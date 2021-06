Флот мирного времени. Счетная палата США нашла новые проблемы ВМС

Борьба за живучесть, восстановление или списание поврежденных кораблей

Современные вызовы

Экипаж авианосца USS John F. Kennedy (CV-67) проводит плановые работы, 2003 г.

Круг проблем

Подлодка USS San-Francisco (SSN-711) после столкновения с подводной горой, январь 2005 г. После нескольких месяцев ремонта ее вернули в строй

Подводная часть десантного корабля USS Makin Island (LHD-8) после активной эксплуатации

15 предложений

Транспорт MV Treasure везет на ремонт поврежденный эсминец USS John S. McCain (DDG-56), 2017 г.

Вынужденный мир

USS Annapolis (SSN-760) всплывает во льдах на учениях ICEX-2009. После такой операции может понадобиться мелкий ремонт

В начале июня Счетная палата США (U.S. Government Accountability Office или GAO) опубликовала доклад «Navy Ships: Timely Actions Needed to Improve Planning and Develop Capabilities for Battle Damage Repair» («Корабли флота : своевременные меры по развитию возможностей ремонта боевых повреждений»). Авторы документа рассмотрели текущее состояние системы судоремонта, обеспечивающей деятельность ВМС, определили ее слабые места и выработали рекомендации по дальнейшему развитию.GAO напоминает, что от системы судоремонта прямо зависит боеготовность ВМС в мирное время и боеспособность в условиях конфликта. При этом в последние десятилетия ремонтный потенциал США сократился. Так, со времен Второй мировой войны американской флот не сталкивался с необходимостью быстрого и массового ремонта боевых кораблей. Кроме того, ремонтные мощности серьезно сократили после окончания Холодной войны.Однако теперь ситуация меняется. Китай строит крупный и мощный океанский флот. Свои возможности постепенно восстанавливает ВМФ России. Стратегия национальной безопасности 2017 г. допускает возможность начала вооруженного конфликта с этими странами – и в таком случае ВМС США столкнутся с риском повреждения или потери кораблей, что требует иметь готовую систему спасения и восстановления.По данным GAO, ВМС США уже сталкиваются с проблемами по линии обслуживания – даже в мирное время. К примеру, современные корабли буквально начинены разнообразной электроникой, которая попросту не существовала в годы Второй мировой. Это затрудняет проведение работ и предъявляет повышенные требования к подрядчикам.Исполнители работ регулярно нарушают установленный график и сдают корабли с опозданием. В 2014-2020 гг. общая продолжительность таких задержек по всем заказам достигла 38,9 тыс. дней, что эквивалентно постоянному отсутствию в строю 15 боевых кораблей. В ряде случаев американской флот размещает заказы на иностранных предприятиях, и эти работы тоже не всегда выполняются вовремя.Впрочем, Счетная палата не считает ситуацию катастрофической. Построена и функционирует полноценная система спасения и восстановления, имеющая все необходимые возможности – от борьбы за живучесть силами экипажа до капитального ремонта в сухом доке или даже утилизации. Однако речь идет только о службе мирного времени.GAO описывает десять основных проблем американского поддержания состояния флота, наблюдаемые на всех уровнях. Первым в этом списке идет отсутствие четкой и понятной доктрины организации ремонта и восстановления в условиях крупного конфликта. В связи с этим не существует проработанной системы, распределяющей роли разного рода между структурами ВМС и промышленности. Это приемлемо в текущих условиях, но в военное время затруднит организацию ремонта.Счетная палата считает, что флот излишне полагается на помощь промышленности. Экипажи кораблей умеют проводить мелкий ремонт путем замены поврежденных узлов и деталей. При этом их почти не учат восстанавливать эти изделия. Соответственно, увеличивается зависимость от поставок и от судоремонтников.ВМС имеет определенный складской запас деталей и агрегатов, однако нет уверенности в том, что он будет достаточен для крупного конфликта. Кроме того, процессы закупки подобных изделий могут не соответствовать реальным нуждам воюющего флота. Возможны такие ситуации, в которых ремонт будет затягиваться из-за отсутствия необходимой продукции – даже если подрядчик начал ее изготовление.Командование ВМС имеет недостаточный опыт в организации логистики. Только в 2019 г. состоялись первые командно-штабные учения, центральной темой которых было материально-техническое обеспечение. В дальнейшем на таких играх начали отрабатывать вопросы спасения кораблей и организации ремонта в море.