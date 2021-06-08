Пакистан отказался предоставить США военные базы для выведенных из Афганистана американских военных

Американских военных баз в Пакистане не будет, Исламабад отказался размещать на своей территории военный контингент США, выводимый из Афганистана. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Шах Мехмуд Куреши.Пакистан отказал США в размещении американских военных на своей территории, заявив, что мирный процесс в Афганистане должен продолжаться без участия американцев. По словам главы пакистанского МИД, правительство страны уже объявило всем политическим силам, что не намерено предоставлять США возможности для развертывания военных баз.Таким образом, подтвердилась информация некоторых американских СМИ о переговорах Вашингтона с Исламабадом о предоставлении американцам военных баз (или одной базы) на территории Пакистана. Как ранее заявляли американские военные, им нужна была база, с которой можно было наносить удары по Афганистану после вывода оттуда военного контингента.Исходя из заявления Шах Мехмуда Куреши, Пакистан стал третьей страной, которая отказала США в размещении американских военных. Ранее о невозможности развертывания военных США на своей территории заявили Таджикистан и Узбекистан. По крайней мере, о переговорах Вашингтона с какими-то другими странами сведений нет.На что надеялись американцы не понятно, ведь у Пакистана военное сотрудничество с Китаем, а Пекин - это второй геополитический противник Вашингтона, после Москвы конечно. Как дальше будут развиваться события с выводом американцев из Афганистана покажет время. Возможно, что где-то рядом с его границами и появится новая военная база США.