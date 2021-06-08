На замену «Шилкам» и «Тунгускам»: ВСУ могут получить на вооружение новый зенитный комплекс

Украинская армия может получить на вооружение новый зенитный комплекс ближнего радиуса действия турецкого производства. Как сообщает "Defense Express", турки намерены предложить украинцам артиллерийский комплекс Korkut.
По данным издания, турецкая компания Aselsan планирует предложить украинскому Минобороны зенитный комплекс ближнего действия – Korkut калибра 35-мм. Как пишет автор заметки, данный комплекс мог бы заменить в ВСУ системы еще советской разработки, в частности "Шилки" и "Тунгуски".
На данный момент предложение до конца еще не оформлено, конкретные переговоры планируется провести в ходе выставки "Оружие и безопасность", которая пройдет в Киеве с 15 по 18 июня этого года.
Самоходные артиллерийские комплексы ПВО малой дальности Korkut разработаны компанией Aselsan и серийно поставляются в турецкую армию с 2019 года. Система предназначена для поражения низколетящих целей – самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет.
В один комплекс Korkut входят одна командная машина и три зенитных установки. Станция управления огнем с обзорной РЛС (дальность – 70 км), а также дневной/ночной оптико-электронной станцией передает данные о целях зенитным установкам SPAAG. Зенитная установка представляет собой гусеничное шасси ACV-30, на котором смонтирована башня, вооруженная спаренной 35-мм автоматической пушкой, а также РЛС сопровождения (дальность – 30 км) и оптико-электронная станция, предназначенная для захвата целей в любых погодных условия. Башня боевой машины оснащена системой автоматической подачи боеприпасов. Это позволяет в течение 15 секунд переключаться с осколочно-фугасно-зажигательных снарядов на трассирующие (ТР-Т) и боеприпасы воздушного подрыва.