Вторая серийная «Варшавянка» для ТОФ готовится к выходу на ходовые испытания

Вторая серийная подлодка "Магадан" проекта 636.3 "Варшавянка" завершает этап швартовных испытаний. Как сообщает пресс-служба Минобороны, экипаж ДЭПЛ готовит субмарину к выходу на заводские ходовые.Экипаж "Магадана" и сдаточная команда "Адмиралтейских верфей" приступили к завершающему этапу швартовных испытаний, основная часть работ уже проделана. Подлодка готовится к выходу на ходовые испытания, которые должны завершиться ко Дню ВМФ (25 июля). Вероятней всего, подлодку хотят показать во время Главного Военно-морского парада в Санкт-Петербурге в статике, поэтому и названы такие сроки.Третья в серии для ТОФ и вторая серийная подлодка "Магадан" была спущена на воду в конце марта 2021 года, в апреле начались ее швартовные испытания, в конце месяца на подлодку заселился экипаж, обеспечивающий испытания.Судя по планам военных, государственные испытания ДЭПЛ начнутся уже после Дня ВМФ. Передача субмарины в состав ВМФ запланирована на ноябрь этого года.Подлодка "Магадан" заложена 1 ноября 2019 года в один день с четвертой подлодкой данного проекта, получившей название "Уфа". Спуск "Уфы" на воду пройдет, по данным Минобороны, в конце 2021 года. Головная и первая серийные подлодки для ТОФ "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов" уже вошли в состав ВМФ и готовятся к переходу на Камчатку.