Первая пара УБС EMB-314E (А-29) Super Tucano начала перелёт в Туркменистан

Военно-воздушные силы Туркмении в ближайшее время получат на вооружение первую пару бразильских турбовинтовых учебно-боевых самолетов Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano. По данным авиационного ресурса Scramble Magazine, оба самолета уже вылетели в Ашгабад.По данным ресурса, два Super Tucano были замечены на Мальте во время промежуточной посадки в аэропорту Лука. Самолеты имеют временные регистрационные номера PT-ZHI и PT-ZHJ, знаки принадлежности к ВВС Туркменистана заклеены, однако через защитную пленку отчетливо видны серийные номера 01 Blue и 02 Blue, а также флаг страны-заказчика.Первые два Embraer EMB-314E (А-29) Super Tucano для ВВС Туркменистана были сфотографированы 8 декабря 2020 года на аэродроме предприятия бразильской авиастроительной компании Embraer в Сан-Жозе-дус-Кампус (бразильский штат Сан-Паулу). Тогда же сообщалось о скорой отправке самолетов в Ашгабад своим ходом.По имеющимся данным из открытых источников, всего Туркмения заказала шесть УБС EMB-314E Super Tucano, но официального подтверждения нет, поскольку туркменские власти не распространяются о заключенных сделках. В июне 2019 года самолет Super Tucano был впервые продемонстрирован в Туркмении во время "внезапной проверки боеготовности", организованной президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.Напомним, что ранее бразильскими УБС EMB 314 Super Tucano (A-29) активно интересовалась Украина. В Киеве планировали заменить бразильскими самолетами L-39 Albatros, но дальше разговоров дело не пошло.