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«Выдали желаемое за действительное»: Белый дом опроверг заявление Киева о поддержке Байденом членства Украины в НАТО

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Президент США Джо Байден не давал обещаний Киеву о поддержке стремлений Украины в НАТО. Как заявили в Совете национальной безопасности Белого дома, в офисе президента Украины "неверно истолковали" слова американского лидера, пишет портал Axios.


В Киеве выдали желаемое за действительное, комментируя итоги телефонного разговора Зеленского и Байдена. Как изначально заявили в украинском правительстве, "Байден подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".

Не успели в Киеве опубликовать официальное заявление со словами американского президента, как из Вашингтона прилетело опровержение, в котором Украине напомнили, что ничего такого Байден не говорил, а в Киеве неверно истолковали слова американского лидера. В Белом доме отрицают, что Байден высказался в поддержку предоставления Украине такого желанного плана.

В Киеве ошибку признали и исправились, заменив Байдена на Зеленского. Теперь не "Байден подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе", а "Зеленский отметил...". Всего два слова заменили, а смысл фразы поменялся кардинально.

Комментируя ошибку Киева, в Вашингтоне вообще отказались говорить, поддерживает ли на самом деле Байден идею предложить Украине вышеуказанный план в этом году или выступает против. Да и самой НАТО не наблюдается единства по членству Украины.
Использованы фотографии:
https://www.president.gov.ua/
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62 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Don Karleone
    Don Karleone Сегодня, 11:42
    +5
    Членом в НАТО , только членом не более
    1. VORON538
      VORON538 Сегодня, 11:44
      +1
      Да нет,это или "поматросили и бросили",или сонный Джо забыл про неньку:)))
    2. НИКНН
      НИКНН Сегодня, 11:45
      +8
      Всего два слова заменили, а смысл фразы поменялся кардинально.
      Чего бы так вот поменять, что бы Украина поменялась кардинально? recourse
      1. Пауль
        Пауль Сегодня, 12:01
        +5
        Вопрос у Вас риторический и правильный - менять надо. Но надо это именно народу, а не тем кто ими управляет. "Элита" со своим клоузентом делает всё чтобы народ был агрессивным быдлом. Люди как могут сопротивляются, но пропаганда делает своё дело и значительная часть украинского общества действительно считает, что их счастье прямо связано с ростом негатива по отношению к русским. НАТО в данном случае видится им паханом, который может опустить Россию. При этом их абсолютно не напрягает роль шестёрки при пахане.
      2. LIONnvrsk
        LIONnvrsk Сегодня, 12:01
        +7
        Цитата: НИКНН
        Чего бы так вот поменять, что бы Украина поменялась кардинально?

        laughing "Пуля очень много меняет в голове, даже если попадает в задницу!" feel
    3. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 11:55
      +4
      Цитата: Don Karleone
      только членом не более

      Нет у вас такой фантазии, как у каструлей. У них изначально было "желает видеть Украину в ряду своих членов". После этой фразы народ просто в голос рыдал, Ржевский тут просто отдыхает
    4. LIONnvrsk
      LIONnvrsk Сегодня, 11:58
      +3
      Теперь не "Байден подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в альянсе", а "Зеленский отметил...". Всего два слова заменили, а смысл фразы поменялся кардинально.

      Ну. что еще ждать от клоунов, жонглёров, акробатов-скакунов! lol Цирк, да и только! yes
    5. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:59
      +2
      Украина, может не париться и по данной методике, просто объявить себя членом НАТО! Везде развешать флагов НАТО, на военнов наклеить НАТОВские бирки и так о себе гордо заявлять - мы член Североатлантического альянса! А кто будет спорить, что это не так, то таких заносить на сайт "Миротворец" и объявлять пропутинцем и врагом неньки! laughing
      1. Shkworen
        Shkworen Сегодня, 14:14
        +1
        я думаю это не за горами :)
        в конституции это уже закреплено, стать членом нато, дело за малым :)
    6. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:04
      +14
      Эх, уж Зеленский не оригинален! У них есть еще мыслители, величием не обделенные...
      1. venik
        venik Сегодня, 12:17
        +1
        Цитата: RealPilot
        Эх, уж Зеленский не оригинален! У них есть еще мыслители, величием не обделенные...

