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Польша намерена добиться встречи с Байденом до его переговоров с Путиным

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Предстоящая встреча американского и российского лидеров напрягла не только Украину. Вслед за украинским президентом о желании встретиться с Джо Байденом заявил польский.


По данным польской газеты Rzeczpospolita, Анджей Дуда выразил "горячее желание" переговорить с Джо Байденом, при чем, конечно же, перед встречей последнего с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня. Издание, ссылаясь на независимые источники, утверждает, что Польшу, как и Украину, сильно озаботила отмена санкций против "Северного потока-2" и теперь в Варшаве недоумевают, как это так получилось, что американский президент не предупредил польское правительство о таком шаге.

Кроме того, польские власти отмечают "напряженность и охлаждение" в отношении США к Польше, а также сильно опасаются, что действия Байдена станут прецедентом и в дальнейшем определят отношение к Польше и другим странам Восточной Европы. Подливает масла в огонь еще и то, что Байден за несколько месяцев своего президентства ни разу, в отличие от Трампа, не поговорил с Дудой по телефону.

Польский президент планирует встретиться с американским за два дня до встречи с Путиным, т.е. 14 июня. Однако в графике Байдена переговоры с Дудой отсутствуют, американский лидер планирует встретиться только с Эрдоганом. Возможно, что Байден проведет телефонный разговор с польским президентом вместо личной встречи по той же самой схеме, что и Зеленским: "поддерживаем... обещаем и т.д. и т.п.". А возможно, что и проведет переговоры, все таки Польша - это самый верный вассал США в Европе, в отличие от Украины, которая только пытается им стать.
Использованы фотографии:
https://twitter.com/prezydentpl
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60 комментариев
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Лесовик
    Лесовик Сегодня, 15:33
    +7
    А чего они все так мандражируют-то? Уверены, что именно они (Восточная Европа) станут предметом торга на первой же встрече Путина с Байденом? Неужто не понимают, что с подобным ярко выраженным желанием встретиться с Байденом они у собственных граждан уважение теряют? Особенно если и этих Байден "отфутболит"?
    1. Андрей из Челябинска
      Андрей из Челябинска Сегодня, 15:41
      +2
      Цитата: Лесовик
      Неужто не понимают, что с подобным ярко выраженным желанием встретиться с Байденом они у собственных граждан уважение теряют?

      Сложный вопрос. Дело в том, что если не встретиться с Байденом, то получается, что Байден с Путиным о чем-то договорились, а польский президент даже не попытался воспрепятствовать. Это будет колоссальным поводом для претензии.
      А вот если встретился, но Байден с Путиным все равно договорятся - да, это поражение, но по крайней мере президент вроде как сделал все, что от него зависело - за Байдена он точно не в ответе.
      1. Татьяна
        Татьяна Сегодня, 16:05
        +4
        польские власти отмечают "напряженность и охлаждение" в отношении США к Польше, а также сильно опасаются, что действия Байдена станут прецедентом и в дальнейшем определят отношение к Польше и другим странам Восточной Европы.

        Ну, польские власти дают!!! А чего другого польские власти от Вашингтона ждали?!

        Польша для США - это всего лишь американский геополитически расходный колониальный материал, а НАЦИОНАЛЬНЫЕ интересы США для Вашингтона стоят в мире на 1-ом месте!!!
        Место Польши среди национальных интересов США - это как туалетная бумага в отхожем мусорном бочке. США подтёрли себе сидалищное место национальными интересами Польши, как мягкой туалетной бумажкой, - и выбросили!
        1. Андрей Николаевич
          Андрей Николаевич Сегодня, 17:04
          +2
          Извините, но эта " напряжённость и охлаждение" у меня вызывает студенчески воспоминания...Общага соседнего ВУЗа...
          Сначала - напряженность "
          Получив то что хотел-" охлаждение".
          Правда, и первые мысли " быстрей бы сбежать "
          Наверное у Байдена с Польшей, так же...
      2. Ясная
        Ясная Сегодня, 16:15
        +3
        Цитата: Андрей из Челябинска
        Это будет колоссальным поводом для претензии.

        Вопрос, как далеко поляки готовы пойти в своих претензиях к США? winked
        Ответ очевиден и прост.
        1. НИКНН
          НИКНН Сегодня, 16:33
          +1
          Цитата: Ясная
          Вопрос, как далеко поляки готовы пойти в своих претензиях к США?

          Максимум умолять не пробивать еще одну дырку на ошейнике, обещая и так гавкать во всю дурь.
          1. Ясная
            Ясная Сегодня, 16:47
            +2
            Цитата: НИКНН
            Цитата: Ясная
            Вопрос, как далеко поляки готовы пойти в своих претензиях к США?

