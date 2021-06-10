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Настоящий секретарь. Энтони Блинкен, как зеркало мировой революции

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Почти президенты



Немногие обратили внимание на то, кто публично объявил о фактической капитуляции США в схватке за «Северный поток-2». Не старина Джо Байден и уж тем более не Камала Харрис, которую и по фамилии-то почти никто сходу и не вспомнит.

Это был Энтони Блинкен – госсекретарь, что, вообще-то, даже круче, чем министр иностранных дел в какой-нибудь другой стране. Как было сказано в хрестоматийной «Формуле любви» – у Марка Захарова, но точно по Пушкину: «Хороший человек, ничем не побрезговал».
С госсекретарём демократическому президенту, похоже, реально повезло. Энтони Блинкен – настоящий профи, никаких ляпов не допускает, да и по темпераменту в самый раз. Явный сангвиник, порой готовый сыграть и меланхолика, которого, впрочем, просто так и с места не сдвинешь.

Таких госсекретарей в американской истории было немало, поскольку слишком буйные президенты для США – почти что норма. Вудро Вильсон и Франклин Делано Рузвельт – скорее исключения, чем правило. Даже Рональда Рейгана, которого сейчас записали едва ли не в «самые великие» в списке американских президентов, порой здорово заносило.

Дипломатам во главе американского Госдепартамента регулярно приходилось направлять бьющую через край энергию президентов в нужное русло. Хотя случалось и с точностью до наоборот, когда уже хозяева Белого дома отдувались за дамские капризы Мадлен Олбрайт, Кондолизы Райс или Хиллари Клинтон.


Очень немногие из госсекретарей впоследствии сели в кресло президента. Такое случалось только в позапрошлом веке – страной смогли поруководить бывшие госсекретари Томас Джеферсон, Джеймс Монро, Джон Адамс и Джеймс Бьюкенен.

А потом на сто с лишним лет как заклинило. В Белый дом так и не вошли ни многолетний соратник Рузвельта Корделл Хэлл, ни творец ленд-лиза Эдвард Стеттиниус, ни Джордж Маршалл, ни всесильный Джон Фостер Даллес, ни многоуважаемый и ныне здравствующий Генри Киссинджер.

Новый фаворит


Не получилось и у мадам Клинтон, хотя она в схватке с Доном Трампом считалась явным фаворитом. Зато Энтони Блинкен для такой роли по всем признакам подходит как нельзя лучше. Судите сами – он карьерный дипломат, доктор права с 26 лет и демократ, агитировавший ещё за Майкла Дукакиса в 1988 году.

Энтони Блинкен – потомок венгерских евреев, много лет живший в Париже, выпускник Гарварда и Колумбийского университета. Он состоял в администрации Билла Клинтона практически сразу после избрания с 1994 года – спичрайтером по внешнеполитическим вопросам.

Потом были посты заместителя и советника по вопросам национальной безопасности, заместителя госсекретаря Джона Керри. А когда в Белом доме сидел республиканец Дон Трамп, Энтони Блинкен вроде бы тихо занимался политическим консалтингом.

Между тем сегодня мало кого надо убеждать в том, что Блинкен был среди тех, кто подготовил «свержение Трампа». Внутренней политики он практически не касался, хотя на нынешнем посту ему теперь никак без этого не обойтись, но зато в политике внешней именно от Блинкена Трамп получил такой удар, которому противопоставить было просто нечего.

И случилось это незадолго до пандемии, которая Трампа и его команду только добила. В 2019 году Энтони Блинкен прямо обвинил республиканского президента в том, что тот ни во что не ставит жизни американских солдат. А такое в Штатах прощать не принято. Впрочем, только ли в Штатах?

Такого в Америке не прощают


Напомним, что меньше, чем два года назад будущий госсекретарь не просто поддержал обвинения в адрес российских властей в подкупе боевиков из Талибана за убийство американских солдат. Тут нет ничего неожиданного.

Отставной политик, пусть и не самый высокопоставленный, но и далеко не последний, прямо обвинил действующего президента в том, что он такое «проглотил». И вот это уже действительно лихо.


Энтони Блинкена категорически не устроила именно сдержанная реакция президента Трампа, что он и обнародовал через «Вашингтон пост»:

«Когда у нас президент, которому говорят, что Россия возможно назначала вознаграждения за головы наших солдат в Афганистане, а он не делает ничего – в действительности хуже, чем ничего».

И то, что блинкеновское «возможно» оказалось невозможно, и что подкуп от русских потом не подтвердился, и ситуацию пришлось спускать на тормозах, было уже неважно. Энтони Блинкен набрал очки и для себя и, что было главным – для Джозефа Байдена.

