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Sturmtiger: 380 миллиметров огневой мощи

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«Штурмтигр» представляет собой самоходную артиллерийскую установку с реактивным минометом. Проект создания машины для разрушения укреплений рассмотрели в 1943 году, а в конце 1944-го уже развернули производство. Пара прототипов впервые вступила в бой во время Варшавского восстания. Самоходки поддерживали пехоту огнем по укрепленным позициям.


Всего было построено 18 моделей Sturmtiger. 65-тонная САУ базировалась на шасси поздней модели «Тигра I» и оснащалась 380-мм штурмовой мортирой. Это был модифицированный корабельный бомбомет с двухступенчатой реактивной системой: первый заряд разгонял полутораметровый снаряд весом 350 кг по короткому стволу, а затем запускался твердотопливный ракетный двигатель и снаряд летел дальше. Вспышка от выстрела была очень яркой и раскрывала позицию «Штурмтигра», поэтому задерживаться на одном месте крайне не рекомендовалось. Стоит отметить, что выдержать попадание этой машины могли очень немногие укрепления.


В САУ помещалось максимум 14 снарядов (учитывая их размеры, это не так уж мало) Чтобы пополнить боекомплект требовались были все четыре члена экипажа и кран на корме рубки.

Толщина лобовой брони «Штурмтигра» составляла 150 мм. В других частях корпуса также находились крепкие бронелисты от 60 до 100 мм. У самоходки было очень много сходств с поздней моделью тигра: габариты, двигатель, ходовая, а также проблемы в виде недостатка мощности и низкой надежности. Именно поэтому некоторые экипажи просто бросали свои машины, когда те выходили из строя или отстреливали все снаряды.


По мнению экспертов, идея создания Sturmtiger была впечатляющей. Однако к тому моменту, когда его начали собирать, боевые действия стали проходить намного быстрее, а Германия перешла к обороне. Грозным САУ с огромными калибрами было уже не суждено штурмовать укрепления противника.

Чем еще примечательна машина и что находится внутри знаменитого «Штурмтигра» смотрите в видео от компании Wargaming.

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7 комментариев
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  1. Морской Кот
    Морской Кот Сегодня, 05:31
    +1
    Смешные ребята, к концу 44 года запустить в производство самоходку для разрушения укреплений... Им, к этому времени, и своё-то удержать уже не светило.
  2. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 06:40
    +1
    По мнению экспертов, идея создания Sturmtiger была впечатляющей. Однако к тому моменту, когда его начали собирать, боевые действия стали проходить намного быстрее, а Германия перешла к обороне. Грозным САУ с огромными калибрами было уже не суждено штурмовать укрепления противника.
    И всё же "идея" не погибла на фронте ! В послевоенные годы в СССР была развёрнута разработка ,так называемых, *пусковых установок ,устроенных по принципу "глухая труба"("закрытая труба")*...В разработках принимали участие и немецкие специалисты... Эти "установки-орудия" разрабатывались в крупных калибрах и предназначались для запуска ядерных боеприпасов, которые тогда не умели делать "мелкими" !
    В 1946 г. при участии немецких специалистов была разработана 560-мм "ракетная" (пусковая)установка RAK (E) в железнодорожном и гусеничном вариантах ! RAK(E) имела короткий тонкостенный ствол-моноблок с навинтным казёнником . Запирание канала ствола производилось массивным горизонтальным клиновым затвором . Ствол нарезной...противооткатные устройства -обычного типа ... Изюминкой "орудия-пусковой установки" был активно-реактивный снаряд RS-142 со стартовым весом 1158 кг Заряд был невелик-всего 29,6 кг и дульная энергия была невелика...зато и максимальное давление в стволе было "мало", что позволило создать лёгкий ствол и всё "орудие" !
    На расстоянии 100 м от дула ствола включался ракетный двигатель . За 5 минут работы его сгорало 478 кг ракетного топлива и скорость снаряда увеличивалась до 1200-1510 м/с Вращение снаряда усиливалось за счёт 30 наклонных сопел...Снаряд доставлял к цели 220 кг тротила на расстояние 94 км...габариты БЧ,где размещался тротил допускали размещение даже первых несовершенных ядерных зарядов...К пусковым установкам по схеме "закрытая труба" вернулись,после 15-летнего перерыва в 1963 г. Тогда приступили к разработке "орудия-пусковой установки" Д-80
    Чтобы сделать проект "орудия" Д-80 более "привлекательным", на его "базе" было спроектировано ещё несколько "орудий-пусковых установок" со схемой " закрытая/глухая труба"...: 1).280-мм 4-ствольная самоходная установка Д-6 ; 2).152-мм 4-ствольная самоходная установка Д-14; 3).280-мм буксируемая установка Д-27 ; 4).280-мм буксируемая установка Д-105....
    1. Морской Кот
      Морской Кот Сегодня, 06:55
      0
      Владимир, привет! hi Ты эти машины имеешь в виду7



      1. Nikolaevich I
        Nikolaevich I Сегодня, 07:20
        +1
        Здравия желаю, Костя ! И эти тоже ...! wink Но история "орудий-пусковых установок" подобного типа началась ранее с 560-мм "орудия" RAK(E)... soldier
        1. Морской Кот
          Морской Кот Сегодня, 07:48
          +2
          Фото нигде нет, есть длинный список ТТХ, но заканчивается он вот этой фразой
          Статус: СССР - на вооружении не состоял, серийно не производился. Возможно, даже не строился и не испытывался.
          1. Nikolaevich I
            Nikolaevich I Сегодня, 08:23
            +1
            1.Фоток,действительно, нет... есть схематические рисунки , но они у меня на "бумажном носителе"... 2. "Возможно, не строился и не испытывался..." Ну, такая "формулировка" не исключает на 100% изготовления ,хотя бы,одного орудия ,или,что вероятнее, частичного(!) изготовления отдельных "компонентов"... На такое "толстое" обстоятельство могут указывать "тонкие" намёки в виде весьма подробного описания системы ...даже, подробные описания отдельных узлов системы..Весьма подробно описание самого активно-реактивного снаряда и его "функционирования"... О Д-80 тоже нет свидетельств о "практическом воплощении в железе";хотя и имеются "намёки" об изготовлении "отдельных компонентов" !
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 07:08
    0
    Сумрачный тевтонский гений родил вундерваффе.
    В дуло мортиры человек пролезет.
    Вручную снаряд не затолкаешь... все краном... придумают же гемморой для экипажа.