            Максимум умолять не пробивать еще одну дырку на ошейнике, обещая и так гавкать во всю дурь.

            lol можно и так сказать.
      3. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:28
        +1
        Цитата: Андрей из Челябинска
        А вот если встретился, но Байден с Путиным все равно договорятся - да, это поражение, но по крайней мере президент вроде как сделал все, что от него зависело - за Байдена он точно не в ответе.

        Для своих он уже сделал всё, что от него зависело, - подал заявку на участие в тараканьих бегах. hi
    2. Например
      Например Сегодня, 15:42
      +2
      Вы думаете, что "собственные граждане" иные? Не такие как Дуда?

      Вы ошибаетесь.

      Поляк он и на Украине поляк.

      Чем польский русофоб отличается от украинского?

      Поляки уверены, что Дуда научит Байдена Польшу уважать. laughing
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 16:43
        +1
        Цитата: Например
        Чем польский русофоб отличается от украинского?

        Тем что кроме русских польский русофоб, больше чем русских ненавидит украинцев.
    3. Zorro21
      Zorro21 Сегодня, 15:46
      +2
      Цитата: Лесовик
      Особенно если и этих Байден "отфутболит"?

      Американцы достаточно разумны, чтобы не консультироваться с собственной собакой прежде чем выйти во двор. В долги их вогнали. Теперь они тратят на покупку американского оружия и содержание их военных баз больше чем имеют субсидии от ЕС.
      1. Alena Frolovna
        Alena Frolovna Сегодня, 15:59
        0
        Поляки уверены, что Дуда научит Байдена Польшу "уважать"???.


        Ну и фразочка. Вы что мысли поляков знаете? И как "дуда" сможет научить Байдена? Рецептик не огласите.

        А если серьёзно, то не уважающий ни себя, ни свою пусть плюгавенькую, но страну, сможет научить кого-то, кто вообще не имеет понятия о уважении.
    4. Юра
      Юра Сегодня, 15:49
      0
      Цитата: Лесовик
      А чего они все так мандражируют-то?

      Просто начинают понимать, что всё, они никуда не денутся и очень надолго очутились под ботинком США, что у США есть проблемы и вопросы поважнее какой-то Польши, не говоря уже о Прибалтийских других странах Восточной Европы, а тем более Украины, к которой у США по большому счёту нет и никаких обязательств, что они находятся в полной зависимости от США и Евросоюза и НАТО. Понимают что их вполне могут сейчас и "мордой об стол шмякнуть" дабы не докучали.
    5. knn54
      knn54 Сегодня, 16:20
      +2
      -Лесовик:А чего они все так мандражируют-то?
      Польша получает за транзит газа с Ямала в Европу.
      СВ-2 пролегает по дну Балтики-за транзит платить не надо.
      С Норвегией не получается.
      Шара заканчивается.
    6. RealPilot
      RealPilot Сегодня, 16:38
      0
      Байден за несколько месяцев своего президентства ни разу, в отличие от Трампа, не поговорил с Дудой по телефону.

      То-то и оно... Байдену не нужны 6-ки Трампа! Дуда слишком "дружил" с его предшественником, как и Зеленский.

      Опять же, эти двое будут использовать встречу Байдена исключительно для самопиара. И тем самым ограничивать американскому президенту свободу маневра... Такие вещи даже компрометируют, ведь ему тут же начнут припоминать украинскую историю его сына. Ну и зачем ему Дуда сначала, ведь тот прибежит "на ковер" и после, будет внимать принятым решениям.
    7. dzvero
      dzvero Сегодня, 16:47
      0
      А чего они все так мандражируют-то?

      Боятся, что в комнату переговоров вдруг доставят глобус, пачку фломастеров и ящик шампанского...
    8. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 16:48
      0
      Байден рано или поздно, но одернет резко тех, кто заискивал перед трампом, понимая, что они и его потом предадут. А , сейчас ему важнее показать свою значимость, но не опускаясь до личной беседы во всякими дудазеленскими. ...
  2. Torins
    Torins Сегодня, 15:39
    +4
    Собака боится, что хозяин её предал lol
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:16
      +3
      Цитата: Torins
      Собака боится, что хозяин её предал lol

      Не предал, а просто бросил. Или поляки считают себя равными США? belay
      1. Torins
        Torins Сегодня, 16:36
        +1
        Возможно в тайне, когда за окном ночь и в комнате выключен свет, даже выше lol
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 16:49
          +2
          Цитата: Torins
          Возможно в тайне, когда за окном ночь и в комнате выключен свет, даже выше lol

          Нее no, это время суток "забито" за украинцами для перепрятывания сала. winked
          1. Андрей Николаевич
            Андрей Николаевич Сегодня, 16:59
            +1
            Тиха украинская нИчь. Но сало, лучше перепрятать.)
            1. Ясная
              Ясная Сегодня, 17:04
              +1
              Цитата: Андрей Николаевич
              Тиха украинская нИчь. Но сало, лучше перепрятать.)

