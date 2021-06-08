«Украина очень большая, а Грузия далеко»: пресса США о невозможности защитить страны от российской «агрессии»

Во время короткой войны России с Грузией в августе 2008 года стало ясно, что даже США в разгар своей послевоенной мощи не были готовы рискнуть войной с РФ

Тем не менее Россия по-прежнему обладает военным превосходством в регионе

Украина имеет слишком большие размеры, а Грузия находится далеко. Это ставит под сомнение способность НАТО развернуть значительные силы и матчасть на театре военных действий, а также подтянуть резервные войска и технику, когда они потребуются

Дискуссии о членстве Украины и Грузии в НАТО начались 13 лет назад, когда альянс раскололся пополам по этому вопросу. В итоге на Бухарестском саммите, прошедшем в апреле 2008 года, была принята обтекаемая формулировка, в соответствии с которой обе страны «станут членами организации». Однако вскоре стало ясно, что этим постсоветским республикам совершенно не светит место в альянсе.- отмечается в издании War On the Rocks.В 2014 году после событий в Крыму и на Донбассе «НАТО была ещё меньше готова вмешаться в конфликт на стороне Украины и больше беспокоилось о намерениях России в отношении уже принятых в альянс союзников».Несмотря на это, Украина и Грузия требуют принять в их отношении План действий по членству в НАТО. Как указывается в издании, в этом случае организации пришлось бы серьёзно отнестись к защите своих будущих союзников. Но организация коллективной обороны потребует колоссальных усилий, в том числе финансовых. Примером этого является Польша. Проходящие на её территории учения ежегодно обходятся в $4.5-6,5 млрд и это лишь часть стараний альянса по сдерживанию «агрессии» РФ.- поясняется в прессе США.В случае вступления в НАТО новых постсоветских республик потребуются беспрецедентные меры для организации конвенциональной обороны.- считает обозреватель, полагая, что НАТО не в состоянии обеспечить защиту этих стран, что в случае новой «агрессии» России «убило бы доверие к НАТО как к оборонному альянсу на всех ТВД».