Собственный спасательный флот ВМС дополняется судами частных подрядчиков. GAO опасается, что в крупном конфликте они откажутся от своих обязательств по соображениям безопасности. То же касается и гражданского персонала вооруженных сил. Не все такие специалисты смогут или пожелают присутствовать в зоне боевых действий или на заморских базах – и ВМС не сможет заставить их.Проведение ремонта или обслуживания в иностранных портах может быть затруднено или невозможно. Зарубежную базу может уничтожить или повредить противник. Также иностранный партнер может отказаться от сотрудничества, не желая попасть под удар.Наконец, существующие судоремонтные мощности работают едва ли не на пределе своих возможностей, причем речь идет только о плановых мероприятиях мирного времени. Имеющийся запас мощностей достаточен только для проведения среднего ремонта отдельных кораблей. Предложенные ранее и реализуемые сейчас меры по оптимизации системы ремонта не могут принципиально изменить ситуацию.Аналитики GAO в сотрудничестве со специалистами смежных организаций выработали 15 рекомендаций для 8 структур Пентагона. Их выполнение позволит решить имеющиеся проблемы и создать задел для дальнейшего роста ремонтных мощностей. В отдаленной перспективе они смогут выйти на уровень, необходимый для обеспечения действий ВМС в военное время.В первую очередь, предлагается создать при министерстве ВМС новую структуру, которая объединит существующие и вновь формируемые рабочие группы. Эта организация будет координировать проведение ремонтных работ всех видов и уровней, в т.ч. восстановление кораблей после боя. ВМС заинтересованы в появлении такой организации, но пока не создавали ее.Новая структура должна сформировать и принять общие стратегии развития и методы проведения работ, в соответствии с которыми будут действовать флот и подрядчики. Большое значение приобретает уровень подготовки персонала подобного органа.Флот должен изучать свои корабли и актуальные угрозы, вырабатывая основные сценарии и модели рисков. Информацию об уязвимостях и рисках предлагается использовать при обновлении руководящих документов по борьбе за живучесть и восстановлению техники. Подобные процессы следует проводить регулярно, за счет чего будет учитываться устаревание своей матчасти и развитие противокорабельных средств вероятного противника.США располагают достаточно развитой системой судоремонта, однако ее реальные возможности далеки от идеальных. Обеспечивается решение всего круга актуальных задач мирного времени: в базах осуществляется мелкий ремонт, а судостроительные и ремонтные заводы выполняют более сложные работы. Также имеется некоторый запас мощностей, что позволяет выполнять внеплановый ремонт.Однако любое столкновение с достаточно развитым противником приведет к серьезному ухудшению ситуации. Повредив всего несколько кораблей, враг сможет перегрузить американскую систему ремонта. Соответственно, боевой состав и возможности ВМС США на неопределенный срок сократятся. Продолжение конфликта приведет к дополнительному сокращению боеспособных вымпелов.Сложившаяся ситуация серьезно угрожает боеспособности ВМС. В будущем ситуация может улучшиться – если флот примет к исполнению рекомендации Счетной палаты и вовремя осуществит все необходимые шаги. Однако на проработку и выполнение новых программ потребуется некоторое время, возможно даже несколько лет. До тех пор ремонтный потенциал будет соответствовать только мирному времени.Следует учитывать, что ВМС являются ключевым компонентом вооруженных сил США. Именно они отвечают за демонстрацию флага во всех районах Мирового океана, и без них не обходилась ни одна операция последних десятилетий. В обозримом будущем флот должен стать главным средством противодействия Китаю на Тихом океане. Тем временем, КНР развивает свой флот и по количеству вымпелов боевого состава уже превосходит США. Вероятно, в обозримом будущем будет получен и качественный паритет.Таким образом, ВМС США оказываются в достаточно сложной ситуации, что приводит к существенным рискам для национальных интересов. Впрочем, государственные структуры знают об имеющихся проблемах и ищут выход. Как скоро удастся вывести систему ремонта на нужный уровень – неизвестно. А до того времени Вашингтону придется учитывать объективные ограничения и проводить мирную политику, не подвергая флот неоправданным рискам.