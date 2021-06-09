Sturmtiger: 380 миллиметров огневой мощи

Всего было построено 18 моделей Sturmtiger. 65-тонная САУ базировалась на шасси поздней модели «Тигра I» и оснащалась 380-мм штурмовой мортирой. Это был модифицированный корабельный бомбомет с двухступенчатой реактивной системой: первый заряд разгонял полутораметровый снаряд весом 350 кг по короткому стволу, а затем запускался твердотопливный ракетный двигатель и снаряд летел дальше. Вспышка от выстрела была очень яркой и раскрывала позицию «Штурмтигра», поэтому задерживаться на одном месте крайне не рекомендовалось. Стоит отметить, что выдержать попадание этой машины могли очень немногие укрепления.
В САУ помещалось максимум 14 снарядов (учитывая их размеры, это не так уж мало) Чтобы пополнить боекомплект требовались были все четыре члена экипажа и кран на корме рубки.
Толщина лобовой брони «Штурмтигра» составляла 150 мм. В других частях корпуса также находились крепкие бронелисты от 60 до 100 мм. У самоходки было очень много сходств с поздней моделью тигра: габариты, двигатель, ходовая, а также проблемы в виде недостатка мощности и низкой надежности. Именно поэтому некоторые экипажи просто бросали свои машины, когда те выходили из строя или отстреливали все снаряды.
По мнению экспертов, идея создания Sturmtiger была впечатляющей. Однако к тому моменту, когда его начали собирать, боевые действия стали проходить намного быстрее, а Германия перешла к обороне. Грозным САУ с огромными калибрами было уже не суждено штурмовать укрепления противника.
Чем еще примечательна машина и что находится внутри знаменитого «Штурмтигра» смотрите в видео от компании Wargaming.