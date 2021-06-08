Польша намерена добиться встречи с Байденом до его переговоров с Путиным

Предстоящая встреча американского и российского лидеров напрягла не только Украину. Вслед за украинским президентом о желании встретиться с Джо Байденом заявил польский.По данным польской газеты Rzeczpospolita, Анджей Дуда выразил "горячее желание" переговорить с Джо Байденом, при чем, конечно же, перед встречей последнего с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Издание, ссылаясь на независимые источники, утверждает, что Польшу, как и Украину, сильно озаботила отмена санкций против "Северного потока-2" и теперь в Варшаве недоумевают, как это так получилось, что американский президент не предупредил польское правительство о таком шаге.Кроме того, польские власти отмечают "напряженность и охлаждение" в отношении США к Польше, а также сильно опасаются, что действия Байдена станут прецедентом и в дальнейшем определят отношение к Польше и другим странам Восточной Европы. Подливает масла в огонь еще и то, что Байден за несколько месяцев своего президентства ни разу, в отличие от Трампа, не поговорил с Дудой по телефону.Польский президент планирует встретиться с американским за два дня до встречи с Путиным, т.е. 14 июня. Однако в графике Байдена переговоры с Дудой отсутствуют, американский лидер планирует встретиться только с Эрдоганом. Возможно, что Байден проведет телефонный разговор с польским президентом вместо личной встречи по той же самой схеме, что и Зеленским: "поддерживаем... обещаем и т.д. и т.п.". А возможно, что и проведет переговоры, все таки Польша - это самый верный вассал США в Европе, в отличие от Украины, которая только пытается им стать.