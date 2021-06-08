Представитель SWIFT в РФ: Страну никто не станет отключать от системы платежей

В последнее время в нашей стране активно муссируется тематика возможных новых санкций против РФ. И одной из «вероятных» санкций называлось отключение России от международной системы платежей SWIFT. Чиновники и эксперты различного ранга заявляли о том, что западные страны могут принять такого рода решение в качестве новой санкционной меры, что может нанести удар по экономике страны, если РФ к такому развитию событий не подготовится.
Такого рода обсуждение началось после принятия Европарламентом резолюции, в которой одним из антироссийских пунктов и было предложение по отключению РФ от SWIFT.
Сегодня ситуацию в этом плане прояснил представитель SWIFT в Российской Федерации Роман Чернов. Он выступил перед депутатами Госдумы.
Исполнительный директор Россвифт отметил, что отключать Россию от международной межбанковской системы платежей никто не собирается. По словам Романа Чернова, объясняется это просто:
Отключение России от SWIFT не выгодно никому.
На сегодняшний день в эту систему платежей входит около 12 тысяч различных финансовых организаций по всему миру.
Среднесуточный оборот исчисляется десятками миллионов так называемых финансовых сообщений и десятками миллиардов долларов.
Россия входит в число крупных участников SWIFT, а потому исключение нашей страны из этой системы платежей не просто принесёт единовременные финансовые потери всей межбанковской системе, но и вызовет проблемы логистического характера из-за нарушения цепочек обмена данными, которые формировались годами.