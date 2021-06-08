Режим повышенной готовности из-за потенциальной радиационной опасности введён в Ленинградской области

Никакой опасности для населения нет, радиационный фон в норме

В одном из районов Ленинградской области введен режим повышенной готовности в связи с потенциальной радиационной опасностью. Речь идет о Кузьмоловском городском поселении, расположенном рядом с Санкт-Петербургом.Как пояснили в региональном правительстве, решение о введении режима повышенной готовности было принято в связи со сменой собственника Радиационного комплекса. Сколько продлится такой режим, пока никто не знает.Как пишут местные СМИ, хорошо знакомые с ситуацией, ФГУП "РНЦ Прикладная химия" изменило форму собственности еще в прошлом году, при этом остался не решенным вопрос с охраной оставшихся бесхозными радиационных материалов, хранившихся на территории Радиационного комплекса. На данный момент за "бочки с каким-то веществом" никто ответственности не несет.- заверили в правительстве области, однако обстановку признали "предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения".Пока не будет определен собственник специфических материалов, с 10:00 8 июня 2021 года на территории "Кузьмоловского городского поселения" Всеволожского муниципального района Ленинградской области вводится режим повышенной готовности. Действовать он будет в радиусе 1 км от градообразующего предприятия.При этом режиме усиливается контроль за состоянием окружающей среды, мониторинг опасных природных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению ЧС. При необходимости может проводиться эвакуация, круглосуточное дежурство и другие меры.АО "Российский научный центр "Прикладная химия" создан на базе советского Института прикладной химии. Предприятие выполняет заказы Роскосмоса, Минобороны, Министерства промышленности и торговли.