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«Достигаются большие дальности огня»: «новая тактика» стрельбы из передовых гаубиц в китайской армии

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Подразделения артиллерийской бригады, входящей в состав 71-й группы армий, недавно были передислоцированы в прибрежный район, где опробовали новые приёмы ведения огня из новейших китайских гаубиц PCL-181, которые были недавно получены соединением.


Командование Восточного театра НОАК недавно направило свои самые передовые артиллерийские орудия в прибрежный район и впервые практиковало тактику непрямого огня, которая может достигать больших дальностей и является более манёвренной в сравнении с проверенными приёмами

- отмечается в издании Global Times.

Как поясняется, по сравнению с прямым и полупрямым огнем [полупрямой наводкой], непрямой огонь [стрельба с закрытых позиций] может достигать больших дистанций и позволяет артиллерийским орудиям развёртываться в более рассеянном и подвижном порядке.

В ходе учений самоходные гаубицы заняли огневые позиции за дамбой, скрыв их за линией прямой видимости. Затем был запущен беспилотник, который осуществлял разведку и определение координат вражеских целей, размещённых на островах. На основе поступавшей с БПЛА информация была рассчитана траектория огня, в результате ведения которого в залповом режиме неприятельские силы были уничтожены.



Сложные погодные условия, туман с дождём, повлияли на точность стрельбы артиллерии, что потребовало её корректировки, в результате цели были успешно уничтожены во второй ударной волне

- поясняется в издании.

Как заявляют китайские аналитики, «НОАК имеет подавляющие военные преимущества в тайваньском вопросе, и примером этого являются последние артиллерийские учения».

PCL-181 – это самая совершенная 155-мм гаубица НОАК на автомобильном ходу, которая отличается быстротой реакции и может быть перевезена по воздуху тактическим военно-транспортным самолётом Y-9

- указывается в Global Times.

Со своей стороны отметим, что наряду с поставками современных вооружений необходимо адекватное применение хоть новейших, хоть устаревших систем. Некоторое удивление вызывает сообщение официального китайского СМИ о «применении новой тактики» артиллерийского огня – стрельбы с закрытых позиций по стороннему целеуказанию. Также неясно, зачем гаубицы начали накрывать цели не с пристрелки, а сразу перешли на залповый огонь.

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4 комментария
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  1. paul3390
    paul3390 Сегодня, 16:38
    +1
    Мне одному кажется, что типа непрямой огонь - изобрели ещё в русско-японскую?
    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:01
      +1
      Тут недавно две страны воевали за территорию. Так вот войска одной страны пренебрегли маскировкой техники, защитой огневых позиций, за что их вооруженный оппонент "вынес в ноль " огромное количество техники и вооружения противника, в том числе и при помощи убпла. Действительно, на ошибках, как видно, никто не готов учиться. ..
  2. venik
    venik Сегодня, 16:45
    +2
    "....Некоторое удивление вызывает сообщение официального китайского СМИ о «применении новой тактики» артиллерийского огня – стрельбы с закрытых позиций по стороннему целеуказанию. ....."
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    В самом деле - сразу по-прочтении удивило (погрешил даже на неточность перевода).....
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    "...Также неясно, зачем гаубицы начали накрывать цели не с пристрелки, а сразу перешли на залповый огонь....."
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    Единственное, что приходит в голову: решили, что у них вся система (целеуказания, наведения, расчетов) обеспечивает такую точность, что и пристрелка не нужна?? what
    Но с первого залпа - промахнулись..... Вывод: все-таки нежна!
  3. ЯсеньПосейдонов
    ЯсеньПосейдонов Сегодня, 16:54
    +2
    Я не специалист, но на видео при наводке орудия и стрельбе ствол не по-детски болтается. Разве так должно быть?