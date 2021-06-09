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Подразделения нового типа и новая техника. Перспективы развития ВДВ

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Воздушно-десантные войска России обладают высоким боевым потенциалом, и его планируется наращивать. Для решения таких задач предложен и реализуется комплекс мер разного рода. Он предусматривает заметные изменения организационно-штатной структуры войск с созданием подразделений нового типа. Кроме того, необходимо продолжать текущие процессы перевооружения, а также вводить в них новые изделия и образцы.


Состояние и перспективы


В настоящее время под управлением командования ВДВ несут службу две десантно-штурмовые (трехполкового состава) и две воздушно-десантные (с двумя полками каждая) дивизии, три отдельные десантно-штурмовые бригады, а также части специального назначения, обеспечения и т.д. Также войска имеют несколько собственных учебных заведений.

В последние годы успешно выполнено несколько программ и проектов, направленных на восстановление и наращивание боеспособности ВДВ. По результатам таких мероприятий десантные войска фактически стали основой российских сил быстрого реагирования. В обозримом и отдаленном будущем подобный потенциал ВДВ должен вырасти.


Модернизация ВДВ осуществляется в рамках долгосрочной программы, охватывающей различные направления. Текущие процессы обновления были запущены еще несколько лет назад, и пока дают только ограниченные результаты. При этом регулярно принимаются те или иные решения, прямо влияющие на дальнейшее развитие войск. Очередные шаги такого рода имели место в недавнем прошлом и ожидаются в ближайшем будущем.

По результатам всех преобразований и реформ, ВДВ должны стать высокомобильным родом войск, способным в минимальные сроки приступать к выполнению поставленных задач в указанном районе. Планируется сохранить все основные возможности, уже имеющиеся у войск, а также обеспечить освоение новых тактик и умений.

Подразделения нового облика


Еще в 2017 г. в отечественных СМИ появились сообщения о скором создании подразделений нового типа, предназначенных для расширения возможностей ВДВ. Один из батальонов 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск) был переоснащен и перевооружен в соответствии с новыми идеями. Он прошел необходимую подготовку, после чего принял участие в учениях «Восток-2018» и в ряде других мероприятий. На маневрах были показаны преимущества обновленного батальона, а также выявлены слабые места концепции.


Подразделение нового типа значительно отличается от десантно-штурмовых и парашютно-десантных, предусмотренных актуальной структурой ВДВ. Такой батальон лишается бронетранспортеров и боевых машин десанта. Одновременно с этим увеличивается его численность и наращивается огневая мощь: за счет крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов, противотанковых комплексов и т.д.

Аэромобильное подразделение должно работать в связке с армейской авиацией. Именно вертолеты отвечают за быструю переброску десанта в заданный район, а также должны поддерживать его с воздуха. Предложено создать аэромобильные медицинские отряды.

В ходе учений последних лет экспериментальный батальон «нового типа» из состава 31-й бригады хорошо показал себя и подтвердил необходимость широкого внедрения новых идей. Как теперь известно, подобное решение принято и составлены планы по реальным шагам в этом направлении.


В конце прошлого года командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал, что в составе войск будут созданы десантно-штурмовые соединения нового типа. Чуть позже стало известно, что аэромобильные батальоны появятся в составе всех десантно-штурмовых полков и бригад. Необходимые преобразования завершат к началу следующего года.

Вертолетный десант


Облик подразделений «нового типа» определен с учетом нового способа применения. В зависимости от поставленных задач и других факторов, они смогут прибывать к месту боя на своей сухопутной технике или на вертолетах. В последнем случае возникают новые вопросы организационного характера, от успешного решения которых зависят новые возможности ВДВ.

Еще в 2019 г. сообщалось, что в составе воздушно-десантных войск могут появиться собственные авиационные подразделения. Отечественные СМИ писали о возможном формировании вертолетной бригады, задачей которой станет именно переброска аэромобильных батальонов. Кроме того, рассматривалась возможность совместной работы с армейской авиацией, в т.ч. с передачей вертолетных эскадрилий под управление частей ВДВ.


До настоящего времени вопрос создания авиационных частей ВДВ полностью не решен. Вертолетная бригада пока не создана, и десантников продолжает возить армейская авиация из состава ВКС. Сохранят ли такую систему – неясно. Появление собственной авиации в ВДВ даст очевидные преимущества, однако и нынешний подход соответствует поставленным задачам. Это неоднократно подтверждалось на учениях последнего времени.

