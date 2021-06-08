«Выдали желаемое за действительное»: Белый дом опроверг заявление Киева о поддержке Байденом членства Украины в НАТО

Президент США Джо Байден не давал обещаний Киеву о поддержке стремлений Украины в НАТО. Как заявили в Совете национальной безопасности Белого дома, в офисе президента Украины "неверно истолковали" слова американского лидера, пишет портал Axios.В Киеве выдали желаемое за действительное, комментируя итоги телефонного разговора Зеленского и Байдена. Как изначально заявили в украинском правительстве, "Байден подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".Не успели в Киеве опубликовать официальное заявление со словами американского президента, как из Вашингтона прилетело опровержение, в котором Украине напомнили, что ничего такого Байден не говорил, а в Киеве неверно истолковали слова американского лидера. В Белом доме отрицают, что Байден высказался в поддержку предоставления Украине такого желанного плана.В Киеве ошибку признали и исправились, заменив Байдена на Зеленского. Теперь не "Байден подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе", а "Зеленский отметил...". Всего два слова заменили, а смысл фразы поменялся кардинально.Комментируя ошибку Киева, в Вашингтоне вообще отказались говорить, поддерживает ли на самом деле Байден идею предложить Украине вышеуказанный план в этом году или выступает против. Да и самой НАТО не наблюдается единства по членству Украины.