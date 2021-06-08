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«Украина очень большая, а Грузия далеко»: пресса США о невозможности защитить страны от российской «агрессии»

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«Украина очень большая, а Грузия далеко»: пресса США о невозможности защитить страны от российской «агрессии»

Дискуссии о членстве Украины и Грузии в НАТО начались 13 лет назад, когда альянс раскололся пополам по этому вопросу. В итоге на Бухарестском саммите, прошедшем в апреле 2008 года, была принята обтекаемая формулировка, в соответствии с которой обе страны «станут членами организации». Однако вскоре стало ясно, что этим постсоветским республикам совершенно не светит место в альянсе.


Во время короткой войны России с Грузией в августе 2008 года стало ясно, что даже США в разгар своей послевоенной мощи не были готовы рискнуть войной с РФ

- отмечается в издании War On the Rocks.

В 2014 году после событий в Крыму и на Донбассе «НАТО была ещё меньше готова вмешаться в конфликт на стороне Украины и больше беспокоилось о намерениях России в отношении уже принятых в альянс союзников».

Несмотря на это, Украина и Грузия требуют принять в их отношении План действий по членству в НАТО. Как указывается в издании, в этом случае организации пришлось бы серьёзно отнестись к защите своих будущих союзников. Но организация коллективной обороны потребует колоссальных усилий, в том числе финансовых. Примером этого является Польша. Проходящие на её территории учения ежегодно обходятся в $4.5-6,5 млрд и это лишь часть стараний альянса по сдерживанию «агрессии» РФ.

Тем не менее Россия по-прежнему обладает военным превосходством в регионе

- поясняется в прессе США.

В случае вступления в НАТО новых постсоветских республик потребуются беспрецедентные меры для организации конвенциональной обороны.

Украина имеет слишком большие размеры, а Грузия находится далеко. Это ставит под сомнение способность НАТО развернуть значительные силы и матчасть на театре военных действий, а также подтянуть резервные войска и технику, когда они потребуются

- считает обозреватель, полагая, что НАТО не в состоянии обеспечить защиту этих стран, что в случае новой «агрессии» России «убило бы доверие к НАТО как к оборонному альянсу на всех ТВД».

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33 комментария
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Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Marachuh
    Marachuh Вчера, 18:14
    +23
    НАТО это как хулиганы во дворе. Бьёшь самого большого, остальные разбегаются.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 19:06
      +3
      Толковый пацан писал. А на самом деле все все понимают и в Вашингтоне и Брюсселе, но нужно делать рожу при плохой игре-какая Грузия, какая Украина, само НАТО, это уже полное в военном отношении г...
    2. knn54
      knn54 Вчера, 19:22
      +4
      «Украина очень большая, а Грузия далеко».
      Грузия маленькая,но далеко,.а Турция близко?Площадь Украины и Франции соизмеримы.
      Статья конечно для американского читателя.И для "двоечников" по географии.
      1. Shkworen
        Shkworen Вчера, 19:26
        +2
        грузия есть в самих штатах же :)
        1. Дмитрий Донской
          Дмитрий Донской Вчера, 20:07
          +7
          В НАТО уже, наверное, сто раз пожалели, что заикнулись про возможность членства Украины. Теперь Украина им покоя не даст, устроилась на коврике перед дверью, громко скулит и царапает.. feel
        2. Анахорет
          Анахорет Вчера, 21:40
          +2
          Сейчас уже очевидно, что на Украине и без НАТО членство процветает ) что не президент, то сплошное членство и с кадым членом все хуже и хуже))))
      2. Alex777
        Alex777 Вчера, 20:48
        +5
        а Турция близко?

        У Турции, в отличии от Грузии, вторая армия по численности в НАТО. Да и Болгария, Греция и Румыния рядом. wink

        Площадь Украины и Франции соизмеримы.

        Ага. А протяженность границы с Россией у Франции и Украины не сравниваете? bully
  2. Васян1971
    Васян1971 Вчера, 18:18
    +1
    Несмотря на это, Украина и Грузия требуют принять в их отношении План действий по членству в НАТО.

    Ишь ты, требуют они! 4% от ВВП с народишка своего стрясли уже?
  3. Бережливый
    Бережливый Вчера, 18:32
    +3
    В бою эти танки отличная мишень, повыбивают их быстро. Показуха, в ряд стали, расстреливай, не хочу.
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 00:27
      +1
      Цитата: Бережливый
      в ряд стали

      Бабахают, мощу демонстрируют...Ужасть lol ! Только бабахают в белый свет ! yes
  4. Ропот 55
    Ропот 55 Вчера, 18:46
    +1
    Еслиб не боязнь "потерять лицо" США уже послал Украину в пеший эротический тур как неоправдавшую надежд.
    1. aleks neym_2
      aleks neym_2 Вчера, 19:23
      -2
      Так же гей-парады проводят - высшее достижение дерьмократии
  5. по привычке
    по привычке Вчера, 18:47
    +4
    Украина имеет слишком большие размеры, а Грузия находится далеко.

    Приём в НАТО только маленьких, и под боком, чтобы не перетрудиться
    1. Егоза
      Егоза Вчера, 18:54
      +2
      Цитата: по привычке
      Украина имеет слишком большие размеры, а Грузия находится далеко.

      Приём в НАТО только маленьких, и под боком, чтобы не перетрудиться

      Само собой! Только вот еще и взять с них нечего. Разве что б/у какое-то в виде благотворительности сбагрить, чтобы не платить дома за утилизацию
      1. по привычке
        по привычке Вчера, 19:06
        -4
        Джавелины бывают б/у?
        1. Gato
          Gato Вчера, 19:19
          0
          Джавелины бывают б/у?

