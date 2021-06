Плавучий док для атомных ледоколов проекта 22220 построят на турецкой верфи

Новый плавучий док для атомных ледоколов проекта 22220 будет строить Турция. Как сообщает пресс-служба Росатомфлота, контракт на строительство получила турецкая компания Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, уже имеющая опыт сотрудничества с Россией.ФГУП "Атомфлот" и верфь Kyzey Star в Тузле (Стамбул) подписали контракт на строительство плавучего дока для российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Согласно контракту, стоимость которого составила почти 5 млрд. рублей, на строительство нового плавучего дока и его доставку в Мурманск отводится 29 месяцев.Как пояснили в Росатомфлоте, турецкая верфь обладает нужными компетенциями в строительстве и имеет "достойную репутацию". Компания Kyzey выиграла в конкурсе, в котором кроме нее участвовали турецкая Epic Denizcilik ve Gemi Insaat A.S. и китайская Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. LTD. Вариант с российскими верфями не рассматривался по причине завышенных цен. Как заявил глава дирекции Севморпути Вячеслав Рукша, российские судостроители брались построить док за 8-9 млрд. рублей, когда как иностранные просили около 5 млрд. Имелся вариант с дальневосточной "Звездой" за 5,2 млрд, но не устроили сроки выполнения заказа.Новый док предназначен для проведения доковых ремонтов атомных ледоколов, в том числе новой серии "Арктика" проекта 22220 и судов атомно-технологического обеспечения. Длина дока — не менее 220 м, ширина — около 48 м, высота понтона — около 6 м, грузоподъемность — около 30 тыс. тонн. Автономность судна по топливу, воде, мусору и т. д.— семь суток. Экипаж — около 30 человек. Срок службы корпуса дока должен составлять 40 лет.