Вопросы перевооружения


Продолжаются поставки в ВДВ военной, автомобильной и специальной техники, а также различных вооружений. Так, в прошлом году в войска передали ок. 300 современных бронемашин разных типов, а также свыше 100 автомобилей. За счет этого постепенно увеличивается доля современной техники, что положительно сказывается на боеспособности.

Ожидается поступление новых образцов. В ближайшее время должны завершиться процедуры, связанные с принятием на вооружение бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ». Неизвестное количество такой техники закажут для переоснащения новых аэромобильных соединений. Сообщалось, что в первую очередь будут закупаться броневики с боевым модулем, оснащенным 30-мм пушкой. Затем в войска попадут самоходные ПТРК на той же базе.


Также в ближайшем будущем ожидается начало производства и поставок перспективных самоходных противотанковых пушек «Спрут-СДМ1». Такая техника уже прошла испытания и получила рекомендацию к принятию на вооружение. Основные особенности этих самоходок позволяют наладить массовое производства и провести полномасштабное перевооружение.

Особое внимание уделяется средствам десантирования. Начаты массовые поставки новых парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2». Приняты на снабжение или готовятся к этому несколько новых систем для выброски техники и грузов. Параллельно разрабатывается целый ряд образцов следующего поколения с теми или иными новыми возможностями.

В процессе развития


Процесс развития и переоснащения вооруженных сил в целом и воздушно-десантных войск в частности должен быть непрерывным и планомерным. Результаты такого подхода, использовавшегося в последние годы, можно наблюдать уже сейчас, а в будущем проявятся положительные последствия нынешних мер и решений.


К настоящему времени был определен оптимальный с точки зрения численности, оснащения и боевых возможностей облик ВДВ. Сейчас армия и оборонная промышленность совместными усилиями реализуют такие планы. При этом в программу развития войск вносятся заметные изменения – такие как подразделения «нового типа» с собственными характерными требованиями.

Следует ожидать, что актуальные планы по совершенствованию организационно-штатной структуры воздушно-десантных войск будут успешно выполнены. Также вряд ли стоит сомневаться в перспективах текущих программ перевооружения. В итоге в ближней или средней перспективе ВДВ получат новые возможности и станут более мощным и гибким инструментом в составе вооруженных сил.
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Использованы фотографии:
Минобороны РФ, АП РФ
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30 комментариев
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  1. andrewkor
    andrewkor Сегодня, 04:43
    +2
    Аэромобильные войска ,это по примеру американцев во Вьетнаме?
    Долго раскачивались ,более 40 лет. Даже на Украине быстрее внедрились!
    1. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 05:10
      +7
      Цитата: andrewkor
      Даже на Украине быстрее внедрились!

      ВнаУ много чего внедрили, в рекламных роликах и презентациях особенно, даже в НАТО почти вступили, во влажных мечтах.
      1. Гражданский
        Гражданский Сегодня, 07:39
        +3
        Никогда не понимал этого перекоса в сторону ВДВ.
    2. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 06:33
      +6
      И создавать их надо в сухопутных войсках, а не в ВДВ.
      1. Лара Крофт
        Лара Крофт Сегодня, 07:03
        +2
        Цитата: Старый танкист
        И создавать их надо в сухопутных войсках, а не в ВДВ.

        Однозначно. Как аэромобильный резерв командиров ОА и /или ОСК (ВО)....
        Да и на удаленных ВБ РФ за рубежом они пригодились бы, напр.: рота (батальон)...
  2. Владимир_2У
    Владимир_2У Сегодня, 05:17
    +5
    процедуры, связанные с принятием на вооружение бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ». Неизвестное количество такой техники закажут для переоснащения новых аэромобильных соединений.
    Решительно не понимаю необходимость такой техники для ВДВ, проходимость, а значит подвижность, принципиально ниже гусеничной. Защита тоже вызывает сомнения по сравнению с низкосилуэтными БМД-БТР-Д. Может кто пояснит.
  3. psiho117
    psiho117 Сегодня, 05:26
    +4
    Интересно получается: мы, в конце концов, движемся к идее Аэромобильных войск, желая получить на выходе экспедиционный корпус, по типу US Mareen Corp.
    В то же время, американцы наоборот, реформируют свой маринад в классическую морскую пехоту.