              Ага, а тут как тут, поляки репетируют антироссийские арии fellow
              1. Андрей Николаевич
                Андрей Николаевич Сегодня, 17:07
                0
                И ведь прекрасный народ! Но гонору.......В этом и вся их беда,столетиями.
  3. Кушка
    Кушка Сегодня, 15:41
    +7
    А вот нельзя никого никогда баловать излишним вниманием.
    Одесса, старинный дом с лепниной.
    Каждый день профессор в мехах выходит на работу.
    У крыльца бомж, профессор дают ему 2 р.(ритуал)
    И вот профессор женился на своей студентке, выходит в
    очередной раз и дает бомжу ......1 р.
    ??????.....а шо случилось?
    -Ты понимаешь, я вот женился, молодая жена, расходы...
    -Э, ты че! Я не собираюсь содержать твою жену!
  4. Canecat
    Canecat Сегодня, 15:42
    +4
    Польша намерена добиться встречи с Байденом до его переговоров с Путиным

    Это диагноз laughing
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 15:45
    +4
    Бедный дедушка Байден.. С такой очередью настырных челобитчиков - как бы ласты раньше срока не склеил.. А это плохо - не зря говорят, что не так страшен Байден, как его Камала..
  6. Tagan
    Tagan Сегодня, 15:46
    +7
    Украина, Польша... Почему молчат шпроты? Переполох в курятнике.
    1. cniza
      cniza Сегодня, 15:55
      +3
      Вибрируют , но звук от них не проходит - мелковаты...
    2. venik
      venik Сегодня, 16:03
      +3
      Цитата: Tagan
      Украина, Польша... Почему молчат шпроты? Переполох в курятнике.

      ========
      good Не дойдя до Вашего коммента, тиснул свой: оказалось, нас как минимум двое!
      P.S. Кстати, именно о "шпротах" почему-то и подумал! drinks
    3. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:19
      +3
      Цитата: Tagan
      Почему молчат шпроты?

      Не так резко, stop прошло то всего... несколько дней winked
  7. хрыч
    хрыч Сегодня, 15:50
    +1
    Песенка Польши, на подтанцовке Литва, Латвия, Эстония и Незалежная, в финале по традиции начинают раздеваться и их начинают ... вертеть
  8. APASUS
    APASUS Сегодня, 15:51
    +1
    Соревнование президентов Польши и Украины ,кто поговорит с американским президентом , перед встречей Байдена с Путиным , напоминают паранойю .
    Торопятся повлиять на президента США ,так это зря.В этом вопросе именно Украина и Польша обслуживает интересы американцев ,а не но оборот .
  9. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 15:51
    0
    Да успокойтесь наконец.После встречи с Байденом,А сегодня в завтрашний день смогут смотреть не все!Вернее,смотреть это могут лишь все.Но мало могут это сделать!
  10. cniza
    cniza Сегодня, 15:52
    +3
    Польша намерена добиться встречи с Байденом до его переговоров с Путиным


    Ещё одни блокираторы...
    1. rocket757
      rocket757 Сегодня, 16:12
      +1
      Ещё один галантерейщик, который что то возомнил о себе ...
      1. cniza
        cniza Сегодня, 16:38
        +1
        У , эти нос задрали высоко и думают , что глядят далеко...
        1. rocket757
          rocket757 Сегодня, 16:50
          +1
          Чем выше, они, нос задирают, тем скорее по нему и получат.
          1. cniza
            cniza Сегодня, 16:58
            0
            Угу или оторвут его им напрочь...
    2. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:20
      +1
      Цитата: cniza
      Польша намерена добиться встречи с Байденом до его переговоров с Путиным


      Ещё одни блокираторы...

