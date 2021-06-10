Конфликт в Гималаях. Будем продолжать или пора прекращать

Первые дни лета у меня ассоциируются с одним «долгоиграющим» конфликтом, который, как горный цветок, ежегодно расцветает сразу после того, как открываются горные перевалы, существует все лето, иногда приносит кровавые плоды в виде убитых и раненых и увядает вместе с наступлением холодов. Этот конфликт, без преувеличения, сопровождает меня всю жизнь.
Последние годы именно в начале лета я вижу войну далекого, надеюсь, будущего. Когда два ядерных государства в буквальном смысле ведут стычки между собой с использованием самого современного вооружения – металлических обрезков труб и дубинок с гвоздями! При этом обе страны выполняют договоренности об отводе войск, о запрещении использования тяжелого вооружения и прочие соглашения, которые подписаны их представителями.
Те, кто следит за событиями в мире, уже догадались, что речь пойдет о Гималаях. Точнее – о многолетнем китайско-индийском конфликте, связанном со спорными территориями китайско-индийской границы. Если быть юридически точным, о противостоянии китайских и индийских военнослужащих на линии фактического контроля (ЛФК). Юридически границы не согласованы – линия длинной в 3448 километров! И это при том, что общая граница между этими государствами немногим больше 4000 километров.
Мина, заложенная британцами более полувека назад, уносит жизни и сегодня
Для понимания существа дела необходимо вернуться на полстолетия назад. Конфликты никогда не возникают из ничего. Всегда есть не только причина, но и голова, которая эту причину придумала, создала и реализовала. Тот самый Карабас-Барабас, который дергает за ниточки, чтобы куклы двигались, при этом всегда оставаясь за ширмой. В данном случае автором конфликта является Британская империя.
В своё время владевшая Индией Британия не особо задумывалась над тем, чтобы провести границы своих владений и соседних стран. Все зависело от желания колонизаторов. Границу между Индией, Китаем, Непалом и Бутаном именно так и провели. Просто провели условные линии, получившие названия «линия Арда-Джонсона» и «линия Макмагона».
Естественно, такие границы вызвали в начале споры между государствами, в данном случае не согласился Китай – из-за «потерянных территорий».
Первый кризис отношений датируется 1959 годом, когда Китай выразил свое негодование потерей территорий в дипломатической ноте. Понятно, что реакции от Индии не последовало. В 1962 году армия Китая после короткого, но жестокого конфликта захватила стратегически важный регион Аксайчин на западном участке границы, что позволило связать дорогой два самых нестабильных региона КНР – Тибет и Синьцзян.
Территориальный спор был заморожен. Соглашениями 1993 и 1996 годов граница не была демаркирована и превратилась в ЛФК-линию фактического контроля. Отсюда и периодические столкновения китайцев и индийцев на границе. Первая «палочно-дубиночная война», по моему мнению, произошла в 2017 году на плато Долам, когда китайцы попытались проложить дорогу на стыке границ Китая, Индии и Бутана. Индийские солдаты попытались оттеснить китайцев, но были встречены каменным дождем со стороны противника. Официально погибших тогда не было.
Наиболее кровавое столкновение произошло в прошлом году в ночь на 16 июня в районе Ладакх. Только убитыми, данные официальных и не официальных источников существенно разнятся, было от 20 до 40 индийских солдат и от 4 до 43 китайцев. В конфликте с обеих сторон участвовало до 500 человек.
Кстати, интересный факт, солдаты обеих армий категорически отказываются применять оружие в таких конфликтах.
Почему?
Наверное, не считают такие столкновения чем-то из ряда вон выходящим.
Отойду от темы и опишу этот конфликт чуть детальнее. Так, как это было описано в News 18 India.
Итак, при разведении сил китайцам было необходимо убрать одну из палаток, в которой жили солдаты. Но тогда целый взвод лишался «жилья». Поэтому китайцы просто переставили палатку в другое место. Тогда индийцы пересекли ЛФК и просто стали выталкивать китайцев. Завязалась драка, в которой индийцы хорошо наваляли китайцам. Те отступили. Инцидент вроде бы был исчерпан.
Но ночью китайцы забрались на гору и забросали спящих индийцев камнями. Опять началась рукопашная, но внезапность нападения сыграла свою роль. Да и, в отличие от индийцев, китайцы пришли вооруженными теми самыми палками, арматурой и прочими подручными средствами. Индийцев оттеснили к реке Галван (Цзялэвэньхэ, протекает вдоль линии контроля).
