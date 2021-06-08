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Год автономного плавания: беспилотники так называемого «Призрачного флота» ВМС США возвращаются после дозора

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Год автономного плавания: беспилотники так называемого «Призрачного флота» ВМС США возвращаются после дозора

В Соединённых Штатах успешно реализуется программа «Повелитель призрачного флота» (Ghost Fleet Overlord), предполагающая создание беспилотных кораблей проекта LUSV, предназначенных для патрулирования водной акватории на протяжении длительного времени.


Как сообщает издание Maritime Network, 29 мая возвратился после дозора к месту базирования в Пойнт-Лома, штат Калифорния, прибыл аппарат Nomad («Кочевник»). Он прошёл 4 421 морских миль, что составляет 98% длительности его пребывания в автономном плавании. Корабль проделал путь от Мексиканского залива до западного побережья после прохождения через Панамский канал.

На преодоление данной дистанции и выполнения возложенных на него миссий патрулирования потребовалось больше года. Ранее этим же путём прошёл однотипный корабль Ranger, завершив свой поход в октябре 2020 года.

В настоящее время программа по созданию так называемого «Призрачного флота» ВМС США находится на 2-й фазе, которая стартовала в сентябре 2019 года и должна завершиться в начале 2022 года. В её рамках осуществляется интеграция систем управления и боевой нагрузки, а также проводятся тактические эксперименты.

Беспилотные корабли типа LUSV создаются путём переоборудования, в том числе добавления боевых систем, уже имеющихся вымпелов. Так, в Nomad было трансформировано морское судно снабжения Riley Claire; под этим наименованием он до сих пор значится в регистре.

Использованы фотографии:
https://www.marinetraffic.com/
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29 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:40
    +6
    Мы тоже наконец начали обкатывать беспилотное управление ,правда пока на гражданке.Три судна ,порт Кавказ земснаряд ,Каспий сухогруз,СМП танкер Михаил Ульянов.Так что не стоим на месте и это радует.
    1. ASAD
      ASAD Сегодня, 12:48
      +2
      В смысле ВООБЩЕ никого?!
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:51
        -1
        Угу,самому интересно.Наблюдающие за наблюдающими конечно есть,если вдруг море будет кончаться ,чтоб на ручное управление перейти. laughing
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 13:06
          +1
          Мечта а не работа - вкалывают роботы, а не человек. Кимаришь на мостике...
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 13:00
        -1
        Посмотрел что у Михаила Ульянова на мосту напихано,особо понравилась,система проверки дееспособности вахтенного штурмана.Это до переоборудования в беспилотник.
        1. isv000
          isv000 Сегодня, 14:03
          -1
          В зоне датчика повесить замануху и - вуаля! hi
      3. isv000
        isv000 Сегодня, 13:08
        +1
        Ну, на автопилоте и раньше ходили, но только по спокойной воде. Чуть волна - рыскать начинает, одерживать надо...
        1. Brylevsky
          Brylevsky Сегодня, 13:38
          +4
          Имеется в виду не авторулевой, а BNWAS - Bridge Navigation Watch Alarm System, по-русски СКДВП, - система контроля дееспособности вахтенного помощника. Работает по принципу системы dead man в железнодорожном транспорте. Если вахтенный штурман не будет с заданным интервалом времени нажимать специальную кнопку или проходить мимо датчика теплового излучения с заданой регулярностью, то система поднимет тревогу: сначала на мостике, потом в каюте капитана и его помощников, потом, если после этого никто не скветирует сигнал тревоги, сработает "авралка" по всему судну. Система защищена от несакционированного доступа паролем, а включается обычным замочным ключем, который хранится у капитана. Некоторые капитаны включают систему, когда судно в море, некоторые - нет...тут вопрос в доверии капитана своим штурманам и в уверенности в самом себе. По своему опыту скажу, что система эта полезна только в одном случае: когда штурман стоял вахту на мостике один, и внезапно умер. Во всех остальных случаях она больше мешает, чем помогает, и поэтому штурмана нашли способ, как её обмануть. Возле датчика теплового излучения подвешивается на нитке листочек фольги или отполированная металлическая пластинка, вырезанная из консервной банки. Источников тепла на мостике хватает, и ИК-волны, отражаясь от "заманухи", попадают в приёмник теплового излучения системы...Из-за качки судна фольга или пластина крутится, блики ИК-волн дают системе иллюзию, что "тело на мостике двигается, а не умерло". Глупая система работает на примитивном коде, да и вряд ли её разработчики (кстати, ни разу не моряки) предполагали, что ей будет оказываться такое "противодействие"...результат достигнут: вахтенный штурман сидит в кресле с чашкой кофе в одной руке и с телефоном в другой. Все счастливы: система "думает", что вахтенный штурман ходит, капитан, надеясь на систему, не поднимается на мостик, никто никому не сложняет жизнь...
          1. isv000
            isv000 Сегодня, 13:46
            +1
            Нашего моряка на мякине не проведёшь! На каждую гайку подберём болт с резьбой... hi
          2. Wedmak
            Wedmak Сегодня, 13:53
            0
            никто не кому не сложняет жизнь

