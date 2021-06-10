Конфликт в Гималаях. Будем продолжать или пора прекращать

Мина, заложенная британцами более полувека назад, уносит жизни и сегодня

Почему руководство Китая и Индии не может договориться

Что дальше?

«Лидеры Индии и Китая Нарендру Моди и Си Цзиньпин ответственные люди, которые могут найти решение любой сложной проблемы».

«Путин также указал, что в спор не должна вмешиваться внешняя сила. Это важная мысль. Но нужно иметь в виду, что Дели четко отстаивает независимую линию во внешней политике. И спорные вопросы с соседними государствами старается решать без посредников, на двусторонней основе».