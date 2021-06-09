Флот мирного времени. Счетная палата США нашла новые проблемы ВМС

Борьба за живучесть, восстановление или списание поврежденных кораблей

Современные вызовы

Экипаж авианосца USS John F. Kennedy (CV-67) проводит плановые работы, 2003 г.

Круг проблем

Подлодка USS San-Francisco (SSN-711) после столкновения с подводной горой, январь 2005 г. После нескольких месяцев ремонта ее вернули в строй

Подводная часть десантного корабля USS Makin Island (LHD-8) после активной эксплуатации

15 предложений

Транспорт MV Treasure везет на ремонт поврежденный эсминец USS John S. McCain (DDG-56), 2017 г.

Вынужденный мир

USS Annapolis (SSN-760) всплывает во льдах на учениях ICEX-2009. После такой операции может понадобиться мелкий ремонт