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Лёгкая «двойка» вермахта: о танке Panzerkampfwagen II

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Лёгкая «двойка» вермахта: о танке Panzerkampfwagen II

Кадр польской реконструкции боёв Второй мировой войны



Одним из массово использовавшихся гитлеровцами танков начального периода Второй мировой войны является Pz.Kpfw.II (Panzerkampfwagen II). Зачастую в историографических очерках этот 9,5-тонный лёгкий танк именуется «двойкой». На «двойку» немецкие войска возлагали серьёзные надежды и считали вполне достаточным для стремительного продвижения вглубь СССР в рамках так называемого «блицкрига».

Под Москвой гитлеровцы осознали реальность – блицкриг не задался, война переходит в затяжную фазы. А также осознали то, что лёгкими танками большую войну не выиграть. Во второй половине 1942 года производство Panzerkampfwagen II было остановлено, так как требовалось другое бронетанковое вооружение на полях сражений – в первую очередь на Восточном фронте.

Однако сам лёгкий танк Panzerkampfwagen II определённого внимания всё же заслуживает. Хотя бы потому, что в общей сложности их было выпущено более 2 тысяч единиц в разнообразных модификациях. Эксплуатировались эти боевые машины не только вермахтом. Немецкие «двойки» стояли на вооружении союзников гитлеровской Германии – Болгарии, Румынии, Словакии.

Подробности о лёгких танках Pz.Kpfw.II приводятся в сюжете на канале «Старина», указавшем на то, что видео носит просветительский характер.

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11 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:05
    +1
    Всему своё время и место.
    Техника устаревает и уходит в прошлое, пропуская вперёд следующее поколение.
    1. Морской Кот
      Морской Кот Вчера, 19:13
      +2
      На «двойку» немецкие войска возлагали серьёзные надежды и считали вполне достаточным для стремительного продвижения вглубь СССР в рамках так называемого «блицкрига».

      Насколько я помню, они больше рассчитывали на Т - III и Т - IV, отлично зная какие танки есть на вооружении Красной Армии.
      1. hohol95
        hohol95 Вчера, 21:40
        +1
        Расчитывать они хотели только на III-ку. Но с её массовым производством по началу были большие проблемы и основными танками оказались II-ка и IV-ка. Не безрыбье... Спасала только тактика применения, отсутствие большого колличества ПТО у противников. Как только у противника появлялась сильная оборона "двойка" ушла в разведывательные, учебные и противопартизанские части. Из первой линии их убрали.
  2. Xlor
    Xlor Вчера, 19:53
    +1
    Это классический танк поддержки пехоты - именно такое использование подобных танков и планировалось всеми Генеральными штабами
    1. smaug78
      smaug78 Вчера, 21:38
      0
      Это классический танк поддержки пехоты - именно такое использование подобных танков и планировалось всеми Генеральными штабами
      Правда немцы об этом не знали и почему-то двойка не придавалась пехотным частям для усиления.
      Идея создания «танка поддержки пехоты» была озвучена Управлением вооружений осенью 1939 года.
      Источник: http://aviarmor.net/tww2/tanks/germany/pz1f.htm
    2. hohol95
      hohol95 Вчера, 21:44
      0
      С 14,5мм лобовой брони и 20мм пушкой поддерживать пехоту???
  3. Xlor
    Xlor Вчера, 19:58
    +2
    Цитата: Морской Кот
    Насколько я помню, они больше рассчитывали на Т - III и Т - IV, отлично зная какие танки есть на вооружении Красной Армии.

    Когда в вермахте рассчитывали использование таких танков, никто даже и не думал, что танк может воевать с танком. Танк, в представлении военных того времени - это орудие прорыва и поддержки наступающей пехоты. Никто из генералов не предполагал никаких танковых сражений...
    1. Aleksandre
      Aleksandre Вчера, 23:02
      0
      Цитата: Xlor
      Когда в вермахте рассчитывали использование таких танков, никто даже и не думал, что танк может воевать с танком. Танк, в представлении военных того времени - это орудие прорыва и поддержки наступающей пехоты. Никто из генералов не предполагал никаких танковых сражений...

      "Атаки бронетехники противника в будущем неизбежны, но у нас будет возможность выслать им навстречу наши танки, сгруппированные в крупные формирования, специально подготовленные для подобного сражения..." (с)
      Guderian Н. «Achtung — Panzer!» Die Entwicklung der Panzerwaffe, ihre Kampftaktik und ihre operativen Möglichkeiten. — Stuttgart, 1937
      Можно так же предположить, что все эти мысли витали в голове автора задолго до выхода книги.
  4. Luminman
    Luminman Вчера, 20:05
    +1
    Цитата: rocket757
    Техника устаревает и уходит в прошлое, пропуская вперёд следующее поколение.


    Техника не устаревает. Устаревают взгляды на ее использование. К 1942 году такие танки просто было негде использовать. Во всяком случае, на Восточном фронте
  5. Avior
    Avior Вчера, 20:42
    +1
    Насыщение советских войск средствами ПТО сделало малоэффективным применение лёгких танков, даже такого неплохого, как Т-2
  6. smaug78
    smaug78 Вчера, 21:17
    0
    вот хорошая статья о "двойке" - https://warspot.ru/6915-vneplanovyy-tank. Без фантазий
    На «двойку» немецкие войска возлагали серьёзные надежды и считали вполне достаточным для стремительного продвижения вглубь СССР в рамках так называемого «блицкрига».