Настоящий секретарь. Энтони Блинкен, как зеркало мировой революции

Почти президенты
Немногие обратили внимание на то, кто публично объявил о фактической капитуляции США в схватке за «Северный поток-2». Не старина Джо Байден и уж тем более не Камала Харрис, которую и по фамилии-то почти никто сходу и не вспомнит.
Это был Энтони Блинкен – госсекретарь, что, вообще-то, даже круче, чем министр иностранных дел в какой-нибудь другой стране. Как было сказано в хрестоматийной «Формуле любви» – у Марка Захарова, но точно по Пушкину: «Хороший человек, ничем не побрезговал».
С госсекретарём демократическому президенту, похоже, реально повезло. Энтони Блинкен – настоящий профи, никаких ляпов не допускает, да и по темпераменту в самый раз. Явный сангвиник, порой готовый сыграть и меланхолика, которого, впрочем, просто так и с места не сдвинешь.
Таких госсекретарей в американской истории было немало, поскольку слишком буйные президенты для США – почти что норма. Вудро Вильсон и Франклин Делано Рузвельт – скорее исключения, чем правило. Даже Рональда Рейгана, которого сейчас записали едва ли не в «самые великие» в списке американских президентов, порой здорово заносило.
Дипломатам во главе американского Госдепартамента регулярно приходилось направлять бьющую через край энергию президентов в нужное русло. Хотя случалось и с точностью до наоборот, когда уже хозяева Белого дома отдувались за дамские капризы Мадлен Олбрайт, Кондолизы Райс или Хиллари Клинтон.
Очень немногие из госсекретарей впоследствии сели в кресло президента. Такое случалось только в позапрошлом веке – страной смогли поруководить бывшие госсекретари Томас Джеферсон, Джеймс Монро, Джон Адамс и Джеймс Бьюкенен.
А потом на сто с лишним лет как заклинило. В Белый дом так и не вошли ни многолетний соратник Рузвельта Корделл Хэлл, ни творец ленд-лиза Эдвард Стеттиниус, ни Джордж Маршалл, ни всесильный Джон Фостер Даллес, ни многоуважаемый и ныне здравствующий Генри Киссинджер.
Новый фаворит
Не получилось и у мадам Клинтон, хотя она в схватке с Доном Трампом считалась явным фаворитом. Зато Энтони Блинкен для такой роли по всем признакам подходит как нельзя лучше. Судите сами – он карьерный дипломат, доктор права с 26 лет и демократ, агитировавший ещё за Майкла Дукакиса в 1988 году.
Энтони Блинкен – потомок венгерских евреев, много лет живший в Париже, выпускник Гарварда и Колумбийского университета. Он состоял в администрации Билла Клинтона практически сразу после избрания с 1994 года – спичрайтером по внешнеполитическим вопросам.
Потом были посты заместителя и советника по вопросам национальной безопасности, заместителя госсекретаря Джона Керри. А когда в Белом доме сидел республиканец Дон Трамп, Энтони Блинкен вроде бы тихо занимался политическим консалтингом.
Между тем сегодня мало кого надо убеждать в том, что Блинкен был среди тех, кто подготовил «свержение Трампа». Внутренней политики он практически не касался, хотя на нынешнем посту ему теперь никак без этого не обойтись, но зато в политике внешней именно от Блинкена Трамп получил такой удар, которому противопоставить было просто нечего.
И случилось это незадолго до пандемии, которая Трампа и его команду только добила. В 2019 году Энтони Блинкен прямо обвинил республиканского президента в том, что тот ни во что не ставит жизни американских солдат. А такое в Штатах прощать не принято. Впрочем, только ли в Штатах?
Такого в Америке не прощают
Напомним, что меньше, чем два года назад будущий госсекретарь не просто поддержал обвинения в адрес российских властей в подкупе боевиков из Талибана за убийство американских солдат. Тут нет ничего неожиданного.
Отставной политик, пусть и не самый высокопоставленный, но и далеко не последний, прямо обвинил действующего президента в том, что он такое «проглотил». И вот это уже действительно лихо.