Избитые и раненые индийские солдаты прыгали с 5-метровой высоты в бурный горный поток и… Тела погибших потом собирали ниже по течению. Причина смерти – переохлаждение, травмы от ударов арматурой или от ударов о подводные камни. Вот так это выглядело в реальности.
Почему руководство Китая и Индии не может договориться
Возникает простой вопрос – почему?
Почему даже метры территории становятся причиной человеческих смертей? Почему нельзя договориться? Почему Пекин и Нью-Дели открыто говорят, а главное – действуют так, чтобы избежать серьезной войны, а по факту каждое лето начинается одинаково? И каждый май-июнь приносит какие-то конфликты.
Обе страны заявляют о готовности дать отпор агрессорам, но в то же время не собираются нападать! НОАК постоянно проводит учения в районах конфликтов. Формирует достаточно серьезную систему ПВО на своих территориях. Интересно ещё одно прошлогоднее событие, в этом плане. В ходе конфликта в плен к китайцам попали 10 индийцев. Все они были переданы Индии без каких-либо условий.
Индия в прилежащих районах усиленно строит инфраструктуру вдоль границы, закупает новые системы ПВО, существует даже проект строительства тоннеля для ротации военных в зимний период, когда перевалы закрыты.
Гипотетически, война Китая и Индии, даже без применения ЯО, может повлечь за собой огромные людские потери. Это понимают все. Но, наверное, скажу кощунственную для некоторых вещь, демаркации границы мешает… демократия. Демократия как политическая система. Китай, в силу своей политической системы вполне может заключить реально действующий договор о границах. А Индия?
Как только на переговорах появляется хоть какой-то позитив, начинаются выступления противников мирных переговоров под лозунгами «Как можно позволять убивать наших солдат безнаказанно?» или «Не отдадим китайцам нашу землю». Одного премьер-министра эти «патриоты» уже «съели». Остальные не хотят повторить путь проигравшего.
Пока что я не вижу решения данной проблемы. Посредничество России, США или ЕС? Глупость полнейшая. Такое посредничество ни к чему не приведет. Мы прошлой осенью уже пытались как-то помочь, предоставили площадку для переговоров и что? Ничего. Американцы? Они сегодня практически открыто объявили войну Китаю, а это одна из сторон конфликта. ЕС? А кто будет слушать Европу без поддержки США?
Недавно я прочитал интервью одного из американских специалистов по интересующему нас сегодня региону. После множества стандартных фраз о важности Индии для Соединенных Штатов появились и здравые мысли.
Во-первых, сегодня Индию необходимо использовать так же, как используется Украина. Кнопка, которая будет мешать Китаю удобно сидеть на стуле. Украина – кнопка для России, а Индия – кнопка для Китая.
Во-вторых, необходимо всячески принуждать индийских политиков к прекращению независимой внешней политики. Демократическая Индия должна стать частью «демократического мира». В принципе, соглашусь. Индия действительно ведет достаточно самостоятельную внешнюю политику, что иногда вызывает раздражение в мировых столицах, включая Москву. Перетянуть Дели на свою сторону было бы действительно серьезной победой дипломатии.
Что дальше?
Китайско-индийский конфликт во многом надуман и может быть решен достаточно быстро. Соглашусь с редактором-консультантом журнала India Strategic Винаем Шуклой, который в интервью НГ высказался о мнении президента России Владимира Путина по этому вопросу:
«Лидеры Индии и Китая Нарендру Моди и Си Цзиньпин ответственные люди, которые могут найти решение любой сложной проблемы».
«Путин также указал, что в спор не должна вмешиваться внешняя сила. Это важная мысль. Но нужно иметь в виду, что Дели четко отстаивает независимую линию во внешней политике. И спорные вопросы с соседними государствами старается решать без посредников, на двусторонней основе».
Разговоры о том, что стычки на ЛФК – это политика, мне думается, скорее спекуляция некоторых политических сил для нагнетания напряженности, чем реальное противостояние. Пекин и Дели просто должны уступить.
Компромиссы в такой ситуации – это единственно верный путь, единственное решение проблемы. Политика взаимных уступок не ослабит, а усилит позиции обеих стран в этом регионе.