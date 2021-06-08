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Российским субмаринам дали шанс: ЦКБ «Рубин» включён в индийский тендер на закупку подлодок

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Концепт ПЛ «Амур 950» от ЦКБ «Рубин»: предусмотрена возможность оснащения подводной лодки воздухонезависимой энергетической установкой с электрохимическими генераторами



Правительство Индии 4 июня одобрило запуск программы строительства шести неатомных подводных лодок общей стоимостью 6,14 миллиарда долларов.

Проект, по которому будут строиться субмарины, ещё предстоит разработать, но он уже получил обозначение 75-I. Как поясняют в Минобороны, в качестве одного из требований фигурирует оснащение ПЛ новейшей воздухонезависимой силовой установкой (AIP).

Индийские власти намерены впервые применить при исполнении заказа модель стратегического партнёрства. Она позволяет отбирать частные местные компании для производства крупных вооружений и платформ, включая подводные лодки, в сотрудничестве с зарубежными производителями оригинального оборудования.

Уже определены два отечественных предприятия – государственное Mazagon Dockyard Limited (MDL) и частное Larsen & Toubro Ltd – и даётся шанс пяти иностранным поставщикам: ЦКБ «Рубин» из России, Naval Group из Франции, Navantia из Испании, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) из ФРГ и Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering из Южной Кореи.

Официально индийские верфи будут включены в тендер в течение следующих двух месяцев, с ожиданием, что эти компании затем объединятся с одним из пяти иностранных партнёров. Как пояснили в Минобороны, зарубежные предприятия «должны чётко определить масштабы передачи технологий в конкретных областях, удовлетворить требования к проведению местных работ, предложить стратегию экономического взаимодействия с индийскими главными партнёрами и поставщиками, а также представить программу подготовки местной рабочей силы».

Ожидается, что чиновникам военного ведомства потребуется не менее двух лет, прежде чем они сделают окончательный выбор и подпишут контракт с победителем. Первая подводная лодка, как предполагается, выйдет в море не раньше 2030 года.
Использованы фотографии:
Сайт ЦКБ «Рубин»
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34 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:06
    -8
    Французы врубят, как с Рафалями ,свою коррупционную схему и все.У наших вариантов нет!!!
    1. Вольный Каменщик
      Вольный Каменщик Сегодня, 11:10
      +11
      А я то, по своей наивности, считал, что у наших вариантов нет, потому что за столько лет так и не смогли осилить ДЭПЛ с ВНЭУ laughing

      Что касается французов: по вашему мнению - если купили бы нашу технику, все было бы честно, без коррупционной схемы laughing К тому же, как ни крути, Рафаль имеет более продвинутую авионику, по сравнению с МиГ-35, взять тот же радар с АФАР...
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:20
        +1
        Где производство Рафалей в Индии,а это главное условие тендера!Главный индус по Рафалям до сих пор поет Джими ,Джими ача ,ача.
      2. lucul
        lucul Сегодня, 11:37
        -9
        К тому же, как ни крути, Рафаль имеет более продвинутую авионику, по сравнению с МиГ-35, взять тот же радар с АФАР.

        "Иззя ты не прав " .)))
        А как там у Рафаля обстоят дела с РОФАРОМ ? Наброски хоть есть ? )))
        Или ещё даже не приступали ?)))
        А я то, по своей наивности, считал, что у наших вариантов нет, потому что за столько лет так и не смогли осилить ДЭПЛ с ВНЭУ

        А зачем вам так уж нужна эта ВНЭУ ,если на Борее стоят станции обнаружения более 300 км дальности ? )))
        1. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 12:03
          +7
          Цитата: lucul

          А зачем вам так уж нужна эта ВНЭУ ,если на Борее стоят станции обнаружения более 300 км дальности ? )))


          Вам не кажется, что при таких цифрах - нужно прыгать как на майдане? безостановочно!

