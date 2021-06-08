МиГ-29 ВВС Польши ошибочно обстрелял другой МиГ в ходе учений - подтверждает польское Минобороны

Попадания из 30-мм пушки привели к появлению нескольких отверстий в фюзеляже боевого самолёта, к повреждению других элементов его конструкции.

Командование польских ВВС подтверждает сообщения, которые ранее появились в прессе этой страны. В сообщениях указывалось на инцидент во время майских учений, в которых была задействована боевая авиация . Инцидент произошёл близ местечка Надажице, где располагается военный аэродром. Ранее (во времена ПНР) этот аэродром эксплуатировался совместно с советскими специалистами.В сводках командования ВВС Польши содержится информация о том, что пилот истребителя МиГ-29 осуществил «ошибочный обстрел» другого МиГа. Обстрел был осуществлён с применением 30-мм авиационной пушки.Польская пресса сообщает, что в результате обстрела, произошедшего, по некоторым данным, в середине мая, МиГ получил серьёзные повреждения.Из материала:Министерство обороны Польши сформировало специальную комиссию, которая занимается расследованием случившегося близ Надажице. Предварительных результатов расследования пока не озвучено.На данный момент известно, что оба МиГа поднимались в воздух для участия в учениях с 22-й базы тактической авиации в Мальборке на севере страны.В связи с последними событиями остаётся только удивляться тому, как до сих пор не выдвинута версия о «российском следе». Ведь «российским следом» с некоторых пор принято объяснять любые инциденты в Европе и США: от хакерской атаки на трубопровод и поражения того или иного кандидата на выборах до алкогольного опьянения британских военных в Эстонии.