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Первая пара УБС EMB-314E (А-29) Super Tucano начала перелёт в Туркменистан

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Первая пара УБС EMB-314E (А-29) Super Tucano начала перелёт в Туркменистан

Военно-воздушные силы Туркмении в ближайшее время получат на вооружение первую пару бразильских турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano. По данным авиационного ресурса Scramble Magazine, оба самолета уже вылетели в Ашгабад.


По данным ресурса, два Super Tucano были замечены на Мальте во время промежуточной посадки в аэропорту Лука. Самолеты имеют временные регистрационные номера PT-ZHI и PT-ZHJ, знаки принадлежности к ВВС Туркменистана заклеены, однако через защитную пленку отчетливо видны серийные номера 01 Blue и 02 Blue, а также флаг страны-заказчика.

Первые два Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano для ВВС Туркменистана были сфотографированы 8 декабря 2020 года на аэродроме предприятия бразильской авиастроительной компании Embraer в Сан-Жозе-дус-Кампус (бразильский штат Сан-Паулу). Тогда же сообщалось о скорой отправке самолетов в Ашгабад своим ходом.


По имеющимся данным из открытых источников, всего Туркмения заказала шесть УБС EMB-314E Super Tucano, но официального подтверждения нет, поскольку туркменские власти не распространяются о заключенных сделках. В июне 2019 года самолет Super Tucano был впервые продемонстрирован в Туркмении во время "внезапной проверки боеготовности", организованной президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Напомним, что ранее бразильскими УБС EMB 314 Super Tucano (A-29) активно интересовалась Украина. В Киеве планировали заменить бразильскими самолетами L-39 Albatros, но дальше разговоров дело не пошло.
Использованы фотографии:
https://www.scramble.nl/
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26 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:17
    -5
    Зная закрытость Туркменистана,Туканы им в самый раз.Пусть бразильцы свое антипартизанское чудо обслуживают!!! wassat
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 12:25
      +5
      Тралфлот, это бизнес, который в России не представлен подобного класса самолетами. Продажа таких машин в мире растет, деньги идут мимо "кассы " , а мы смиханьки сми-фигачим, вместо создания того что на рынке вооружения востребовано -легкого танка, легкоматорных поршневых самолетов, экспортного ударного беспилотника, малых бронекатеров, и катеров -беспилотников. ...список можно продолжать, а зачем? С нашей инертностью легче смеяться, чем оглянуться, и понять что рынок вооружения много больше того, что Россия может предложить. ..
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:33
        -4
        У Эмбраера горе,Боинг отказался пркупать его из за падения пассажирских перевозок.Может на Туканах мальца продержится.
        1. Например
          Например Сегодня, 13:05
          0
          Цитата: Бережливый
          что на рынке вооружения востребовано -легкого танка, легкоматорных поршневых самолетов, экспортного ударного беспилотника

          Здорово! Ладно излагаете. good

          А при чём тут учебный самолёт купленный туркменами?
          Он не поршневой.
          Он турбовинтовой.

          ЯК-152 чем не угодил Вам?
        2. синдикалист
          синдикалист Сегодня, 14:19
          +3
          Цитата: tralflot1832
          У Эмбраера горе,Боинг отказался пркупать его из за падения пассажирских перевозок.Может на Туканах мальца продержится.

          У кого то суп жидковат, а у кого то жемчуг мелковат.
          Я это к тому, что если б российским авиастроителям выйти хоть одну десятую от объемов Эмбраера, то об этом говорили бы как о небывалом успехе
          1. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 14:22
            -2
            Лоббизм в действии,Эмбрайер из чего делают в Бразилии.Двигателя обрежут и кому он нужен.
            1. синдикалист
              синдикалист Сегодня, 14:27
              +1
              А кому вообще кто то нужен после "обрезки"? Ситуация такова, что ни один мировой производитель не сможет ничего выпустить, если ему хоть что то "обрезать". Но никто почему то не парится по этому поводу.
              1. tralflot1832
                tralflot1832 Сегодня, 14:29
                -3
                А нам приходится парится,а то на голову сядут.А это деньги и не малые.
      2. НИКНН
        НИКНН Сегодня, 12:37
        +1
        Пытаться выпускать все, что кто то купил у кого то? Сначала просчитывается какой вообще спрос, ведь из за 6-10 возможно проданных самолетов проводить НИОКР, ОКР, создавать производство, как то не логично. Туканы создавались для определенных нужд для конкретной страны и цели (противо партизанская война" Ну пошли на рынок, хорошо, а обгонять кого то в данном секторе не рентабельно ради обогнать. У нас есть куда средства вкладывать..., взять хотя бы наших депутатов, думаете им легко в Москве на 400 000 в месяц прожить? :))
      3. URAL72
        URAL72 Сегодня, 12:44
        +1
        Кто сказал нет лёгкого танка, ударного БЛА? Этот Тукано стоит 15 млн долларов, как и Як-130. Если у Туркменистана с населением 3 млн и огромными запасами нефти, газа, серы, экспортом хлопка, бахчевых, доступом к биоресурсам Каспия и запасами там глауберовой соли нет денег...

