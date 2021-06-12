Самые мощные морские орудия Второй мировой войны

Самые большие пушки в истории. Вторая мировая война продемонстрировала важность артиллерии крупных калибров. При этом гонка калибров шла не только на земле, но и на море. Практически все морские державы разрабатывали для своих линкоров мощные артиллерийские системы, которые должны были обеспечить кораблям превосходство над противником.
Многие страны смогли разработать для своих надводных боевых кораблей артиллерийские орудия калибром более 400 мм. Дальше всего пошли японцы, вооружившие линкоры типа «Ямато» морскими орудиями калибра 460-мм. Именно японское морское орудие стало крупнейшим и мощнейшим среди всех корабельных орудий, которые участвовали во Второй мировой войне.
При этом калибр 406-мм покорился США, которые массово использовали такие орудия на своих линкорах. Германия и СССР также создали 406-мм морские орудия, правда, до кораблей они так и не добрались. Немцы смогли собрать как минимум дюжину 406-мм орудий, все они использовались исключительно в береговой артиллерии. Советский Союз создал свое 406-мм морское орудие Б-37. В составе опытной башенной установки МП-10 орудие приняло участи в обороне Ленинграда.
Главный калибр «Ямато»
В ряду самых мощных морских орудий Второй мировой войны первое место по праву принадлежит японскому морскому корабельному 460-мм орудию Тип 94. Данное орудие находилось на вооружении двух самых крупных и известных сегодня японских линкоров «Ямато» и «Мусаси». Планировалось, что оно будет установлено и на третий линкор типа «Ямато», но «Синано» впоследствии был достроен в качестве авианосца, и артиллерия главного калибра ему не понадобилась.
Работа над 460-мм морским орудием велась в Японии с 1934 по 1939 год, руководил работами инженер С. Хада. Уникальная морская артиллерия разрабатывалась в обстановке строжайшей секретности. На вооружение орудие было принято под обозначением 40-SK Mod. 94. Это обозначение сохранялось до конца войны и было частью дезинформации.
Меры, которые принимал Японский флот для сохранения секретности вокруг данной артиллерийской системы, были беспрецедентными. Об истинном калибре артиллерии линкоров типа «Ямато» американцы смогли узнать только после завершения боевых действий, до этого они полагали, что самые совершенные японские линкоры были вооружены 406-мм орудиями.
Выпуск новых орудий продолжался в Японии с 1938 по 1940 год. За это время удалось создать 27 стволов, включая два, предназначенных для проведения полигонных испытаний. Шесть полных башенных установок трехорудийного состава были установлены на двух линкорах «Ямато» и «Мусаси», оставшиеся стволы предназначались для дальнейшего вооружения третьего линкора данного типа.
Трёхорудийные башенные установки линкора «Ямато» весили 2510 тонн, с боезапасом – 2774 тонны, это превышало водоизмещение большинства эсминцев периода Второй мировой войны. Для стрельбы из 460-мм орудий были разработаны бронебойные и зажигательные снаряды. Последние представляли собой, по сути, зенитные боеприпасы, содержащие 600 осколочных и 900 зажигательных элементов. 460-мм бронебойный снаряд Тип 91 был самым тяжелым снарядом, который использовался в морских сражениях Второй мировой войны. Его масса составляла 1460 кг.
460-мм морское орудие Тип 94 могло отправить снаряды весом почти 1,5 тонны на максимальную дальность 42 км, досягаемость по высоте – 11 км. Начальная скорость полета снаряда – 780–805 м/с. Максимальная скорострельность орудий составляла 1,5–2 выстрела в минуту. Углы возвышения от -5 до +45 градусов.
Длина ствола орудий 40-SK Mod. 94 составляла 45 калибров, больше 20 метров. Вес ствола вместе с затвором превышал 165 000 кг. Снаряды данной артиллерийской системы отличались хорошей бронепробиваемостью. На дистанции 20 километров 460-мм бронебойный снаряд «Ямато» пробивал 566 мм вертикальной брони.
