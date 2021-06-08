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Представитель SWIFT в РФ: Страну никто не станет отключать от системы платежей

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В последнее время в нашей стране активно муссируется тематика возможных новых санкций против РФ. И одной из «вероятных» санкций называлось отключение России от международной системы платежей SWIFT. Чиновники и эксперты различного ранга заявляли о том, что западные страны могут принять такого рода решение в качестве новой санкционной меры, что может нанести удар по экономике страны, если РФ к такому развитию событий не подготовится.


Такого рода обсуждение началось после принятия Европарламентом резолюции, в которой одним из антироссийских пунктов и было предложение по отключению РФ от SWIFT.

Сегодня ситуацию в этом плане прояснил представитель SWIFT в Российской Федерации Роман Чернов. Он выступил перед депутатами Госдумы.

Исполнительный директор Россвифт отметил, что отключать Россию от международной межбанковской системы платежей никто не собирается. По словам Романа Чернова, объясняется это просто:

Отключение России от SWIFT не выгодно никому.

На сегодняшний день в эту систему платежей входит около 12 тысяч различных финансовых организаций по всему миру.

Среднесуточный оборот исчисляется десятками миллионов так называемых финансовых сообщений и десятками миллиардов долларов.

Россия входит в число крупных участников SWIFT, а потому исключение нашей страны из этой системы платежей не просто принесёт единовременные финансовые потери всей межбанковской системе, но и вызовет проблемы логистического характера из-за нарушения цепочек обмена данными, которые формировались годами.
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37 комментариев
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  1. rocket757
    rocket757 Вчера, 19:42
    +1
    Судя по тому какой ....ерунду, как аргументы для "наказания", нам в вину вменяют, безмозглые ребята этой темой занимаются .... а у серьезных ребят есть дела и поважнее.
    1. Зяблицев
      Зяблицев Вчера, 20:02
      +5
      Еще бы, Россия, это не заср. ая Эстония, у которой кроме долгов и гастробайтеров, ничего нет! laughing
      1. Например
        Например Вчера, 20:15
        +6
        Свифт это пылесос которым бабло иЗ России качают.
        Какой судак его выключит?

        Это сродни как в штаны себе наложить.
        1. ДымОк_в_дЫмке
          ДымОк_в_дЫмке Вчера, 21:57
          +2
          Цитата: Например
          Свифт это пылесос которым бабло иЗ России качают.
          Какой судак его выключит?

          Пылесос выключают тогда, когда это выгодно его хозяину.
          Политическая выгода (по сути долговременная) может перешибать экономическую (по сути сиюминутную). hi
          1. Пленник
            Пленник Сегодня, 00:03
            0
            Так не будет этой политической выгоды. Пусть хоть перевыключаются. Свой пылесосик есть. Пусть поменьше и маломощнее, но нам хватит. hi
            1. Shurik70
              Shurik70 Сегодня, 00:12
              0
              "Все врут, уж поверьте ..." (с)
              Раз сказали, что отключать не будут, то ... не будут отключать сейчас. Постараются выбрать момент, чтоб нанести бОльший урон
      2. akarfoxhound
        akarfoxhound Вчера, 22:39
        +3
        Как вас лабусы не люблять, судя по минусам. Они по англиям copтиры драют,а вы им, что дома все заср.но! laughing
  2. Бережливый
    Бережливый Вчера, 19:46
    +1
    А чего это татупеды вдруг побились голой сра-кой о лед? Стране же власти "убедительно доказали " что страховка от такого шага имеется! Пускай отключают, посмотрим, кто как дышит на самом деле!
    1. НИКНН
      НИКНН Вчера, 20:18
      +5
      Пусть оключают, будут деньги за газ в чемоданах возить (мы еще в рублях только принимать начнем и только четрез сберкассу wink ), это к стати евросоюза в первую очередь касается.
  3. knn54
    knn54 Вчера, 19:52
    +4
    -Отключение России от SWIFT не выгодно никому.
    В т.ч и самой системе платежей.
    Кстати для расчетов с помощью "цифровых валют"SWIFT не нужен.
    А.например. у КНР есть свой аналог платежной системы.
  4. URAL72
    URAL72 Вчера, 19:52
    +2
    Нужно самим отключиться, как только система Мир будет готова ее полноценно заменить. Мы сами должны контролировать все свои денежные потоки, к тому же это серьёзная экономия средств. Вестерн Юнион в России зарабатывал до 15 млрд дол в год. Гнать их шакалов! Сами этим должны заниматься, в конце концов это доступ к личным данным. Только никаких частников!
    1. borys
      borys Вчера, 20:05
      +4
      Идея с изгнанием Вестерн Юнион - очень правильная!
    2. Zaurbek
      Zaurbek Вчера, 20:19
      0
      Для этого надо иметь свой Варшавский договор
    3. ANB
      ANB Сегодня, 01:43
      0
      . система Мир будет готова ее полноценно заменить.

