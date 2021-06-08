Лёгкая «двойка» вермахта: о танке Panzerkampfwagen II

Кадр польской реконструкции боёв Второй мировой войны
Одним из массово использовавшихся гитлеровцами танков начального периода Второй мировой войны является Pz.Kpfw.II (Panzerkampfwagen II). Зачастую в историографических очерках этот 9,5-тонный лёгкий танк именуется «двойкой». На «двойку» немецкие войска возлагали серьёзные надежды и считали вполне достаточным для стремительного продвижения вглубь СССР в рамках так называемого «блицкрига».
Под Москвой гитлеровцы осознали реальность – блицкриг не задался, война переходит в затяжную фазы. А также осознали то, что лёгкими танками большую войну не выиграть. Во второй половине 1942 года производство Panzerkampfwagen II было остановлено, так как требовалось другое бронетанковое вооружение на полях сражений – в первую очередь на Восточном фронте.
Однако сам лёгкий танк Panzerkampfwagen II определённого внимания всё же заслуживает. Хотя бы потому, что в общей сложности их было выпущено более 2 тысяч единиц в разнообразных модификациях. Эксплуатировались эти боевые машины не только вермахтом. Немецкие «двойки» стояли на вооружении союзников гитлеровской Германии – Болгарии, Румынии, Словакии.
Подробности о лёгких танках Pz.Kpfw.II приводятся в сюжете на канале «Старина», указавшем на то, что видео носит просветительский характер.