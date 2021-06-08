МиГ-29 ВВС Польши ошибочно обстрелял другой МиГ в ходе учений - подтверждает польское Минобороны

Командование польских ВВС подтверждает сообщения, которые ранее появились в прессе этой страны. В сообщениях указывалось на инцидент во время майских учений, в которых была задействована боевая авиация. Инцидент произошёл близ местечка Надажице, где располагается военный аэродром. Ранее (во времена ПНР) этот аэродром эксплуатировался совместно с советскими специалистами.
В сводках командования ВВС Польши содержится информация о том, что пилот истребителя МиГ-29 осуществил «ошибочный обстрел» другого МиГа. Обстрел был осуществлён с применением 30-мм авиационной пушки.
Польская пресса сообщает, что в результате обстрела, произошедшего, по некоторым данным, в середине мая, МиГ получил серьёзные повреждения.
Из материала:
Попадания из 30-мм пушки привели к появлению нескольких отверстий в фюзеляже боевого самолёта, к повреждению других элементов его конструкции.
Министерство обороны Польши сформировало специальную комиссию, которая занимается расследованием случившегося близ Надажице. Предварительных результатов расследования пока не озвучено.
На данный момент известно, что оба МиГа поднимались в воздух для участия в учениях с 22-й базы тактической авиации в Мальборке на севере страны.
В связи с последними событиями остаётся только удивляться тому, как до сих пор не выдвинута версия о «российском следе». Ведь «российским следом» с некоторых пор принято объяснять любые инциденты в Европе и США: от хакерской атаки на трубопровод и поражения того или иного кандидата на выборах до алкогольного опьянения британских военных в Эстонии.