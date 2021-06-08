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Режим повышенной готовности из-за потенциальной радиационной опасности введён в Ленинградской области

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В одном из районов Ленинградской области введен режим повышенной готовности в связи с потенциальной радиационной опасностью. Речь идет о Кузьмоловском городском поселении, расположенном рядом с Санкт-Петербургом.


Как пояснили в региональном правительстве, решение о введении режима повышенной готовности было принято в связи со сменой собственника Радиационного комплекса. Сколько продлится такой режим, пока никто не знает.

Как пишут местные СМИ, хорошо знакомые с ситуацией, ФГУП "РНЦ Прикладная химия" изменило форму собственности еще в прошлом году, при этом остался не решенным вопрос с охраной оставшихся бесхозными радиационных материалов, хранившихся на территории Радиационного комплекса. На данный момент за "бочки с каким-то веществом" никто ответственности не несет.

Никакой опасности для населения нет, радиационный фон в норме

- заверили в правительстве области, однако обстановку признали "предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения".

Пока не будет определен собственник специфических материалов, с 10:00 8 июня 2021 года на территории "Кузьмоловского городского поселения" Всеволожского муниципального района Ленинградской области вводится режим повышенной готовности. Действовать он будет в радиусе 1 км от градообразующего предприятия.

При этом режиме усиливается контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС. При необходимости может проводиться эвакуация, круглосуточное дежурство и другие меры.

АО "Российский научный центр "Прикладная химия" создан на базе советского Института прикладной химии. Предприятие выполняет заказы Роскосмоса, Минобороны, Министерства промышленности и торговли.
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20 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:25
    -6
    Финские акции компаний пошли вниз,не а?
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:31
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Финские акции компаний пошли вниз,не а?

      А про ПХ есть что сказать?
    2. Например
      Например Сегодня, 14:31
      +2
      Зачем тут эта заметка? request
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 16:38
        0
        Например -эта заметка здесь затем, что найдутся мерзавцы, готовые продать содержимое бочек даже доморощенным террористам, желающим создать так называемую "грязную бомбу " , и далеко не одну! Или же вылить содержимое бочек в водоем, откуда народ получает воду для своего пользования! Смена вывески не должна привести к отсутствию охраны такого хранилища, а у нас все с точностью до наоборот!
    3. knn54
      knn54 Сегодня, 14:50
      +1
      Следы ядерных отходов (частицы ЯО) были обнаружены в американском меде.Специалисты нашли слабые следы радиоактивного цезия-137.
      А сейчас под Питером тоже все цветет...
  2. usr01
    usr01 Сегодня, 14:27
    +12
    Ну вообще... Радиоактивные вещества попадают в руки частных лиц! Кто хозяин - неизвестно! Кто несет ответственность - неизвестно!!!
    Национализировать! Сразу хозяин найдется. Ну и "расстрелять", для порядка... :-) Чтоб другим неповадно было.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 14:34
      +8
      Цитата: usr01
      Радиоактивные вещества попадают в руки частных лиц! Кто хозяин - неизвестно! Кто несет ответственность - неизвестно!!!

      Это уже не халатность и не бардак, а преступление.
      1. Cowbra
        Cowbra Сегодня, 14:42
        0
        Во-во. Будучи немного знаком с функционированием таких ФГУП, ща в могильник накидают левого гуана до кучи. Оно там вечно бывает, по норме хрен спишешь, например годовой лимит и так превысил. Короче бардак там сейчас - гарантирован, полюбас, потому и режим ввели
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 14:37
      -1
      Ну это наверное только у нас, радиоактивные бочки оказались бесхозными. Как такое вообще может быть? Или у семи нянек, дитя без глаз...
      1. Абзац Эпитафьевич Ы.
        Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:09
        +1
        Цитата: marchcat
        Ну это наверное только у нас, радиоактивные бочки оказались бесхозными.

        откуда известно, что они радиоактивные? Надёжный источник в Одноклассниках написал? Или Вам дали по телефону послушать, как счётчик Гейгера пищит?
        Цитата: marchcat
        Как такое вообще может быть?

        что именно? Как распространяются вирусные фейки? Да легко. Вы же сделали вывод, что там бочки фонят, не так ли?
    3. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 16:31
      0
      Цитата: usr01
      Радиоактивные вещества попадают в руки частных лиц!

      Вам бы редактором какой-нибудь жёлтой газетёнки работать. У Ваших подписчиков диарея на фоне панических атак не прекращалась бы. laughing
      Можно дрожжец в толчок подкинуть, типа "в Кузьмоловском городском поселении родился хомячок с восемью ногами, а куры несут яйца с фиолетовым желтком!!!"
  3. KelWin
    KelWin Сегодня, 14:31
    0
    А пораньше озаботиться не могли этим вопросом? Когда разрешали смену... бардак.
  4. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 14:45
    0
    В Советское время такое думаю было бы невозможно.Ну а при капитализме (кто заплатил того и тапки ) Госнадзор за такими объектами вообще то должен быть.
    1. Piramidon
      Piramidon Сегодня, 15:10
      +2
      Цитата: Александр 3
      В Советское время такое думаю было бы невозможно.