        ==========
        Нет слов! good lol drinks
    7. venik
      venik Сегодня, 12:13
      +1
      Цитата: Don Karleone
      Членом в НАТО , только членом не более

      =======
      Т.е. не "членом НАТО", а просто "членом"??? lol
    8. Ясная
      Ясная Сегодня, 12:16
      +1
      "Байден подчеркнул важность предоставления украинскому государству Плана действий по членству в НАТО".

      ...подчеркнул важность НЕпредосталения...
      Потому, что на данное время это безопаснее для всех.
    9. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:17
      -1
      Байден то раставил все по своим местам -этой недостране уготована роль тарана против России, членонатистые страны пойдут во вторых рядах, или вообще будут подгонять тех, кто сейчас пеной исходит, тявкая в адрес России. В итоге, вымираты, поляхия и нестрана и есть тот расходный материал, которым нато и сша будут воевать против нас, и чьими землями готовы пожертвовать, дабы отсеять лишние рты и слабые экономики внутри блока. Во втором ряду списка жертв будут бывшие "братские соцстраны " типа румынов, чехов, венгров -тех кто третьему рейху активно прислуживал.Всем этим ресурсом блок и будет вести войну против России, "своих " там будут только инструкторы и кураторы. Поэтому, вукрам место не в нато, а аду, в которое их погонит госдеп.
    10. paul3390
      paul3390 Сегодня, 12:18
      +2
      На эту тему есть шикарные кадры...

    11. Теренин
      Теренин Сегодня, 12:40
      +1
      Я, уж думал, что пик отчубучивания у Украины прошёл winked Ан, нет.
    12. knn54
      knn54 Сегодня, 12:44
      0
      - Всего два слова заменили.
      Украину принять в НАТО нельзя бросить.
      Тут и от запятой "смысл фразы поменялся кардинально"...
    13. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 12:55
      +2
      А может это ошибка переводчика?
      Показалось, что обещали стать членом, а реально послали на хрен? lol

      Ведь в английском слово "member" (член) иногда на жаргоне имеет аналогичное значение...
  2. БИАБИА
    БИАБИА Сегодня, 11:46
    +4
    Они вообще в параллельном мире живут. На футбольной форме Крым пририсовали себе, в НАТО уже практически вступили...
    1. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 11:56
      +11
      Нормально пририсовали! Французы уже прикололись на эту тему - "У кого-то Крым на футболке, а у кого-то - в стране"
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:37
        +2
        Цитата: Cowbra
        "У кого-то Крым на футболке, а у кого-то - в стране"

        В виртуальном мире Крым украинский, а в реалии российский.
        1. Cowbra
          Cowbra Сегодня, 13:48
          0
          Так на Окраине до сих пор не поймут, вроде выбрали Голобородько, а президент - то ли Зеленский, толи вовсе Янелох Первый.
    2. nnm
      nnm Сегодня, 12:00
      +4
      Мне комментарий одного англичанина (по моему ) понравился под статьей на тему об этой форме:
      - у кого-то Крым на футболке, а у кого-то в составе страны.

      Да фиг с этой картой на форме, пусть хоть Африку себе пририсуют. Плохо, что УЕФА пропустило их нацисткий лозунг про Славу слева.

      Ну вот как можно иметь дело со страной, в которой президент ЗвЕздит по малейшему поводу и без. Вот о каких переговорах с серьезными политиками он вечно мечтает, если даже зная, что госдеп США параллельно опубликует сообщение о переговорах просто, наивно и бездарно лжет даже о словах ХОЗЯИНА?
      Уже совсем обнаглел и за Джордана сочиняет такие громкие, геополитические заявления.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:08
        +1
        Цитата: nnm
        - у кого-то Крым на футболке,

        Но с кастрюлей на голове.
      2. Егоза
        Егоза Сегодня, 12:17
        +2
        Цитата: nnm
        Уже совсем обнаглел и за Джордана сочиняет такие громкие, геополитические заявления.

        А все песни украинские виноваты! "Ты ж мене пидманула! Ты ж мене пидвела! Ты ж мене молодого з ума-розума звела!"
      3. venik
        venik Сегодня, 12:27
        +1
        Цитата: nnm
        Да фиг с этой картой на форме, пусть хоть Африку себе пририсуют.