Но тому тогда ещё только предстояло пройти через горнило предвыборного отбора в своей демократической тусовке. А Энтони Блинкен уже был на первых ролях в команде Байдена. Осенью 2020 года он играл в этой команде роль «говорящей головы» при освещении внешнеполитических вопросов.

И никого не смущает тот факт, что Джозеф Байден выбрал его не сразу – пришлось сделать шестидневную паузу, пока Сенат приценивался к Блинкену. Интересно, что в это время обязанности госсекретаря США исполнял Дэн Смит. «Авгиевы конюшни» госдепа кто-то должен был очистить – и там неделю рулил матёрый разведчик.

Какое-то время Смит даже был послом в Греции, но только чтобы мирить её с Турцией, не допуская раскола в НАТО. Однако получается так, что именно Энтони Блинкену сегодня приходится играть чуть ли не революционера. Но только, чтобы никто не заподозрил его лично, а вслед за ним и все великие и могучие Соединённые Штаты, в капитулянтстве.

Не столько Байден, сколько Энтони Блинкен наводит те мосты, которые сжигал Трамп – ядерная сделка, торговая война с Китаем, признание неизбежности завершения «Северного потока-2». Нельзя не признать, что наследство, доставшееся от республиканцев, демократы разгребают аккуратно, но быстро.

Дональд Трамп – тот ведь точно был контрреволюционером. По духу, конечно, этаким Корниловым от мировой политики. И тоже в Бонапарты так и не выбился, хотя кому-то казалось, что вот-вот. Может быть, пандемия подвела, но, скорее, просто надоел уж очень многим.

Украина – «незалежна», но вторична


И в завершение – вишенка на торте или, если хотите – та самая соринка в чужом глазу. Случилось нечто потрясающее – украинского президента в Вашингтоне поставили в очередь вслед за российским.

Шоумену во главе государства, а заодно с ним и всему киевскому политбомонду из американского госдепа устами Энтони Блинкена недвусмысленно дали понять – интересы Украины «мы способны отстаивать и без вас». Такого конкретного пинка, что называется, врагу не пожелаешь.


Но нам-то Украина не враг, и народ украинский – братский, хотя очень непросто повторить то же самое в адрес нынешней власти в «незалежной». Команда Зеленского, пришедшая в Киев с миром, теперь продолжает торговать войной, а тема газового транзита всплывает у неё только в контексте антироссийской риторики.

Вот и приходится терпеть, полмиллиона соотечественников – это отнюдь не балласт. Но и не «пятая колонна», если её, конечно, не провоцировать. Но вот с этим как раз у Киева – проблемы. Хотя подзуживать сзади вот-вот перестанут, уже потому, что выгоды никакой.

Поток достроят, но и Украине чуток транзита оставят. Так ведь общаться с особо упёртыми «незалежниками» куда проще будет. А общаться надо – не чужие всё-таки, и пять миллионов крепких и толковых рабочих рук со счёта не сбросишь.

Украинские же политики, пророссийские или антироссийские, что, как выясняется, и не очень важно, три десятка лет проторговались, кому бы продаться. Продаваться в итоге приходится и тем, и другим.

А ещё ведь у России с Украиной есть и Крым, и Приднестровье, к «незалежной» привязанные покрепче, чем пуповиной. Как бы кому-то не хотелось чего-то иного. С этим жить: и нам, и украинцам, не важно – по паспорту, или же по душе, и нашим детям, и внукам, как видно...
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Использованы фотографии:
pbs.twimg.com, share.america.com, gordonua.com
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19 комментариев
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  1. Кузнец 55
    Кузнец 55 Сегодня, 11:11
    0
    Автору надо бы знать что президентом в США , по конституции , может быть только родившийся в Америке .
    Генри Киссенжер родился в Германии , и никогда не мог стать президентом .
    1. Анахорет
      Анахорет Сегодня, 11:17
      +1
      Речь в статье о Блинкине и он родился в Штатах)
      в остальном вы правы) Шварценеггер в свое время был настолько популярен, что мог бы стать президентом, но родился не в штатах ) поэтому стал губернатором в "демократической" Калифорнии даже от республиканцев, хотя они там непопулярны)
      1. Кузнец 55
        Кузнец 55 Сегодня, 11:37
        0
        Тогда не надо писать : В Белый дом так и не вошли .....и ныне здравствующий Генри Киссенджер .
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 11:34
      0
      Что за акафист англосаксу и розовые сопли я только что прочитал ??
      1. Ясная
        Ясная Сегодня, 12:34
        +1
        Цитата: Зяблицев
        Что за акафист англосаксу и розовые сопли я только что прочитал ??

        Он художник, он так видит winked

    3. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 11:36
      0
      Цитата: Кузнец 55
      Генри Киссенжер родился в Германии , и никогда не мог стать президентом .