    Как всё забавно закрутилось wassat
    1. Старый танкист
      Старый танкист Сегодня, 06:40
      +4
      Аэромобильные войска хороши в конфликтах низкой интенсивности. В конфликте с равнозначным противником возможность их применения резко снижается из-за насыщенности сторон средствами ПВО. Так что переброска вертолётами возможно только на своей территорией в качестве мобильного резерва для "латания дыр" или быстрого наращивания усилий.
      1. боеприпас
        боеприпас Сегодня, 07:21
        +1
        Цитата: Старый танкист
        В конфликте с равнозначным противником возможность их применения резко снижается из-за насыщенности сторон средствами ПВО.

        И не только. Лет 6 назад на ВО уже поднимался подобный вопрос -
        https://topwar.ru/85594-kak-perevooruzhit-vdv-.html
      2. Boris55
        Boris55 Сегодня, 08:21
        -3
        Цитата: Старый танкист
        Так что переброска вертолётами возможно только на своей территорией в качестве мобильного резерва

        Факты опровергают ваши выводы.

        1. Старый танкист
          Старый танкист Сегодня, 09:46
          +2
          Какие факты? Вы когда-нибудь проводили расчёт сил и средств для обеспечения тактического воздушного десанта вертолётами? Можете хотя бы назвать условия для его проведения?
      3. chenia
        chenia Сегодня, 08:44
        0
        Цитата: Старый танкист
        Аэромобильные войска хороши в конфликтах низкой интенсивности


        А это 99 % конфликтов. Я че то не припоминаю (66 лет, а в ВОВ меня не было)) когда мы участвовали в глобальном конфликте. Зато Прага, Кабул, Приштина. Естественно в серьезном конфликте ВДВ надо превращать в мотострелков (что в сущности и предполагается).
        1. Boris55
          Boris55 Сегодня, 08:57
          +3
          Цитата: chenia
          ВДВ надо превращать в мотострелков

          Вы выражение: "Крылатая пехота", слышали? Так, что ни кого ни в кого превращать не надо. "Десантник только пять минут орёл, а всё остальное - мотострелок".
          1. chenia
            chenia Сегодня, 09:08
            +1
            Цитата: Boris55
            Вы выражение: "Крылатая пехота", слышали?

            Это то я слышал, Но вооружение ВДВ, это не вооружение некрылатой пехоты. И бескрылая пехота помощнее крылатой. Задача ВДВ (и это в серьезном конфликте) свалится на голову противнику (а тут еще как получится), который имеет сторожевое охранение, а не эшелонированную оборону, нагло порубать лопатками полуспящих и охреневших от неожиданности солдат противника. А далее удержать район до подхода главных сил.
            Скажем честно, с сильным противником такое редко когда прокатит.
            1. Boris55
              Boris55 Сегодня, 09:22
              -1
              Цитата: chenia
              вооружение ВДВ, это не вооружение некрылатой пехоты

              У каждого свои звдвчи. ВДВ - это прежде всего резерв ставки, решающий специфические задачи и в первую очередь - ликвидации центров управления в тылу врага, дезорганизации войск противника и их служб снабжения, уничтожения как материальной так и живой силы в тылу врага.

              Цитата: chenia
              Скажем честно, с сильным противником такое редко когда прокатит.

              В Сирии с ИГИЛ не смогли справится 60 стран каолитции во главе с США, а мы, вместе с сирийцами, запросто. Там не было ВДВ, там были ССО и ВКС России.
              Ещё раз, у каждого свои задачи.

              ps
              Не надо повторять "подвиг" поляков, когда они наши танки на лошадях с саблями атаковали.
              1. Абзац Эпитафьевич Ы.
                Абзац Эпитафьевич Ы. Сегодня, 10:45
                0
                Цитата: Boris55
                Не надо повторять "подвиг" поляков, когда они наши танки на лошадях с саблями атаковали.

                Чьи это "ваши"? С белыми балкенкройцами?
        2. Старый танкист
          Старый танкист Сегодня, 09:52
          0
          Дело в том, что ВДВ у нас являются резервом Верховного главнокомандующего. То есть предназначены для переброски на большие расстояния. Как осуществлять на них переброску вертолётов? Тратить их ресурс и драгоценное время? На мой взгляд целесообразнее аэромобильные бригады создавать не в структуре ВДВ, а в округах. На тех направлениях, где их применение наиболее вероятно. И привязывать их место дислокации, как можнт ближе к местам базирования армейской авиации.
          1. chenia
            chenia Сегодня, 10:11
            +1
            Цитата: Старый танкист
            не в структуре ВДВ, а в округах.

