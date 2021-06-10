Настоящий секретарь. Энтони Блинкен, как зеркало мировой революции

Почти президенты

Новый фаворит

Такого в Америке не прощают

«Когда у нас президент, которому говорят, что Россия возможно назначала вознаграждения за головы наших солдат в Афганистане, а он не делает ничего – в действительности хуже, чем ничего».

Украина – «незалежна», но вторична