          А ес ли серьезно - то фантастика - это в другом зале.
          Там где живут, Оператор, РомариоАгро, и прочие персонажи, верящие в 300км дальности обнаружения вражеских ПЛ...
      3. knn54
        knn54 Сегодня, 12:09
        +5
        Испанцы,французы с австралийцами до сих пор "колотятся".
        У немцев проект настолько дорогой и сложный ,что даже ВМС ФРГ не хотят покупать.
        Правда испанцы разработали собственную ВНЗУ с использованием биоэтанола. Который разлагаясь в специальных реакторах-процессорах, выделяет водород высокой чистоты.
        А вот корейская НАПЛ типа KSS-III наиболее подходящая.
        .Вооружение включает ВЕРТИКАЛЬНЫЕ пусковые установки с шестью крылатыми или баллистическими ракетами и 533-мм торпедные аппараты для стрельбы торпедами и ПКР.
        Ее подводное водоизмещение – 3750 т, длина – 83,5 м, максимальная подводная скорость хода – 20 узлов, дальность плавания – 10 000 миль(!). Экипаж - 50 человек.
        Ну ВНЭУ в наличии.
        1. URAL72
          URAL72 Сегодня, 12:24
          +2
          корейская НАПЛ типа KSS-III наиболее подходящая."

          Тоже так считаю. Однако почему в списке нет Швеции и Японии? Последняя сняла запрет на экспорт вооружений. Даже в Австралийском тендере по ПЛ вроде участвовала.
          Россия вроде приступает к строительству ПЛ нового проекта, значит с ВНЭУ есть подвижки. В любом случае по условиям тендера обязаны быть. Иначе заявки на участие не будет.
      4. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 13:30
        +1
        Главным условием победы в тендере - было производство "рафалей" в Индии. Сначала сборка из французских комплектов, с последующей локализацией. Где собранные в Индии "рафали"?)))))
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 11:17
      -3
      Вы считаете, что у французов более крутые специалисты по взяткам и откатам чем у нас? what
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:33
        +1
        У них масштабы больше,любимому слону золотые бивни вставить!
      2. Горный стрелок
        Горный стрелок Сегодня, 12:04
        +1
        Цитата: paul3390
        Вы считаете, что у французов более крутые специалисты по взяткам и откатам чем у нас?

        Разумеется. У них на сотни лет больше практики. Почитать романы 19 века...
        1. paul3390
          paul3390 Сегодня, 12:09
          +2
          Да мы за прошедшие 30 лет такую практику набрали в этом нелёгком деле - кто угодно обзавидуется!!
    3. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:34
      +5
      если учесть, что наши прикупили верфь в Индии, возможен вариант частичного выполнения заказа "на месте") а для индусов тема локализации очень актуальна так что у нас шансов хватает и без взяточников) хотя и они тоже у нас - опытный контингент)))
      1. lucul
        lucul Сегодня, 11:42
        -6
        если учесть, что наши прикупили верфь в Индии, возможен вариант частичного выполнения заказа "на месте")

        Считаю продажу своего оружия зарубеж ошибкой . Мы по сути рассекречиваем с таким трудом созданные технологии. Ведь для толкового инженера много и не надо - достаточно увидеть и понять принцип работы.
        Напоминаю - доступ и изучение ракет Фау-2 позволили сделать скачок в нашем ракетостроении на десятилетия вперёд.
        Не имей мы доступа к Фау-2 всё намного медленее шло бы.
        А тут мы практически дарим технологии с этими подводными лодками.
        1. хрыч
          хрыч Сегодня, 11:57
          +6
          Нет там ничего, что нет у других. Также экспертный совет решает о возможности продажи. Продажа оружия крайне выгодна для государства и отдавать сие другим - глупо, тем более Индия обречена не быть нашим врагом.
        2. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 12:15
          +7
          Цитата: lucul
          А тут мы практически дарим технологии с этими подводными лодками.

          Да, как бэ....
          Это именно у нас и нету этих самых технологий.
          Вон для японцев уже и ВНЭУ пройденый этап, а мы так и не осилили.
        3. SovAr238A
          SovAr238A Сегодня, 12:18
          +7
          Цитата: lucul
          если учесть, что наши прикупили верфь в Индии, возможен вариант частичного выполнения заказа "на месте")

          Считаю продажу своего оружия зарубеж ошибкой . Мы по сути рассекречиваем с таким трудом созданные технологии. Ведь для толкового инженера много и не надо - достаточно увидеть и понять принцип работы.
          Напоминаю - доступ и изучение ракет Фау-2 позволили сделать скачок в нашем ракетостроении на десятилетия вперёд.
          Не имей мы доступа к Фау-2 всё намного медленее шло бы.
          А тут мы практически дарим технологии с этими подводными лодками.


