жертвенную пластину» – специальный лист металла, позволяющий при рубке не смять край обрабатываемой детали!



9. На некоторых деталях доспехов есть гребни, повышающие их прочность и защитные свойства. Чтобы их сделать, были придуманы специальные оправки



10. Гребень выбивают плоским молотком на оправке. Сначала вы ударяете молотком по каждой стороне гребня, наконец, в него очень аккуратно забивается оправка



11. На такой оправке загибается край…



12. «Закатанный край». На многих частях брони имеется скрученный или загнутый край, отчасти для того, чтобы сделать ее более жесткой, а отчасти для того, чтобы не травмироваться об острые кромки. Делают это как в горячем, так и в холодном виде



13. Отверстия на деталях очень часто не сверлили, а пробивали, предварительно их нагревая, чтобы снять возникающие напряжения



14. Однако проводилась эта операция последовательно, при помощи трех пробойников разного диаметра!



15. Клепка. Все части брони так или иначе склепаны друг с другом или наклепаны на кожу. Клепать можно было несколькими способами: например, молотком или оправкой для заклепок, в результате чего образуется аккуратная выпуклая заклепка. Клепка выполняется в холодном состоянии



16. Заклепка кожаного ремешка заклепкой. Кожух заклепки прижимается к твердому торцу древесины, листовой металл и шайба надеваются на заклепку. Затем заклепка обжимается ударами молотка

А было так, что когда доспехов и оружия в музее Тауэра стало так много, что показать можно было только лишь малую их часть, англичане благоразумно решили разместить их в новом музее. Но не в Лондоне, где музеев и так хватает, а в одном из городов на периферии.Этим городом стал Лидс. И он, безусловно, от этого выиграл, потому что, хотя музеи в Англии и бесплатные, но людей в Лидс стало приезжать несравненно больше. И вот среди его экспонатов есть совершенно уникальный рыцарский доспех, о котором мы: А – сначала расскажем, а затем: Б – покажем приемы изготовления рыцарских доспехов, посмотреть на которые многие читатели ВО давно уже выражали желание.Считается, что этот рельефный «Львиный доспех» принадлежал королю Франции Генриху II (годы правления 1547–1559).А сделан он был в Италии в знаменитой миланской семье Негроли, которая к середине XVI века была самым популярным производителем этого типа доспехов. Свое название доспех получил от грозных львиных морд, которые имеются на его наиболее заметных поверхностях. Пожалуй, больше всего впечатляет его шлем, который обрамляет лицо раскрытой пастью льва в манере античного древнеримского парадного доспеха.Доспех этот, по-видимому, находился в Англии с середины 1620-х годов, после чего он был грубо переделан, вероятно, с целью увеличения лицевого отверстия шлема.Примерно между 1640 и 1688 годами в этом доспехе изображались Эдуард Монтегю, второй граф Манчестера, Карл II, Козимо Медичи и генерал Джордж Монк, герцог Альбермарль. К концу XVIII века он принадлежал оружейнику Совета по артиллерийским вооружениям Джону Куперу, который, по-видимому, одолжил его для выставки в лондонском Тауэре. Там он был представлен как доспех Карла II и находился на выставке конных фигур, известной как «Линия королей», а позднее экспонировался как доспех Эдуарда VI, и Карла I.Доспех этот, несмотря на всю свою вычурность, боевой, а не парадный. На это указывают наплечники разного размера и наличие отверстий на кирасе для фокра – копейного крюка. Кроме того, форма левого наплечника явно указывает на то, что слева под мышкой должно было зажиматься копье.Однако доспех сделан отнюдь не в традиционной манере Средних веков, а уже вполне «современным» (естественно для того времени), то есть с учетом использования на поле боя огнестрельного оружия.В вертикальном положении (от пола до верхушки шлема) доспех имеет высоту 1730 мм, то есть обладатель его был роста невысокого. Масса брони также не слишком велика: 20,8 кг.Ну, и наконец, латные перчатки. Раструбы их также украшают львиные морды, а это значит, что мастер должен был позаботиться о том, чтобы металл в этом месте был максимально тонким, иначе руки в них было бы не поднять. Ну, а кроме того, они явно устроены так, чтобы их обладатель мог держать в них пистолет или рапиру, а не только копье или меч. В этом случае больше подошла бы латная рукавица с одним пальцем.Латных башмаков у доспеха нет. Возможно, на всю стопу должны были надеваться кольчужные чулки. Но зато на переднюю часть стопы надеваются латные «напалечники» (а как иначе скажешь?), также украшенные львиными мордами.Безусловно, изготовление такого доспеха потребовало бездны труда. Ну, так как же мастера того времени работали над ними?Узнать об этом нам помогут рисунки из Королевского арсенала в Стокгольме. Итак...Как видите, все не так уж и сложно.Есть люди, которые вхолодную ковали вот такие доспехи у себя на кухне, а отжигали на газовой плите. Правда, как к этому относились их жены и соседи, я не знаю. Но доспехи они сделали!