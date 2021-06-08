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Вторая серийная «Варшавянка» для ТОФ готовится к выходу на ходовые испытания

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Вторая серийная подлодка "Магадан" проекта 636.3 "Варшавянка" завершает этап швартовных испытаний. Как сообщает пресс-служба Минобороны, экипаж ДЭПЛ готовит субмарину к выходу на заводские ходовые.


Экипаж "Магадана" и сдаточная команда "Адмиралтейских верфей" приступили к завершающему этапу швартовных испытаний, основная часть работ уже проделана. Подлодка готовится к выходу на ходовые испытания, которые должны завершиться ко Дню ВМФ (25 июля). Вероятней всего, подлодку хотят показать во время Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге в статике, поэтому и названы такие сроки.

Третья в серии для ТОФ и вторая серийная подлодка "Магадан" была спущена на воду в конце марта 2021 года, в апреле начались ее швартовные испытания, в конце месяца на подлодку заселился экипаж, обеспечивающий испытания.

Судя по планам военных, государственные испытания ДЭПЛ начнутся уже после Дня ВМФ. Передача субмарины в состав ВМФ запланирована на ноябрь этого года.

Подлодка "Магадан" заложена 1 ноября 2019 года в один день с четвертой подлодкой данного проекта, получившей название "Уфа". Спуск "Уфы" на воду пройдет, по данным Минобороны, в конце 2021 года. Головная и первая серийные подлодки для ТОФ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" уже вошли в состав ВМФ и готовятся к переходу на Камчатку.
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13 комментариев
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  1. максим1987
    максим1987 Сегодня, 09:45
    +2
    единственный ССЗ России четко выдающий продукцию ВМФ
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 10:26
      0
      есть еще вопрос финансирования, логистики и технического обеспечения )
      если АСЗ этим всем обеспечить он может выдавать гораздо больше)
  2. venik
    venik Сегодня, 09:52
    +2
    "...Подлодка "Магадан" заложена 1 ноября 2019 года в один день с четвертой подлодкой данного проекта, получившей название "Уфа". Спуск "Уфы" на воду пройдет, по данным Минобороны, в конце 2021 года. Головная и первая серийные подлодки для ТОФ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" уже вошли в состав ВМФ и готовятся к переходу на Камчатку...."
    =======
    Ну что же ТОФ потихоньку обноваляется! Это не может не радовать! Причем ДЭПЛ идут на флот неплохими темпами!
    1. alexmach
      alexmach Сегодня, 09:58
      -5
      Причем ДЭПЛ идут на флот неплохими темпами!

      Да только не на тот флот.
  3. alexmach
    alexmach Сегодня, 09:57
    -3
    Головная и первая серийные подлодки для ТОФ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" уже вошли в состав ВМФ и готовятся к переходу на Камчатку.

    Значит ни одна из них до ТОФ пока так и не дошла? Как заметили проницательные поляки "Петропавловск" уже полтора года как в строю и все ещё на Балтике.
  4. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 10:11
    0
    Хорошая, проверенная серия. И темпы строительства неплохие. Вот бы везде так. Ещё бы внэу допилить и можно ещё штук ...цать заказать.
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 11:13
      -2
      Два достоинства-их действительно строят очень быстро и они способны нести комплекс "Калибр".
      А в остальном,увы-проект не новый.а ГЛАВНОЕ - это все таки экспортное изделие .
      Они уступают новейшим ОДНОКОРПУСНЫМ ДЭПЛ противника- более тихим и скрытным,, имеющим ВНЭУ или ЛИАБ, позволяющие оставаться под водой в разы большее время, чем могут наши подлодки, И вооруженные более совершенными торпедами.
      Выход ( пусть частичный) есть: установить антиторпеды и новые системы телеуправления торпедами с ОВЛС.
      1. Чарик
        Чарик Сегодня, 12:35
        0
        да вот только количество Калибров маловато на лодке
  5. Пиджак в запасе
    Пиджак в запасе Сегодня, 10:31
    -4
    С одной стороны, новые лодки -это хорошо.
    А с другой, новые они только по времени выпуска, а так уже проект прошлого века. Даже у папуасов поновее будут.
    Да и до своего флота они никак не дойдут, видимо парады важнее, чем боевая служба.
    Мож они тогда вообще не нужны, раз флот и без них обходится.
  6. 22 dmdc
    22 dmdc Сегодня, 12:29
    -1
    Цитата: alexmach
    Как заметили проницательные поляки

    Для того они там и находятся - чтобы пшеков возбуждать.
  7. мусоргский
    мусоргский Сегодня, 12:36
    0
    А где первые ДЭПЛ для флота, что уже сдали, но они как исчезли?
  8. Прочее
    Прочее Сегодня, 13:00
    0
    Ничего не изменилось - генералы и адмиралы всегда готовятся к прошлой войне! Про ВНЭУ или ЛИАБ - уже даже не пишут и не обещают. Да что там говорить - Рогозину одной микросхемы для запуска спутников не хватает!
  9. NF68
    NF68 Сегодня, 16:07
    0
    Вроде бы и мелочь, но мелочь приятная.