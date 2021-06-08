Год автономного плавания: беспилотники так называемого «Призрачного флота» ВМС США возвращаются после дозора

В Соединённых Штатах успешно реализуется программа «Повелитель призрачного флота» (Ghost Fleet Overlord), предполагающая создание беспилотных кораблей проекта LUSV, предназначенных для патрулирования водной акватории на протяжении длительного времени.
Как сообщает издание Maritime Network, 29 мая возвратился после дозора к месту базирования в Пойнт-Лома, штат Калифорния, прибыл аппарат Nomad («Кочевник»). Он прошёл 4 421 морских миль, что составляет 98% длительности его пребывания в автономном плавании. Корабль проделал путь от Мексиканского залива до западного побережья после прохождения через Панамский канал.
На преодоление данной дистанции и выполнения возложенных на него миссий патрулирования потребовалось больше года. Ранее этим же путём прошёл однотипный корабль Ranger, завершив свой поход в октябре 2020 года.
В настоящее время программа по созданию так называемого «Призрачного флота» ВМС США находится на 2-й фазе, которая стартовала в сентябре 2019 года и должна завершиться в начале 2022 года. В её рамках осуществляется интеграция систем управления и боевой нагрузки, а также проводятся тактические эксперименты.
Беспилотные корабли типа LUSV создаются путём переоборудования, в том числе добавления боевых систем, уже имеющихся вымпелов. Так, в Nomad было трансформировано морское судно снабжения Riley Claire; под этим наименованием он до сих пор значится в регистре.