          Бывают истекшие сроки хранения. Для "Джавелинов" - 10 лет. Какой год выпуска достался Украине - неизвестно, но не думаю, что 2015.
          1. по привычке
            по привычке Вчера, 19:25
            +1
            Так это не б/у, а просрочка. laughing
        2. Avior
          Avior Вчера, 20:24
          +1
          Извините, как может быть ракета б/у?
          Ее несколько раз пускают?
          Пусковое устройство может быть б/у, но оно многоразовое по определению.
          1. poquello
            poquello Вчера, 22:17
            0
            Цитата: Avior
            Извините, как может быть ракета б/у?
            Ее несколько раз пускают?

            эээ..ммм.. , а это что?
  6. Avior
    Avior Вчера, 18:58
    +2
    В отношении некоторых стран достаточно иметь на территории войска НАТО, в первую очередь США, но не только- считается, что сам по себе факт нахождения этих войск способен сильно снизить вероятность боевых действий из за того , что нет желания вести прямые боевые действия с США или другими крупными странами НАТО, как Германия или Англия.
    Но в отношении Украины или Грузии это навряд ли сработает, так как конфликт на их территориях уже есть.
    Для них нужно формировать полноценную систему неядерный защиты, а задача эта очень непростая и очень дорогая, и НАТО к таким расходам не готова
  7. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 19:00
    -1
    да если до конкретного мочилово в тойже прибалтике дойдет европейские члены нато тутже закроются в национальных ракушках,не будет там смело мы все в бой пойдем
  8. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:03
    0
    В общем понятную идэю жаждущим к НАТО шке присосаться передали ... сами, сами.
    1. cniza
      cniza Вчера, 19:15
      0
      Я думаю их ещё поматросят , а потом все как в поговорке...
      1. rocket757
        rocket757 Вчера, 19:38
        0
        Шлю не поматрасить, если у тех так хочется, аж зудит везде ....
  9. cniza
    cniza Вчера, 19:14
    0
    В случае вступления в НАТО новых постсоветских республик потребуются беспрецедентные меры для организации конвенциональной обороны.


    Не услышат они этих сигналов и будут талдычить своё...
  10. sabakina
    sabakina Вчера, 19:16
    0
    Простите, то, что я увидел на видео и есть учения по НАТОвски? recourse
    1. Uncle Lee
      Uncle Lee Сегодня, 00:30
      0
      Цитата: sabakina
      есть учения по НАТОвски?

      И демонстрация бабахов по ...партнерам не в составе НАТЫ ! Пужают, одним словом !
  11. ё-моё
    ё-моё Вчера, 20:40
    0
    Не с того начали - та большая, эта далеко, денюжек много надо ... . Начинать надо с того, что за свою шкуру страшно аж жуть. А они своей шкурой ох как дорожат.
  12. Ratmir_Ryazan
    Ratmir_Ryazan Вчера, 22:42
    0
    Рано или поздно и Украину и Грузию возьмут в НАТО.

    США прямо заинтересованы в этом. Так как это сделает эти страны рынком сбыта для оружия стандартов НАТО, а сами страны плацдармами для нападения на Россию.

    Просто пока США это не горит, а когда надо будет они их продавать в НАТО быстрее чем Черногорию.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 00:18
      0
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Рано или поздно и Украину и Грузию возьмут в НАТО.

      США прямо заинтересованы в этом. Так как это сделает эти страны рынком сбыта для оружия стандартов НАТО, а сами страны плацдармами для нападения на Россию.

      Просто пока США это не горит, а когда надо будет они их продавать в НАТО быстрее чем Черногорию.


      Грузия и Украина разные.
      Что бы украинцы про себя не думали для англосаксов украинцы это русские, славяне.
      Чем они больше друг друга поубивают и угробятся тем для англосаксов будет приятнее. Нацики типа бандеровцев для англосаксов свои "правильные" мрази и подонки но с ними надо держать дистанцию, как делали даже фашисты.

      Поэтому Украина это территория где с точки зрения США должна происходить, война и литься кровь что там сейчас и происходит. Поэтому Украину будут тянуть в НАТО и ЕС и всевозможные союзы обнадёживать и обещать. Но ни в НАТО ни в ЕС не принимать. Обещать не значит жениться.

      С Грузией немного по-другому страна маленькая, население относительно небольшое. Можно и в НАТО взять а можно и не брать, но оружие продавать, даже могут попробовать авиабазу замутить с портом для обеспечения поставки грузов.

      Но база в Грузии будет "не против" России ))), а против террористов в Афганистане, против талибов, которых Россия тоже признаёт террористами. Из Грузии будут летать в Афганистан на побомбомбёжки.
      Недавно США просились сделать такую базу в регионе в разных странах, но все им отказали, а Грузия пустит с радостью.
      Ну а что бы Россия не возвражала они прям "честное слово" дадут что база против талибов в Афгане. Как и ПРО в восточной Европе против иранских ракет.
  13. Incvizitor
    Incvizitor Вчера, 23:19
    +1
    Окраина постоянно уменьшается так что проблемы её размера решатся сами собой.
    1. Pandiurin
      Pandiurin Сегодня, 00:27
      0
      Цитата: Incvizitor
      Окраина постоянно уменьшается так что проблемы её размера решатся сами собой.


      )))
      Думаю что это сарказм.

      Рыбак который оказался на льдине, которая всё время уменьшается, находится в большой опасности.
  14. Генерал Песчаных Карьеров
    Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 00:05
    +1
    Чем они хвастаются этим видео? Там ведь и батальона танков не будет)))