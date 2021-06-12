О ликвидации безграмотности в СССР



Плакат 1920 года. Чтобы его прочитать, надо было уметь читать!

Учись, мой сын: наука сокращает

Нам опыты быстротекущей жизни –

Когда-нибудь и скоро, может быть,

Все области, которые ты ныне

Изобразил так хитро на бумаге,

Все под руку достанутся твою –

Учись, мой сын, и легче и яснее

Державный труд ты будешь постигать.

(«Борис Годунов» А. С. Пушкин)



Плакат Всероссийского добровольного общества «Долой неграмотность». И вот что оно предлагало…



Плакат 1923 года



А говорят, что у нас не было комиксов. Были, как же без них



«Указующий палец» – популярный мотив множества плакатов на самые разные темы



Неграмотная женщина была закрепощена, грамотность ее раскрепощала!



А вот так выглядел плакат под этот лозунг. Один из плакатов, конечно…



Забота о населении национальных окраин. В статье Г. М. Ивановой (ссылка в конце статьи) хорошо написано о том, как она осуществлялась



Хороший плакат, но вы только посмотрите, какую книгу она читает… Ай-ай, нехорошо-то как! Ну да, потом ее запретят...



«Люди ходят в библио… библиотэки!»