          Тут надо уметь думать рационально...
          Если вы думаете, что вы солнце и мир крутится только вокруг вас одного - тогда да. Ваша логика понятна.

          Но увы, мир очень многогранен.

          Умных людей, умных конструкторов, по всему миру - как дров за баней.
          ВНЭУ, подводные лодки высокого класса самостоятельно разрабатывают и производят несколько стран мира.
          Шведы, Немцы, Англы, Франки, Мерикосы, Джапы - делают отличные лодки.
          Соответственно уровень владения ими технологий строительства ПЛ, АПЛ, и всего связанного с подплавом - как минимум на одном уровне с нашими, если не выше.
          По крайней мере ВНЭУ у нас до сих пор нет, а у некоторых из списка они уже по 20 лет...
          О какой секретности вы говорите - если все вышеперечисленные ничем не уступают нашим в готовых изделиях?
          У нас что есть какой то "тайный ингредиент", позволяющий нашим лодкам - становиться "звездными крейсерами "Галактика"? нет такой технологии.
          У нас лодки, такие же и на том же уровне, что и у наших врагов-конкурентов.
          Нет никакого секретного тайного в строительстве подлодок.
          нет.
          Соответственно, когда мы в итоге осознаем, что мы не "единственные носители тайного знания"...
          Что все участники игры (которых 5-6), находятся на одном уровне развития технологий и никто никому не уступает, так почему не продать эти технологии кому то еще?
          Конкурента мы не создадим - они и так уже есть в количестве 5-6 единиц.
          Так проще продать и отбить хоть какие то свои затраты на свою школу, чем отдавать другому такой лакомый кусок...
    4. Rageee
      Rageee Сегодня, 11:46
      -1
      России кроме как древней варшавянки предложить нечего, поэтому в этом тендере предсказуемо пролетят как фанера над Парижем)
      1. Чарик
        Чарик Сегодня, 12:31
        -3
        значит Украина свою последнюю продаст индусам
  2. El Dorado
    El Dorado Сегодня, 11:10
    +2
    Увы, но у "Рубина" шансов практически нет.
  3. Canecat
    Canecat Сегодня, 11:18
    +1
    Ну выйграем тендер... свои то когда строить? Вечером и по выходным?
  4. Luty
    Luty Сегодня, 11:22
    +3
    Да у индусов одна задача получить технологии. А у нас реально денег отбить на серии. Может тогда и себе пойдет как серия 11356.
  5. markant1970
    markant1970 Сегодня, 11:39
    +3
    А что разработка и производство ВНЭУ уже на" потоке"?На сколько помню, из прессы,установку так и не смогли" допилить "
  6. SovAr238A
    SovAr238A Сегодня, 12:37
    +3
    С имеющимися проектами типа Амур, в данном тендере делать просто нечего...
    Концепция устаревшая, лет на 40...
    950 проект - можно сказать что "какой то беззубый".
    ну да. как бы есть 10 ВПУ для Калибров.
    Но.

    4 ТА и всего 6 торпед к ним.
    Т.е. боезапаса по торпедам - просто нет.
  7. Marachuh
    Marachuh Сегодня, 12:45
    0
    Да начнутся новые танцы!
  8. Лт. запаса ВВС
    Лт. запаса ВВС Сегодня, 12:47
    +2
    Вместо разработки воздухонезависимой установки проще литий-ионные аккумуляторы установить. Ёмкость у них значительно выше чем у кислотных. Если Варшавянка на кислотных аккумуляторах в подводном положении может пройти 700 километров, то на литий-ионных 2800 где то, а то и больше.

    "Плотность энергии

    Литий-ионные аккумуляторы по плотности энергии превосходят свинцовые в несколько раз. В нашем случае свинцово-кислотный аккумулятор имеет абсолютную ёмкость 252 Втч (7 Ач * 36 В) при весе 6,9 кг. То есть плотность энергии составляет 36,5 Втч/кг.