        "Мы тоже наконец начали обкатывать беспилотное управление ,правда пока на гражданке.Три судна ,порт Кавказ земснаряд ,Каспий сухогруз,СМП танкер Михаил Ульянов"

        Это цитата товарища Тралфлот. Думаю к месту.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 12:58
      +1
      В СВОЕМ классе Super Tucano по боевой нагрузке, маневренности и скорости один из лучших.
      А благодаря своему потолку полета, практически неуязвим для стандартных ПЗРК
      Прошел боевое крещение в Колумбии.
      И это турбовинтовой самолет,а не реактивный как Як-130
      1. Например
        Например Сегодня, 13:24
        0
        Цитата: knn54
        А благодаря своему потолку полета, практически неуязвим для стандартных ПЗРК

        И каким раком он будет штурмовать противника со своего потолка?

        Як-152 тоже
        благодаря своему потолку полета, практически неуязвим для стандартных ПЗРК

        Но это не делает его штурмовиком.
        1. donavi49
          donavi49 Сегодня, 13:34
          +2
          Бросать бомбочки.

          1. Например
            Например Сегодня, 13:39
            0
            Есть такое дело...


            И опыт массового производства.

            Снова актуально? winked
            1. donavi49
              donavi49 Сегодня, 13:43
              +1
              Ключевое отличие Ила, Як-130 и прочих Л-39 от Тукано в шарике. Пока на Иле надо до боли в глазах всматриваться и это выявляет кучу ограничений (ночь, погода и т.п.). Тогда как на Тукано, второй номер как за пультом БПЛА наблюдает на всю нижнюю полусферу в стабилизированную оптику, с тепловым каналом, зумом).
  2. loki565
    loki565 Сегодня, 12:20
    0
    Когда нет денег на ударный БПЛА)))
  3. sabakina
    sabakina Сегодня, 12:36
    -6
    А когда то был Туркестан...Были басмачи...Жаль, не поняли, что русский не предаст...
  4. alexmach
    alexmach Сегодня, 12:38
    +2
    Ничего себе - своим ходом от Бразилии до Туркмении. Пишут 2800 перегоночная дальность, не совсем понятно покак как они через Атлантику перебрались то.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:46
      0
      Тоже заинтересовал этот вопрос,может до Европы всё-таки на пароходе?
    2. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 12:50
      +1
      Цитата: alexmach
      Ничего себе - своим ходом от Бразилии до Туркмении. Пишут 2800 перегоночная дальность, не совсем понятно покак как они через Атлантику перебрались то.

      Между Бразилией и Африкой ~2900 км. Принципе должен долететь. Перегонная дальность если точно 2855, разница небольшая. Может остров есть с подходящим аэродромом между континентами.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:11
        +2
        Кабо Верде архипилаг у Африки от берега Бразилии 3 300 км,но есть еще острова Сан Паулу в Атлантике по пути.Так наверно летели за лидером.
        1. alexmach
          alexmach Сегодня, 13:15
          +1
          Ну вот я и мерял от территории Бразилии до этого Кабо Верде... ну разве что действительно какой-то незаметный островок по дороге я пропустил.
      2. alexmach
        alexmach Сегодня, 13:17
        +1
        Между Бразилией и Африкой ~2900 км. Принципе должен долететь. Перегонная дальность если точно 2855, разница небольшая

        Да как бы звучит рискованно, за пределом перегоночной дальности да через океан. Ветер не в ту сторону и все - не долетели.
      3. Kosh
        Kosh Сегодня, 14:08
        +1
        Там к северо-востоку от указанной вами точки на побережье Бразилии есть бразильский же архипелаг Фернанду-ди-Норонья с аэропортом от которого до побережья Африки примерно 2500 км и до Каб-Верде порядка 2300 км.
  5. rocket757
    rocket757 Сегодня, 13:02
    0
    у кого денюшки есть, тот"музыку" и заказывает.
  6. Иванушка Иванов
    Иванушка Иванов Сегодня, 14:21
    +1
    На вид хороший самолетик. Характеристики из открытых источников - тоже неплохие. На практике - проверен. С талибами бодаться - в самый раз. Откуда такое высокомерие? Бразильяне уже много чего хорошего из сложного делать научились.

    Здесь вопрос ставить надо иначе: а почему не российские ЯК-130? Ну, во-первых, с талибами воевать - оно в самый раз. Во-вторых, можно на борт брать бомбы и выбрасывать на точность. Можно гадить прямо из кабины на голову супостата - и ветром не сдует. Никита Михалков научит как - если что. Обслуга тукана, наверное, с учетом того, что он турбовинтовой, попроще будет, а это фактор серьезный.