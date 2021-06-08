«Достигаются большие дальности огня»: «новая тактика» стрельбы из передовых гаубиц в китайской армии

Командование Восточного театра НОАК недавно направило свои самые передовые артиллерийские орудия в прибрежный район и впервые практиковало тактику непрямого огня, которая может достигать больших дальностей и является более манёвренной в сравнении с проверенными приёмами

Сложные погодные условия, туман с дождём, повлияли на точность стрельбы артиллерии, что потребовало её корректировки, в результате цели были успешно уничтожены во второй ударной волне

PCL-181 – это самая совершенная 155-мм гаубица НОАК на автомобильном ходу, которая отличается быстротой реакции и может быть перевезена по воздуху тактическим военно-транспортным самолётом Y-9

Подразделения артиллерийской бригады, входящей в состав 71-й группы армий, недавно были передислоцированы в прибрежный район, где опробовали новые приёмы ведения огня из новейших китайских гаубиц PCL-181, которые были недавно получены соединением.- отмечается в издании Global Times.Как поясняется, по сравнению с прямым и полупрямым огнем [полупрямой наводкой], непрямой огонь [стрельба с закрытых позиций] может достигать больших дистанций и позволяет артиллерийским орудиям развёртываться в более рассеянном и подвижном порядке.В ходе учений самоходные гаубицы заняли огневые позиции за дамбой, скрыв их за линией прямой видимости. Затем был запущен беспилотник, который осуществлял разведку и определение координат вражеских целей, размещённых на островах. На основе поступавшей с БПЛА информация была рассчитана траектория огня, в результате ведения которого в залповом режиме неприятельские силы были уничтожены.- поясняется в издании.Как заявляют китайские аналитики, «НОАК имеет подавляющие военные преимущества в тайваньском вопросе, и примером этого являются последние артиллерийские учения».- указывается в Global Times.Со своей стороны отметим, что наряду с поставками современных вооружений необходимо адекватное применение хоть новейших, хоть устаревших систем. Некоторое удивление вызывает сообщение официального китайского СМИ о «применении новой тактики» артиллерийского огня – стрельбы с закрытых позиций по стороннему целеуказанию. Также неясно, зачем гаубицы начали накрывать цели не с пристрелки, а сразу перешли на залповый огонь.