    В то же время, литий-ионный аккумулятор при абсолютной ёмкости 270 Втч (7,5 Ач * 36 В) весит 1,6 кг, то есть его плотность энергии составляет 168 Втч/кг, что превосходит значение свинцового аккумулятора более чем в 4 раза."
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 13:25
      +3
      Цитата: Лт. запаса ВВС
      проще литий-ионные аккумуляторы установить.

      Не, не проще.
      Там есть некоторые секреты, которыми наши тоже не владеют.
  9. Прочее
    Прочее Сегодня, 12:53
    +1
    Индия восхитилась российскими субмаринами и досрочно расторгла лизинговый договор (АПЛ К-152 «Нерпа» проекта 971). Россия не будет принимать участия в строительстве 18 новых неатомных подводнх лодок для ВМС Индии, так как не имеет нужных, по условиям контракта, технологий (воздухонезависимой силовой установки).
    1. rudolff
      rudolff Сегодня, 13:40
      +1
      Индия не расторгала договор досрочно. Возвращает лодку аккурат к оговоренному сроку. Пока перегонят лодку, пока проведут ревизию технического состояния, поработает совместная комиссия, урегулируют спорные вопросы, подпишут акт - уже и осень-зима на носу будет. Срок договора в декабре истекает.
  10. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 13:32
    -2
    Чего все так ухватились за ВНЭУ? У данной схемы есть как +, так и -. Вон, японцы "наклепали" ПЛ с ВНЭУ, а на последней опять вернулись к ДЭПЛ. Японцы дурные или не умеют строить субмарины?)))
    1. Пиджак в запасе
      Пиджак в запасе Сегодня, 13:48
      +1
      Цитата: ТермиНахТер
      Вон, японцы "наклепали" ПЛ с ВНЭУ, а на последней опять вернулись к ДЭПЛ.

      Вернулись, да не совсем.
      Вместо ВНЭУ они поставили аккумуляторы с сопоставимым запасом энергии.
      У нас нет таких.
      А так-то бы да. Нормальные батарейки проще, только их тоже сначала надо сделать. Японцы умеют, а мы нет.
      1. ТермиНахТер
        ТермиНахТер Сегодня, 14:16
        0
        Я говорю не батарейках, поставить можно хоть "энерджайзер". Я говорю о принципе, если японцы вернулись к ДЭПЛ, значит ВНЭУ не так уж и хорош.
        1. Пиджак в запасе
          Пиджак в запасе Сегодня, 14:44
          0
          Цитата: ТермиНахТер
          поставить можно хоть "энерджайзер". Я говорю о принципе, если японцы вернулись к ДЭПЛ, значит ВНЭУ не так уж и хорош.

          А ВНЭУ - это что?
          Тот же "энерджайзер", условно говоря. Это просто источник энергии, менее шумный, чем дизель.
          Если новые батарейки дают столько же энергии, он просто становится не нужным, вот и всё.
          Аккумуляторы тоже ВНЭУ, в широком толковании этого термина.
  11. rudolff
    rudolff Сегодня, 13:34
    +5
    Предложение Рубину поучаствовать в тендере, не более чем дань уважения былому сотрудничеству. Нам нечего предложить Индии. Нет лодок, нет ВНЭУ. Варшавянка безнадежно устарела и никакая модернизация ей уже не поможет. Лада/Амур 1650 при всех своих любопытных инновациях так себя скомпроментировала, что всерьез даже рассматривать не будут, проект провалился с громким треском. У Малахита, кроме сырых прожектов, ничего нет. Совместная S1000 не доведена. В сухом остатке остаются Амур 950 и Калина, которых нет. А по Калине нет даже эскизного проекта. По ВНЭУ уже откровенно расписались в собственном бессилие. ЛИАБов для НАПЛ у нас тоже нет. Ситуация еще хуже, чем когда мы двигали несуществующий Миг-35 против Рафаля. На что расчет? Привлечь внимание супер-пупер проектом, отхватить бабла, в надежде по ходу допилить напильником на коленке? Индия уже не та страна, которой была в 60-80х и которой можно было впихивать любое вооружение. Да и у нас было тогда, что предложить. Может лучше сняться с тендера и не позориться?