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МиГ-29 ВВС Польши ошибочно обстрелял другой МиГ в ходе учений - подтверждает польское Минобороны

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Командование польских ВВС подтверждает сообщения, которые ранее появились в прессе этой страны. В сообщениях указывалось на инцидент во время майских учений, в которых была задействована боевая авиация. Инцидент произошёл близ местечка Надажице, где располагается военный аэродром. Ранее (во времена ПНР) этот аэродром эксплуатировался совместно с советскими специалистами.


В сводках командования ВВС Польши содержится информация о том, что пилот истребителя МиГ-29 осуществил «ошибочный обстрел» другого МиГа. Обстрел был осуществлён с применением 30-мм авиационной пушки.

Польская пресса сообщает, что в результате обстрела, произошедшего, по некоторым данным, в середине мая, МиГ получил серьёзные повреждения.

Из материала:

Попадания из 30-мм пушки привели к появлению нескольких отверстий в фюзеляже боевого самолёта, к повреждению других элементов его конструкции.

Министерство обороны Польши сформировало специальную комиссию, которая занимается расследованием случившегося близ Надажице. Предварительных результатов расследования пока не озвучено.

На данный момент известно, что оба МиГа поднимались в воздух для участия в учениях с 22-й базы тактической авиации в Мальборке на севере страны.

В связи с последними событиями остаётся только удивляться тому, как до сих пор не выдвинута версия о «российском следе». Ведь «российским следом» с некоторых пор принято объяснять любые инциденты в Европе и США: от хакерской атаки на трубопровод и поражения того или иного кандидата на выборах до алкогольного опьянения британских военных в Эстонии.
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54 комментария
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  1. Keeper
    Keeper Сегодня, 09:48
    +10
    Ох и Боширов! Ну и Петров! Уже из пушек стрелять научились!
    1. knn54
      knn54 Сегодня, 09:59
      +3
      -до сих пор не выдвинута версия о «российском следе».
      АВТОР,"сплюньте".
      1. Анахорет
        Анахорет Сегодня, 10:35
        +3
        самолет был российский (советский), патроны тоже российские? ) это все агрессивные действия России или мы что-то не понимаем? ))
        Хайли лайкли) там был русский шпион с ВОООООООТ таким глазом)
  2. Canecat
    Canecat Сегодня, 09:51
    +4
    П&Б всего лишь поиграли в War Tander... кто ж знал, что это будут польские Миги... laughing
  3. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 09:53
    +2
    Попадания из 30-мм пушки привели к появлению нескольких отверстий в фюзеляже боевого самолёта, к повреждению других элементов его конструкции.
    "Эх поскребушек. Видать у тебя кроме гитары ничего в руках не держится" Из пушки самолет не смог завалить. belay Или это МИГи не убиваемые? request
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:23
      +2
      30тью-то миллиметрами??, так-то, кажись и одного хватило бы
      1. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 11:11
        +2
        Привет Рома. ОФЗ не было бронебойными дырок насверлил. Повезло, что МиГ а не ф35, критического ни чего не задел. А так да пара ОФЗ и вряд ли чего спасет.
        1. роман66
          роман66 Сегодня, 11:35
          +2
          привет, Коля! hi да там и хоть бы бронебойный - куда ни ткни - куда-то да попадешь! птицы , вон, сбивают
          1. НИКНН
            НИКНН Сегодня, 11:38
            +1
            Ну бак топливный пробить не страшно БРом он с наполнителем (и даже по моему выдерживает не только Бр, но не уверен), а вот ОФЗ тут посложней, область поражения существенно выше.
  4. sabakina
    sabakina Сегодня, 09:53
    +1
    Интересно, как это у них получилось? Техник снял с оружия предохранительную чеку?
    1. Эль Чувачино
      Эль Чувачино Сегодня, 11:08
      +1
      Так же как недавно получилось у нашего 35-го почесать шкурку 30-го. Всякое бывает)
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:15
      +1
      Скорее пилот включил оружие не там и не во время. За ранее стал готовится к применению. Часто бывало когда предохранительную скобы откидывают за ранее а не БК , ну и пальчики нервные шаловливые как щупальца у осьминога "нечаянно".... Бывало и у нас. feel
  5. Machete
    Machete Сегодня, 09:53
    +5
    Ляхопатриот не стерпел, увидев "вражеский" МиГ.
    Пелена упала на глаза, когда "русских" увидел.
    1. ЯсеньПосейдонов
      ЯсеньПосейдонов Сегодня, 10:56
      0
      Кто-то подшутил. На другом МИГе нанесли красные звёзды. Вот от испугу у пилота и дернулась рука.
  6. Пленник
    Пленник Сегодня, 09:54
    +2
    Смотри ты! Попал. laughing
  7. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 09:54
    +2
    Бей своих , чтоб другие боялись ! wassat
  8. ODERVIT
    ODERVIT Сегодня, 09:54
    +3
    Поляки, конечно, того, но это неново. Подобные эпизоды случаются, увы.
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:56
    0
    Первый вариант,бей своих чтоб чужие боялись,второй вариант ищите женщину.А что из пушки по своим самолетам шмалять можно?Системе свой чужой пушка не подконтрольна?
    1. Егоза
      Егоза Сегодня, 10:17
      +1
      Цитата: tralflot1832
      А что из пушки по своим самолетам шмалять можно?Системе свой чужой пушка не подконтрольна?