      Уж не знаю, что можно заблокировать... яблоками request

      hi
      1. cniza
        cniza Сегодня, 16:36
        +1
        hi

        Видимо авитаминоз... lol
        1. Ясная
          Ясная Сегодня, 16:54
          +1
          Цитата: cniza
          hi

          Видимо авитаминоз... lol

          К России он не прекращался никогда .
  11. g_ae
    g_ae Сегодня, 15:52
    +2
    Чёт символика на заднем плане как-бы не совсем польская. Даже совсем не польская.
  12. venik
    venik Сегодня, 15:58
    +1
    "....Вслед за украинским президентом о желании встретиться с Джо Байденом заявил польский....."
    ======
    Шавки выслуживаются перед ХОЗЯИНОМ. Преданно заглядывают в глаза и и усиленно виляют хвостом, в ожидании, что их похвалят, почешат за ушком.... А если еще и косточку кинут..... Ну тогда - вообще "восторг души"!!!
    Короче - соревнования на титул: "Господин назначил меня любимой женой!" - начались! Интересно, КТО следующий в очереди на "целование сиятельной туфли"??
  13. askort154
    askort154 Сегодня, 16:01
    +2
    Предстоящая встреча американского и российского лидеров напрягла не только Украину. Вслед за украинским президентом о желании встретиться с Джо Байденом заявил польский.

    Вариант один для двоих - караулить его у туалета, когда он пойдёт туда перед встречей с Путиным. angry
  14. NF68
    NF68 Сегодня, 16:03
    0
    Дерзайте.Если у вас это получится, то вам бьдет чем гордиться.
  15. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:07
    +1
    Цитата: askort154
    Предстоящая встреча американского и российского лидеров напрягла не только Украину. Вслед за украинским президентом о желании встретиться с Джо Байденом заявил польский.
    Вариант один для двоих - караулить его у туалета, когда он пойдёт туда после встречи с Путиным. angry

    Что-то боязно за старика))
    1. Ясная
      Ясная Сегодня, 16:23
      +1
      Цитата: Tagan
      Цитата: askort154
      Предстоящая встреча американского и российского лидеров напрягла не только Украину. Вслед за украинским президентом о желании встретиться с Джо Байденом заявил польский.
      Вариант один для двоих - караулить его у туалета, когда он пойдёт туда после встречи с Путиным. angry

      Что-то боязно за старика))

      Да делОв то. winked Оформить командировку на год, с заездом в санаторий для престарелых.
  16. rocket757
    rocket757 Сегодня, 16:11
    0
    Польша намерена добиться встречи с Байденом до его переговоров с Путиным
    . И что, кардинал прислушается к визгам галантерейщиков?
  17. Tagan
    Tagan Сегодня, 16:11
    0
    Цитата: venik

    good Не дойдя до Вашего коммента, тиснул свой: оказалось, нас как минимум двое!
    P.S. Кстати, именно о "шпротах" почему-то и подумал! drinks

    Ну вот, значит мы не одиноки в направлении движения мысли))
  18. Пленник
    Пленник Сегодня, 16:25
    +2
    winked"... в Варшаве недоумевают, как это так получилось, что американский президент не предупредил польское правительство о таком шаге..." (с) Да, ладно! Кого предупреждать о своих шагах? Этого...эту...это?! laughing
  19. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 16:30
    0
    Тут даже комментарии излишне ЖАЛКИЕ и НИЧТОЖНЫЕ личности, которые только и могут надувать щеки друг перед другом а как только США чуток охладеет ползут на поклон как я не знаю кто, и они утверждают что они СВОБОДНЫ???!!! ХОЛОПАМИ были ими и остались.
  20. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 16:37
    0
    Вслед за украинским президентом о желании встретиться с Джо Байденом заявил польский.

    Все самые коленопреклонённые лакеи спешат быстрее других, вильнуть хвостом, лизнуть штиблеты хозяину и заявить о своей преданности хозяину. Прямо перегонки устроили, кто следующий ?
  21. seregatara1969
    seregatara1969 Сегодня, 16:42
    +1
    а ежели не удастся встретится, пусть введут санкции против америки,чтобы неповадно было
  22. Cowbra
    Cowbra Сегодня, 16:45
    0
    Ответ Белого Дома: "Рим предателям не платит"
  23. Чарик
    Чарик Сегодня, 16:50
    0
    на польшу уже нет эррекции
  24. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 16:56
    0
    Ляхам тоже, спокойно не живётся. Политический дуэт: ляхи и чубатые. Вот уж действительно-" братские народы"- вечно собой,торгуют.
  25. 123456789
    123456789 Сегодня, 16:58
    0

    Предстоящая встреча американского и российского лидеров напрягла не только Украину. Вслед за украинским президентом о желании встретиться с Джо Байденом заявил польский.
  26. 30 вис
    30 вис Сегодня, 17:09
    0
    Танцы славян . Гопак и Краковяк ... С песней выбери меня , повелитель ....! .измельчали гордые славяне .... Бляха муха .перикись водорода мать !
    1. 30 вис
      30 вис Сегодня, 17:11
      0
      В принципе нет ни чего странного ... Уважают сильных . богатых , здоровых .... И боятся сильных . больших , богатых . здоровых ...