Энтони Блинкена категорически не устроила именно сдержанная реакция президента Трампа, что он и обнародовал через «Вашингтон пост»:
«Когда у нас президент, которому говорят, что Россия возможно назначала вознаграждения за головы наших солдат в Афганистане, а он не делает ничего – в действительности хуже, чем ничего».
И то, что блинкеновское «возможно» оказалось невозможно, и что подкуп от русских потом не подтвердился, и ситуацию пришлось спускать на тормозах, было уже неважно. Энтони Блинкен набрал очки и для себя и, что было главным – для Джозефа Байдена.
Но тому тогда ещё только предстояло пройти через горнило предвыборного отбора в своей демократической тусовке. А Энтони Блинкен уже был на первых ролях в команде Байдена. Осенью 2020 года он играл в этой команде роль «говорящей головы» при освещении внешнеполитических вопросов.
И никого не смущает тот факт, что Джозеф Байден выбрал его не сразу – пришлось сделать шестидневную паузу, пока Сенат приценивался к Блинкену. Интересно, что в это время обязанности госсекретаря США исполнял Дэн Смит. «Авгиевы конюшни» госдепа кто-то должен был очистить – и там неделю рулил матёрый разведчик.
Какое-то время Смит даже был послом в Греции, но только чтобы мирить её с Турцией, не допуская раскола в НАТО. Однако получается так, что именно Энтони Блинкену сегодня приходится играть чуть ли не революционера. Но только, чтобы никто не заподозрил его лично, а вслед за ним и все великие и могучие Соединённые Штаты, в капитулянтстве.
Не столько Байден, сколько Энтони Блинкен наводит те мосты, которые сжигал Трамп – ядерная сделка, торговая война с Китаем, признание неизбежности завершения «Северного потока-2». Нельзя не признать, что наследство, доставшееся от республиканцев, демократы разгребают аккуратно, но быстро.
Дональд Трамп – тот ведь точно был контрреволюционером. По духу, конечно, этаким Корниловым от мировой политики. И тоже в Бонапарты так и не выбился, хотя кому-то казалось, что вот-вот. Может быть, пандемия подвела, но, скорее, просто надоел уж очень многим.
Украина – «незалежна», но вторична
И в завершение – вишенка на торте или, если хотите – та самая соринка в чужом глазу. Случилось нечто потрясающее – украинского президента в Вашингтоне поставили в очередь вслед за российским.
Шоумену во главе государства, а заодно с ним и всему киевскому политбомонду из американского госдепа устами Энтони Блинкена недвусмысленно дали понять – интересы Украины «мы способны отстаивать и без вас». Такого конкретного пинка, что называется, врагу не пожелаешь.
Но нам-то Украина не враг, и народ украинский – братский, хотя очень непросто повторить то же самое в адрес нынешней власти в «незалежной». Команда Зеленского, пришедшая в Киев с миром, теперь продолжает торговать войной, а тема газового транзита всплывает у неё только в контексте антироссийской риторики.
Вот и приходится терпеть, полмиллиона соотечественников – это отнюдь не балласт. Но и не «пятая колонна», если её, конечно, не провоцировать. Но вот с этим как раз у Киева – проблемы. Хотя подзуживать сзади вот-вот перестанут, уже потому, что выгоды никакой.
Поток достроят, но и Украине чуток транзита оставят. Так ведь общаться с особо упёртыми «незалежниками» куда проще будет. А общаться надо – не чужие всё-таки, и пять миллионов крепких и толковых рабочих рук со счёта не сбросишь.
Украинские же политики, пророссийские или антироссийские, что, как выясняется, и не очень важно, три десятка лет проторговались, кому бы продаться. Продаваться в итоге приходится и тем, и другим.
А ещё ведь у России с Украиной есть и Крым, и Приднестровье, к «незалежной» привязанные покрепче, чем пуповиной. Как бы кому-то не хотелось чего-то иного. С этим жить: и нам, и украинцам, не важно – по паспорту, или же по душе, и нашим детям, и внукам, как видно...