            До первой аварии, когда штурмана действительно прихватит.
            1. Brylevsky
              Brylevsky Сегодня, 14:02
              +1
              До первой аварии, когда штурмана действительно прихватит.

              Когда его прихватит, он сам первый кнопку тревоги нажмёт. Что-то траулеру "Амур" эта система не помогла, когда он японскую рыболовную шхуну переехал. Кстати, BNWAS на нём была, это 100%.
          3. tralflot1832
            tralflot1832 Сегодня, 14:09
            +1
            Молодцы,где наша не пропадала.У нас всегда найдется болт собратной резьбой.А я начинал когда мост был практически пустой,бинокль,РЛС в который заглянешь,и че он показывает.Эхолот и волшебный прибор секстант.Зато романтики выше крыши и куча анекдотов. hi
            1. Brylevsky
              Brylevsky Сегодня, 14:25
              +1
              Зато романтики выше крыши и куча анекдотов.

              Теперь, увы, не так...На мостике микрофоны и видеокамера с записью действий вахтенного помощника капитана...с трансляцией на монитор в капитанской каюте, какие уж тут анекдоты... Впрочем, был однажды. Работал я с одним кэпом который всё делал по инструкции. Положено по инструкции при выходе в море включить BNWAS, - включал. Но однажды забыл выключить. Пришли в порт, на мосту никого, у системы работает обратный отсчёт...кэп в офисе, занимается с портовыми властями (там ещё и портконтроль припёрся с проверкой). По истичении положенного интервала времени система ожидаемо заорала на весь пароход, разбудив всех, кто спал (это была ночь). Больше он её не включал...
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:56
      -1
      Нам такие нужны и для выполнения патрульных задач, для автономного поиска субмарин, для МЧС, и чтобы не еденичное изделие, а серия, и естественно вся его начинка до последнего болта Российская.
      1. dauria
        dauria Сегодня, 15:06
        0
        естественно вся его начинка до последнего болта Российская.

        Долго ждать придётся. Целую отрасль с заводами , институтами, кадрами , смежными отраслями создать надо. Это нереально ближайшие пару десятилетий . Да и ни к чему . Израиль закупает комплектующие , делает вполне приличное оружие и не "заморачивается" патриотизмом , или ещё чем..
  2. кредо
    кредо Сегодня, 12:43
    +4
    ...В Соединённых Штатах успешно реализуется программа «Повелитель призрачного флота» (Ghost Fleet Overlord),