      Мир - это карточная система, к системе передачи финансовых сообщений SWIFT(да, это не платёжная система) никакого отношения не имеет. Так же как Visa, MasterCard и прочие.
    4. ANB
      ANB Сегодня, 01:45
      0
      . Вестерн Юнион в России зарабатывал до 15 млрд дол в год. Гнать их шакалов!

      Деятельность WU очень похожа на мошенничество. Многие крупные банки отказались от сотрудничества с WU.
  5. Volder
    Volder Вчера, 19:59
    +8
    Ключевое здесь - это ПОКА не собираются отключать. Не выгодно никому? А что, антироссийские санкции очень выгодны тем, кто их вводит? Страны Европы тоже много теряют от введённых ими же санкций, но всё раано вводят. Отключение от СВИФТ - это чисто политическое решение, с экономикой не связанное.
    1. BrTurin
      BrTurin Вчера, 22:35
      +1
      Политика оно конечно, но кто-то в мире смотрим и думает вчера Иран, тут России грозят, а завтра.... глава Европарламента может говорить и говорить, решения принимают другие, которые заинтересованы в повышение роли своих валют
      "Доля евро в мировых золотовалютных резервах составляет около 20% и практически не изменилась с момента создания этой валюты 20 лет назад (евро был введен в безналичное обращение 1 января 1999 года, в наличное - 1 января 2002 года - прим. ТАСС). В то же время доля доллара сократилась с 70 до 60%, доля остальных валют, в частности китайского юаня, выросла с 10% до 18%" - еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони https://tass.ru/ekonomika/10497453
      Штаты... а вот европейцам которые последнее время в все чаще говорят, что хотят увеличить сферу евро такие действия как-то не очень...
  6. Горный стрелок
    Горный стрелок Вчера, 20:01
    +3
    SWIFT контора частная. Причем крайне влиятельная. А с чего США решили, что они могут ей командовать?
    1. Петр Владимирович
      Петр Владимирович Вчера, 20:16
      +6
      Милошевич, Хуссейн, Каддафи, Строс Канн (спасибо не убили), это только самые свежие примеры. sad
    2. 210окв
      210окв Вчера, 20:18
      +10
      В мире полно частных контор. Которые по указке с Вашингтона свернули сотрудничество с нами. Себе в убыток. Нам просто необходимо быть самодостаточными.
    3. Avior
      Avior Вчера, 20:38
      +2
      Судя по тому, что озаботились системой Мир, в Москве угрозу отключения воспринимают вполне серьезно
      1. Pandiurin
        Pandiurin Вчера, 21:40
        +3
        Цитата: Avior
        Судя по тому, что озаботились системой Мир, в Москве угрозу отключения воспринимают вполне серьезно


        Опасно не только гипотетическое отключение от Свифт.
        Даже потенциальная возможность и озвучивание угрозы уже приводят к финансовым потерям в банках которые находятся под этой угрозой или в данном случаи всей российской банковской системе. Деньги любят тишину. Если начинается такой кипеш отключат не отключат соответственно зарубежные банки, страховые компании увеличивают оценочные риски, норму прибыли.

        Поэтому в любом случаи нужно было разрабатывать альтернативную свою систему платежей.

        Причём нужно вводить принудительные квоты для платежей через Свифт например не более 20% для внутреростйских платежей, не более 40 % с азиатскими банками, не более 60 % с ЕС и т.д.
        Всё это будет называться типа борьба с монопольным доминированием и т.п.

        Если тогда кто начнёт трындеть что Москву отключат от Свифт все банкиры будут ржать, русские и так этой системой почти не пользуются, как говориться не смешите наши тапки.
        1. ANB
          ANB Сегодня, 01:50
          0
          . Поэтому в любом случаи нужно было разрабатывать альтернативную свою систему платежей.

