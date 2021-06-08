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Плавучий док для атомных ледоколов проекта 22220 построят на турецкой верфи

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Новый плавучий док для атомных ледоколов проекта 22220 будет строить Турция. Как сообщает пресс-служба Росатомфлота, контракт на строительство получила турецкая компания Kuzey Star Shipyard Denizcilik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, уже имеющая опыт сотрудничества с Россией.


ФГУП "Атомфлот" и верфь Kyzey Star в Тузле (Стамбул) подписали контракт на строительство плавучего дока для российских универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Согласно контракту, стоимость которого составила почти 5 млрд. рублей, на строительство нового плавучего дока и его доставку в Мурманск отводится 29 месяцев.

Как пояснили в Росатомфлоте, турецкая верфь обладает нужными компетенциями в строительстве и имеет "достойную репутацию". Компания Kyzey выиграла в конкурсе, в котором кроме нее участвовали турецкая Epic Denizcilik ve Gemi Insaat A.S. и китайская Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. LTD. Вариант с российскими верфями не рассматривался по причине завышенных цен. Как заявил глава дирекции Севморпути Вячеслав Рукша, российские судостроители брались построить док за 8-9 млрд. рублей, когда как иностранные просили около 5 млрд. Имелся вариант с дальневосточной "Звездой" за 5,2 млрд, но не устроили сроки выполнения заказа.

Новый док предназначен для проведения доковых ремонтов атомных ледоколов, в том числе новой серии "Арктика" проекта 22220 и судов атомно-технологического обеспечения. Длина дока — не менее 220 м, ширина — около 48 м, высота понтона — около 6 м, грузоподъемность — около 30 тыс. тонн. Автономность судна по топливу, воде, мусору и т. д.— семь суток. Экипаж — около 30 человек. Срок службы корпуса дока должен составлять 40 лет.
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24 комментария
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  1. Например
    Например Сегодня, 16:09
    -1
    Вариант с российскими верфями не рассматривался по причине завышенных цен.


    Вот это по-нашему! Забор крашенный! wassat

    Мы вас из конкурса вычеркнули потому как знаем, что вы нам скажете раньше чем вы подумаете, что сказать.
    Русским верфям нет места в конкурсе. fellow

    Это не откаты! Это бизнес! wassat

    Кто и как определил стоимость строительства от наших судостроителей ежели русские верфи к конкурсу не допущены?
    По соц. опросу определили стоимость?

    Сколько денег вернёт в русскую казну турок?

    В случае постройки в России НДС вернётся. ЗП получат русские рабочие и инженеры. Сталь будет куплена у наших производителей.
    Но всё это видимо не имеет значения.

    Турки рулят.
    1. Башкирхан
      Башкирхан Сегодня, 16:22
      +4
      Цитата: Например

      Вот это по-нашему! Забор крашенный! Мы вас из конкурса вычеркнули потому как знаем, что вы нам скажете раньше чем вы подумаете, что сказать.Русским верфям нет места в конкурсе.

      Русские верфи крупнотоннажные плавдоки не строили никогда. СССР имел трофейный Т-4 построенный в 1938-1939 гг.в Германии для обслуживания немецкого линкора "Тирпиц" и утопленный украинцами в Черном море около Одессы в начале 21 века, построенный в Швеции и недавно утопленный около Мурманска ПД-50, японский БПД-41 в Чажме (настоящее императорское качество, все еще в работе) и югославский ПД-190 около Новороссийска.
      1. хрыч
        хрыч Сегодня, 17:00
        -2
        Все просто. Мы строим АЭС в Турции, а у Эрдогана из-за коронавируса с валютой напряги, просел туризм и пр. Товарооборот по 2020 году у нас равен почти 21 миллиарду у.е. Экспорт РФ равен 15,7 млрд, а импорт из ТР 5,1 млрд. Турки ежегодно нам отваливают чистыми более 10,6 млрд у.е. А фактически экономика Турции на грани катастрофы, вот другу Рэджепу и дают возможность отрабатывать, а остальное болтавня.
    2. knn54
      knn54 Сегодня, 16:25
      +2
      -и имеет "достойную репутацию".
      Не жадничают и в плане "Бакшиша".
    3. Vita VKO
      Vita VKO Сегодня, 16:39
      +1
      Цитата: Например
      Турки рулят.

      Теперь в Анталии тоже начнется строительство коттеджей для российских чиновников. И ни какое "журналистское расследование" типа "дворца Путина" здесь не будет.
      1. Бережливый
        Бережливый Сегодня, 17:09
        +1
        Вита Кто -не начнется! Турки клянутся, что можно будет легко отследить движуху денег. Им наши заказы помогают спасти рабочие места! Турки готовы даже дополнительно самолеты для наших туристов предоставить, ибо из за пандемии бизнес вовсю трещит по швам! Им любой заказ от нас сейчас очень важен!
    4. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:05
      0
      Так , китайцы вроде как в третий раз подали оппеляцию, и настаивают на отмене результата конкурса. Они приготовили все нужные бумаги, из за отсутствия которых их сняли с пробега, то есть, конкурса и торгов.
    5. Alexey RA
      Alexey RA Сегодня, 17:19
      0
      Цитата: Например
      Мы вас из конкурса вычеркнули потому как знаем, что вы нам скажете раньше чем вы подумаете, что сказать.

