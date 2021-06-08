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Украина хочет добиться производства миномётов «Молот» в Восточной Европе

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Украина хочет добиться производства миномётов «Молот» в Восточной Европе

Украина собирается наладить кооперацию с восточноевропейскими членами Североатлантического военного блока в плане производства оружия и боеприпасов. На данном этапе идёт обсуждение возможностей производства на украинских мощностях миномётных мин натовского калибра и оружия украинской разработки в Европе.


Главный конструктор украинского завода «Маяк» Александр Гордеев:

Натовские мины планируем производить на наших мощностях. В целом же производство коснётся мин разных калибров, включая 60, 82 и 120 мм. Там будут и тяжёлые «шестидесятки», термобарические мины. Всего 30 видов различных мин. И мы больше не будем говорить, что у нас мины 60-х годов.

Планируется, что Украина в этом плане будет кооперироваться с производителями из Болгарии и Польши.

При этом добавляется, что странах ЕС планируется наладить производство украинских миномётов. Речь в первую очередь идёт о том, что Украина хочет добиться производства в Восточной Европе своих миномётов «Молот», с качественным производством которых на самой Украине возникли существенные проблемы. Произведённые «Молоты» зачастую взрывались при испытаниях или непосредственно в зоне боевых действий во время осуществления выстрела. Украинская сторона надеется, что производство «Молотов» в Европе окажется более надёжным, а сами миномёты более качественными.

По словам упомянутого генконструктора завода «Маяк», «есть уверенность в том, что всё будет нормально, и что после производства начнутся испытания миномётов в Европе и мин на Украине». Потом планируется добиться унификации производства «по натовским стандартам».
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36 комментариев
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  1. Злой543
    Злой543 Сегодня, 13:43
    +9
    Даешь молот в Польшу и Прибалтику. Чтоб пыл поумерили и по результатам стали пацифистами
    1. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 13:46
      +10
      А производители из Болгарии и Польши, с которыми Украина собралась кооперироваться, в курсе?
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 13:49
        +3
        request в этом загвоздка. А должны? Ведь им могучие и ужасные, сильнейшие в Европе, снисхождение оказывают.
        1. Например
          Например Сегодня, 13:53
          +7
          Украина хочет добиться...


          Букву пропустили ...

          доЛбиться.

          Украина хочет долбиться,
          Украина долбится
          Украина будет долбиться.

          Долбонутые они и на Украине долбонутые.
          1. Злой543
            Злой543 Сегодня, 13:57
            0
            Ну так пусть долбятся. Если хотят, я немогу имэтого запретить. request
            1. Владимир Машков
              Владимир Машков Сегодня, 15:11
              +1
              Ну, если в Прибалтике, Польше и других странах Восточной Европы есть лишние военные и им позарез нужны самовзрывающиеся миномёты (чего-то Попандопуло вспомнился... laughing ),то они должны принять предложение украинских побратымов! lol
      2. knn54
        knn54 Сегодня, 14:10
        +1
        А почему не с турками?
        - у нас мины 60-х годов.
        От Р.Х? Антиквариат,однако.
      3. venik
        venik Сегодня, 14:28
        +2
        Цитата: Зяблицев
        А производители из Болгарии и Польши, с которыми Украина собралась кооперироваться, в курсе?

        =======
        Думаю, что нет! Иначе они бы уже с визгом кинулись врассыпную от такой "блестящей" перспективки!
    2. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 13:59
      0
      А отстреливать мины прямо в городах евросоюза будут? В качестве "благодарности " за принятие в члены евросоюза?
    3. кредо
      кредо Сегодня, 14:00
      0
      Насколько я могу представить смысл производства украинских изделий в Европе может состоять лишь в том, что некие украинские барыги выкупят там какой-нибудь отсталый оружейный заводик и освоят деньги, полученные с Украины за заказ.
      "Новаторский" способ заработка. Не иначе Зелебобик с компаньонами ищет запасную гавань после отставки.
      1. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:29
        +2
        Цитата: кредо
        ... смысл производства украинских изделий в Европе ...

        На Украине их уже испытывать при приёмке некому, - все полегли. hi
    4. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:00
      +2
      Цитата: Злой543
      Даешь молот в Польшу и Прибалтику.

      Да поляки и прибалты, на лохов не похожи, чтобы закупать украинский металлолом, который ещё и взрывается.
      1. Злой543
        Злой543 Сегодня, 14:01
        +2
        Попытка не пытка. Хоть помечтают.
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 14:28
          +1
          Цитата: Злой543
          Попытка не пытка. Хоть помечтают.

          Ну мы же с детства помним "Мечты, мечты, где ваши сладости."
          Если они уже мечтают на Луне шахты открывать, то "Молот" это уже детсадовская байка.
  2. Пленник
    Пленник Сегодня, 13:49
    +3
    Мало он молотил украинских вояк, ещё и натовских намолотит.
  3. Комментарий был удален.
  4. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 13:50
    +2
    Остается еще вопрос: Зачем Европе украинские минометы? У них своими все склады забиты.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:10
      +2
      Цитата: Wedmak
      Остается еще вопрос: Зачем Европе украинские минометы? У них своими все склады забиты.

