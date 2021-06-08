Военное обозрение
Войти Регистрация

Пакистан отказался предоставить США военные базы для выведенных из Афганистана американских военных

31

Американских военных баз в Пакистане не будет, Исламабад отказался размещать на своей территории военный контингент США, выводимый из Афганистана. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Шах Мехмуд Куреши.


Пакистан отказал США в размещении американских военных на своей территории, заявив, что мирный процесс в Афганистане должен продолжаться без участия американцев. По словам главы пакистанского МИД, правительство страны уже объявило всем политическим силам, что не намерено предоставлять США возможности для развертывания военных баз.

Таким образом, подтвердилась информация некоторых американских СМИ о переговорах Вашингтона с Исламабадом о предоставлении американцам военных баз (или одной базы) на территории Пакистана. Как ранее заявляли американские военные, им нужна была база, с которой можно было наносить удары по Афганистану после вывода оттуда военного контингента.

Исходя из заявления Шах Мехмуда Куреши, Пакистан стал третьей страной, которая отказала США в размещении американских военных. Ранее о невозможности развертывания военных США на своей территории заявили Таджикистан и Узбекистан. По крайней мере, о переговорах Вашингтона с какими-то другими странами сведений нет.

На что надеялись американцы не понятно, ведь у Пакистана военное сотрудничество с Китаем, а Пекин - это второй геополитический противник Вашингтона, после Москвы конечно. Как дальше будут развиваться события с выводом американцев из Афганистана покажет время. Возможно, что где-то рядом с его границами и появится новая военная база США.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Google Новостях
31 комментарий
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. DrRey
    DrRey Сегодня, 13:48
    +7
    Ты отказала мне три раза ... Интересно, как будут реагировать на это бравые американские парни? Найдут новую ось зла?
    1. Злой543
      Злой543 Сегодня, 13:50
      +2
      А чего ее искать ? Без Китая не обошлось.
      1. Например
        Например Сегодня, 14:22
        +4
        Нужно провести опрос среди военнослужащих куда они желают поехать.

        Демократия должна править армией США.

        Демократичный опрос военных определит место вывода.

        Думаю победит калифорнийский пляж.

        Даешь демократию!!!
        Свободу выбора места службы американского солдата!!!
        1. Владимир Машков
          Владимир Машков Сегодня, 15:18
          0
          Какая печалька и разочарование для америкосов! Все им отказывают в базах для бомбёжек Афганистана! Так, глядишь, и вообще из Азии попрут! Пожалеем бедных пин...осиков? laughing
          1. хрыч
            хрыч Сегодня, 16:40
            +1
            Цитата: Владимир Машков
            Так, глядишь, и вообще из Азии попрут!

            От Персидского залива до Южно-Китайского моря, образовывается великая дыра Римленда. Порвалась петля анаконды. Верней замкнуть кольцо (укусить за хвост) помешала Арктика, Сейчас змейку по-ходу ... порвалоwassat Хартленд рулит, Маккиндер - красавчик, а Спикмэн - лузер. Надо было американским выскочкам слушать опытных британцев.
    2. Зяблицев
      Зяблицев Сегодня, 13:53
      +4
      Гоните пинд...янки домой! Мало того, что они бухают и ссутся на своих базах и в округе, так еще и безбожники законченные! Для них что исламские святыни, что консервированный кал Энди Уорхола, все одно! К тому же каждый третий розово-голубой, а каждый шестой вообще оно! laughing
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 14:01
      +3
      "Yankee, go home"!...forever.
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 14:03
      +1
      Китайцы янки сунули в штаны кактус! Вот, как нужно уметь гринго ставить сра-кой кверху! Нам в этом плане также нужно стать по отношению к сше жесткими и решительными, а не мямлить про "партнеров кремля "!
      1. venik
        venik Сегодня, 14:24
        +2
        Цитата: Бережливый
        Нам в этом плане также нужно стать по отношению к сше жесткими и решительными, а не мямлить про "партнеров кремля "!

