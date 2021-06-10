Почему Сталин не верил в нападение Гитлера летом 1941 года

Немецкие солдаты пересекают государственную границу СССР
Успехи немецкого блицкрига
Гитлер рассматривал вооруженные силы СССР как плохо организованные восточные орды, которые можно легко рассеять, рассечь, окружить и уничтожить. Частично он был прав. Если в материальном отношении Советский Союз достиг огромных успехов, то в морально-психологической сфере он был нестабильной системой в опасном периоде развития. Преображение России только началось, и советскую цивилизацию могли подбить на взлёте.
Поэтому немцы попытались уничтожить СССР с помощью блицкрига, который сопровождался мощным психологическим воздействием на советских людей. Эту стратегию нацисты уже успешно обкатали в Польше, Франции и Югославии. Немцы сделали для этого очень много. От тотальной мобилизации они отказались, но к нападению на Россию подготовились намного лучше, чем к Польской или Французской кампаниям.
В результате добились ошеломительных успехов:
1. Смогли дезинформировать Кремль: при сосредоточении войск на востоке было создано впечатление, что немцы к войне не готовы. Что они боятся нападения СССР и усиливают оборону на восточном фланге.
И действительно, они не были готовы к длительной войне. Только к стремительной наступательной кампании, серии сокрушительных ударов, от которых противник должен рухнуть. Далее лёгкая прогулка, оккупация важных районов и пунктов, соглашения с новыми режимами на просторах рухнувшего Союза. Немцы готовились не к классической войне индустриальных держав, а к войне на поражение сознания противника, к грандиозной подрывной операции, взрыву СССР изнутри.
2. Умелыми действиями спецназа и немецкой агентуры создали очаги хаоса и паники в приграничных районах.
3. На полную мощь применили свою новую тактику военно-воздушных сил, показав чудеса организации ударов, централизованного использования авиации, точного уничтожения ключевых пунктов русской обороны, применения связи и наведения с земли. Советские ВВС были фактически разгромлены, часто на земле. Бомбардировщики остались без истребительного прикрытия и массами гибли. Бомбежки Минска, Киева и других городов носили характер психологических, деморализующих ударов. Привели к панике, которая охватила миллионы людей.
4. Немцы смогли полностью использовать эффект внезапности, молниеносной войны и нового оружия. Они бросили в прорыв прекрасно организованные танковые и моторизованные дивизии. Немецкие подвижные соединения уступали советским в числе танков, но сильно опережали их по организации и продуманности оружия и техники. Плюс умелое взаимодействие с артиллерией и авиацией. Немцы не связывали себя захватом опорных пунктов и узлов сопротивления. Гитлеровцы, встречая упорную оборону, обходили такие районы, легко находили слабые места в боевых порядках противника (всё прикрыть невозможно) и рвались вперёд. Появление немецких танков в тылу часто вызывало панику, беспорядок в «сырых» советских дивизиях, общая оборона рушилась. Гитлеровцы шли дальше, не останавливались, чтобы закрепить результат.
Благодаря этому гитлеровцы буквально сокрушили кадровую армию СССР на западе страны, устроив поражающие сознание военные катастрофы в Белоруссии и на Украине. Стремительно захватили Прибалтику с её портами, парализовали советский Балтийский флот. Заперли большие надводные корабли и подлодки в узком Финском заливе, обрекая их на захват, когда немецкие и финские дивизии возьмут Ленинград. В результате Берлин обезопасил свои коммуникации на Балтике, через которые рейх получал металлы из Скандинавии. Успехи на южном направлении сняли угрозу ударов по нефтяным месторождениям в Румынии и Венгрии. На волне первых успехов немецкие дивизии прорвались к Ленинграду, второй столице СССР, захватили Киев и оказались у Москвы. На юге прорвались в Крым.
В чём ошибся фюрер
Главный промах Гитлера и его окружения – это оценка советской верхушки.
Её оценивали по примеру Гражданской войны и 20-х годах. Когда среди большевиков существовало несколько крупных вождей, фракций-партий, групп. Шла жесткая борьба за власть. Интриги, свары, устранение неугодных. Но в 1941 году было всё иначе.
Вождь был один. Стальной человек, который прошёл и ссылки, и Гражданскую войну, борьбу с троцкистами и прочими «уклонами». Это не был типичный западный демократический политик, который при первой угрозе впадает в ступор и истерику. Вопреки мифу, который распространяли в годы «перестройки» и демократической «победы» 90-х годов, Сталин не впал в панику и не сбежал из Кремля в первые дни войны. Он сохранил контроль над ситуацией и с первого дня Великой войны напряженно работал, чтобы отразить гитлеровское нашествие, преодолевая чудовищные поражения. Стальная воля лидера принесла свои плоды.