      Но это так думают свидомые, что их товар кто то будет закупать, а на деле даже страны Африки не закупают. В мире сейчас любое оружие продаётся, на любой вкус, и Украина в этом списке последняя, как на колхозном рынке.
  5. URAL72
    URAL72 Сегодня, 13:50
    +3
    Какая украинская фамилия,- Гордеев... Как вы думаете, какого калибра мину ему нужно засунуть? Тюльпан не предлагать,- он хочет натовского стандарта.
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:04
      0
      Цитата: URAL72
      Какая украинская фамилия,- Гордеев... Как вы думаете, какого калибра мину ему нужно засунуть? Тюльпан не предлагать,- он хочет натовского стандарта.

      Ну что Вы сразу про "засунуть".
      Может он один из тех кто пытается бесконечным и бессмысленным финансированием остатков местного ВПК подорвать финансовую стабильность того, что называется бюджет Украины.
  6. garik77
    garik77 Сегодня, 13:51
    0
    Цитата: Злой543
    Даешь молот в Польшу и Прибалтику. Чтоб пыл поумерили и по результатам стали пацифистами

    Отличная идея!!! laughing Я "За" всеми руками и ногами! Не хватает только ядерных мин для них, шоб натовские армии под корень извести!
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 13:59
      0
      Нам не нужны загрязненные соседние территории. Мы за мир и экологию.
  7. Welldone
    Welldone Сегодня, 13:51
    +2
    Хотят европейцев покалечить? Я только за, если испытывать "Молоты" будут радужные, толерантные Оно...
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 13:58
      +3
      Радужные мину могут затолкать не туда куда надо.
      1. Welldone
        Welldone Сегодня, 14:18
        +1
        Жестоко, но справедливо! drinks
  8. nnm
    nnm Сегодня, 14:01
    +3
    У небратьев прожекты с каждым разом всё идиотичнее и глобальнее....
  9. isv000
    isv000 Сегодня, 14:05
    +2
    Капец Восточной Европе... bully
  10. APASUS
    APASUS Сегодня, 14:08
    +1
    А Болгарии и Польше это зачем ? Они и так на словах, что хочешь пообещают.А вот производить ,заранее устаревшее вооружение ,это еще вопрос .
    На сколько опустился уровень промышленности Украины ,что производство не самого сложного вооружения ,уже не под силу
  11. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 14:16
    +2
    Ребят, одно плохо - там дурнив нема, всех на Окраину свезли))) Если и будут делать - то только чтоб вам же и продать.
    И мы больше не будем говорить, что у нас мины 60-х годов.
    Вот это верно. Просто не будем говорить - а мины будут все тех же 60-х годов laughing
  12. ТермиНахТер
    ТермиНахТер Сегодня, 14:22
    0
    Станочек на фото, годов 70 - ых. Новейшее производство))) надо наладить производство в Гейропе, проблема противостояния с Россией решиться сама по себе))))
  13. Игорь Ушаков
    Игорь Ушаков Сегодня, 14:24
    +1
    с качественным производством на самой Украине возникли существенные проблемы. 
    это называется падение культуры производства, ибо как иначе объяснить невозможность воспроизвести рабочие ТТХ давно опробованного оружия.
    Планируется, что Украина в этом плане будет кооперироваться с производителями из Болгарии и Польши.
    По словам упомянутого генконструктора завода «Маяк», «есть уверенность в том, что всё будет нормально, и что после производства начнутся испытания миномётов в Европе и мин на Украине». Потом планируется добиться унификации производства «по натовским стандартам».
    по-моему генконструктор в принципе не разбирается в своей специальности. О какой унификации речь если
    Натовские мины планируем производить на наших мощностях.
  14. Гуру
    Гуру Сегодня, 14:34
    +4
    Я не понял belay А почему на фото в статье токарный станок Не Декоммунизирован ? Это Советское наследие-срочно попилить и на металлолом.
  15. Кonstanty
    Кonstanty Сегодня, 14:34
    0
    Возможно, Украина намерена это сделать, но вопрос в том, захотят производить такой «горячий картофель» в странах Восточной Европы.

    Искренне надеюсь, что из Польши придет отрицательный ответ
    Поддержка Украины не в интересах Польши, это один-два таки «продукт» - это риск потерять хорошее мнение для HSW или "Cegielski"..
  16. Камчатский
    Камчатский Сегодня, 14:49
    0
    Вот интересно а европейцы с про. балтами в курсе того, что какнлы их уже приговорили к утилизации? soldier
  17. Fitter65
    Fitter65 Сегодня, 15:21
    0
    Украина в этом плане будет кооперироваться с производителями из Болгарии и Польши.
    Величайшие конструторы и производители.
  18. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:25
    +1
    Жалкие личности и это они кричат о перемогах и объявляют о создании новых образцов техники, когда простой миномёт произвести не МОГУТ!!!!!!! Действительно ОКРАИНА.
  19. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:11
    0
    И " молот" изобрели. И на стандарты НАТО,переходят. А в НАТО их так и не взяли.