        =======
        Нет! Не Африку! Нужно было Европу себе "пририсовать"! Потому как "Украина ж цеЭвропа!"! lol
        ------
        Цитата: nnm
        Плохо, что УЕФА пропустило их нацисткий лозунг про Славу слева.

        =======
        Плохо, но ожидаемо! Все эти чиновники от спорта (УЕФА, ФИФА, Олимпийский комитет и т.д. и т.п.) это только чиновники (сидящие на "подсосе" у "денежных мешков"). Что НЕ выгодно - то и НЕ заметят.....
        1. BrTurin
          BrTurin Сегодня, 16:23
          0
          Цитата: venik
          то и НЕ заметят.....

          Но "теребить" их надо, во всяком случае пусть хотя бы объяснения придумают - "Для меня это решение абсолютно необъяснимо, они ссылаются на правила, но не цитируют их. Когда я был в исполкомах УЕФА и ФИФА, то там был регламент по экипировке" (Колосков)
      4. sabakina
        sabakina Сегодня, 12:30
        +1
        nnm, насколько я понял из ролика, про "героям слава", надпись они сделали на шейной стороны майки с внутренней стороны онной.
    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 12:09
      +2
      Цитата: БИАБИА
      На футбольной форме Крым пририсовали себе, в НАТО уже практически вступили...

      Но зато не кричат - "Украина это Европа !"
    4. Ретвизан 8
      Ретвизан 8 Сегодня, 12:41
      0
      Да пусть у себя на форме хоть один только Крым нарисуют и на нём чубатого человечка в шароварах и вышеванке , от этого ничего не изменится , так как Крым это Россия была и будет !
  3. potap6509
    potap6509 Сегодня, 11:53
    +3
    404 больше не любимая жена, ха-ха, пойду я на болото наемся жабонят (404) то естьlaughing
    1. sabakina
      sabakina Сегодня, 12:15
      +2
      Потапов Юрий, они там чирвячков больше любят... wink
  4. rocket757
    rocket757 Сегодня, 12:05
    +2
    «Выдали желаемое за действительное»: Белый дом опроверг заявление Киева о поддержке Байденом членства Украины в НАТО
    . Ну а что ещё клоуны умеют делать? Кстати, не о хороших талантливых идёт речь ... так, шуты гороховые, серединка на половинку.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 12:38
      +2
      Больше смахивают на дворовых мухлевщиков...
      1. rocket757
        rocket757 Сегодня, 13:00
        +2
        Ну да, самого мелкого пошиба ...
        1. cniza
          cniza Сегодня, 13:20
          +1
          И ведь , как с гуся вода , никаких угрызений совести...
          1. rocket757
            rocket757 Сегодня, 16:13
            +1
            Пусть их, собака брешет, ветер носит.
            1. cniza
              cniza Сегодня, 16:39
              +1
              Меня всегда удивляет , на что они надеются в таких случаях...
              1. rocket757
                rocket757 Сегодня, 16:52
                +1
                Главное, брехать погромче ... авось кто ни будь обратит внимание.
                Хотя, это может быть и медведь!
                1. cniza
                  cniza Сегодня, 16:59
                  0
                  Что хорошего может вырасти на вранье ? , а медведь в ухо даст...
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:05
    +1
    в офисе президента Украины "неверно истолковали" слова американского лидера
    Уже давно толкуют так, как хотят услышать. Не успели "порадовать" народ, а зрада подкралась от куда не ждали. Пришлось править "ошибку", т.к. на нее указал хозяин. Опять НАТО скрылось в тумане да еще и за горизонтом.
  6. sabakina
    sabakina Сегодня, 12:06
    +3
    Я утром писал, что Зеля говорил с Байденом для понта...
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 12:18
      +1
      Цитата: sabakina
      Я утром писал, что Зеля говорил с Байденом для понта...

      Почем ныне понт?
      Ранее, у Порошенко по моему было 200 (300) what тыс долларов за... поздороваться по телефону с президентом США.
  7. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 12:06
    +4
    В Белом доме отрицают, что Байден высказался в поддержку предоставления Украине такого желанного плана.

    И как всегда, "фейсом да об тейбл". Весьмирснами !
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 12:17
      +2
      Цитата: tihonmarine
      В Белом доме отрицают, что Байден высказался в поддержку предоставления Украине такого желанного плана.