      А Вы вспомните фильм "Большая прогулка". Там очень четко показано, как по своим попадать можно (когда у стрелка косоглазие)
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:20
        0
        Тут прицелиться ннадо,они ж воздухе выеживались,и летать вроде умеют.Женщина, точно причина!
    2. sabakina
      sabakina Сегодня, 10:18
      +3
      Нет. У снарядов нет паролей. "Славянский шкаф" тут не прокатит. wink
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:24
        0
        Понятно, на пароль ответ,здесь посылают в эротическое,а ваш шпион живет этажем выше.Я так к начальству захожу на доклад иногда.
  10. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 09:59
    +4
    А зачем они на учения боевые снаряды снарядили в самолёт? Хорошо что пилота не угробили.
    У нас правда не так давно тоже был подобный инцидент,в прошлом году кажется.
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 10:20
      +2
      Насколько я помню, в нашем случае забыли разрядить оружие. Халатность, бывает...
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 10:47
        +1
        Если такое может быть,то пилотам надо делать контрольный залп в воздух для проверки. Это будет надёжнее. И машины останутся целы и пилоты живы.
    2. bober1982
      bober1982 Сегодня, 11:09
      +3
      Цитата: Герман 4223
      А зачем они на учения боевые снаряды снарядили в самолёт?

      Боекомплект пушки всегда заряжен.
      1. Герман 4223
        Герман 4223 Сегодня, 12:16
        0
        Для чего это на учениях нужно?
        1. bober1982
          bober1982 Сегодня, 12:23
          +2
          Цитата: Герман 4223
          Для чего это на учениях нужно?

          Если Вы имеете ввиду - зачем своего "подстрелил",то здесь грубая ошибка летчика,что называется,неграмотная работа с арматурой кабины,которая и привела ко всей этой стрельбе.Хотя,конечно,может быть и другая причина.
          1. Герман 4223
            Герман 4223 Сегодня, 12:35
            0
            Я имел ввиду зачем снаряжать пушку на учебный вылет? Лётчик тоже человек, может и ошибиться.
            1. bober1982
              bober1982 Сегодня, 12:36
              +3
              Цитата: Герман 4223
              Я имел ввиду зачем снаряжать пушку на учебный вылет?

