Представитель SWIFT в РФ: Страну никто не станет отключать от системы платежей

Отключение России от SWIFT не выгодно никому.

В последнее время в нашей стране активно муссируется тематика возможных новых санкций против РФ. И одной из «вероятных» санкций называлось отключение России от международной системы платежей SWIFT. Чиновники и эксперты различного ранга заявляли о том, что западные страны могут принять такого рода решение в качестве новой санкционной меры, что может нанести удар по экономике страны, если РФ к такому развитию событий не подготовится.Такого рода обсуждение началось после принятия Европарламентом резолюции, в которой одним из антироссийских пунктов и было предложение по отключению РФ от SWIFT.Сегодня ситуацию в этом плане прояснил представитель SWIFT в Российской Федерации Роман Чернов. Он выступил перед депутатами Госдумы.Исполнительный директор Россвифт отметил, что отключать Россию от международной межбанковской системы платежей никто не собирается. По словам Романа Чернова, объясняется это просто:На сегодняшний день в эту систему платежей входит около 12 тысяч различных финансовых организаций по всему миру.Среднесуточный оборот исчисляется десятками миллионов так называемых финансовых сообщений и десятками миллиардов долларов.Россия входит в число крупных участников SWIFT, а потому исключение нашей страны из этой системы платежей не просто принесёт единовременные финансовые потери всей межбанковской системе, но и вызовет проблемы логистического характера из-за нарушения цепочек обмена данными, которые формировались годами.