        =========
        Внимательно статью прочитали? Там ЧТО было написано: "....Ранее о невозможности развертывания военных США на своей территории заявили Таджикистан и Узбекистан....."
        А вчера была информация, что недавно визит Шойгу в Ташкент и Душанбе!
        Так, что неправы вы! Похоже в данной ситуации янки "с двух рук" огребли"!
        P.S. "...Возможно, что где-то рядом с его границами и появится новая военная база США. ....". Вот только ГДЕ это "рядом"? Из ближайших соседей Афганистана - только Туркменистан остался "не окученным"....
        1. Azis
          Azis Сегодня, 15:06
          +1
          Цитата: venik
          Из ближайших соседей Афганистана
          У Ирана тоже граница с Афганистаном есть laughing
          1. Комментарий был удален.
    5. кредо
      кредо Сегодня, 14:21
      0
      Цитата: DrRey
      Ты отказала мне три раза ... Интересно, как будут реагировать на это бравые американские парни? Найдут новую ось зла?

      Нет, будут действовать испытанными методами.
      Сначала подкуп, потом шантаж и на последок обвинят Пакистан вне соблюдении демократических ценностей западного мира и нарушении прав сексуальных меньшинств love .
      Конечно можно организовать и госпереворот, но это чревато непрогнозируемыми последствиями для США со стороны мусульманского мира.

      Может им организовать свою базу на Мальдивах good
  2. Wedmak
    Wedmak Сегодня, 13:48
    +4
    Домой, янки, домой. Там у вас еще много не решенных и новых проблем. Займитесь наконец собой.
  3. Doccor18
    Doccor18 Сегодня, 13:51
    +3
    Привет из Китая... с любовью...
    1. URAL72
      URAL72 Сегодня, 14:01
      +2
      Да, Китай уже заменил запад как поставщик вполне современных вооружений в Пакистан. Как рынок сбыта тоже. Плюс ядерное оружие. Можно теперь и послать Вашингтон. Главное теперь не дать сложиться "оси" Турция-Иран-Пакистан-Китай-КНДР. Нам это тоже опасно. Нужно плевать на санкции и теснее работать с Ираном и КНДР. Не забывать и Турцию с Индией и Ираком. Мьянму тоже. А то что то и в Азии сгущаются тучи...
      1. lisiy prapor
        lisiy prapor Сегодня, 14:31
        -2
        Да кому "мы" нужны, постоянно виляем как маркитанская лодка, и страсть как хотим ндравиться всяким "партнёрам"
      2. Doccor18
        Doccor18 Сегодня, 15:45
        0
        Цитата: URAL72
        Главное теперь не дать сложиться "оси" Турция-Иран-Пакистан-Китай-КНДР...

        Поздно. Она уже сложилась.
        Только, может быть, еще Турция не совсем интегрировалась в эту "ось", остальные давно в ней... Плюсом: Мьянма, Бангладеш, Камбоджа.
        И тот, кто говорит, что Китай одинок, немного лукавит или просто ошибается...
  4. Эль Чувачино
    Эль Чувачино Сегодня, 13:54
    0
    Как посмели?! belay wassat
  5. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 13:58
    +2
    Исходя из заявления Шах Мехмуда Куреши, Пакистан стал третьей страной, которая отказала США в размещении американских военных. Ранее о невозможности развертывания военных США на своей территории заявили Таджикистан и Узбекистан.
    Мне кажется или какие-то "неведомые силы" планомерно выдавливают штаты подальше от наших южных границ?
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:25
      0
      Цитата: Лесовик
      Мне кажется или какие-то "неведомые силы" планомерно выдавливают штаты подальше от наших южных границ?