      Зря так думаете. Река Теча в Челябинской области, в которую 10 лет (1946-1956 г.г.) сливали радиоактивные отходы до сих пор имеет повышенный радиационный фон.
      Согласно энциклопедии «Челябинская область», в настоящее время радиоактивность вод Течи (ниже Теченского каскада водоёмов) почти на всём её протяжении в пределах Челябинской области превышает фоновые значения: по стронцию-90 – в 290-690 раз, а по цезию-137 – в 2-47 раз.
      https://uraloved.ru/mesta/chelyabinskaya-obl/reka-techa

      По другим местам можете сами посмотреть. https://xage.ru/samye-zagrjaznennye-radiatsiej-goroda-rossii/
      Это сейчас благодаря интернету трудно что то скрыть, а тогда втихаря гадили и люди спокойно жили в зараженной местности.
    2. Абзац Эпитафьевич Ы.
      Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 15:12
      0
      Цитата: Александр 3
      В Советское время такое думаю было бы невозможно.

      Вы "думаете", или имели какое-то отношение к какому-либо ХОЯТу?
      Цитата: Александр 3
      Ну а при капитализме

      Полагаю, не тот случай, чтобы устраивать забеги "социальзЬм vs капитализЬм" .
      Цитата: Александр 3
      Госнадзор за такими объектами вообще то должен быть.

      А с чего Вы решили, что его нет? Что вообще произошло?
      1. Александр 3
        Александр 3 Сегодня, 16:00
        -2
        Ну а зачем тогда вводить режим ЧС?
        1. Абзац Эпитафьевич Ы.
          Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 16:02
          +2
          Цитата: Александр 3
          Ну а зачем тогда вводить режим ЧС?

          А его ввели?
    3. Кушка
      Кушка Сегодня, 15:23
      +2
      Очень даже. У нас на домостроительном комбинате (производство плит)
      два мужика в какой то заброшенной башне нашли прибор для "проссветки"
      плит, разобрали его "на драгметаллы", вытащили калибровочные капсулы,
      часть их раскрыли, рассыпали какой-то порошок.
      У одного, уже дома, такая капсула раскрылась в кармане брюк, при этом с
      этим порошком имело дело куча людей, а мужик серьезно заболел.
      Когда все это "загремело", провели кучу тайных совещаний, на заводах
      города изготовили контейнеры из толстого металла, На комбинате сняли грунт,
      собрали весь хлам, запечатали в эти контейнеры. Место выбрали за городом,
      между гражданским и военным аэродромами и зарыли. Все было не для огласки,
      даже в перестройку. И знаете когда все вылезло?
      Уже другой век, другая страна, молодые у руля (но старые аппаратчики еще есть),
      как вдруг новость - на указанном месте работает эскаватор!!! Кому, положено туда,
      оказывается черные охотники за металлом (тоже, видать, был дед-наводчик).
      Короче, имеем новую беду - они успели все разворотить, половину вытаскать наружу.
      Выступал по местному телевидению советский глава области тех лет,
      (он и рассказал всю предисторию- теперь уж не до секретов.). Теперь думают,
      что с этим всем делать, как и где перезахоронить. И это через 50 лет!
      1. Vol4ara
        Vol4ara Сегодня, 16:22
        0
        Цитата: Кушка
        Очень даже. У нас на домостроительном комбинате (производство плит)
        два мужика в какой то заброшенной башне нашли прибор для "проссветки"
        плит, разобрали его "на драгметаллы", вытащили калибровочные капсулы,
        часть их раскрыли, рассыпали какой-то порошок.
        У одного, уже дома, такая капсула раскрылась в кармане брюк, при этом с
        этим порошком имело дело куча людей, а мужик серьезно заболел.
        Когда все это "загремело", провели кучу тайных совещаний, на заводах
        города изготовили контейнеры из толстого металла, На комбинате сняли грунт,
        собрали весь хлам, запечатали в эти контейнеры. Место выбрали за городом,
        между гражданским и военным аэродромами и зарыли. Все было не для огласки,
        даже в перестройку. И знаете когда все вылезло?
        Уже другой век, другая страна, молодые у руля (но старые аппаратчики еще есть),
        как вдруг новость - на указанном месте работает эскаватор!!! Кому, положено туда,
        оказывается черные охотники за металлом (тоже, видать, был дед-наводчик).
        Короче, имеем новую беду - они успели все разворотить, половину вытаскать наружу.
        Выступал по местному телевидению советский глава области тех лет,
        (он и рассказал всю предисторию- теперь уж не до секретов.). Теперь думают,
        что с этим всем делать, как и где перезахоронить. И это через 50 лет!

        Это где такое счастье?
        1. Кушка
          Кушка Сегодня, 16:56
          0
          Кировоград, за городом, перед Канатово - полк миг-23 стоял, в Афгане был, сейчас бурьяны.
          Главное, в советское время никто ничего не знал, а ведь местные заводы контейнеры делали,
          на "Стройдетали" грунт сотнями тонн снимали, битый кирпич, вывозили, хоронили.
          А теперь дедушка Сухомлин -предоблсовета тех лет-сопливым журналистам все в подробностях
          тех горячих дней и ночей рассказал. А толку-то- эти не могут даже концы эскаватора найти-
          кто, у кого, угнали или арендовали, кто наводку дал на захоронение (оно ничем обозначено не было, пустыри за промзоной). Будут денежку просить у Киева на перезахоронение и рекультивацию (там км 2 частный сектор, большое кладбище)