Специалисты оценивали японское морское орудие Тип 94, как очень надежное. Артиллерийская система самых мощных японских линкоров не страдала характерными для сложной техники «детскими болезнями». Правда, это всё равно не позволило орудиям и линкорам проявить себя. Созданные для борьбы с линейными кораблями американского флота оба японских сверхмощных линкора стали в итоге жертвами авиации, не успев нанести противнику сколь-либо значимых потерь.
Орудия для немецких суперлинкоров
Перед началом Второй мировой войны в Германии были заложены и построены линкоры «Бисмарк» и «Тирпиц». Ввод линкоров в строй происходил уже после начала боевых действий. При этом основным калибром гордости немецкого флота были 380-мм орудия. Это были мощные и достаточно удачные пушки, но на тот момент многие линейные корабли противников Германии могли похвастаться и большим калибром артиллерии.
Исправить ситуацию на море должны были линкоры типа «Н». В рамках амбициозной программы кораблестроения Германии от 1939 года (отсюда другое название проекта «Н-39») планировалось построить сразу шесть линкоров нового типа, которые по своим размерам превзошли бы «Бисмарк». Основным вооружением новых кораблей должны были стать 406-мм или 420-мм орудия.
Разработка данных артиллерийских систем велась в Германии в 1930-е годы. Орудия были созданы концерном «Крупп» и были полностью готовы к 1934 году, как и 380-мм орудия «Бисмарка». 406-мм орудия получили обозначение 40 cm SKC/34. Проектом предусматривалась расточка их стволов до калибра 420 мм, в таком виде орудия также планировалось использовать при развитии линкоров проекта «Н».
Из-за отмены строительства линкоров типа «Н» орудия были представлены только в береговой артиллерии. До начала Второй мировой войны в Германии успели заложить только два корпуса новых линкоров, остальные корабли даже не были заложены. При этом от проекта отказались уже в октябре 1939 года после начала Второй мировой войны.
К тому моменту на заводах «Круппа» было собрано 12 орудий калибра 406-мм. Среди них одно опытное, три – в корабельном варианте и 8 – в береговом варианте. В конечном итоге все орудия было решено использовать в береговой обороне, где они стали основой самых мощных немецких береговых батарей.
Орудия 40 cm SKC/34 имели калибр 406,4 мм, длина ствола – 52 калибра. Вес только ствола орудия с затвором оценивается в 159 900 кг. Затвор – клиновой, горизонтального типа. На корабельных версиях для удобства заряжания орудий затвор должен был открываться в разные стороны. Максимальные углы возвышения орудия – 52 градуса. Ещё одним отличием морской и береговой версий был размер зарядных камор. У корабельных орудий 420 куб. дм, у береговых орудий – 460 куб. дм.
Живучесть ствола 406-мм орудий оценочно составляла 180–210 выстрелов. В качестве боеприпасов могли использоваться бронебойные, полубронебойные и осколочно-фугасные снаряды весом 1030 кг. Максимальная скорость их полета составляла 810 м/с, а максимальная дальность стрельбы до 42–43 км. Скорострельность орудий доходила до двух выстрелов в минуту.
Батарея Lindemann. Немецкий часовой на посту возле 406-мм орудия
Позднее уже в 1942 году специально для орудий береговой обороны были спроектированы облегченные осколочно-фугасные снаряды. Эти 610-кг боеприпасы при максимальном возвышении орудия развивали скорость полета до 1050 м/с, а максимальная дальность стрельбы взлетела до 56 км.
406-мм орудия береговых батарей размещались в одиночных установках Schiessgerät C/39, обеспечивавших углы возвышения от -5 до +52 градусов. Для дополнительной защиты они были прикрыты бетонными казематами. Бронированные башни располагались в кольцевых двориках бетонных казематов, углубленных в грунт на глубину более 11 метров. Расчет каждого орудия состоял из 68 человек, в том числе 8 офицеров.
Одну из батарей в составе трёх орудий немцы расположили возле небольшого французского городка Сангатт к западу от Кале. Батарея получила название Lindemann. С осени 1942 года данная батарея вела огонь по Дувру в Великобритании и Дуврскому проливу. Всего по Дувру с 1942 по 1944 год (вплоть до захвата позиций батареи канадскими войсками) было выпущено 2226 снарядов.