      А если прочесть статью внимательно?
      Как заявил глава дирекции Севморпути Вячеслав Рукша, российские судостроители брались построить док за 8-9 млрд. рублей, когда как иностранные просили около 5 млрд.

      Цитата: Например
      Кто и как определил стоимость строительства от наших судостроителей ежели русские верфи к конкурсу не допущены?

      Сами наши верфи и определили, и подали на конкурс свои коммерческие предложения. После чего отсеялись на первом этапе конкурса - подача коммерческих предложений.
  2. Garm
    Garm Сегодня, 16:10
    +2
    Грустно однако.
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 16:17
      +2
      Цитата: Garm
      Грустно однако.

      Грустно - не то слово, он не все можно говорить.
      И здесь турки обогнали.
      PS Что-то "Мистраль" вспомнился ...
      1. t-12
        t-12 Сегодня, 17:02
        0
        PS Что-то "Мистраль" вспомнился ...

        Вот кстати да. Переменится ветер, убедят американцы турок, и док продадут другому покупателю.
    2. Cowbra
      Cowbra Сегодня, 16:18
      +1
      В СССР тоже доки за бугром покупали. Тот что утонул - финский, кажется?
    3. Doccor18
      Doccor18 Сегодня, 16:38
      +3
      Цитата: Garm
      Грустно однако.

      А чего грустить? Что хотели, к тому и пришли. Корейцы вложились в промышленность - и итог известен, автомобили-мобильники..... Вложились в судострой - имеют заказов "до второго пришествия"...
      Кто и когда у нас серьезно вкладывался в судостроительную промышленность? Звезда...
      Итог закономерен, нечего грустить...
      1. donavi49
        donavi49 Сегодня, 17:12
        0
        Ну может корейцы и китайцы совместно вытащат Звезду из болота на около нормальный уровень.

        Там сейчас 2-3 из Кореи собирают. Также поставили высоконагруженные 2/3 корабля с двигателями и всем пакетом. Но если на Мономахе звезда фактически одну промежуточную секцию делает, то сейчас уже половину носа и весь нос соответсвенно.



        Следом еще два корабля из Кореи готовятся к переходу на Звезду для аналогичной процедуры.



        Затем 7 или 8 корабль (оба уже формально заложены) будет собираться из поставляемых высоконагруженных блоков, но их привозят кусками, а не уже собранным кораблем. С 9 корабля Звезда строит уже самостоятельно, без высоконагруженных блоков.
  3. URAL72
    URAL72 Сегодня, 16:17
    +1
    Ну что-же, турки так турки. Нашим урок. Док нужен по зарез, у нас с этим туго. Радует что не МО платит, так сказать скрытые военные расходы. Может Петра туда планируют? Отсюда и сроки. А Звезде нужно заказать, да побольше и пошире! Сгодится.
  4. mark1
    mark1 Сегодня, 16:18
    +1
    Не понимаю ,ледоколы строим а доки - камень преткновения... И что за необходимость срок 2,5 года выдерживать? Серия только с 20-го года поступать начала, перекантовались бы годика 3,5 -4. У нас турецкоподданные в Севморпути завелись?
  5. dgonni
    dgonni Сегодня, 16:21
    -2
    А заложить параметры дока на чуть побольше что бы несчастный кузя и мог влезть , ума не хватило?
  6. К-50
    К-50 Сегодня, 16:26
    +1
    А то, что деньги, заплаченные иноисполнителю, суть выброшенные для нашей экономики не считается?
    И налогов с них не взять тоже?
    А стоимость материалов, которые бы пошли на строительство дали бы толчок их производителям в России, а не за бугром, тоже?
    Это сколько бы могли заработать "на хлеб", как судостроители, так и поставщики, рабочие и инженеры ?Всё "подарили" туркам, отнюдь не считающих Россию свои "другом"!
    Слишком однобокий подход, когда учитывается только стоимость, без сопутствующих преференций, для экономики нашей страны. sad
  7. Световит
    Световит Сегодня, 16:29
    +2
    А у нас разве есть свободные верфи, не забитые заказами, для постройки дока
    1. Ehmedli
      Ehmedli Сегодня, 16:58
      +2
      Цитата: Световит
      А у нас разве есть свободные верфи, не забитые заказами, для постройки дока

      Да по качеству не сравнится с Турецкой постройкой. И у вас своруют +150% от стоимости. Хватит утешений ложных, верфей нет ...))
  8. markant1970
    markant1970 Сегодня, 16:35
    0
    А доки для ледоколов раньше не на Алмазе строили?!!
  9. Ehmedli
    Ehmedli Сегодня, 16:54
    +1
    выиграла в конкурсе, в котором кроме нее участвовали турецкая Epic Denizcilik ve Gemi Insaat A.S. и китайская Jiangsu Dajin Heavy Industry Co. LTD. (А российских судостроителей вовсе выпнули..)


    Вот так то! ...

    1. Бережливый
      Бережливый Сегодня, 17:15
      0
      Ehmedli-Китайцев "сняли с пробега " из за нехватки документов по заказу -исполнению контрактов, так они собрали бумаги, и есть вероятность что итоги конкурса переиграют. Так что, радоваться вам пока что рано, тем более, китайцы уже демпенгуют в цене -док построят в срок , ровно за 4 миллиарда рублей. А там еще вроде 2 контракта на более крупные доки на подходе. ..
  10. Кушка
    Кушка Сегодня, 17:01
    0
    Вот такой м-а-аленький, а уже турок! (С)