            Так было до 90-х. ДШБр (ДШБ) в подчинении округов, потом переподчинили ВДВ. Да ДШБр должны действовать в тактической или ближайшей оперативной зоне.
            Цитата: Boris55
            там были

            Цитата: Boris55
            ВКС России.

            И иранцы, они и были пушечным мясом.
            Цитата: Boris55
            У каждого свои звдвчи. ВДВ

            Да я не против, и они по теории могут работать и в стратегическом тылу противника.
            А на практике, и с сильным противником?
            А вот в критических, конфликтных но до выстрела и решительных действий, очень даже нужны.
            Я уже сотню раз говорил- задача занять поляну. А чья поляна того и пикник. А потом дипломаты будут нотами забрасывать друг друга. И это будет. А глобального конфликта не кто не хочет.
            1. Старый танкист
              Старый танкист Сегодня, 10:47
              0
              Так было до середины 10-х годов. А потом монстр ВДВ поглотил этих окружных кроликов.
      4. OgnennyiKotik
        OgnennyiKotik Сегодня, 09:06
        -1
        Цитата: Старый танкист
        В конфликте с равнозначным противником возможность их применения резко снижается из-за насыщенности сторон средствами ПВО.

        ПВО не критичен для вертолетов. Они летят на высоте пары десятков метров, на такой высоте их можно сбить только в упор. Высадка десанта происходит на расстоянии от фронта.
        Опасны истребители с ДРЛО, но без завоевания превосходства в воздухе боевые действия невозможны.
        1. Старый танкист
          Старый танкист Сегодня, 09:58
          0
          Ну да, ну да. Это Вы расскажите пилотам вертолётов афганцев.
          Им там хватило ДШК и ПЗРК. Даже без Шилок и Тунгусок, Стрел-10 и их аналогов.
          За линию фронта, надо ещё перелететь. Что для этого нужно могу расскащать в личке. Если интересно. Слишком это долго.
          Ну а на счёт ДРЛО, как раз таки они с своей высоты полёт массы вертолётов и засветят. И встречу им организуют
      5. Per se.
        Per se. Сегодня, 09:10
        0
        Цитата: Старый танкист
        из-за насыщенности сторон средствами ПВО
        "Равнозначный противник", не монолитный блок, у него есть слабые места, своя географическая среда. Проводить подобие захвата немцами Крита, без подавления ПВО, вряд ли кто будет.
        С нашими российскими просторами, если прижмёт, может придётся десантироваться и на своей территории, только потому, что иначе будет не успеть перебросить силы.

        Нам ВДВ крайне нужны, более того, можно бы было создать на их базе общее командование всеми десантными подразделениями и силами спецназа. В этом, объединить морскую пехоту с ВДВ, где уже давно осваивают акваланги и операции на водной поверхности, а морпехи прыгают с парашютом. Тогда, к военно-транспортной авиации, добавятся и десантные корабли, а сами десантники станут силой, способной оперативно решать гораздо более широкий спектр задач в современной войне, ещё более мобильной, чем были войны прошлого.

        Все разговоры о ненужности ВДВ, в лучшем случае от непонимания, в худшем, это идеологические диверсии на благо наших заклятых "партнёров", далеко отставших от нас в десантной технике, подготовке, тактике и стратегии таких войск.
        1. Старый танкист
          Старый танкист Сегодня, 10:02
          +1
          А никто не говорит о ненужности ВДВ. Разговор о способах их применения в современной войне с равнозначным противником.
          1. Per se.
            Per se. Сегодня, 10:55
            0
            Сергей, под "равнозначным противником" кого понимать? Тех, кто не подобие афганских моджахедов, и имеет все рода войск? По любому, десантироваться парашютно-десантным способом, на купол Капитолия в США, никто не будет.
            Если перефразировать, у равнозначного противника есть конкретная страна и армия ("имя и фамилия"). ВДВ уже имеют различную технику, под разные задачи, парашютный десант лишь один из способов мобильности. Кроме того, никуда не деться от грамотного взаимодействия всех родов войск, в том числе бронетанковых. Танки были, и, надо полагать, будут оставаться главной ударной силой сухопутных войск, при большой войне, при защите России. Одними ВДВ и морской пехотой, такие серьёзные войны не выиграть.
            1. Старый танкист
              Старый танкист Сегодня, 11:03
              0
              Равнозначный противник - это тот противник, который имеет регулярные Вооружённые Силы с систематизированной организационно-штатной структурой. Подразделения всех родов войск которого укомплектованы современными ВВиСТ, и имеют.обученный личный состав и слаженные подразделения.
              Пару имён для примера.
              НАТО, ВС Японии. И это только соседи.
    2. Лара Крофт
      Лара Крофт Сегодня, 07:14
      0
      Цитата: psiho117
      Интересно получается: мы, в конце концов, движемся к идее Аэромобильных войск, желая получить на выходе экспедиционный корпус, по типу US Mareen Corp.