Ещё две батареи немцы расположили в Норвегии, в 1941 году туда отправили 8 орудий, но одно из них затонуло при перевозке. Береговые батареи, вооруженные 406-мм орудиями 40 cm SKC/34, немцы использовали для защиты Нарвика и Тромсё. После завершения Второй мировой войны эти орудия достались норвежской армии. Последний раз они вели огонь в 1957 году, а в 1964 батареи были окончательно расформированы.
Главный калибр линкоров типа «Советский Союз»
В Советском Союзе, как и в Германии, перед Второй мировой войной существовали амбициозные планы развития флота. В рамках утвержденной программы строительства «Большого морского и океанского флота» в СССР в конце 1930-х – начале 1940-х годов было заложено четыре линкора проекта 23 типа «Советский Союз». Советские линкоры должны были стать самыми большими и мощными в мире, но ни один из них так и не был достроен.
Строительство линкоров было прекращено после начала Великой Отечественной войны, на тот момент готовность головного линкора «Советский Союз», заложенного в 1938 году в Ленинграде, составляла 19,44 процента. И если линкоры так и не были созданы, то артиллерия главного калибра для них была разработана. Артиллерийское вооружение советских суперлинкоров опиралось на 406-мм морскую пушку Б-37. Линкоры планировалось вооружить 9 такими орудиями главного калибра, скомпонованными в трёх башнях.
В связи с прекращением реализации проекта линкоров типа «Советский Союз» в июле 1941 года работы по дальнейшей разработке морского орудия Б-37 и башни МК-1 для него были свернуты. В то же время уже готовая опытная одноствольная полигонная установка МП-10 с 406-мм орудием Б-37 приняла участие в обороне Ленинграда. За период боевых действий орудие выпустило по немецким войскам в окрестностях города 81 снаряд.
Первое орудие Б-37 было готово к декабрю 1937 года, сборка орудий осуществлялась на заводе «Баррикады». Всего было выпущено 12 орудий и пять качающихся частей для них, а также партия снарядов. К началу Великой Отечественной войны одно из орудий в составе опытной установки МП-10 располагалось на Научно-исследовательском артиллерийском полигоне под Ленинградом (Ржевка).
Эвакуировать установку по причине огромного веса не представлялось возможным, поэтому орудие оказалось участником обороны города на Неве. Установки успели подготовить для ведения кругового огня и дополнительно бронировать. Первые выстрелы по наступающим немецким войскам советская 406-мм пушка сделала уже 29 августа 1941 года.
406-мм снаряд орудия Б-37. Экспонат Военно-морского музея, Санкт-Петербург
Оказаться под снарядами данного орудия было крайне неприятным делом. 406-мм бронебойные снаряды весом 1108 кг оставляли после себя воронку диаметром 12 метров и глубиной до трёх метров. В зависимости от угла возвышения орудия скорострельность должна была составлять от 2 до 2,6 выстрелов в минуту. Живучесть скрепленного ствола составляла 173 выстрела, что было подтверждено в ходе испытаний. Максимальная дальность стрельбы орудия составляла примерно 45 км.
Вес ствола орудия Б-37 с затвором составлял 136 690 кг, длина ствола – 50 калибров. Углы подъема орудия составляли от -2 до +45 градусов. Для стрельбы из орудия планировалось использовать бронебойные, полубронебойные и фугасные снаряды. Последние разработать так и не успели. При этом бронебойный 406-мм снаряд весом 1108 кг при выстреле развивал начальную скорость 830 м/с. На дистанции 5,5 километров такой снаряд гарантировано пробивал бронелист толщиной 614 мм.
После завершения войны использование опытной установки МП-10 для отстрела новых боеприпасов продолжалось и в 1950-е, и в 1960-е годы. До наших дней сохранилась одна установка с орудием Б-37, которая по-прежнему находится на Ржевском артиллерийском полигоне под Санкт-Петербургом.