              Пушка всегда заряжена.
              1. Герман 4223
                Герман 4223 Сегодня, 16:46
                0
                А зачем её всегда снаряжённой держать? Если во время учебного вылета может произойти такой казус.
                Нужно ведь учитывать человеческий фактор.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:03
    +3
    остаётся только удивляться тому, как до сих пор не выдвинута версия о «российском следе»
    Еще не вечер и все может случиться. С другой стороны один из летчиков по праву заслужил классификацию "летчик-снайпер".
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 10:28
      0
      Гена прЮвет! Как то смотрел фильм про войну во Вьетнаме. После того, как матрасы поняли, что они зря отказались от стрелковки, они поставили на Сейбор аж 6 пулемётов. Наш пилот рассказывал, что очередь из Сейбора оставляла просто "строчку" на крыле МиГа, тогда как наши пушки МиГов отрывали Сейборам крыло. Наши конструкторы работали и над живучестью самолёта.
  12. ermak124.0
    ermak124.0 Сегодня, 10:04
    +3
    Такой же инцидент был в 16 ВА во времена её дислокации в Германии. Пилот катапультировался.
    1. ODERVIT
      ODERVIT Сегодня, 16:20
      0
      296 иап из 16ВА на полигоне Мары. Ведомый тепловой ракетой в РС ведушему. Лётчик катапульровался. Самолёт МиГ-21смт, в пустыне так и не обнаружили. Может этот, а может другой инцидент.
  13. Eug
    Eug Сегодня, 10:12
    +4
    Попал - значит, хорошее оружие. Не сбил - с одной стороны, устойчивый к боевым повреждениям самолет, с другой - снаряды недостаточно эффективны..
  14. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 10:13
    +6
    Просто Баширов и Петров сейчас заняты, они британцев в Прибалтике набухивают.
    1. Кот Александрович
      Кот Александрович Сегодня, 10:19
      +1
      Не обижайте наших орлов! Они ВЕЗДЕ!
  15. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 10:14
    0
    Шляхта поссорилась, кто ближе к нынешнему главпану на балу сидеть должен)))
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:25
      +1
      точно! это дуэль!! lol
  16. Бомба
    Бомба Сегодня, 10:15
    -1
    Цитата: knn54
    -до сих пор не выдвинута версия о «российском следе».

    Я тоже не перестаю удивляться почему такая версия не выдвинута, месяц уже удивляюсь без перерыва =)
  17. Avior
    Avior Сегодня, 10:16
    -1
    Вот тебе и наглядное подтверждение, что калибр 30 мм маловат- даже не сбил:)
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:27
      +1
      да ладно! это ж еще умудриться надо попасть в такое место, где вдруг важных систем не оказалось, там же все плотненько очень.может , снаряд с дистанционным подрывом и осколками посек
  18. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 10:25
    +1
    Бывает... Пилоты живы и ладно.
  19. APASUS
    APASUS Сегодня, 10:31
    0
    Стоит обратить внимание на акценты в этом материале ,как он преподноситься.Не косорукий боец завалил побратима ,а МИГ- 29 .Акцент переноситься на советский образец техники ,а не на действие пилотов !!
  20. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:34
    0
    Нарисовался третий вариант ,неудачная шутка.Ведущий ведомому:Вацлав,я Покрышкин я атакую тебя!!!Ведомый с перепугу и извернулся!!! laughing
  21. Al_lexx
    Al_lexx Сегодня, 10:39
    +2
    Российские хакеры взломали мозг польского пилота..
  22. Александр Терентьев
    Александр Терентьев Сегодня, 11:20
    0
    Попасть точно не умеют ...
    А что говорить про ракеты дальнего боя, если в упор из скорострельной пушки не смог свалить цель.
  23. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 11:49
    +1
    Инцидент произошёл близ местечка Надажице, где располагается военный аэродром.
    Знакомые места, там ещё полигон неподалёку был, я в своё время на этот полигон ездил, связь "качал"...Прекрасное время было... good
  24. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:23
    0
    Знаю. Видел. Верю. Их там двое было-" стреляющих" Среднего роста. Один- самбист. Второй- весь такой культурный, воспитанный. Приятные люди, одним словом.
  25. алекс самолетов
    алекс самолетов Сегодня, 12:36
    -1
    Забыли как в тверской области су 35 сбил су 30 ?? тут хоть самолёт цел,а вот новой сушке пришел кирдык,благо пилоты катапультировались.кстати вооружены и миг и су однооипной пушкой гш 301
    1. BABAY22
      BABAY22 Сегодня, 12:50
      +1
      Нет, не забыли. А что?
  26. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Сегодня, 15:34
    0
    У Польши похоже все Ф-16 к земле прикованы отсутствием запчастей и обслуживания, остались одни МиГ-29 и те без ракет в достаточном количестве. На учениях отрабатывали стрельбу из пушек.
  27. letovvany
    letovvany Сегодня, 16:55
    0
    Боятся "российской угрозы", а уничтожают сами себя... Странные они!