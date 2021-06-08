Украина хочет добиться производства миномётов «Молот» в Восточной Европе

Натовские мины планируем производить на наших мощностях. В целом же производство коснётся мин разных калибров, включая 60, 82 и 120 мм. Там будут и тяжёлые «шестидесятки», термобарические мины. Всего 30 видов различных мин. И мы больше не будем говорить, что у нас мины 60-х годов.

Украина собирается наладить кооперацию с восточноевропейскими членами Североатлантического военного блока в плане производства оружия и боеприпасов. На данном этапе идёт обсуждение возможностей производства на украинских мощностях миномётных мин натовского калибра и оружия украинской разработки в Европе.Главный конструктор украинского завода «Маяк» Александр Гордеев:Планируется, что Украина в этом плане будет кооперироваться с производителями из Болгарии и Польши.При этом добавляется, что странах ЕС планируется наладить производство украинских миномётов. Речь в первую очередь идёт о том, что Украина хочет добиться производства в Восточной Европе своих миномётов «Молот», с качественным производством которых на самой Украине возникли существенные проблемы. Произведённые «Молоты» зачастую взрывались при испытаниях или непосредственно в зоне боевых действий во время осуществления выстрела. Украинская сторона надеется, что производство «Молотов» в Европе окажется более надёжным, а сами миномёты более качественными.По словам упомянутого генконструктора завода «Маяк», «есть уверенность в том, что всё будет нормально, и что после производства начнутся испытания миномётов в Европе и мин на Украине». Потом планируется добиться унификации производства «по натовским стандартам».