      А во т Обама хоть и кениец, а родился в штатах.
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 11:11
    +1
    Какой хороший госсекретарь, надо брать, как бы говорит нам автор статьи. А для кого хороший?
  3. Чарик
    Чарик Сегодня, 11:12
    0
    Мадьярское кладбище, на территории которого захоронено порядка восьми тысяч венгерских солдат и офицеров, воевавших на стороне фашистской Германии, находится в селе Болдыревка в Острогожском районе Воронежской области.-не желает посетить-может знакомые имена-фамилии посмотрит
    1. Canecat
      Canecat Сегодня, 11:24
      0
      Может и посетить, может и найти... может и всплакнуть если понадобиться. Он всего лишь проводник
  4. bandabas
    bandabas Сегодня, 11:16
    0
    Все объясняется просто- " Ничего личного- только бизнес". Между собой господа олигархи и власть предержащие всегда договариваются. Почти всегда. Им не выгодно на данный момент сводить отношения к "дипломатии канонерок". Поиграли, и хватит. Патовая ситуация влияет на их финансы.
  5. Комментарий был удален.
  6. prior
    prior Сегодня, 11:40
    +1
    Подозреваю, что Энтони Блинкином Энтони Блинкин стал после переезда его родителей в Венгрию из Одессы, где он был прост Антошей Блиновым.... wink
    Возможно поэтому он так неравнодушен и к России и к Украине. laughing
  7. rocket757
    rocket757 Сегодня, 11:42
    0
    Дипломатам во главе американского Госдепартамента регулярно приходилось направлять бьющую через край энергию президентов в нужное русло
    . Такое впечатление, что у них есть некоторый разлад внутри, вообще. Кто в лес, кто по дрова ... кто кого там может, готов поправлять, направлять?
    В общем ситуация занятная и не веселая, если хорошо подумать.
  8. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 11:44
    0
    Энтони Блинкен – потомок венгерских евреев, много лет живший в Париже, выпускник Гарварда и Колумбийского университета.

    Но вот что говорит о своих корнях Блинке
    "В моей семье часто вспоминали, что многие из тех, кто были до нас, – беженцы или иммигранты. Мой дедушка на рубеже прошлого века прибыл с территории, которая теперь является Украиной, его приняли в США, он выстроил жизнь для себя, детей, мачехи, которая сбежала от коммунизма буквально в вагоне поезда ночью со своей матерью и в очень юном возрасте прибыла в Соединенные Штаты", - об этом Блинкен рассказал в интервью CBS в начале 2019 года.
    Хотя его отец был послом США в Венгрии. А вот фото его матери
    1. demo
      demo Сегодня, 12:37
      0
      Наверное в молодости она была..... как бы по-мягче сказать.....благообразнее, что-ли!?
      Хотя - родителей не выбирают.
  9. BAI
    BAI Сегодня, 11:46
    0
    кто публично объявил о фактической капитуляции США в схватке за «Северный поток-2».

    Борьба за СП-2 еще далеко не окончена. Впереди - сертификация газопровода и санкции против потребителей. И здесь возможны самые неожиданные варианты.
  10. Простой
    Простой Сегодня, 11:47
    0
    Поток достроят, но и Украине чуток транзита оставят.


    Как сказал Энтони Блинкен на слушаниях в международном комитете сената:
    «Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод»

    После поездки команды из в ФРГ на поклон в США по теме СП2, Германия увязывает начало поставок газа по СП2 с гарантиями транзита газа через Украину на "долгие fool годы" .

    Так ноу проблем: эти условия запада можно, в свою очередь, увязать с продажей газа на Российско-Украинской границе. laughing

    Про Энтони Блинкена ещё:
    https://diana-mihailova.livejournal.com/6589130.html
  11. General Failure
    General Failure Сегодня, 12:05
    +1
    автор, а не просветишь, что за цирк с конями устроил этот "карьерный дипломат" в Анкоридже?
    Так феерично на ровном месте разругаться с китайцами - это очень по-дипломатски, не?
  12. Из Томска
    Из Томска Сегодня, 12:39
    0
    У американцев сейчас проблемы другие. Они боятся что Китай приберёт Тайвань. А там у амеров производство микропроцессоров нового поколения, технологий изготовления которых пока у Китая нет. Но похоже что скоро будет. Вот нет бы у себя эти процессоры производить. Так нет, погнались за дешёвой рабочей силой. Но ничего в мире не бывает даром. )))
  13. Владимир61
    Владимир61 Сегодня, 12:47
    0
    В следующем году Окраина планирует вдвое увеличить закупку вооружений, естественно для борьбы с агрессором...Не стоит ли нам вдвое уменьшит транзит газа и объемы торговли с ней, для защиты собственных интересов?