Работал Генштаб, правительство, партия и военное командование. Насмерть бились командиры и красноармейцы. В оккупированных городах и областях тут же возникали очаги сопротивления, подпольщики и партизаны, готовые идти на смерть ради высокой идеи.
Не произошло и внутреннего взрыва (Зачем Сталин уничтожил революционную элиту). Сталин и его соратники перед войной обезвредили большую часть «пятой колонны». Остатки троцкистов-интернационалистов ушли в подполье, скрывались под личинами преданных сталинцев. Поэтому не произошло и военных мятежей, возможных бонапартов зачистили.
Также стоит отметить, что немцам пришлось иметь дело с другим обществом, нежели на Западе.
В СССР не было свободы слова и массмедиа, которые немцы вовсю использовали для распространения ужаса и паники в странах Западной Европы. Западная пресса, радио очень помогли Гитлеру и его генералам. Они одного-двух парашютистов (либо их вообще не было) превращали в целые десантные дивизии, действия немногочисленных приграничных агентов – в мощную «пятую колонну» предателей. Находили немецкие танки там, где их ещё не было и т.д. В итоге народ превращался в бегущее стадо, армии – в дезорганизованные толпы. А власти своими поспешными, неумелыми действиями только ухудшали ситуацию, сами ломали систему управления.
В СССР умели бороться с паникерами. Радиоприёмники изъяли, что позволило избежать информационного воздействия противника на умы советских граждан. ТВ и интернета тогда не было, а газеты, кинохроника и радио были полностью под контролем советского правительства. У немцев остались только листовки, да распространение слухов. Но это можно было пресечь. Таким образом, избежали паники и истерики в масштабах всей страны.
Сталин продемонстрировал волю вести борьбу до конца. Народ это почувствовал. И немцы с самого начала ощутили яростное сопротивление русских, которые не ослабевало, а усиливалось. Именно о стальную волю советского вождя и сломался немецкий блицкриг.
Сталин готовил страну и общество к большой войне. Народ готовился к труду и обороне, к самому худшему повороту событий. Страну спас тот фактор, что в 30-х годах вопреки всем экономическим выгодам создали новую промышленную базу на востоке. Развивали новую индустриальную базу на Урале и в Сибири. Уральские и сибирские руды были хуже по качеству, чем на Донбассе. Производство на востоке было дороже, чем на западе страны. Но его упорно поднимали. Между Волгой и Уралом освоили вторую нефтепромышленную базу. Создали Магнитогорский и Кузнецкий металлургические гиганты. На Дальнем Востоке подняли Комсомольск-на-Амуре, центр авиа- и судостроения. По всей стране создавались заводы-дублеры по машиностроению, металлургии, нефтепереработке, химии и т.д. При этом они должны были по возможности работать самостоятельно, на местной сырьевой базе. Во время войны, когда южный и северо-западный промышленные районы были потеряны, а центральный район оказался под ударом, Урал спас всю страну.
Перед войной упор был сделан на развитие регионов. В каждой области создаются производства, которые должны удовлетворить его основные потребности в топливе, строительных материалах, энергии, провианте и т.д. Вокруг крупных городов создаются животноводческие, овощные базы. Развиваются садоводства. Сталин создаёт стратегические резервы, страхует страну на случай самых страшных сценариев. И это спасает страну в 1941 году, когда мы потеряли всю западную часть России!
Почему война стала «неожиданной»
Гитлеровцы смогли организовать неожиданный удар. Они сумели представить стягивание своих сил на Восток как обманный ход, дезинформацию. Гитлеру удалось провести успешную информационно-психологическую войну, создав у Москвы впечатление, что он не собирается бить первым. Это позволило вермахту полностью использовать эффект неожиданности и смести боевые порядки Красной Армии на западной границе (особенно в Белоруссии).
В годы гласности, перестройки и становления РФ был создан миф о «доверчивости» Сталина. Мол, советский вождь из-за своей глупости и упрямства не внял многочисленным предупреждениям о готовящейся агрессии Третьего рейха. Сталин не верил своим разведчикам, различным доброхотам СССР и сообщениям из Англии. Поэтому виноват во всех бедах и провалах СССР. Плюс Берия, который подыгрывал хозяину и отправлял в ГУЛаг всех, кто приходил с дурными известиями.
