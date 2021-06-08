«Российские танки значительно лучше»: в сербском Генштабе сравнили подаренные Т-72Б1МС с М-84

Т-72Б1МС

Они чрезвычайно полезны, когда речь идёт о борьбе с самыми современными типами тяжелой бронетехники, которые используется в мире

Российская модернизация по сравнению с М-84 и исходным Т-72 значительно лучше с точки зрения подвижности, степени броневой защиты и огневой мощи.

Однако Т-72Б1МС несколько слабее Т-72Б3 по качеству бронезащиты. Так, встроенная ДЗ «Контакт-1» уступает «Контакт-5» и особенно «Реликту». Однако М-84 вовсе лишён динамической защиты и к тому же имеет более низкую по качеству базовую броню