Подразделения нового типа и новая техника. Перспективы развития ВДВ

Воздушно-десантные войска России обладают высоким боевым потенциалом, и его планируется наращивать. Для решения таких задач предложен и реализуется комплекс мер разного рода. Он предусматривает заметные изменения организационно-штатной структуры войск с созданием подразделений нового типа. Кроме того, необходимо продолжать текущие процессы перевооружения, а также вводить в них новые изделия и образцы.
Состояние и перспективы
В настоящее время под управлением командования ВДВ несут службу две десантно-штурмовые (трехполкового состава) и две воздушно-десантные (с двумя полками каждая) дивизии, три отдельные десантно-штурмовые бригады, а также части специального назначения, обеспечения и т.д. Также войска имеют несколько собственных учебных заведений.
В последние годы успешно выполнено несколько программ и проектов, направленных на восстановление и наращивание боеспособности ВДВ. По результатам таких мероприятий десантные войска фактически стали основой российских сил быстрого реагирования. В обозримом и отдаленном будущем подобный потенциал ВДВ должен вырасти.
Модернизация ВДВ осуществляется в рамках долгосрочной программы, охватывающей различные направления. Текущие процессы обновления были запущены еще несколько лет назад, и пока дают только ограниченные результаты. При этом регулярно принимаются те или иные решения, прямо влияющие на дальнейшее развитие войск. Очередные шаги такого рода имели место в недавнем прошлом и ожидаются в ближайшем будущем.
По результатам всех преобразований и реформ, ВДВ должны стать высокомобильным родом войск, способным в минимальные сроки приступать к выполнению поставленных задач в указанном районе. Планируется сохранить все основные возможности, уже имеющиеся у войск, а также обеспечить освоение новых тактик и умений.
Подразделения нового облика
Еще в 2017 г. в отечественных СМИ появились сообщения о скором создании подразделений нового типа, предназначенных для расширения возможностей ВДВ. Один из батальонов 31-й гвардейской десантно-штурмовой бригады (г. Ульяновск) был переоснащен и перевооружен в соответствии с новыми идеями. Он прошел необходимую подготовку, после чего принял участие в учениях «Восток-2018» и в ряде других мероприятий. На маневрах были показаны преимущества обновленного батальона, а также выявлены слабые места концепции.
Подразделение нового типа значительно отличается от десантно-штурмовых и парашютно-десантных, предусмотренных актуальной структурой ВДВ. Такой батальон лишается бронетранспортеров и боевых машин десанта. Одновременно с этим увеличивается его численность и наращивается огневая мощь: за счет крупнокалиберных пулеметов, автоматических гранатометов, противотанковых комплексов и т.д.
Аэромобильное подразделение должно работать в связке с армейской авиацией. Именно вертолеты отвечают за быструю переброску десанта в заданный район, а также должны поддерживать его с воздуха. Предложено создать аэромобильные медицинские отряды.
В ходе учений последних лет экспериментальный батальон «нового типа» из состава 31-й бригады хорошо показал себя и подтвердил необходимость широкого внедрения новых идей. Как теперь известно, подобное решение принято и составлены планы по реальным шагам в этом направлении.
В конце прошлого года командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков рассказал, что в составе войск будут созданы десантно-штурмовые соединения нового типа. Чуть позже стало известно, что аэромобильные батальоны появятся в составе всех десантно-штурмовых полков и бригад. Необходимые преобразования завершат к началу следующего года.
Вертолетный десант
Облик подразделений «нового типа» определен с учетом нового способа применения. В зависимости от поставленных задач и других факторов, они смогут прибывать к месту боя на своей сухопутной технике или на вертолетах. В последнем случае возникают новые вопросы организационного характера, от успешного решения которых зависят новые возможности ВДВ.
Еще в 2019 г. сообщалось, что в составе воздушно-десантных войск могут появиться собственные авиационные подразделения. Отечественные СМИ писали о возможном формировании вертолетной бригады, задачей которой станет именно переброска аэромобильных батальонов. Кроме того, рассматривалась возможность совместной работы с армейской авиацией, в т.ч. с передачей вертолетных эскадрилий под управление частей ВДВ.
До настоящего времени вопрос создания авиационных частей ВДВ полностью не решен. Вертолетная бригада пока не создана, и десантников продолжает возить армейская авиация из состава ВКС. Сохранят ли такую систему – неясно. Появление собственной авиации в ВДВ даст очевидные преимущества, однако и нынешний подход соответствует поставленным задачам. Это неоднократно подтверждалось на учениях последнего времени.
Вопросы перевооружения
Продолжаются поставки в ВДВ военной, автомобильной и специальной техники, а также различных вооружений. Так, в прошлом году в войска передали ок. 300 современных бронемашин разных типов, а также свыше 100 автомобилей. За счет этого постепенно увеличивается доля современной техники, что положительно сказывается на боеспособности.
Ожидается поступление новых образцов. В ближайшее время должны завершиться процедуры, связанные с принятием на вооружение бронеавтомобилей «Тайфун-ВДВ». Неизвестное количество такой техники закажут для переоснащения новых аэромобильных соединений. Сообщалось, что в первую очередь будут закупаться броневики с боевым модулем, оснащенным 30-мм пушкой. Затем в войска попадут самоходные ПТРК на той же базе.
Также в ближайшем будущем ожидается начало производства и поставок перспективных самоходных противотанковых пушек «Спрут-СДМ1». Такая техника уже прошла испытания и получила рекомендацию к принятию на вооружение. Основные особенности этих самоходок позволяют наладить массовое производства и провести полномасштабное перевооружение.
Особое внимание уделяется средствам десантирования. Начаты массовые поставки новых парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2». Приняты на снабжение или готовятся к этому несколько новых систем для выброски техники и грузов. Параллельно разрабатывается целый ряд образцов следующего поколения с теми или иными новыми возможностями.
В процессе развития
Процесс развития и переоснащения вооруженных сил в целом и воздушно-десантных войск в частности должен быть непрерывным и планомерным. Результаты такого подхода, использовавшегося в последние годы, можно наблюдать уже сейчас, а в будущем проявятся положительные последствия нынешних мер и решений.
К настоящему времени был определен оптимальный с точки зрения численности, оснащения и боевых возможностей облик ВДВ. Сейчас армия и оборонная промышленность совместными усилиями реализуют такие планы. При этом в программу развития войск вносятся заметные изменения – такие как подразделения «нового типа» с собственными характерными требованиями.
Следует ожидать, что актуальные планы по совершенствованию организационно-штатной структуры воздушно-десантных войск будут успешно выполнены. Также вряд ли стоит сомневаться в перспективах текущих программ перевооружения. В итоге в ближней или средней перспективе ВДВ получат новые возможности и станут более мощным и гибким инструментом в составе вооруженных сил.