Однако довольно скоро появились серьёзные военные исследования, которые в пух и прах разнесли эту версию. Сталин не был доверчивым дураком. Он обладал одарённым умом, железной волей и развитой интуицией, иначе не стал бы вождем СССР-России в переломную эпоху. Донесений была масса, даты разнились. Было очевидно, что Англия хочет снова столкнуть русских и немцев, как в 1914 году. Поэтому «предупреждения» из Лондона больше походили на дезу. Сталин очень не хотел того, чтобы русские снова воевали за английские интересы.
Также стоит помнить, что Гитлер и Сталин были вождями разных типов. Сталин – железный логик, рационалист. Гитлер больше полагался на интуицию, свои прозрения. Советский лидер знал, что Германия не готова к классической войне на истощение. Разведка работала хорошо: в Москве знали, что Германия не провела тотальную мобилизацию. Запасы стратегического сырья у немцев небольшие. Армия не готова к зимней кампании: нет зимнего обмундирования, морозостойкой смазки для техники и оружия.
Фактор второго фронта
В Кремле знали, что германские генералы больше всего опасаются войны на два фронта, это погубило Германию в Первую мировую войну. Рейх имел на западе недобитую Англию, которая уже оправилась и усилила свои военные возможности. Шли боевые действия в Северной Африке, возможно, что немцы после Греции и Крита высадят войска на Ближнем Востоке. Либо будут штурмовать Мальту, а затем Египет. Это было всё логично, разумно.
Таким образом, было разумно, что Германия не будет воевать с Россией, пока не решит проблему Англии. Да и ещё и без мобилизации экономики. Развёртывание немецких дивизий на границе с СССР можно было легко объяснить. В Берлине могли опасаться неожиданного удара русских, пока они разбираются с Англией. Логично подготовить мощный заслон на Востоке, благо войск у фюрера теперь достаточно. Критская операция выступала как репетиция более масштабной операции по захвату Британских островов.
Сталин знал, что Британская империя в очень опасном положении. Гитлер мог бросить против Англии основные силы ВВС и ВМС, нарастить производство субмарин, нарушить морские коммуникации противника. По-настоящему готовить десантную операцию в Англию, связывая все сухопутные, воздушные и морские силы противника. Вместе с итальянцами захватить Мальту. Надавить на Франко и занять Гибралтар. Высадить войска в Сирии и Ливане. Усилить группировку Роммеля в Ливии и двумя встречными ударами раздавить британские силы в Египте. Затем восстановить дружественный режим в Ираке. Перетянуть на свою строну Турцию и т.д. В целом, если бы Гитлер хотел реальной победы над Англией, то вполне мог бы это сделать.
Единственной надеждой англичан на спасение оставалось столкновение русских с немцами. Сталин прекрасно помнил, как Франция и Англия спасали свои империи в 1914–1917 годах, сражаясь со Вторым рейхом «до последнего русского солдата». А ещё раньше Британия могла использовать царскую Россию, чтобы сокрушить империю Наполеона. В обоих случаях англичане с помощью дезинформации, обмана, подкупа, интриг, кредитов и дворцового переворота (убийство государя Павла) сорвали попытки сближения и союза России с Францией и с кайзеровской Германией. Тем самым британцы спасли свою мировую империю. Очевидно, что англичане не изменили своим политическим принципам и в конце 30-х – начале 40-х годов. Они вместе с французами всеми силами пытались направить Третий рейх на Восток. Правда, Гитлер сначала решил решить французский вопрос.
После разгрома Франции тайная политика Англии осталась неизменной. Англичане старались стравить русских и немцев. Поэтому секретные донесения англичан о готовящемся нападении Германии на СССР очень походили на дезинформацию. Чтобы Сталин поддался на провокацию и первым ударил по Германии.
Имея эти факты перед глазами, рационалист Сталин в нападение Гитлера весной-летом 1941 года не верил. По всем логическим обоснованиям такого случиться не могло. Войну ждали примерно в 1942 году, когда Гитлер решит проблему второго фронта.
Проблема была в том, что фюрер не был рационалистом, его мышление было не аналитическим, а интуитивным. Гитлер бросился в бой, не приведя страну и экономику в состояние полной готовности, без достаточных запасов сырья, и даже не подготовив армию к зимней кампании.
Правда, у него была тайная договорённость с Лондоном, что настоящего второго фронта не будет. Гитлер знал, что пока он громит Россию Англия и США вмешиваться не будут.
Кроме того, есть информация, что «пятую колонну» в Красной Армии полностью подавить не удалось. Москва перед самым началом войны привела вооруженные силы в полную боевую готовность. Но некоторые генералы саботировали это указание. Поэтому войска НКВД и флот были готовы к вражеской атаке, а части Красной Армии в Белоруссии – нет.
Отсюда катастрофа на центральном стратегическом направлении, которое не было в самом начале войны на Украине.