          Разработана. Причём лучше SWIFT. Банки ленивые, не хотят дорабатывать софт и менять инфо и денежные потоки.

          . например не более 20% для внутреростйских платежей

          Банки РФ для внутренних рублёвых переводов и так не используют SWIFT.
          Ну разве что отключенные от системы электронных платежей ЦБ РФ.
      2. BrTurin
        BrTurin Вчера, 22:17
        +1
        Цитата: Avior
        Судя по тому, что озаботились системой Мир, в Москве угрозу отключения воспринимают вполне серьезно

        Мир это все-таки платежи по картам, но и тут не мы одни - "Идея состоит в том, чтобы создать европейского чемпиона по платежам, который сможет противостоять PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple», — председатель Европейской платежной инициативы (EPI) Йоахим Шмальцль. Эти тоже чего-то подозревают....
        1. stalkerwalker
          stalkerwalker Вчера, 22:28
          +2
          Цитата: BrTurin
          Эти тоже чего-то подозревают

          Не все, конечно, но цифроизация всего и вся наводит на здравую мысль критически настроенных людей на то, что и Twitter, и Facebook являются "пионерами" по загону в стойло "диких мустангов".
  7. Tagan
    Tagan Вчера, 20:07
    +8
    Цитата: URAL72
    Нужно самим отключиться, как только система Мир будет готова ее полноценно заменить. Мы сами должны контролировать все свои денежные потоки, к тому же это серьёзная экономия средств. Вестерн Юнион в России зарабатывал до 15 млрд дол в год. Гнать их шакалов! Сами этим должны заниматься, в конце концов это доступ к личным данным. Только никаких частников!

    Мир - это из другой оперы. Это платежная система, но не система банковских расчетов. Вы наверно имели ввиду СПФС(систему передачи финансовых сообщений).
  8. Троль
    Троль Вчера, 20:22
    +8
    Помнится в 14, тогдашнему президенту Украины Януковичу тоже что-то пообещали и на другой день его свергли. А Горбачеву обещали не двигать НАТО на восток..
    ..
    Слова, слова, слова.. пустой звук. Необходимо быть готовым к любому повороту событий.
  9. mark2
    mark2 Вчера, 20:50
    +3
    Ну слава богу. А то бабло вагонами перемещать пришлось бы
  10. Ryaruav
    Ryaruav Вчера, 20:51
    0
    еще вчера россии уже было необходимо втихаря строить этот самый занавес, но попытки отребья которое ныне новое дворянство до сих пор не оставляют попыток влиться в западную элиту
  11. Инженер Щукин
    Инженер Щукин Вчера, 21:28
    -2
    Цитата: НИКНН
    мы еще в рублях только принимать начнем

    Учитывая темпы падения курса рубля, их вполне устроит такая вот одноходовка.

    Может лучше по-старинке, искандерами да топоплями будете пугать?
  12. CYM
    CYM Вчера, 21:35
    +2
    Цитата: knn54
    А.например. у КНР есть свой аналог платежной системы.

    У нас тоже есть СПФС, ЦБ РФ ее с банками тестировал еще в 2015 году. Иран так вообще с 2018 года без свифта обходится.
  13. zwlad
    zwlad Вчера, 21:43
    +3
    Собаки лают а караван идет.
    Ничего они не отключат.
    Была бы такая возможность или необходимость - отключили бы давно.
  14. палестинец
    палестинец Вчера, 21:44
    0
    от денег отказываться дурных нет))
  15. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Вчера, 21:49
    0
    " еще одна зрада " - подумали чубатые соседи...
  16. OloxDbahax
    OloxDbahax Вчера, 22:11
    0
    Не будут отключать.
    Так как часть комиссии платежей идут в Европу и США.
    А это огромные суммы денег в каждый час.
  17. arhitroll
    arhitroll Сегодня, 01:56
    0
    кто-то зарежет дойную корову пока молока дает - как кончится - тогда на мясо. Если конечно не поумнеет...
  18. KelWin
    KelWin Сегодня, 03:01
    0
    Может тогда имеет смысл на следующую угрозу от "партнеров" приостановить подписку на свифт? Есть СПФС, пусть пару недель подумают, если есть чем