      Скорее аналог американской 101-й ВШД и британской 16-й ВДДБр.
      Например штатная Бр.АА 101-й ВШД способна одним рейсов перебросить за раз 3 из 9 аэб...
      Старшие товарищи, считают, что существующие ДШД / ДШБр. ВДВ РФ перегружены техникой...разработка новой Концепции применения ВДВ (нового облика) видимо еще в пути...главное в процессе реформы ВДВ не утратить боеготовность....
      Например 31-я ДШБр. (Ульяновск) является "пожарной командой" стран ОДКБ на Средне-Азиатском направлении, не снизят ли ее боеспособность проводимые опыты на ее базе по созданию аэромобильных подразделений?
    3. OgnennyiKotik
      OgnennyiKotik Сегодня, 09:00
      +3
      Не совсем. ВДВ повторяют Легкие бригады США. Их у них больше всего в армии:13 бригад. На вооружении из техники только транспорт (MRAP, внедорожники, грузовики, вертолеты), «легкий» танк в перспективе. Отличий принципиальных между пехотными и десантными бригадами нет.

      11 танковых бригад в Армии и 5 в Национальной гвардии;
      7 страйкер бригад в Армии и 2 в Национальной гвардии;
      5 легких (пехотных, 13 всего) бригад в Армии и 20 в Национальной гвардии.
      5 воздушно-десантных бригад;
      3 десантно-штурмовые бригады.
  4. Hagen
    Hagen Сегодня, 08:10
    +4
    О чем статья? Ни о чем... Ни нового штата, ни оснащенности. Тем более нет даже приблизительного видения задач и нормативов. Наверное, статья предназначена для домохозяек. М-да....
  5. Нормальный
    Нормальный Сегодня, 08:13
    0
    Нет техники - нет мобильности. Конечно концепция БМД, как десантируемой парашютным способом, плавающей машины огневой поддержки являющейся при этом бронетранспортером на отделение, не нашла широкого применения в реальности, но это не значит, что надо делать из ВДВ чистую пехоту, без средств передвижения. Бронеавтомобили? Ну не знаю... Классических МРАПов у нас нет. Тайфун? Может быть. Но пока именно что "может", а как эта техника покажет себя
    в реальных БД ещё не ясно.
    Аэромобильность? А у нас есть чем её обеспечивать? Ми-8? Машина хорошая, но ей в обед 55 лет! Ми-8 огромен, тяжел, шумен. Другого массового вертолета не наблюдается.
    В общем, вопросы есть, а ответов.....
  6. Forcecom
    Forcecom Сегодня, 09:31
    0
    Рискую сильно ошибиться, но по моему в ВС СССР было разделение "ужа и ежа" были ДШД и ПДД в составе ВДВ которые развертывались со всем парком БМД со "своих" ИЛов входящих в состав ВДВ и были ДШБр (в принципе те же десантники), но входящие в состав сухопутных войск и подчиняющиеся командующим округов. Как раз эти ДШБр были "облегчены" за счет того, что только один батальон в их составе был посажен на БМД, остальные перебрасывались на грузовиках и основной способ десантирования этих бригад как раз был вертолетный. Тем самым ВДВ решало оперативно стратегические задачи на ТВД, а "десантура" округов либо занималась тактическими десантами в тесной связки с остальными частями либо выполняла роль "пожарной команды".
    Специалисты, поправьте меня, если я сильно заблуждаюсь.