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На замену «Шилкам» и «Тунгускам»: ВСУ могут получить на вооружение новый зенитный комплекс

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Украинская армия может получить на вооружение новый зенитный комплекс ближнего радиуса действия турецкого производства. Как сообщает "Defense Express", турки намерены предложить украинцам артиллерийский комплекс Korkut.


По данным издания, турецкая компания Aselsan планирует предложить украинскому Минобороны зенитный комплекс ближнего действия – Korkut калибра 35-мм. Как пишет автор заметки, данный комплекс мог бы заменить в ВСУ системы еще советской разработки, в частности "Шилки" и "Тунгуски".

На данный момент предложение до конца еще не оформлено, конкретные переговоры планируется провести в ходе выставки "Оружие и безопасность", которая пройдет в Киеве с 15 по 18 июня этого года.

Самоходные артиллерийские комплексы ПВО малой дальности Korkut разработаны компанией Aselsan и серийно поставляются в турецкую армию с 2019 года. Система предназначена для поражения низколетящих целей – самолетов, вертолетов, беспилотников и ракет.

В один комплекс Korkut входят одна командная машина и три зенитных установки. Станция управления огнем с обзорной РЛС (дальность – 70 км), а также дневной/ночной оптико-электронной станцией передает данные о целях зенитным установкам SPAAG. Зенитная установка представляет собой гусеничное шасси ACV-30, на котором смонтирована башня, вооруженная спаренной 35-мм автоматической пушкой, а также РЛС сопровождения (дальность – 30 км) и оптико-электронная станция, предназначенная для захвата целей в любых погодных условия. Башня боевой машины оснащена системой автоматической подачи боеприпасов. Это позволяет в течение 15 секунд переключаться с осколочно-фугасно-зажигательных снарядов на трассирующие (ТР-Т) и боеприпасы воздушного подрыва.
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20 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 10:56
    +4
    Ключевое слово МОГУТ, всё это гадание ена кофейной гуще, пока железо дойдёт до фронта очень много времени пройдёт.
    1. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 11:04
      +2
      Цитата: Ропот 55
      Ключевое слово МОГУТ

      Ну, типа- МОГУТ получить....., а МОГУТ и не получить! yes
    2. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:21
      +2
      Цитата: Ропот 55
      пока железо дойдёт до фронта очень много времени пройдёт.

      Это железо на фронт не пойдет в случае покупки.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 12:14
        +1
        Вопрос а куда пойдёт данное оружие??? Если не в зону АТО или ООС чего у них счас там?
    3. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 12:24
      0
      Нет stop сначала пусть сто истребителей купят.
    4. knn54
      knn54 Сегодня, 13:50
      +1
      А ведь еще лет 10 назад Украина смогла бы не хуже сделать.
      Как сказал Кобзарь:
      "Доборолась Украина до самого края. Хуже ляха свои дети её распинают".
      На разработку денег нет.а вот на покупку,тем более у "султана" ,найдут.
      По части "бакшиша" у турок многовековой опыт.
  2. НИКНН
    НИКНН Сегодня, 10:57
    +7
    ВСУ могут получить на вооружение новый зенитный комплекс
    Они , что угодно могут получить, были бы деньги, но тут небольшая засада. :))
    1. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 11:02
      +4
      Украина очень богатая страна на самом деле. Как с колониями работать Британия и Турция знают. Необязательно деньгами на прямую рассчитываться. Между поставщиком и заказчиком ставится банк. А уже банк заберёт ресурсы. Предприятия, землю, воду, людей, транспортные коридоры, таможню все что угодно, что можно монетизировать затем. Причём в 10 кратном размере.
  3. Growlers
    Growlers Сегодня, 10:58
    0
    Ещё турки "не откусывали от украинского пирога" ...
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 11:20
      +5
      Почему не откусывали? Они давно по немного поставляют туда вооружение. Те же Байрактары, есть ещё контракт, заказаны корветы и немало всякой мелочи. Они и сами закупают на Украине кое что, вот и пытаются отбить валюту с прибылью. Правда с пулеметами получилось не хорошо... Так украинцы никогда стрелковку и не производили, это надо было понимать.
      Думаю украинцы если не дураки, могут многое свое всунуть в эту систему, как это делает Индия и другие.
  4. Alien From
    Alien From Сегодня, 11:02
    +2
    Где деньги, Зин...? Турки благотворительностью не занимаются.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:15
      0
      Ну без пилотники прикупил пусть и не много.
    2. SovAr238A
      SovAr238A Сегодня, 13:13
      +2
      Цитата: Alien From
      Где деньги, Зин...? Турки благотворительностью не занимаются.


      с транзита газа по трубе...
  5. v.tochenn
    v.tochenn Сегодня, 11:08
    +1
    Укропы желают привлечь к себе внимание, а привлекают лишь сарказм, брезгливость, в лучшем случае недоумение.
  6. Тузик
    Тузик Сегодня, 11:15
    +4
    Когда то производившая и экспортирующая вооружение страна импортирует артиллерию... дожили
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 12:30
      +1
      Производил СССР. А это отщипаный кусок на котором зарабатывают деньги и попутно очищают территорию от населения.
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:19
    +3
    турецкого производства
    Да пусть покупают, что еще продают, наверное денег на Украине куры не клюют. Складывается впечатление, что украинец и турок - братья на век. Слишком часто стало звучать с украинской стороны желание приобрести турецкие вооружения, а с турецкой претензии к Крыму. Выходит, что Эрдоган тоже многовекторный политик, но это проявляется как-то однобоко и в пику России. Объективности ради у него и с ЕС не все гладко.
  8. markant1970
    markant1970 Сегодня, 11:31
    0
    Выставка вооружений на то и выставка, чтобы показать товар лицом,была возможность "пощупать " выставочный образец, так сказать,а не поглазеть на макеты
  9. Комментарий был удален.
  10. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:19
    +2
    На носу завершение строительства СП 2, со всеми вытекающими последствиями, а чубатые об оружии думают. Надеются " защищать ридну землю "? Так землю и без войны, разпродадут. И продадут свои же- " патрЫотЫчные" в вышиванках.
  11. lisiy prapor
    lisiy prapor Сегодня, 14:04
    0
    Блин, у них капуста на пошопиться мается? Куда ВВП с Мюллером смотрят?