      И как всегда, "фейсом да об тейбл". Весьмирснами !

      И вопль Омэрига допоможи wassat (помоги ) ! Остался не услышанным .... В Омэриге .... laughing
  8. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 12:08
    +2
    Бедным украм нужно объяснять,проще:
    - ты ведь обещал на мне жениться?
    - мало ли что я на тебе,обещал?..
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 12:21
      +4
      Цитата: Андрей Николаевич
      Бедным украм нужно объяснять,проще:
      - ты ведь обещал на мне жениться?
      - мало ли что я на тебе,обещал?..

      Ещё проще, "ты их в дверь, они в окно..." winked
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 12:43
        +2
        Цитата: Ясная
        Ещё проще, "ты их в дверь, они в окно..."
        "ты их в дверь, а там кулак, они в окно, и там кулак..."
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 14:56
          +1
          Цитата: tihonmarine
          Цитата: Ясная
          Ещё проще, "ты их в дверь, они в окно..."
          "ты их в дверь, а там кулак, они в окно, и там кулак..."

          Влад, намекаешь, что они политические садомазазисты? lol
          1. tihonmarine
            tihonmarine Сегодня, 16:12
            0
            Цитата: Ясная
            Влад, намекаешь, что они политические садомазазисты?

            Да политические и по жизни - садомазы.
  9. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 12:11
    +2
    Посол США в Киеве вызвал Зеленского под стол и указал ему на его ошибки.
  10. Ren
    Ren Сегодня, 12:14
    +2
    Зря они так (ОГА), украина - щит европы (ukraine shit of europe). wassat
    И судя по последним новостям, ЕС и НАТО поимела таки своим членом государство украину.... причём по полной. lol
    1. Андрей Николаевич
      Андрей Николаевич Сегодня, 12:25
      +2
      Географическое положение, формирует историческое отношение.
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 15:00
      +2
      Цитата: Ren
      украина - щит европы (ukraine shit of europe).

      Посмотрите обязательно перевод слова shit с английского.
      Мне воспитание не позволяет написать перевод этого слова. Но, Украине и Европе он подходит на 100% yes
  11. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:21
    0
    Пока США не выгодно принимать Украину в НАТО, так же как и России принимать Донбасс в состав Р. Ф.
  12. sannyhome
    sannyhome Сегодня, 12:26
    +2
    Интересно, когда до чиновников дайдёт, что США абсолютно по барабану на все страны? Их финальная цель - хаос вовсём мире, кроме самих США..
    Они давно уже переняли английскую пословицу про то, что нет постоянных союзников, есть только постоянные интересы. Хoхлы просто инструмент в войне против России. Не более того.
    Точно так же и все страны для них тупо инструменты. Верить им и радоваться дружбе с ними может только имбецил. Они же даже мелкобританию регулярно нагибают, что уж про остальных гооврить
  13. cniza
    cniza Сегодня, 12:33
    +1
    Всего два слова заменили, а смысл фразы поменялся кардинально.


    Вот так и действуют во всем - словоблуды...
  14. Welldone
    Welldone Сегодня, 12:35
    +1
    Дразнят как морковкой перед носом у осла...
  15. Ретвизан 8
    Ретвизан 8 Сегодня, 12:45
    +1
    Позорники , героев себе придумывают , историю придумывают и то что все на Западе только и думают , как принять Оголтелых в Евросоюз и НАТО тоже придумывают . fool
    1. cniza
      cniza Сегодня, 13:50
      +1
      Никто их никуда не примет и судьба их совсем не завидная...
  16. Wisley
    Wisley Сегодня, 12:49
    0
    Клоун всех размешнил
  17. Комментарий был удален.
  18. Gato
    Gato Сегодня, 15:03
    +1
    Не успели в Киеве опубликовать официальное заявление со словами американского президента, как из Вашингтона прилетело опровержение

    Все по классике:
    - А он попросту соврал! - звучно, на весь театр сообщил клетчатый помошник и, обратясь к Бенгальскому, прибавил: - Поздравляю вас, гражданин, соврамши! С галерки плеснуло смешком, а Бенгальский вздрогнул и выпучил глаза.
    (С)
    В Киеве ошибку признали и исправились, заменив Байдена на Зеленского.

    Бенгальского на Зеленского wassat
    А что было дальше все помнят: