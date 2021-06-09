Sturmtiger: 380 миллиметров огневой мощи

«Штурмтигр» представляет собой самоходную артиллерийскую установку с реактивным минометом. Проект создания машины для разрушения укреплений рассмотрели в 1943 году, а в конце 1944-го уже развернули производство. Пара прототипов впервые вступила в бой во время Варшавского восстания. Самоходки поддерживали пехоту огнем по укрепленным позициям.Всего было построено 18 моделей Sturmtiger. 65-тонная САУ базировалась на шасси поздней модели «Тигра I» и оснащалась 380-мм штурмовой мортирой. Это был модифицированный корабельный бомбомет с двухступенчатой реактивной системой: первый заряд разгонял полутораметровый снаряд весом 350 кг по короткому стволу, а затем запускался твердотопливный ракетный двигатель и снаряд летел дальше. Вспышка от выстрела была очень яркой и раскрывала позицию «Штурмтигра», поэтому задерживаться на одном месте крайне не рекомендовалось. Стоит отметить, что выдержать попадание этой машины могли очень немногие укрепления.В САУ помещалось максимум 14 снарядов (учитывая их размеры, это не так уж мало) Чтобы пополнить боекомплект требовались были все четыре члена экипажа и кран на корме рубки.Толщина лобовой брони «Штурмтигра» составляла 150 мм. В других частях корпуса также находились крепкие бронелисты от 60 до 100 мм. У самоходки было очень много сходств с поздней моделью тигра: габариты, двигатель, ходовая, а также проблемы в виде недостатка мощности и низкой надежности. Именно поэтому некоторые экипажи просто бросали свои машины, когда те выходили из строя или отстреливали все снаряды.По мнению экспертов, идея создания Sturmtiger была впечатляющей. Однако к тому моменту, когда его начали собирать, боевые действия стали проходить намного быстрее, а Германия перешла к обороне. Грозным САУ с огромными калибрами было уже не суждено штурмовать укрепления противника.Чем еще примечательна машина и что находится внутри знаменитого «Штурмтигра» смотрите в видео от компании Wargaming.