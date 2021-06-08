Российским субмаринам дали шанс: ЦКБ «Рубин» включён в индийский тендер на закупку подлодок

Концепт ПЛ «Амур 950» от ЦКБ «Рубин»: предусмотрена возможность оснащения подводной лодки воздухонезависимой энергетической установкой с электрохимическими генераторами

Правительство Индии 4 июня одобрило запуск программы строительства шести неатомных подводных лодок общей стоимостью 6,14 миллиарда долларов.Проект, по которому будут строиться субмарины, ещё предстоит разработать, но он уже получил обозначение 75-I. Как поясняют в Минобороны, в качестве одного из требований фигурирует оснащение ПЛ новейшей воздухонезависимой силовой установкой (AIP).Индийские власти намерены впервые применить при исполнении заказа модель стратегического партнёрства. Она позволяет отбирать частные местные компании для производства крупных вооружений и платформ, включая подводные лодки, в сотрудничестве с зарубежными производителями оригинального оборудования.Уже определены два отечественных предприятия – государственное Mazagon Dockyard Limited (MDL) и частное Larsen & Toubro Ltd – и даётся шанс пяти иностранным поставщикам: ЦКБ «Рубин» из России, Naval Group из Франции, Navantia из Испании, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) из ФРГ и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering из Южной Кореи.Официально индийские верфи будут включены в тендер в течение следующих двух месяцев, с ожиданием, что эти компании затем объединятся с одним из пяти иностранных партнёров. Как пояснили в Минобороны, зарубежные предприятия «должны чётко определить масштабы передачи технологий в конкретных областях, удовлетворить требования к проведению местных работ, предложить стратегию экономического взаимодействия с индийскими главными партнёрами и поставщиками, а также представить программу подготовки местной рабочей силы».Ожидается, что чиновникам военного ведомства потребуется не менее двух лет, прежде чем они сделают окончательный выбор и подпишут контракт с победителем. Первая подводная лодка, как предполагается, выйдет в море не раньше 2030 года.