Преступление против человечности: Даня Милохин – новый «маяк» для молодежи

Один из образов Милохина. Источник: vokrug.tv
У него все четко
Скандал следует за скандалом. Сначала Милохин доставил всем удовольствие своим присутствием на Петербургском международном экономическом форуме, проходившем со 2 по 5 июня. Кривлялся, всячески эпатировал, а в конце уложил присутствующую аудиторию на пол для нового ролика в TiкTok. Провел, так сказать, мастер-класс на публику. Справедливости ради стоит упомянуть в составе уложенных на пол Ксению Собчак. Это факт очень красноречиво характеризует уровень спикеров конгресса. Следующим новостным поводом стало появление Милохина на настоящем шабаше современности – церемонии вручения премии МузТВ. Звезда TikTok нацепил наряд, не позволяющий однозначно определить пол индивида. Розово-черное платье Милохина как минимум отсылает к пропаганде мужеложства и намекает на серьезную детскую травму блогера.
Милохин на Петербургском международном экономическом форуме. К слову, возможность стать спикером на ПМЭФ-2021 стоила 960 тыс. рублей. Prt Scr youtube.com / Вестник Невы
Детство у Данилы Вячеславовича Милохина действительно не задалось. Мама сдала будущую звезду в детский дом, где ему приходилось несладко. Как уверяет сам Милохин, воспитанникам приходилось в буквальном смысле драться за еду.
По иронии судьбы директором детского дома была приемная мать Юрия Шатунова. Сейчас это многими воспринимается как нечто сакральное – дескать, Милохин выступает чем-то вроде реинкарнации Шатунова на эстраде. Вместе с братом Ильей тринадцатилетнего Данилу усыновили, но ничего толкового из этого не получилось. В дальнейшем в судьбе братьев были наркотики, нищета и снова мучительная борьба за кусок хлеба. Это, опять же, со слов самого блогера.
Учиться Милохин решительно отказывался и в 2019 году попробовал себя в роли блогера на платформе TikTok. К началу 2021 года Милохин уже в десятке самых высокооплачиваемых тиктокеров России. Постоянное местообитание звезды - Dream Team House. Если в двух словах и без нецензурных оценок, то это творческое объединение XXI века с элементами наследия «Дом-2». В истории Милохина была наркотическая зависимость, которая, судя по всему, до сих пор не изжита. А вот его брат Илья так и не смог слезть с иглы. В апреле этого года его отправили в элитный реабилитационный центр, из которого он благополучно сбежал. Как утверждают близкие, для 20-летнего Ильи, который также пошел в блогеры, две недели воздержания от наркотиков уже большое достижение. Гораздо более популярный Даня пока не попадал в реабилитационные центры для наркозависимых, но «химический» статус блогера так до конца и не понятен.
Будущее уже здесь
Ксения Собчак, прилегшая на экономическом форуме в Петербурге ради TikTok-забавы Милохина, прокомментировала происходящий перформанс хлестким:
«Будущее уже здесь!»
Даня Милохин и его типаж – это наше будущее?
По крайней мере, так считает «Сбер», активно использующий популярность блогера в своих целях. В роликах «музыканта и исполнителя» Дани Милохина, набирающих десятки миллионов просмотров, практически неизменно присутствуют продукты экосистемы «Сбера». Финансово это очень выгодно для 20-летнего блогера – совсем недавно он приобрел вожделенный Mercedes-Maybach. «Сберу» интеграция с Милохиным и ему подобными приносит также немалые барыши.
Как признался директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, каждый вложенный рубль в проект с блогером приносит двенадцатикратную прибыль. На Петербургском экономическом форуме банкиры вполне серьезно рассматривают блогерские деньги как ресурс для развития. Популярности таких звезд-однодневок хватит на пару-тройку, а что делать блогеру-ветерану?
Вайны публике уже не заходят, а на пятки наступают молодые конкуренты с еще более отбитым контентом. Вот и приглашают блогеров конторы типа «Сбера» нести свои денежки в банк, инвестировать и копить на безбедную старость. Финансовые воротилы не первые, кто обратил внимание на потенциал мира блогеров. Еще раньше присосаться к токсичной популярности Милохина посчитал нестыдным Басков – клип с золотыми цепями вошел в топы российского шоу-бизнеса. Многомиллионные блогеры становятся «молодильными яблоками» для многих эстрадных знаменитостей – Тимати, Киркорова, Егора Крида и прочих. А Милохин купается в лучах славы, меняя свадебные платья на розово-черные мини-юбки.
За всей этой историей финансовых потоков и славы как-то за скобками остаются те, для кого исполняют серенады блогеры разных мастей. Не хочется брюзжать как замшелый ретроград, но милохинская история очень похожа на преступление против человечности. Дети, фанатеющие от новых выходок Дани, формируют вполне четкий ориентир на будущее – делай, что хочешь, и будет тебе счастье. Образование для этого совершенно не нужно. У Милохина же получилось купить Maybach без школы, техникума и вуза? На самом деле, как бы это примитивно ни звучало, но именно такие мысли складываются в головах нынешних школьников. С ростом популярности Милохиных диапазон попавших под влияние только растет.
Сама идея успешности без среднего профессионального и, тем более, высшего образования, витает в России и мире уже не одно десятилетие. Концептуально она имеет право на жизнь. В конце концов, можно стать выдающимся спортсменом, виртуозным музыкантом и мастерским программистом. Пугающая многих робототехника с искусственным интеллектом в будущем часть из нас вообще освободит от работы. Это, кстати, один из тезисов, продвигаемых пресловутым «Сбером». Базовый безусловный доход для всех, о котором так много твердят в последнее время, также не за горами. Человеку нужно искать применение творческих способностей, иначе государство столкнется с миллионами бездельников.
Вот теперь понятно, из какой истории Даня Милохин?
Через десяток-другой лет в стране высвободится масса рабочих рук, и настоящим маяком для этой когорты становится Даня Милохин. Второй посыл милохинской концепции – это борьбы с перенаселением страны, несмотря на то, что это вне официальной политики государства. Погружение в блогерские дебри совершенно лишит людей навыков коммуникации с противоположным полом. Милохин в женских образах услужливо предлагает расширить притязания навыками ЛГБТ-сообщества. Стереотипы мужской и женской сущности уйдут на второй план, и настоящие андрогины станут нашей реальностью. «Зона комфорта», к которой мы так стремимся, в конце концов поглотит нас и не подавится.
Настоящим проводником этой истории становится российский шоу-бизнес. Создается ощущение, что отечественная эстрада, притухшая в пандемию, вырвалась в офлайн и просто потеряла моральные ориентиры. Филипп Киркоров, дух которого недалеко ушел от милохинского, предстал на красной дорожке «в паре» с Давой. Вопросы к этому уже возникли у Роскомнадзора и здравого смысла – категория зрителей шоу подразумевала возраст от 6 лет.
В концертной части премии Муз-ТВ выступление Милохина в паре Басковым продолжило традиции цирка уродов. Восседая на гигантском унитазе, тиктокер исполнял что-то про успех и большие деньги, а сочувствующий истории Басков (разряженный как клоун, к слову) в конце смыл Милохина в канализацию. Жаль, что только символически.