      В Афгане то силы ведомые, талибы возьмут власть. И никто из соседей не захочет иметь с ними разборки. Ответка от талибов придёт сразу, если штаты нанесут по ним удар, будь то с территории Таджикистана или Пакистана.
  6. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 13:58
    +2
    Ну во-первых, ФША теперь к своим маковым плантациям ни с какой стороны не пролезут - отовсюду их выпнули.
    А во-вторых, а чейта они? belay Может аукнулось
    Вашингтон, 11:00  26 марта 2018 / ИА Красная Весна
    США ввели новые санкции против Пакистана

    Если десятилетиями вести против Пакистана экономическую войну и осуществлять диверсионные акты(см. Бин Ладен) - логично что вас погонят ссаным тапком? Вы б еще у Мадуро базу попросили
  7. Злобный тролль
    Злобный тролль Сегодня, 14:01
    +1
    По морде тряпкой crying
  8. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 14:04
    +1
    Было время разбрасывать камни,есть время собирать камни.
  9. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 14:11
    0
    Пусть к Украине, обратятся. И предоставят, и сапоги целовать будут.
  10. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:19
    0
    Если нынешня власть в Пакистане,контролирует военных как Лукашенко и Эрдоган,переворота не будет.И базы тоже,этих запусти замучаешься их выгонять.
  11. lisiy prapor
    lisiy prapor Сегодня, 14:23
    0
    Вот ведь муслимы "неблагодарные", то в дёсна лупились, а теперь каждый ослолюб норовит пнуть подыхающего...ну не знаю, орлана, что ли, т.к. льва наглы застолбили. laughing
  12. Ehmedli
    Ehmedli Сегодня, 14:27
    0
    Последнее время часто угрожали всякими санкциями шманкциями Пакистану, так же если тот закупит Турецкую военную технику и т.д. США на огромное количество Турецкой военной технике, которую хотел приобрести Пакистан, поставили вето (мягко говоря).
    А что, думали ответки не будет?
    Или это работает так - я вас имею как хочу, а вы мне в свою очередь ни в чем не отказывайте? Так не бывает. Этот треугольник Пакистан-Китай-Турция - достаточно мощная сила.

  13. Pandiurin
    Pandiurin Сегодня, 14:30
    0
    "На что надеялись американцы не понятно..."

    Вообще это выглядит очень странно.
    Обычно политические телодвижения делают туда где есть реальный шанс добиться договорённостей.
    Иначе каждый такой "облом" воспринимается как политический провал. Много провалов, страну будут воспринимать как политического лузера.

    Поэтому не понятно зачем США затеяли это представление. Проситься залезть с военной базой в Пакистан ??? Ну да, конечно )
    Результат предсказуем заранее.

    Какую цель преследуют США в этом спектакле ?
    Остаться в Афгане под предлогом что "некуда идти, никто не пускает" у них не получится.

    Такое впечатление что госдеповский мозг поразили глисты.
  14. нахтигалзиф
    нахтигалзиф Сегодня, 14:58
    0
    Цитата: Лесовик
    Исходя из заявления Шах Мехмуда Куреши, Пакистан стал третьей страной, которая отказала США в размещении американских военных. Ранее о невозможности развертывания военных США на своей территории заявили Таджикистан и Узбекистан.
    Мне кажется или какие-то "неведомые силы" планомерно выдавливают штаты подальше от наших южных границ?

    Что ж тут неведомого? Петров и Боширов в деле...
  15. uav80
    uav80 Сегодня, 15:05
    0
    Если паки еще и авиа коридор не дадут то вообще веселуха будет, только индусы останутся, через узкий коридор вдоль Пянджа на Хандуд и далее на Гилгит...
    Туркменистан тут тоже не особо интересен, им выход на Каспий не нужен, нужен выход к Аравийскому морю или на крайняк Бенгальский залив...
  16. Gato
    Gato Сегодня, 15:20
    0
    Ни в грош паки мирового гегемона на ставят crying
    Есть мнение, что базу безпритульным изгнанникам предоставят грузины.
  17. S.K.Vichyakow
    S.K.Vichyakow Сегодня, 15:31
    0
    А через какую страну они в данный момент выводят свои войска? Я так ни разу не услышал.