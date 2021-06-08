«Российские танки значительно лучше»: в сербском Генштабе сравнили подаренные Т-72Б1МС с М-84

Т-72Б1МС
В промо-ролике, снятом для привлечения курсантов, на кадрах запечатлена внутренняя компоновка танка Т-72Б1МС, которые недавно в качестве материальной помощи были доставлены из России для сербской армии. Это глубокая модернизация ОБТ, который получил возможность работать в режиме «охотник-убийца» [предполагает передачу целеуказания от командира к наводчику], что резко повышает его эффективность на поле боя.
К настоящему времени Сербии было подарено 30 Т-72Б1МС, получивших обозначение «Белый орёл», что позволяет сформировать батальон, вооруженный модернизированными машинами.
Они чрезвычайно полезны, когда речь идёт о борьбе с самыми современными типами тяжелой бронетехники, которые используется в мире
- указывается в издании Marsonline.
При передаче новой техники в бронетанковые части подполковник Горан Йованович из Управления планирования и развития Генштаба сравнил модификацию Т-72Б1МС с основным танком сербской армии М-84:
Российская модернизация по сравнению с М-84 и исходным Т-72 значительно лучше с точки зрения подвижности, степени броневой защиты и огневой мощи.
С его слов, повышенная манёвренность Т-72Б1МС обеспечивается за счёт установки нового двигателя на 840 л.с. (вместо прежнего с 780 л.с.) и автоматической трансмиссии. Индикаторы информируют экипаж о состоянии жизненно важных компонентов танка.
Более совершенные оптико-электронные прицелы по качеству значительно лучше предыдущих вариантов. Панорамный прицел ПК ПАН «Соколиный глаз» [Белоруссия], расположенный на боевой позиции командира танка, даёт возможность независимого наблюдения за обстановкой в радиусе 360 градусов. Стрелок может успешно поражать цели на дистанциях более 6000 метров благодаря запускаемым из ствола пушки управляемым ракетам «Рефлекс». Для более точного ведения огня имеется прицельный комплекс «Сосна-У» [Белоруссия] с усовершенствованной СУО и ИК-каналом.
Существенно улучшена бронезащита, позволяющая повысить боевую стойкость от действия различных снарядов, особенно кумулятивных (в том числе тандемных).
Однако Т-72Б1МС несколько слабее Т-72Б3 по качеству бронезащиты. Так, встроенная ДЗ «Контакт-1» уступает «Контакт-5» и особенно «Реликту». Однако М-84 вовсе лишён динамической защиты и к тому же имеет более низкую по качеству базовую броню
- отмечается в сербском издании, указывая, что ВПК страны работает над собственными вариантами ДЗ, а при необходимости возможна закупка у России систем «Контакт-5» или «Реликт».