    Любят англосаксы пышные наименования. Нет чтоб рассказать по-подробнее о "повелителе мух".
  3. knn54
    knn54 Сегодня, 13:23
    +8
    Оснащен гидроакустической станцией MS3.Как в активном так и впассивном режимах способна засекать не только субмарины, но и торпеды, а также МАЛЫЕ НЕОБИТАЕМЫЕ подводные аппараты. Излучатели ГАС установлены в подкильных гондолах. На борту также имеется магнитометр, реагирующий на малейшие отклонения магнитного поля. В зависимости от гидрологической обстановки БЭК может засекать подводные лодки на расстоянии от одной до 10 миль, идя на скорости 5-7 узлов.
    Имеется и масса средства НАДВОДНОГО наблюдения и связи.
    Вот такой самоходный гидроакустический буй.
    И попробуй "скрыться" даже тому же "Посейдону"...
    1. isv000
      isv000 Сегодня, 13:49
      -4
      У Посейдона плюс в скорости, да и задачи другие - уничтожить цель, что при отсутствии команды несложно...
    2. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 14:22
      -3
      Цитата: knn54
      И попробуй "скрыться" даже тому же "Посейдону"...

      На глубине в километр? Да он там может пьяную цыганочку плясать и частушки про негрогеев распевать - на него только санкции наложить можно - иди достань его на такой глубине
  4. Прочее
    Прочее Сегодня, 13:25
    +1
    Тут всё зависит от экономического обоснования. Для США, наверное, стало выгодно строить подобные корабли. А для России, учитывая, что микросхем для космоса нет - экономически выгодно и технологически возможно только использование биологических экипажей для ВМФ.
    1. bk316
      bk316 Сегодня, 13:35
      -5
      учитывая, что микросхем для космоса нет

      Причем тут космос? Эти корабли умеют выходить на орбиту? belay
    2. Wedmak
      Wedmak Сегодня, 13:59
      0
      учитывая, что микросхем для космоса нет

      Ну, да... на чем тогда союзы летают - непонятно, наверно на лампах.
      Насчет электроники вы сильно ошибаетесь. Она есть, правда больше идет на военные и промышленные нужды. Причем там есть вся линейка, от простых датчиков до контроллеров реального времени. Увы, в гражданский оборот поступает по капле в год.
  5. bk316
    bk316 Сегодня, 13:34
    +2
    Я правильно понял:
    корабль - обычный, просто переоборудованный год плавал без экипажа , прошел 4500 миль (что то очень мало за год, дрейфовал что ли?) ничего там за год не сломалось, топливо не кончилось, никто на бесхозный корабль не позарился.
    Если так то это круто.
    1. DrRey
      DrRey Сегодня, 13:44
      +4
      Особенно интересует про "не позарился". Допускаю, что пока он ходил возле Западного побережья, за ним присматривала береговая охрана, пока он шел от Панамского канала до США за ним тоже присматривали. Однако когда он пойдет в реальную автономку, неужели бравые ребята на моторных лодках не решатся его немножко спереть?
      1. Wedmak
        Wedmak Сегодня, 13:56
        +1
        Однако когда он пойдет в реальную автономку, неужели бравые ребята на моторных лодках не решатся его немножко спереть?

        Интересный вопрос. Может спереть его и не удастся. Таки защита управления, пароли, все дела. Но вот времени открыть трюм и стибрить оттуда пару тонн груза будет достаточно.И поди найди их, даже если там все забито камерами будет.
    2. isv000
      isv000 Сегодня, 14:00
      +1
      Он прошёл 4 421 морских миль, что составляет 98% длительности его пребывания в автономном плавании.

      Если судно идёт средним ходом в 10 узлов то за месяц! получается ок. 13500 миль. По американской выкладке выходит средняя скорость в 0,5 узлов. Получается его успешно "проводили" и долгожданно "встретили"... laughing fool
  6. Макс ПВ
    Макс ПВ Сегодня, 14:03
    -1
    Кто в курсе морского права, закон о том, что корабль покинутый командой является собственностью нашедшего ещё действует?
    1. Brylevsky
      Brylevsky Сегодня, 14:09
      +2
      Кто в курсе морского права, закон о том, что корабль покинутый командой является собственностью нашедшего ещё действует?

      Судно или корабль, даже оставленные экипажем, остаются собственностью государства флага (в случае корабля) или судовладельца. Попытка завладеть чужой собстенностью в этом случае приравнивается к акту пиратства со всеми вытекающими из этого последствиями.
  7. Фёдор М
    Фёдор М Сегодня, 14:23
    0
    Тема конечно интересная и перспективная