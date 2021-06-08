Военное обозрение
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«Российские танки значительно лучше»: в сербском Генштабе сравнили подаренные Т-72Б1МС с М-84

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Т-72Б1МС



В промо-ролике, снятом для привлечения курсантов, на кадрах запечатлена внутренняя компоновка танка Т-72Б1МС, которые недавно в качестве материальной помощи были доставлены из России для сербской армии. Это глубокая модернизация ОБТ, который получил возможность работать в режиме «охотник-убийца» [предполагает передачу целеуказания от командира к наводчику], что резко повышает его эффективность на поле боя.

К настоящему времени Сербии было подарено 30 Т-72Б1МС, получивших обозначение «Белый орёл», что позволяет сформировать батальон, вооруженный модернизированными машинами.

Они чрезвычайно полезны, когда речь идёт о борьбе с самыми современными типами тяжелой бронетехники, которые используется в мире

- указывается в издании Marsonline.

При передаче новой техники в бронетанковые части подполковник Горан Йованович из Управления планирования и развития Генштаба сравнил модификацию Т-72Б1МС с основным танком сербской армии М-84:

Российская модернизация по сравнению с М-84 и исходным Т-72 значительно лучше с точки зрения подвижности, степени броневой защиты и огневой мощи.



С его слов, повышенная манёвренность Т-72Б1МС обеспечивается за счёт установки нового двигателя на 840 л.с. (вместо прежнего с 780 л.с.) и автоматической трансмиссии. Индикаторы информируют экипаж о состоянии жизненно важных компонентов танка.

Более совершенные оптико-электронные прицелы по качеству значительно лучше предыдущих вариантов. Панорамный прицел ПК ПАН «Соколиный глаз» [Белоруссия], расположенный на боевой позиции командира танка, даёт возможность независимого наблюдения за обстановкой в радиусе 360 градусов. Стрелок может успешно поражать цели на дистанциях более 6000 метров благодаря запускаемым из ствола пушки управляемым ракетам «Рефлекс». Для более точного ведения огня имеется прицельный комплекс «Сосна-У» [Белоруссия] с усовершенствованной СУО и ИК-каналом.

Существенно улучшена бронезащита, позволяющая повысить боевую стойкость от действия различных снарядов, особенно кумулятивных (в том числе тандемных).

Однако Т-72Б1МС несколько слабее Т-72Б3 по качеству бронезащиты. Так, встроенная ДЗ «Контакт-1» уступает «Контакт-5» и особенно «Реликту». Однако М-84 вовсе лишён динамической защиты и к тому же имеет более низкую по качеству базовую броню

- отмечается в сербском издании, указывая, что ВПК страны работает над собственными вариантами ДЗ, а при необходимости возможна закупка у России систем «Контакт-5» или «Реликт».

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16 комментариев
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  1. Zaurbek
    Zaurbek Сегодня, 14:53
    -4
    В РФ панорамный прицел только Т90М и Т-14 стоит вроде.
    1. Ehmedli
      Ehmedli Сегодня, 15:02
      -2
      Zaurbek
      Вижу у вас часто подобные проблемы с сообщениями. Установите Firefox на мобильник, увидите как всё гладко, и как вовсе летит сайт, по скорости работы. И ОЗУ не перегружает как тормоз гугл хром.
      Ps, в спец компьютере С.Хокинга тоже стоял Firefox, просто как инфо.)
      Пардон за оффтоп.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 15:13
        0
        Спасибо,установил!
      2. Zaurbek
        Zaurbek Сегодня, 15:16
        0
        У меня капиталистический служебный комп....тут только от виндовса стоит....и трафик идет через Ирландию. Сайт тормозит мрак.....Если нажимаешь "ответить" - нормально. Если просто коммент - тупит. Или зеркалит или не видно, что печатаешь.
        1. seregatara1969
          seregatara1969 Сегодня, 16:46
          0
          если не видно ,что печатаешь, набираешь несколько букв и отправить- потом включаешь править сообщение и становится фсё видно .у меня так проходит
          1. Zaurbek
            Zaurbek Сегодня, 16:57
            0
            Так и делаю......
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 15:11
      0
      Вспоминаю разговор( славные брежневские времена) с югославским танкистом.У них на вооружении стояли советские и (уже не помню) западные танки,причем последние ,более комфортные, с наворотами.
      По его словам-если в бой.то только на советских.
      А "те "-для учений.
      1. KKND
        KKND Сегодня, 15:49
        +2
        Цитата: knn54
        У них на вооружении стояли советские и (уже не помню) западные танки,причем последние ,более комфортные, с наворотами.

        А что на вооружение Югославии в 60-х или 70-х стояли западные танки?
        1. seregatara1969
          seregatara1969 Сегодня, 16:48
          0
          сравнивать танки и технику нужно на полигоне а не в штабе
          1. KKND
            KKND Сегодня, 17:09
            0
            Цитата: seregatara1969
            сравнивать танки и технику нужно на полигоне а не в штабе

            Не сравнивать технику надо на интернет форумах среди истинных экспертов.
            Это вы к чему написали?
            1. seregatara1969
              seregatara1969 Сегодня, 17:15
              0
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  2. Виктор Сергеев
    Виктор Сергеев Сегодня, 14:54
    +1
    Дареному коню в зубы не смотрят. Зато Сербия получает возможность понять как модернизировать свои танки.
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:42
      0
      Двигатель можно было и на 1000 л/с поставить. ...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:01
    +1
    Сербскому волчаре(он у нас тут на ВО,один от братушек отбивается)поставил бы ему во двор батальон Т 90 "Прорыв".соседи подвинутся,в смысле разместить.Я о косово,сборища террористов всех мастей.И чудо база США ,самая крупная на Балканах тоже находится в Косово.
    1. Keyser Soze
      Keyser Soze Сегодня, 16:08
      0
      Сербскому волчаре(он у нас тут на ВО,один от братушек отбивается)поставил бы ему во двор батальон Т 90 "Прорыв".


      Только по географии можете достичь двора Волка только через братушек. Что и случается сегодня - ваши войска на учения, ваша техника на учения и ваши военные доставки, в Сербию, проходят только через нас. Все остальные закрыли небо для вас.

      А вот мы пропускаем и принимаем сербские войска на нашу территорию - сейчас у нас гостят три сербских Миг 29, несколько Ми 17 и зенитчики из 250 сербской зенитной бригады, которые на учениях Шабла 2021 тренируются с американскими зенитными войсками, из Европейского командования и с нами.


  4. zoland
    zoland Сегодня, 17:12
    0
    Ключевое слово, подаренные